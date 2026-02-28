Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți. Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele - VIDEO
ProTV.md, 28 februarie 2026 21:00
Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți. Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
22:00
Telefon la Casa Albă în ziua atacului: Netanyahu a vorbit cu Trump în timpul ofensivei asupra Iranului # ProTV.md
Telefon la Casa Albă în ziua atacului: Netanyahu a vorbit cu Trump în timpul ofensivei asupra Iranului
22:00
Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți” # ProTV.md
Zelenski, despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Ori de câte ori America este fermă, criminalii lumii sunt slăbiți”
Acum 15 minute
21:50
Scenă extrem de rară pe terenul de fotbal, văzută în campionatul Turciei: Un jucătorul a refuzat să fie schimbat - VIDEO # ProTV.md
Scenă extrem de rară pe terenul de fotbal, văzută în campionatul Turciei: Un jucătorul a refuzat să fie schimbat - VIDEO
21:50
Netanyahu, anunțul momentului despre liderul suprem al Iranului: „Semne tot mai clare că a dispărut”. Mesajul dat aproape în paralel de Teheran - VIDEO # ProTV.md
Netanyahu, anunțul momentului despre liderul suprem al Iranului: „Semne tot mai clare că a dispărut”. Mesajul dat aproape în paralel de Teheran - VIDEO
Acum 30 minute
21:40
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială - VIDEO # ProTV.md
Reacția UE după ce SUA și Israelul au atacat Iranul: Asigurarea securității nucleare, de importanță crucială - VIDEO
21:40
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere: SUA și Israel au atacat atât de pe mare, cât și aer, iar Ali Khamenei ar putea fi ucis - VIDEO # ProTV.md
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere: SUA și Israel au atacat atât de pe mare, cât și aer, iar Ali Khamenei ar putea fi ucis - VIDEO
Acum o oră
21:30
Mai multe țări ca Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman și-au închis spațiul aerian, iar zborurile prin aceste zone au fost anulate sau redirecționate - VIDEO # ProTV.md
Mai multe țări ca Israel, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman și-au închis spațiul aerian, iar zborurile prin aceste zone au fost anulate sau redirecționate - VIDEO
21:30
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere: SUA și Israel au atacat atât de pe mare, cât și aer, iar Ali Khamenei ar putea fi ucis # ProTV.md
Orientul Mijlociu stă pe un butoi cu pulbere: SUA și Israel au atacat atât de pe mare, cât și aer, iar Ali Khamenei ar putea fi ucis
21:30
Șoc în Premier League. Ultima clasată Wolverhampton a învins-o pe Aston Villa - VIDEO
21:30
Două reveniri impresionante i-au adus în finala turneului ATP 500 de la Acapulco pe Flavio Cobolii și Frances Tiafoe - VIDEO # ProTV.md
Două reveniri impresionante i-au adus în finala turneului ATP 500 de la Acapulco pe Flavio Cobolii și Frances Tiafoe - VIDEO
21:20
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO # ProTV.md
Un nou scandal între Primăria Chișinău și Ministerul Culturii, iar mărul discordiei este Grădina Publică Ștefan cel Mare. Ion Ceban acuză Ministerul Culturii că pune bețe în roate - VIDEO
21:10
Experții avertizează privind tensiunea din Orientul Mijlociu: Riscurile unui conflict prelungit sunt mari - VIDEO # ProTV.md
Experții avertizează privind tensiunea din Orientul Mijlociu: Riscurile unui conflict prelungit sunt mari - VIDEO
Acum 2 ore
21:00
Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți. Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele - VIDEO # ProTV.md
Un avion militar încărcat cu bani s-a prăbușit în Bolivia: cel puțin 15 morți. Confruntări între poliţie şi oamenii veniţi să adune bancnotele - VIDEO
20:40
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene. De la Teheran la Dubai și Doha, sirenele au răsunat, iar oamenii au fugit spre adăposturi - VIDEO # ProTV.md
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene. De la Teheran la Dubai și Doha, sirenele au răsunat, iar oamenii au fugit spre adăposturi - VIDEO
20:30
FC Botoșani a rămas fără șanse matematice la play-off, după ce a pierdut cu Hermansstadt. Fotbalistul moldovean, Ștefan Bodișteanu, a oferit o pasă decisivă - VIDEO # ProTV.md
