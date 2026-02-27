Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română
Oficial.md, 27 februarie 2026 11:20
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026,..
• • •
Alte ştiri de Oficial.md
Acum 30 minute
11:20
Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Oficial.md
În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026,..
11:10
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu David Kubal, Președinte și CEO al..
11:10
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea s-a aflat azi într-o deplasare de lucru în municipiile Cahul și Comrat,..
Acum o oră
10:50
Irina Vlah îndeamnă conducerea de vârf a Republicii Moldova să trateze cu maximă seriozitate importul de forță de muncă # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „în Republica Moldova vin tot mai..
10:50
La data de 26 februarie 2026, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE din..
10:50
MEC s-a autosesizat pe faptul unui presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de..
10:50
CNA desfășoară 50 de percheziții într-un dosar privind deposedarea administrației publice locale Durlești # Oficial.md
Ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuratura municipiului Chișinău, desfășoară astăzi..
10:40
Arbitrajul moldovenesc a fost reprezentat la primul simpozion UEFA dedicat arbitrajului feminin # Oficial.md
UEFA a organizat, la sediul său din Nyon, Elveția, primul simpozion dedicat arbitrajului feminin. Evenimentul, care..
Acum 2 ore
09:50
Programul legislativ al Parlamentului pentru anul 2026: deputații vor examina 354 de proiecte de acte normative # Oficial.md
Programul legislativ al Parlamentului pentru anul 2026 a fost aprobat în cadrul ședinței plenare. Documentul..
09:50
Raport MAI audiat în Parlament: măsuri pentru combaterea consumului și traficului de droguri # Oficial.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat, în plenul Parlamentului, raportul privind măsurile întreprinse de..
Acum 4 ore
09:10
Fiscul desfășoară acțiuni de conformare în raport cu contribuabilii din domeniul prestării serviciilor cosmetologice și de frumusețe # Oficial.md
Serviciul Fiscal de Stat asigură monitorizarea continuă a segmentelor economiei naționale cu un risc sporit..
08:50
Administrator al unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc # Oficial.md
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, informează despre expedierea în instanța de judecată, pentru examinare în..
08:40
La 26 februarie 2026, în jurul orei 19.00, mecanicul unui tren marfar, care circula pe..
Acum 24 ore
17:00
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor..
17:00
Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău,..
16:10
Dmitri Torner: O amnistie a capitalurilor în general ar contribui şi la sporirea veniturilor bugetare # Oficial.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică”, a declarat că, în condițiile..
15:50
IGSU a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță” # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania de sensibilizare a populației „Cunoașterea riscurilor..
15:30
PSRM înaintează o moțiune simplă de cenzură asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Oficial.md
În cadrul ședinței plenare a Parlamentul Republicii Moldova, deputatul PSRM Ala Ursu-Antoci a dat citire..
15:20
Procuratura Generală informează că, la 10 iulie 2024, în prima jumătate a zilei, în proximitatea..
15:10
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții..
14:50
Proiect de lege al PAS: Eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană # Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege care să corecteze inechitatea..
14:40
Începând cu 2 martie 2026, S.A. „Energocom” deschide propriul Centru de relaţii cu clienții, destinat..
14:20
Circa 200 de primari din toate regiunile Republicii Moldova au participat la ședința extinsă a..
14:10
Modernizarea sectorului energetic al Moldovei și proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș, pe agenda discuțiilor la Washington # Oficial.md
Accelerarea cooperării privind construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, precum și continuarea modernizării..
13:30
Primarul Capitalei: În centrul capitalei, terenurile care ar fi putut fi utilizate pentru amenajarea parcărilor au fost înstrăinate în perioada 2007–2019 # Oficial.md
Primarul general, Ion Ceban, a declarat că, în centrul capitalei, terenurile care ar fi putut..
13:30
Pe platforma Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a Parlamentului a avut loc ședința de..
13:30
Mihai Popșoi: Parteneriatul Consiliul Europei–OSCE, esențial pentru pace și reziliență în Europa # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a participat, în calitatea sa de Președinte al Comitetului..
13:10
Cadrul normativ în domeniul educației a fost revizuit în vederea îmbunătățirii calității învățământului și consolidării..
12:50
Vizita de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Nisporeni a început în localitatea Iurceni,..
12:00
Parcările de captură la intrările în Chișinău vor fi realizate pe etape, începând cu anul..
11:40
Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei,..
11:40
Parlamentul a constatat încetarea mandatului de președinte al Plenului Consiliului Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu...
Ieri
11:30
A violat ani la rând două copile, începând cu vârsta de 8 ani a acestora. Inculpatul, în vârstă de 67 de ani – condamnat # Oficial.md
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat, în vârstă de..
11:30
Serviciile primăriei continuă procesul de remediere a gropilor de pe străzile Capitalei # Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, serviciile municipale specializate au intervenit în teren miercuri, până seara târziu,..
11:30
Asociația Promo-LEX a lansat raportul „Drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Retrospectiva anului 2025” # Oficial.md
Asociația Promo-LEX lansează astăzi raportul anual privind situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii..
10:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar obține 29,8% în cazul unor alegeri parlamentare anticipate – arată..
10:30
Kaufland Moldova devine Partener Principal al Echipei Țării și Partener Oficial al Federației Moldovenești de Fotbal..
10:30
Astăzi, la Centrul de pregătire a selecționatelor naționale de la Vadul lui Vodă, a fost..
10:20
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, își sărbătorește astăzi ziua de naștere – împlinește..
10:20
Vlad Batrîncea: Majorarea TVA la 18% este o măsură antieconomică care va lovi în business și în cetățeni # Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova din partea PSRM, Vlad Batrîncea, a declarat în cadrul briefingului de..
10:20
Primarul General, Ion Ceban, le mulțumește locuitorilor Capitalei pentru înțelegerea și răbdarea din trafic, subliniind..
10:20
Astăzi, viceprim-ministrul Vladimir Bolea efectuează o vizită de lucru în municipiul Cahul și municipiul Comrat...
08:50
Socialiștii nu vor susține candidaturile pentru Comisia de evaluare externă a procurorilor # Oficial.md
Ieri, la Biroul permanent al Parlamentului, majoritatea PAS a promovat o hotărâre privind înaintarea către..
08:50
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, ieri, ordinea de zi a ședinței plenare de astăzi,..
08:40
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Șeful Executivului va..
25 februarie 2026
16:50
Președinta Republicii Moldova a semnat decretul de retragere a cetățeniei pentru 9 persoane # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei..
16:20
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului în procesul de negocieri pentru reglementare transnistreană se vor reuni la sediul Misiunii OSCE la Tiraspol # Oficial.md
Mâine, 26 februarie curent, la sediul din or. Tiraspol al Misiunii OSCE din Republica Moldova..
16:10
Igor Dodon, liderul socialiștilor, afirmă că „PAS vrea să introducă cenzura în Parlament”. „După închiderea..
16:10
Legea care înăsprește pedepsele pentru abuzul sexual asupra minorilor a fost promulgată # Oficial.md
Modificările legislative promovate de Ministerul Justiției pentru prevenirea și combaterea exploatării și abuzului sexual asupra..
15:30
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat în ianuarie de medicamente și dispozitive medicale compensate # Oficial.md
Peste 166 de mii de persoane au beneficiat, în luna ianuarie, de medicamente și dispozitive..
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.