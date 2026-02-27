Tânără dependentă de Instagram și YouTube își acuză în instanță Meta și Google că i-au furat copilăria și i-au distrus sănătatea mintală
Ziarul National, 27 februarie 2026 02:30
O tânără care dă în judecată companiile Meta și Google, invocând caracterul pretins adictiv al rețelelor de socializare, le-a spus juraților că ani...
Acum 30 minute
03:30
Jack Dorsey concediază aproape jumătate din angajații Block și avertizează că multe companii vor urma același drum # Ziarul National
Jack Dorsey a fost de mult timp un admirator declarat al lui Elon Musk. Acum, se pare că nu doar l-a urmărit, ci și i-a urmat exemplul.Joi, Dorse...
03:30
Netflix se retrage din cursa pentru Warner Bros. Discovery, lăsând Paramount-ul lui Ellison să preia HBO și CNN # Ziarul National
Într-o avalanșă de oferte de zeci și sute de miliarde de dolari, războiul licitațiilor pentru Warner Bros. Discovery s-a încheiat. Paramount, dețin...
03:30
Jack Dorsey concediază aproape jumătate din angajații Block și mizează totul pe inteligența artificială # Ziarul National
Co-fondatorul Twitter, Jack Dorsey, anunță că firma sa de tehnologie Block concediază aproape jumătate din angajați, deoarece inteligența artificia...
03:30
Șeful Anthropic refuză cererea Pentagonului de acces nelimitat la inteligența artificială # Ziarul National
Directorul Anthropic, Dario Amodei, a declarat joi că „nu poate, în mod conștiincios, să se conformeze cererii [Pentagonului]” de a oferi armatei a...
Acum 2 ore
02:30
Acum 4 ore
01:30
Zelenski anunță o posibilă întâlnire SUA-Ucraina-Rusia la Abu Dhabi, la începutul lui martie, după progresele negocierilor de la Geneva # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski evocă joi organizarea unei viitoare reuniuni tripartite între Ucraina, Rusia şi Statele Unite ”la început...
00:15
Turcia: avionul F-16 prăbușit la granița cu Bulgaria urmărea o urmă radar neidentificată, cauza accidentului rămâne necunoscută # Ziarul National
Avionul de vânătoare F-16 aparţinând armatei turce, care s-a prăbuşit miercuri la scurt timp după decolare, fusese trimis să investigheze o urmă ra...
Acum 8 ore
21:15
Dronă necunoscută bruiată lângă portavionul Charles de Gaulle la Malmö, în timp ce autoritățile suedeze investighează o scurgere de carburant în port # Ziarul National
O dronă necunoscută a fost bruiată în apropierea portavionului francez Charles de Gaulle, miercuri, în timpul unei escale în Suedia, a anunţat joi ...
21:15
Orbán acuză „blocada petrolieră” a Ucrainei și trimite armata să apere infrastructura energetică a Ungariei înainte de alegeri # Ziarul National
Ungaria a acuzat Ucraina că blochează reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba şi a mobilizat militari la instalaţiile energetice ...
21:15
Vineri, 27 februarie 2026, Republica Moldova intră într-un scenariu meteo mai liniștit, cu cer variabil spre senin și fără precipitații. Nopțile ră...
20:15
Bumble lansează la nivel global instrumente AI pentru optimizarea profilurilor și fotografiilor de dating # Ziarul National
Bumble a anunțat joi că introduce o serie de funcții bazate pe inteligență artificială, menite să ajute transformarea potrivirilor în conexiuni de ...
20:15
Startupul suedez Einride, evaluat la 1,35 miliarde de dolari, atrage un PIPE de 113 milioane înaintea listării la New York # Ziarul National
Startupul suedez Einride a obținut un PIPE (private investment in public equity) suprasubscris în valoare de 113 milioane de dolari, înaintea debut...
Acum 12 ore
19:15
Cisco recunoaște că hackeri exploatează din 2023 o breșă critică din Catalyst SD-WAN, vizând inclusiv infrastructuri critice la nivel global # Ziarul National
Cisco anunță că hackeri exploatează de cel puțin trei ani o vulnerabilitate într-unul dintre cele mai populare produse de rețea ale sale, utilizat ...
19:15
Lavrov anunţă că Rusia nu are termen pentru încheierea războiului din Ucraina, în timp ce la Geneva se pregătesc noi negocieri cu SUA şi Kievul # Ziarul National
Moscova nu are niciun ”termen limită” pentru încheierea Războiului din Ucraina, a anunţat joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, înaintea une...