FC Botoșani a rămas fără șanse matematice la play-off, după ce a pierdut cu Hermansstadt. Fotbalistul moldovean, Ștefan Bodișteanu, a oferit o pasă decisivă - VIDEO
20:30
Bahrain, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au devenit ținte ale ripostei iraniene, după loviturile lansate de SUA și Israel. Val după val de rachete au fost lansate către statele din Golf care găzduiesc baze americane - VIDEO # ProTV.md
Bahrain, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite au devenit ținte ale ripostei iraniene, după loviturile lansate de SUA și Israel. Val după val de rachete au fost lansate către statele din Golf care găzduiesc baze americane - VIDEO
20:20
Putin convoacă Consiliul de Securitate după atacurile din Iran. Reuniune prin videoconferință, confirmată de Peskov # ProTV.md
Putin convoacă Consiliul de Securitate după atacurile din Iran. Reuniune prin videoconferință, confirmată de Peskov
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 28.02.2026
20:10
Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței și GNL după atacurile din Iran # ProTV.md
Blocaj în Strâmtoarea Ormuz: Mari armatori și companii petroliere opresc navele cu țiței și GNL după atacurile din Iran
Acum 4 ore
20:00
Explozie pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai. Clădire în flăcări. Patru oameni răniți. Imagini cu urmările - VIDEO # ProTV.md
Explozie pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai. Clădire în flăcări. Patru oameni răniți. Imagini cu urmările - VIDEO
19:50
Bombardamentele Iranului se apropie de Burj Khalifa: Momentul în care o dronă explodează lângă clădire - VIDEO # ProTV.md
Bombardamentele Iranului se apropie de Burj Khalifa: Momentul în care o dronă explodează lângă clădire - VIDEO
19:50
Cine îi ia locul liderului suprem iranian Ali Khamenei, dacă va fi ucis. CIA a analizat scenariul înainte de atacuri # ProTV.md
Cine îi ia locul liderului suprem iranian Ali Khamenei, dacă va fi ucis. CIA a analizat scenariul înainte de atacuri
19:50
Spațiul aerian în Israel este închis și sunt întreruperi de internet și telefonie, iar în Iran nu sunt cetățeni moldoveni - VIDEO # ProTV.md
Spațiul aerian în Israel este închis și sunt întreruperi de internet și telefonie, iar în Iran nu sunt cetățeni moldoveni - VIDEO
19:40
NATO monitorizează situația din Orientul Mijlociu după atacurile lansate de Israel și SUA asupra Iranului # ProTV.md
NATO monitorizează situația din Orientul Mijlociu după atacurile lansate de Israel și SUA asupra Iranului
19:40
Iran anunță că sunt 85 de morți, în atacul israelian asupra unei școli de fete din sudul țării # ProTV.md
Iran anunță că sunt 85 de morți, în atacul israelian asupra unei școli de fete din sudul țării
19:30
Momentul în care o rachetă cade lângă un hotel din Dubai și explodează - VIDEO
19:30
Reacție de ultimă oră a lui Donald Trump: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran
19:20
Momentul în care o rachetă lovește un hotel din Dubai și are loc explozia - VIDEO
19:20
Explozie pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai. Ce au spus martorii. Imagini cu urmările - VIDEO # ProTV.md
Explozie pe celebra insulă artificială Palm Jumeirah din Dubai. Ce au spus martorii. Imagini cu urmările - VIDEO
19:10
LuminaLED, cea mai mare companie de corpuri de iluminat din Moldova, și-a prezentat noile colecții, într-o atmosferă selectă - VIDEO # ProTV.md
LuminaLED, cea mai mare companie de corpuri de iluminat din Moldova, și-a prezentat noile colecții, într-o atmosferă selectă - VIDEO
19:00
LIVE TEXT. Riposta Iranului, după atacul coordonat al SUA și Israel. Explozii în țări din Golf. Trump, către iranieni: „Poate singura șansă să scăpați de regim”. Toate detaliile # ProTV.md
LIVE TEXT. Riposta Iranului, după atacul coordonat al SUA și Israel. Explozii în țări din Golf. Trump, către iranieni: „Poate singura șansă să scăpați de regim”. Toate detaliile
18:50
Ambasadorul țării noastre la Israel vine cu actualizări și spune că printre victime nu sunt moldoveni: „Atacurile vor continua” # ProTV.md
Ambasadorul țării noastre la Israel vine cu actualizări și spune că printre victime nu sunt moldoveni: „Atacurile vor continua”
18:10
Momentul în care racheta cade pe hotelul din Dubai și se produce explozia - VIDEO
Acum 6 ore
17:50
