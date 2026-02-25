O rezoluție bipartizană în sprijinul Ucrainei a fost prezentată în Senatul SUA: ce prevede aceasta
Libertatea Cuvântului, 25 februarie 2026 18:20
Cu ocazia celei de-a 4-a comemorări a invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, democrata Jeanne Shaheen (statul New Hampshire) și
O falsă „ambulanță” a fost reținută la frontieră: traficanții transportau ilegal cetățeni în România # Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Detașamentul Cernăuți, împreună cu Serviciul de Securitate al Ucrainei, au lichidat o nouă schemă de transportare peste graniță a cetățenilor cu
Analiza Sky News: Cum s-au schimbat Zelenski și Putin după patru ani de război # Libertatea Cuvântului
După 1460 de zile de război la scară largă, figurile centrale ale conflictului rămân Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și liderul de la Kremlin,
Nutriţie. Ananasul şi beneficiile sale pentru sănătate. Un aliat de încredere pentru o dietă echilibrată # Libertatea Cuvântului
Cunoscut pentru aroma sa exotică, ananasul are numeroase beneficii pentru sănătatea organismului. Bogat în vitamine, minerale și enzime active, el devine un aliat
Moment astrologic. 25 februarie – 1 martie 2026. Perioadă karmică pentru toate zodiile: ce schimbări aduce portalul eclipselor # Libertatea Cuvântului
Energia cosmică dintre 25 februarie și 1 martie 2026 este definită de „portalul eclipselor” — o perioadă astrologică intensă, situată între o eclipsă
Arcașii bucovineni au câștigat două medalii de aur și una de bronz la Campionatul European # Libertatea Cuvântului
Olga Cebotarenko, Roman Ruban și Ivan Cojocari au concurat în echipe alături de sportivi din alte orașe ale Ucrainei. Despre aceasta a informat
Șeful Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Osypenko, a vizitat Centrul Perinatal Regional Cernăuți # Libertatea Cuvântului
El a felicitat personal familia Zvonețki cu prilejul nașterii a trei fetițe: Olivia, Ilaria și Amelia. Șeful regiunii le-a dăruit copiilor primele lor
Rusia nu se războiește cu Forțele Armate ale Ucrainei, ci cu populația civilă a Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Atacurile asupra infrastructurii civile și energetice afectează direct siguranța obiectivelor nucleare. În cadrul ședinței Consiliului de Securitate al ONU, adjuncta ministrului Afacerilor Externe,
O nimica toată Un proprietar a chemat un meșter pentru a-i vopsi barca. În timp ce lucra, vopsitorul a observat o gaură în
Ziua neagră de 24 februarie 2022 a împărțit viața întregului popor ucrainean în două – până și după această dată. După această dată
Patru plăci memoriale dedicate Eroilor căzuți au fost dezvelite pe clădirea școlii din Babin # Libertatea Cuvântului
În satul Babin, CT Chelmenți, a fost cinstită memoria a patru luptători curajoși, fii ai satului, care și-au dat viața pentru libertatea Ucrainei.
În Ziua Națională a Rugăciunii, cernăuțenii au cinstit memoria celor căzuți în război # Libertatea Cuvântului
Astăzi, 24 februarie, în Piața Centrală din Cernăuți, a avut loc o rugăciune comună cu ocazia împlinirii a patru ani de la începutul
Președintele Zelenski a decorat cu medalii trei angajați ai serviciilor comunale din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Bărbații, care lucrează la întreprinderile comunale ale orașului, au ajutat alături de colegii lor la refacerea infrastructurii capitalei. Conform Decretului Președintelui Ucrainei din
Președintele Volodymyr Zelenski a susținut un discurs cu ocazia celei de-a patra comemorări a invaziei ruse, omagiind „miile de eroi” care și-au dat
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a arătat pentru prima dată buncărul de sub clădirea Administrației Prezidențiale de pe strada Bankova din Kiev, precum și
Marți, 24 februarie, în regiunea Cernăuți, sunt conduși pe ultimul drum trei militari: Vasyl Ozeriak, Mykola Reikalo și Serghii Bandurovski, informează Consiliul Regional
Dragobetele – sărbătoarea dragostei, cu tradiții vechi și semnificații adânci în cultura românească # Libertatea Cuvântului
Dragobetele este o sărbătoare cunoscută ca festivitatea iubirii la români și se sărbătorește în data de 24 februarie. Este o tradiție străveche românească
Recent, eleva noastră Nicoleta Bojescu, una dintre cele mai bune eleve de la Liceul din Cupca, elevă eminentă, vicepreședinta comitetului școlăresc, membră a
Budanov a comentat negocierile cu Federația Rusă și a dezvăluit data următoarei runde # Libertatea Cuvântului
Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kyrylo Budanov, caracterizează etapa actuală a negocierilor cu un „optimism precaut”. În ciuda caracterului confidențial al procesului, acesta a
O explozie a avut loc la o benzinărie din Mykolaiv. Au fost răniți agenți ai forțelor de ordine care își parcaseră mașinile acolo.
