Echipa Alternativa Clinic îl felicită pe Profesorul Veaceslav Moșin cu ocazia zilei de naștere
Oficial.md, 28 februarie 2026 13:50
Echipa Alternativa Clinic a transmis un mesaj de felicitare pentru șeful instituției, Veaceslav Moșin, cu..
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
7 ani închisoare pentru fostul primar de Boldurești, care a accidentat mortal un adolescent în 2024 # Oficial.md
Urmare a dosarului penal trimis în judecată de procurorii PCCOCS în privința fostului primar al..
MEC continuă debirocratizarea în școli: Profesorii vor putea lucra la distanță în timpul vacanțelor elevilor # Oficial.md
În perioada vacanțelor elevilor, cadrele didactice își vor desfășura activitatea în regim de muncă la..
Grigore Novac: Republica Moldova luptă atât de „aprig” cu traficanții de droguri, încât a ajuns să-i grațieze # Oficial.md
Astăzi, în cadrul audierilor parlamentare privind politicile și măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Interne în..
Noi instanțe moderne pentru regiuni: studii de fezabilitate finalizate pentru mai multe sedii # Oficial.md
Ministerul Justiției, prin Agenția Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească (ADJAJ), avansează în procesul de..
Dinu Plîngău: Nu înțeleg reticența colegilor de a recunoaște că unii șefi de instituții nu sunt la locul potrivit # Oficial.md
Dinu Plîngău, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat că „președintele Consiliului Concurenței a..
MAIA: Nu există niciun embargo aplicat vinurilor din Republica Moldova pe piața ucraineană # Oficial.md
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare informează că, la această dată, nu există niciun embargo aplicat..
Valeriu Chiveri – în vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender # Oficial.md
În contextul vizitei efectuate la 26 februarie curent în regiunea transnistreană, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu..
ANTA: Peste 20 de încălcări constatate în prima zi a campaniei de monitorizare a transportului rutier de persoane # Oficial.md
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au constatat multiple încălcări ale legislației contravenționale de către..
Programul „Curtea Europeană” își reia lucărările, suspendate temporar pe durata sezonului rece pentru a proteja..
Ieri
Vlad Batrîncea susține crearea comisiei parlamentare pentru monitorizarea politicilor antidrog # Oficial.md
În cadrul audierilor parlamentare privind combaterea consumului și traficului de droguri, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului,..
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 28 februarie – 1 martie, în sectoarele Capitalei vor..
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat un nou proiect – „astăzi, colegii..
Investițiile în echipamente, instruire și expertiză formează baza unui sistem modern de protecție civilă, adaptat..
De astăzi, toate numerele de urgență sunt în portalul EVO . Portalul guvernamental integrat evo.gov.md..
Socialiștii nemulțumiți că nu li s-au permis să ia cuvântul la tribuna Parlamentului pe subiectul războiului din Ucraina # Oficial.md
Igor Dodon, liderul socialiștilor, a declarat că, Igor Grosu a încălcat ieri grav Regulamentul Parlamentului,..
Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Oficial.md
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026,..
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu David Kubal, Președinte și CEO al..
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea s-a aflat azi într-o deplasare de lucru în municipiile Cahul și Comrat,..
Irina Vlah îndeamnă conducerea de vârf a Republicii Moldova să trateze cu maximă seriozitate importul de forță de muncă # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „în Republica Moldova vin tot mai..
La data de 26 februarie 2026, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE din..
MEC s-a autosesizat pe faptul unui presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de..
CNA desfășoară 50 de percheziții într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești # Oficial.md
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi..
Arbitrajul moldovenesc a fost reprezentat la primul simpozion UEFA dedicat arbitrajului feminin # Oficial.md
UEFA a organizat, la sediul său din Nyon, Elveția, primul simpozion dedicat arbitrajului feminin. Evenimentul, care..
Programul legislativ al Parlamentului pentru anul 2026: deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative # Oficial.md
Programul legislativ al Parlamentului pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței plenare. Documentul..
Raport MAI audiat în Parlament: măsuri pentru combaterea consumului și traficului de droguri # Oficial.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat, în plenul Parlamentului, raportul privind măsurile întreprinse de..
Fiscul desfășoară acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din domeniul prestării serviciilor cosmetologice și de frumusețe # Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei naționale cu un risc sporit..
Administrator al unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc # Oficial.md
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, informează despre expedierea în instanța de judecată, pentru examinare în..
La 26 februarie 2026, în jurul orei 19.00, mecanicul unui tren marfar, care circula pe..
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor..
Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău,..
Dmitri Torner: O amnistie a capitalurilor în general ar contribui şi la sporirea veniturilor bugetare # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, a declarat că, în condițiile..
IGSU a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță” # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor..
PSRM înaintează o moțiune simplă de cenzură asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Oficial.md
În cadrul ședinței plenare a Parlamentul Republicii Moldova, deputatul PSRM Ala Ursu-Antoci a dat citire..
Procuratura Generală informează că, la 10 iulie 2024, în prima jumătate a zilei, în proximitatea..
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții..
Proiect de lege al PAS: Eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană # Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care să corecteze inechitatea..
Începând cu 2 martie 2026, S.A. „Energocom” deschide propriul Centru de relaţii cu clienții, destinat..
Circa 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova au participat la ședința extinsă a..
Modernizarea sectorului energetic al Moldovei și proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș, pe agenda discuțiilor la Washington # Oficial.md
Accelerarea cooperării privind construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, precum și continuarea modernizării..
Primarul Capitalei: În centrul capitalei, terenurile care ar fi putut fi utilizate pentru amenajarea parcărilor au fost înstrăinate în perioada 2007–2019 # Oficial.md
Primarul general, Ion Ceban, a declarat că, în centrul capitalei, terenurile care ar fi putut..
Pe platforma Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului a avut loc ședința de..
Mihai Popșoi: Parteneriatul Consiliul Europei–OSCE, esențial pentru pace și reziliență în Europa # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat, în calitatea sa de Președinte al Comitetului..
Cadrul normativ în domeniul educației a fost revizuit în vederea îmbunătățirii calității învățământului și consolidării..
Vizita de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Nisporeni a început în localitatea Iurceni,..
Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul..
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei,..
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu...
A violat ani la rând două copile, începând cu vârsta de 8 ani a acestora. Inculpatul, în vârstă de 67 de ani – condamnat # Oficial.md
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat, în vârstă de..
