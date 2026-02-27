Un nou sens giratoriu și o platformă de îmbarcare vor fi construite în sectorul Botanica din Chișinău
Moldpres, 27 februarie 2026 14:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND), Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova (CFM) și Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU) a Consiliului Municipal Chișinău au semnat astăzi un acord de colaborare, prin care se consolidează cooperarea interin...
• • •
Acum 30 minute
14:30
14:20
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna martie, finanțată în valoare de 73 milioane de lei # Moldpres
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna martie, în valoare totală de 73 de milioane de lei, a fost finanțată de Casa Națională de Asigurări Sociale /CNAS/, informează MOLDPRES.Conform graficului stabilit, pensiile și alocațiile sociale a...
14:20
Doi bărbați de 56 și 63 de ani, din satul Cania, raionul Cantemir, au fost reținuți după ce ar fi agresat un consătean de 40 de ani, care a decedat la patru zile de la internare. Cazul a fost documentat de ofițerii Direcției Investigații „Sud” a Inspectoratu...
Acum 2 ore
13:40
Guvernul investește peste 3,8 milioane de lei în modernizarea sistemului de încălzire al Liceului „Mihai Eminescu” din Comrat # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova continuă investițiile în educație și eficiență energetică, anunțând un proiect de modernizare a sistemului de încălzire al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Comrat. Proiectul, în valoare de p...
13:40
Rusia şi Ucraina au convenit asupra unui armistițiu temporar în jurul centralei nucleare din Zaporojie # Moldpres
Rusia şi Ucraina au convenit, cu ajutorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), asupra unui armistiţiu local în jurul centralei nucleare Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, pentru a permite efectuarea reparaţiilor necesare la liniile electrice de rezer...
13:30
Ministerul Agriculturii: „Nu există embargo asupra vinurilor moldovenești pe piața Ucrainei” # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a clarificat situația referitoare la exporturile de vinuri pe piața ucraineană, subliniind că, la această dată, nu există nicio interdicție sau embargo aplicat vinurilor autohtone, transmite MOLDPRES.În ultima pe...
13:30
Treisprezece judecători din completele anticorupție continuă procedura de evaluare externă # Moldpres
Treisprezece din cei 16 judecători care au făcut parte din completele specializate în examinarea cauzelor de corupție și conexe corupției continuă procedura de evaluare externă, după ce au depus în termen documentele obligatorii prevăzute de lege, transmite M...
13:10
FOTO // Prim-ministrul Alexandru Munteanu apreciază antreprenoriatul din Nisporeni: „Cel care muncește, reușește” # Moldpres
Raionul Nisporeni devine model de antreprenoriat și muncă, potrivit prim-ministrului Alexandru Munteanu, care a evidențiat succesul afacerilor locale din localitate. În cadrul vizitei de ieri în regiune, premierul a remarcat contribuția locuitorilor la dezvoltarea...
13:10
Programul „Curtea Europeană” își reia lucrările în Chișinău: accent pe calitate și responsabilitate # Moldpres
Programul guvernamental „Curtea Europeană” și-a reluat lucrările, după o suspendare temporară pe durata sezonului rece, menită să protejeze calitatea intervențiilor. Proiectul vizează reabilitarea curților de bloc din municipiul Chișinău și suburbii, ofer...
Acum 4 ore
11:40
Peste 220 de milioane de lei, transferați pentru serviciile medicale prestate în luna ianuarie # Moldpres
Serviciile medicale acordate în luna ianuarie de instituțiile medico-sanitare contractate au fost achitate integral, după ce peste 220 de milioane de lei au fost transferate prestatorilor care au prezentat facturi conforme, transmite MOLDPRES.Potrivit Companiei Națio...
11:30
Un colț de China, în inima capitalei: Târgul de Primăvară aduce tradițiile chineze mai aproape # Moldpres
Locuitorii capitalei sunt invitați să descopere farmecul și diversitatea culturii chineze în cadrul „Târgului de Primăvară – Festivalul Tradițiilor Chinezești”, organizat de Institutul Confucius din cadrul ULIM. Evenimentul promite o incursiun...
11:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat și a inițiat o anchetă în urma apariției informațiilor ce vizează un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul ț...
10:50
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, în vizită de lucru la instituțiile de învățământ cu predare în limba română din Tiraspol și Bender # Moldpres
În contextul vizitei efectuate la 26 februarie curent în regiunea transnistreană, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a realizat o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din orașul Tiraspol și la Liceul Teoretic „Al...
10:50
Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română # Moldpres
Peste 900 de candidați s-au înscris la examenul de certificare a competențelor de comunicare în limba română. Proba va fi susținută, în premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, la 28 februarie și 1 martie 2026. La testare pot par...
Acum 6 ore
10:20
CSP a instituit un mecanism de avertizare și o linie telefonică anticorupție pentru semnalarea abaterilor grave # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a instituit un mecanism intern de avertizare și o linie telefonică anticorupție pentru semnalarea practicilor ilegale sau a abaterilor grave, inclusiv a faptelor de corupție. Informațiile privind încălcările pot fi comunicate ...