Iertarea Un bătrân avea mai mulți fii. Când aceștia au crescut, au inceput să-i spună uneori vorbe grele tatălui, răstindu-se și cerând socoteală
„Ne vom descurca” – au declarat părinții tripleților externați astăzi de la maternitatea din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
În pătucul Centrului Perinatal din Cernăuți stau trei fetițe nou-născute. Sunt triplete: Olivia, Ilaria și Amelia. S-au născut pe 12 februarie. Mama lor,
Mâine, 24 februarie, este marcată Ziua Națională a Rugăciunii, iar locuitorii orașului Cernăuți sunt invitați să participe la o slujbă comună. Anunțul a
Escrocii au păcălit o femeie de 70 de ani din regiunea Cernăuți cu aproape 336 mii grivne # Libertatea Cuvântului
O locuitoare de 70 de ani din regiunea Cernăuți a fost deposedată de aproape 336.000 de grivne de către escroci. Aceștia au înșelat
Volodymyr Zelenski: Aproximativ 7 mii de ucraineni se află în închisorile din Rusia # Libertatea Cuvântului
Președintele Zelenski a informat că aproximativ șapte mii de ucraineni sunt deținuți în închisorile rusești, unde sunt tratați cu o cruzime mai mare
La Cernăuți s-a născut prima tripletă din anul 2026 — Livia, Ilaria și Amelia # Libertatea Cuvântului
În Centrul Perinatal Regional din Cernăuți a venit pe lume prima tripletă din anul 2026. Fetițele au primit numele Livia, Ilaria și Amelia.
Astăzi, la ora 12:00, la cimitirul din Sadagura, va avea loc ceremonia de adio pentru șapte soldați necunoscuți care au căzut în luptele
Muzeul de Arhitectură Populară sub cerul liber din Cernăuți a găzduit evenimentul etnografic „Buconynske Pușcennia” („Lăsatul Secului”). Această sărbătoarea marchează sfârșitul perioadei în
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, „a început deja” al Treilea Război Mondial. Potrivit lui, Putin
ISW: Federația Rusă intensifică campania de sabotaj pentru destabilizarea societății din Ucraina # Libertatea Cuvântului
Rusia își intensifică, probabil, campania de diversiune menită să submineze încrederea ucrainenilor în propria siguranță și să destabilizeze societatea, scrie Institutul pentru Studiul
Reparațiile drumurilor din Cernăuți vor începe doar când temperaturile vor rămâne constant la nivelul de +5…7 grade Celsius. Iarna dificilă, poleiul și fluctuațiile
Natural și sănătos. Hrișca, superalimentul care poate fi integrat în orice dietă # Libertatea Cuvântului
Hrișca este un aliment care a revenit puternic în atenția celor preocupați de un stil de viață echilibrat, datorită profilului său nutritiv impresionant.