Dubaiul continuă să fie bombardat: Explozie la un hotel plin cu turiști. Mii de pasageri, blocați în aeroporturi - GALERIE FOTO/VIDEO # ProTV.md
Dubaiul continuă să fie bombardat: Explozie la un hotel plin cu turiști. Mii de pasageri, blocați în aeroporturi - GALERIE FOTO/VIDEO
17:40
Dubaiul continuă să fie bombardat: Explozie la un hotel plin cu turiști. Mii de pasageri, blocați în aeroporturi - VIDEO # ProTV.md
Dubaiul continuă să fie bombardat: Explozie la un hotel plin cu turiști. Mii de pasageri, blocați în aeroporturi - VIDEO
17:20
Ministrul iranian de externe: Ayatollahul Ali Khamenei și președintele Masoud Pezeshkian sunt în viață - VIDEO # ProTV.md
Ministrul iranian de externe: Ayatollahul Ali Khamenei și președintele Masoud Pezeshkian sunt în viață - VIDEO
17:00
Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel. Cine sunt # ProTV.md
Mai mulți oficiali de la vârful puterii din Iran, uciși în atacurile SUA-Israel. Cine sunt
16:50
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis: „Există indicii tot mai clare” în acest sens # ProTV.md
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis: „Există indicii tot mai clare” în acest sens
16:40
Bilanţul victimelor atacului israelian cu rachetă la o şcoală de fete în sudul Iranului creşte la cel puţin 51 de eleve ucise şi alte 60 de eleve rănite - FOTO # ProTV.md
Bilanţul victimelor atacului israelian cu rachetă la o şcoală de fete în sudul Iranului creşte la cel puţin 51 de eleve ucise şi alte 60 de eleve rănite - FOTO
16:20
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene: „Este ciudat să auzi așa ceva în Abu Dhabi” # ProTV.md
Panica a cuprins statele din Golful Persic după atacul cu rachete iraniene: „Este ciudat să auzi așa ceva în Abu Dhabi”
16:10
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil # ProTV.md
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil
Acum 8 ore
16:00
LIVE TEXT. Riposta Iranului, după atacul coordonat al SUA și Israel. Explozii în țări din Golf. Trump, către iranian: „Poate singura șansă să scăpați de regim”. Toate detaliile # ProTV.md
LIVE TEXT. Riposta Iranului, după atacul coordonat al SUA și Israel. Explozii în țări din Golf. Trump, către iranian: „Poate singura șansă să scăpați de regim”. Toate detaliile
16:00
„Sfârșitul MAGA”. Susținători ai lui Trump explodează cu furie după atacul SUA din Iran: „Este atât de rău, dezgustător și josnic” # ProTV.md
„Sfârșitul MAGA”. Susținători ai lui Trump explodează cu furie după atacul SUA din Iran: „Este atât de rău, dezgustător și josnic”
15:50
Ar fi sărit din mers din autocar ca să treacă frontiera ilegal. Momentul în care un ucrainean fuge - VIDEO # ProTV.md
Ar fi sărit din mers din autocar ca să treacă frontiera ilegal. Momentul în care un ucrainean fuge - VIDEO
15:20
Imagini groaznice în Qatar. Momentul în care o rachetă cade peste o mulțime de oameni - VIDEO # ProTV.md
Imagini groaznice în Qatar. Momentul în care o rachetă cade peste o mulțime de oameni - VIDEO
15:00
Patru morți și mai mulți răniți după ce o rachetă iraniană a căzut în Siria - VIDEO
14:50
„Au lovit puternic”. Imagini de pe străzile Teheranului în timpul atacalui coordonat asupra Iranului - VIDEO # ProTV.md
„Au lovit puternic”. Imagini de pe străzile Teheranului în timpul atacalui coordonat asupra Iranului - VIDEO
14:50
MAE activează Celula de Criză pentru cetățenii moldoveni aflați în Orientul Mijlociu. Ce recomandă autoritățile # ProTV.md
MAE activează Celula de Criză pentru cetățenii moldoveni aflați în Orientul Mijlociu. Ce recomandă autoritățile
14:40
Prima reacție de la Moscova după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă” # ProTV.md
Prima reacție de la Moscova după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”
14:30
LIVE TEXT. Trump către iranieni: „Vor fi bombe peste tot. E poate singura voastră șansă să scăpați de regim”. SUA și Israelul au atacat „coordonat”. Iranul ripostează cu valuri de rachete și drone spre Israel și țările cu baze americane. Tot ce știm la acest moment # ProTV.md
LIVE TEXT. Trump către iranieni: „Vor fi bombe peste tot. E poate singura voastră șansă să scăpați de regim”. SUA și Israelul au atacat „coordonat”. Iranul ripostează cu valuri de rachete și drone spre Israel și țările cu baze americane. Tot ce știm la acest moment
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.