09:30
Administrator al unei întreprinderi municipale din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc # Moldpres
Un administrator al unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată pentru poluarea apelor și a solului, după ce ar fi permis deversarea apelor uzate neepurate în râul Bâc în perioada 2024&nd...
09:10
Meșteșugul mărțișorului, transmis tinerei generații la Muzeul Național de Etnografie din Chișinău # Moldpres
Un atelier pentru confecţionarea mărţişoarelor a avut loc la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chişinău. Elevii din Hârtopul Mic, raionul Criuleni, alături de meșterița populară Lidia Ciobanu, au avut oportunitatea să învețe tehnica ...
Acum 8 ore
08:30
Republica Moldova a atras atenția presei italiene în urma participării la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) Milano 2026, una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism. Mai multe publicații din Italia au evidențiat oferta turistică autentică ...
08:10
Moneda unică europeană se scumpește cu doi bani în ultimele zile din februarie și are o cotație oficială de 20 de lei și 20 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se ieftinește cu un ban, ajungând la nivelul de 17 lei și 12 bani, p...
Acum 24 ore
22:40
Poliția anunță două accidente grave: bărbat lovit de tren la Bălți și pieton decedat la Chișinău # Moldpres
Două accidente grave, unul rutier și altul feroviar, au avut loc în această seară, fiind soldate cu decesul a doi pietoni, anunță oamenii legii, transmite MOLDPRES.Primul caz s-a produs pe strada Băcioii Noi din Chișinău. Potrivit informațiilor preliminare, un...
20:50
Cutremur de 4,4 grade în zona seismică Vrancea. Alte două seisme, înregistrate în timpul nopții # Moldpres
Un cutremur cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs joi seara în zona seismică Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România, transmite MOLDPRES.Seismul a avut loc la ora 19...
20:40
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului, demontează falsurile despre reforma administrației publice locale: „Satele se vor dezvolta, tradițiile vor trăi prin oameni” # Moldpres
Alexei Buzu, secretarul general al Guvernului: Apar tot mai multe falsuri despre reforma administrației publice locale și vreau ca să fie clar: satele rămân, satele se vor dezvolta, tradițiile vor trăi prin oamnei, se mută sediul administrativ. Consolidăm primăriil...
20:20
Mihai Isac, analist politic: „Retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii transnistrene, prioritare pentru parcursul european al Republicii Moldova” # Moldpres
Retragerea trupelor ruse și demilitarizarea regiunii Transnistria devin elemente esențiale pentru avansarea procesului de integrare europeană a Republica Moldova. Analistul politic Mihai Isac afirmă că, fără eliminarea consecințelor invaziei militare ruse din anii ’...
19:40
Vineri, 27 februarie, se vor înregistra condiții de vreme fără precipitații esențiale. Totuși, pe unele porțiuni de drumuri se poate forma ghețuș, astfel că se recomandă prudență la deplasare, transmite MOLDPRES.Cerul va fi predominant noros, iar vânt...
19:40
Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, în baza Ordinului emis de Ministerul Finanțelor nr. 34 din 26 februarie 2026, transmite MOLDPRES cu referire la comunicatul Serviciului Fiscal de S...
19:30
România, Estonia, Letonia și Lituania, un exemplu de angajament privind creșterea investițiilor în apărare, declară președinta CE # Moldpres
România, Estonia, Letonia și Lituania dau un mare exemplu de angajament în ceea ce privește creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară, iar măsurile luate pentru a îmbunătăți securitatea contribuie și l...
19:10
Parlamentul a aprobat Programul legislativ pentru 2026: 354 de inițiative, accent pe integrarea europeană și calitatea legiferării # Moldpres
Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, Programul legislativ pentru anul 2026 – un document strategic care stabilește prioritățile normative ale instituției pentru anul viitor și consolidează cadrul de planificare a activității legislative, tr...
19:00
Chișinăul propune crearea unui Fond de convergență pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Prima reuniune 1+1 după o pauză de peste un an # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău au informat administrația de la Tiraspol despre intenția de a crea un Fond de convergență menit să stimuleze reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Inițiativa, prima de acest fel lansată după invazia Rusiei în Ucraina din 2022...
19:00
Arena Wiener Stadthalle, care va găzdui concursul Eurovision, va deveni zonă de securitate sporită # Moldpres
Arena Stadthalle din Viena va deveni zonă de securitate sporită în timpul concursului muzical Eurovision, au anunțat joi organizatorii, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și DPA.Măsurile de securitate vor fi asemănătoare cu cele destinate verificării pas...
18:30
Prime Minister Alexandru Munteanu has visited the business incubator from Nisporeni, which hosts 47 residents. Thirty-three of the companies are newly created and have a total of 151 employees. In 2025, the incubator’s residents achieved a turnover of more than 110 million ...
17:40
Circa 1 350 de dosare privind circulația drogurilor, inițiate anul trecut. Ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță noi mecanisme de combatere a traficului substanțelor interzise # Moldpres
Circa 1 350 de dosare penale privind traficul de droguri au fost inițiate anul trecut, față de 994 de cauze inițiate în anul 2023. O tendință crescătoare se menține și în anul curent. Pe segmentul contrabandei, anul trecut, organele de control au documentat 5...