„La Fântâna Albă plânge glia noastră” Nu toţi participanţii la „Răscoala din 1 aprilie 1941” au ajuns până în Poiana Varniţei. În raportul
Cum să reacționăm la jignirile celor din jur. O lecție prețioasă de la un om înțelept Un înțelept foarte bătrân preda unui grup
Federația Rusă a comis o greșeală fatală declanșând războiul împotriva Ucrainei și plătește pentru asta și acum # Libertatea Cuvântului
Această concluzie o conține o analiză făcută de CNN. Estimările din diverse surse indică pierderi extrem de mari pentru Federația Rusă în războiul
Un elev din Mahala a câștigat Campionatul European de karate și a primit o bursă din partea comunității # Libertatea Cuvântului
În ședința din 18 februarie, Comitetul executiv a alocat, de asemenea, 185 mii grivne pentru apărătorii răniți, persoane strămutate și persoane cu dizabilități,
Accident groaznic în Cernăuți: Un SUV Lexus a lovit un BMW la intersecția străzilor Kaspruk și Storojineț # Libertatea Cuvântului
În Cernăuți, la intersecția străzilor Storojineț și Kaspruk, a avut loc un accident cu victime. Poliția a deschis un dosar penal în rezultatul
Voluntarii din Cernăuți au sprijinit familiile apărătorilor căzuți și persoanele aflate în dificultate din Noua Suliță # Libertatea Cuvântului
Oamenii de binefacere s-au întâlnit personal cu persoanele, pe care războiul i-a lăsat fără cei dragi, și au adus produse alimentare și dulciuri
În regiunea Cernăuți, martorii oculari au surprins un dezgheț masiv pe râul Nistru. Videoclipul, care circulă pe rețelele de socializare, demonstrează spargerea unor
NASA amână lansarea navei cu echipaj uman „Orion” către Lună: care sunt motivele # Libertatea Cuvântului
Administrația Națională Aeronautică și Spațială a SUA (NASA) va amâna lansarea vehiculului spațial „Orion”, cu patru astronauți la bord, pentru o perioadă nedeterminată.
În regiunea Cernăuți, un profesor și un medic au fost demascați pentru eliberarea fictivă a certificatelor de dizabilitate # Libertatea Cuvântului
Schema îi costa pe recruți între 3.500 și 5.000 de dolari. Trei suspecți au fost puși sub acuzare. Informația a fost comunicată de
Femeia din zodia Pești este adesea descrisă ca un tumult de stări conflictuale, caracterizată prin sensibilitate extremă, intuiție profundă și o latură visătoare,
Pavel al lui Ion Sucevan El s-a născut la începutul verii, când soarele stă în amiază şi doreşti să te scalzi în verdele
Cele mai deficitare cadre sunt șoferii: ce profesii sunt cele mai căutate în prezent în regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
În baza de date a Centrului Regional de Ocupare a Forței de Muncă Cernăuți sunt înregistrate în prezent peste 1540 de locuri vacante.
Fericirea, cel mai de preț cadou Odată, un bătrân înțelept mergea pe drum, privind natura și admirând culorile vii ale primăverii. Deodată, văzu
Witkoff: SUA intenționează să „apropie” Ucraina și Federația Rusă în trei săptămâni — se speră la o întâlnire între Zelenski și Putin # Libertatea Cuvântului
Trimisul special al Președintelui SUA, Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că se așteaptă la „vești bune” în viitorul apropiat în procesul de
The Telegraph: Europa poate forța Rusia să piardă războiul împotriva Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Țările occidentale dispun de suficiente resurse pentru a face războiul pierzător pentru Rusia, însă, pentru aceasta, Europa trebuie să scape de dependența excesivă
Premieră la Cernăuți: Spectacolul „Aladdin” – o poveste despre lumina care învinge întunericul # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc premiera spectacolului „Aladdin”, o poveste despre lumina care triumfă asupra întunericului și despre visuri mai puternice decât circumstanțele.
Cea mai nereușită Olimpiadă din istorie: Ucraina a încheiat jocurile fără medalii # Libertatea Cuvântului
Pentru sportivii ucraineni s-au încheiat Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, iar la aceste competiții „galben-albaștrii” au stabilit un antirecord național. Potrivit UP
Începând de luni, 21 februarie, meteorologii prognozează o schimbare treptată a fenomenelor meteo. Vânturile din vest vor aduce în Bucovina aer atlantic, care
