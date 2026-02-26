/VIDEO/ Statul n-a rupt contractele cu firma vizată în dosarul delapidărilor în infrastructură: Explicația lui Vladimir Bolea
TV8, 26 februarie 2026 22:40
/VIDEO/ Statul n-a rupt contractele cu firma vizată în dosarul delapidărilor în infrastructură: Explicația lui Vladimir Bolea
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
22:50
22:40
Acum o oră
22:10
22:10
Acum 2 ore
21:40
21:10
Acum 4 ore
20:50
20:20
20:20
19:30
Acum 6 ore
19:00
18:50
18:20
17:20
Acum 8 ore
16:30
16:30
16:00
15:30
Acum 12 ore
15:00
14:10
13:30
13:30
13:00
12:30
12:10
11:30
11:00
11:00
10:40
Acum 24 ore
09:40
09:10
08:20
07:40
07:10
25 februarie 2026
23:11
Ieri
22:40
22:10
22:00
21:10
20:20
19:50
19:40
19:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.