17:00
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe luni, 2 martie, la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment vor participa Președinta Maia Sandu, Președintel...
16:50
FOTO // Ministerul Mediului a început pregătirile pentru sezonul de împădurire din această primăvară # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi demararea pregătirilor pentru campania de împădurire din primăvara anului 2026, subliniind că lucrările din teren sunt deja în plină desfășurare, transmite MOLDPRES.„Astăzi am fost în t...
16:50
Alertă de minare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Pasagerii, evacuați # Moldpres
O alertă de minare a fost anunțată în această după amiază la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, iar pasagerii și personalul au fost evacuați, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, intervenția a avut loc operat...
16:30
FOTO // Piața cerealelor, analizată la Ministerul Agriculturii: importuri reduse și tendințe regionale stabile în 2026 # Moldpres
Situația actuală de pe piața cerealelor din Republica Moldova a fost examinată în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Membrii Consiliului au analizat dinamica importurilor, impactul ...
16:20
Agenția Navală a Republicii Moldova lansează un număr unic de informare și contact pentru cetățeni # Moldpres
Agenția Navală a Republicii Moldova a anunțat lansarea unui număr unic de informare și contact – 022 73 13 71 – destinat facilitării accesului la informații oficiale și consultanță în domeniul naval. Inițiativa are drept scop îmbunătățirea co...
16:10
ATENŢIE, FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări înșelătoare transmise contribuabililor # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii asupra apariției unor notificări false privind presupusa reținere temporară a mijloacelor financiare, transmise fraudulos în numele instituției, transmite MOLDPRES.Potrivit SFS, mai mulți contribuabili a...
15:50
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședință # Moldpres
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat astăzi declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”, episodul în care este cercetat fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc. Ședința de judecată s-a desfășurat în lipsa lui Vladim...
15:50
WSJ: SUA au înaintat Iranului condiții privind programul nuclear, în cadrul negocierilor de la Geneva # Moldpres
Statele Unite au prezentat Iranului o serie de condiții în cadrul negocierilor desfășurate la Geneva, iar respingerea acestora ar putea duce la escaladarea tensiunilor până la un conflict militar, relatează publicația The Wall Street Journal /WSJ/, comunică MOL...
15:40
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a avut o întrevedere cu ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale a Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, discuțiile vizând consolidarea cooperării bilaterale și sprijinul pen...
15:10
FOTO // O grădiniță din Cahul, modernizată energetic. Vladimir Bolea: „Investițiile în infrastructura educațională înseamnă investiții directe în viitorul copiilor noștri” # Moldpres
Grădinița nr. 4 „Zâmbetul” din municipiul Cahul oferă condiții moderne și eficiente energetic pentru aproape 200 de copii și aproximativ 37 de angajați, după finalizarea unor lucrări ample de reabilitare. Obiectivul a fost vizitat astăzi de viceprim-mi...
15:00
Radu Marian: „PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană și crearea unui Fond de convergență din 2026” # Moldpres
Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a anunțat astăzi că, împreună cu mai mulți colegi din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a înregistrat un proiect de lege care prevede corectarea inechităților fiscale apl...
15:00
ANSA a retras de pe piață un lot de biscuiți de import neconform: peste 500 de kilograme, nimicite # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea și retragerea de pe piață a unui lot de biscuiți de import care nu respecta cerințele legale privind conținutul de acizi grași trans. Măsura a fost dispusă în urma acțiunilor de monito...
14:50
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă. Documentul, adoptat de Parlament # Moldpres
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene. Documentul a fost adoptat astăzi de Parlament, în prima lectură, cu votul a 85 de deputați, comunică MOLDPRES.Proiectul a fost prezentat de secretara ...
Ieri
14:30
Organizatorul omorului din sectorul Râșcani al capitalei a fost plasat din nou în arest preventiv # Moldpres
Organizatorul crimei comise în luna iulie 2024 la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei a fost plasat din nou în arest preventiv în penitenciar, prin decizia Curtea de Apel Chișinău, la solicitarea procurorilor din Procuratura pentru Combaterea Cr...
14:10
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației, faptă soldată cu vătămare gravă a integrității corporale și a sănătății unei persoane, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuratur...
14:10
VIDEO // Vicepremierul Valeriu Chiveri, la negocierile de la Tiraspol: „Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova” # Moldpres
Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stâng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vice...
14:10
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu primarii din Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu” # Moldpres
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din raionul Nisporeni. Au fost discutate necesitățile curente ale locuitorilor și beneficiile proiectelor deja r...
14:00
Numărul tinerilor admiși în învățământul dual, în creștere în ultimii ani. Priorități și investiții anunțate de autorități # Moldpres
Numărul tinerilor care au fost admiși în învățământul dual a crescut constant în ultimii ani. Autoritățile își propun susținerea continuă a acestei forme de învățământ, prin investiții și modernizări, pentru ca cifra perso...
13:50
Proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș și modernizarea sistemului energetic, discutate la Washington # Moldpres
Accelerarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și continuarea modernizării Sistemului Electroenergetic Național au fost printre principalele subiecte abordate la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unor &ic...