18:15
Teama de bătrânețe, legată mai ales de sănătate, ar putea accelera îmbătrânirea biologică la femei, arată un nou studiu # Ziarul National
Sentimentul de anxietate legat de înaintarea în vârstă, în special frica de deteriorare a stării de sănătate, poate face mult mai mult decât să ape...
17:15
Părinții, îndemnați să verifice telefoanele copiilor după apariția trendului „Războiul din Bristol” între școli # Ziarul National
Părinților li se recomandă de către școli să verifice telefoanele copiilor lor, în contextul unui trend de pe rețelele sociale care ar crea o „riva...
17:15
MEC inițiază consultări publice asupra noii Concepții a disciplinei „Limba și literatura rusă” în învățământul general # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea educațională și toți factorii interesați să participe la discuțiile publice dedicate Concepți...
17:15
Echilibrul pieței cerealelor și reziliența agriculturii, în centrul discuțiilor la Ministerul Agriculturii # Ziarul National
26 februarie 2026, Chișinău - Situația actuală de pe piața cerealelor a fost analizată astăzi în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată ...
16:15
MEC oferă premii de 500.000 de lei și granturi de 25.000 de euro pentru extinderea învățământului dual în școlile profesionale din Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a acordat câte 500.000 de lei pentru șase instituții de învățământ profesional tehnic care s-au remarcat prin pe...
15:15
SUA finanțează cu 130 de milioane de dolari linia electrică Strășeni–Gutinaș pentru a consolida independența energetică a Moldovei # Ziarul National
Accelerarea cooperării pentru construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș, împreună cu continuarea modernizării Sistemului Elec...
15:15
Instagram va trimite alerte părinților când adolescenții caută repetat termeni despre suicid sau automutilare # Ziarul National
Instagram va începe să‑i alerteze pe părinți atunci când adolescentul lor încearcă în mod repetat, într‑un interval scurt de timp, să caute termeni...
Acum 24 ore
14:45
Instagram va trimite alerte părinților când adolescenții caută conținut despre suicid și auto-vătămare, măsură criticată de experți că „ar putea face mai mult rău decât bine” # Ziarul National
Părinții care folosesc instrumentele de supraveghere pentru copii din Instagram vor primi în curând alerte dacă adolescenții lor caută în mod r...
14:45
ECHITATE după 26 de ani // Parlamentul pune pe picior de egalitate ambele maluri ale Nistrului. Scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană vor fi ELIMINATE: „Să asigurăm echitate la plata impozitelor și competitivitatea produselor” # Ziarul National
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au înregistrat astăzi un proiect de lege menit să corecteze inechitatea și să elimine trepta...
14:45
Parlamentul a votat noile modificări la Codul educației: sprijin pentru elevi și profesori, rețea școlară reorganizată și revenire la note în clasa a IV-a # Ziarul National
Cadrul normativ în domeniul educației a fost revizuit, cu scopul de a îmbunătăți calitatea învățământului și de a consolida sprijinul acordat elevi...
14:15
„Generația ALPHA”, primul serial socio-educativ din Moldova, luptă cu bullyingul și violența în școli # Ziarul National
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ dedicat copiilor și adolescenților. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă car...
14:15
Viceamiralul Fred Kacher, demis fulgerător de la vârful Statului Major Interarme, pe fondul tensiunilor din Pentagon și al pregătirilor pentru un posibil conflict cu Iranul # Ziarul National
Viceamiralul american Fred Kacher a fost demis din funcţia de director al Statului Major Interarme, la scurt timp după ce preluase acest post în...
13:45
Șofer din Chișinău, condamnat la 4 ani de închisoare după ce a urcat beat la volan și a provocat un accident grav # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de încălcare a regulilor de securitate a circulației, ...
13:45
Rusia lansează cel mai mare atac nocturn cu drone şi rachete asupra Ucrainei, în timp ce Kievul negociază la Geneva cu americanii „pachetul de prosperitate” postbelic # Ziarul National
Rusia a lansat în noaptea trecută un atac masiv cu rachete şi drone asupra Ucrainei, lovind clădiri rezidenţiale şi infrastructură critică. Cel puţ...
13:45
Londra neagă suspendarea ratificării acordului pentru Insulele Chagos, în pofida criticilor SUA și ale lui Trump # Ziarul National
Marea Britanie a revenit miercuri asupra informaţiei că ar fi suspendat ratificarea acordului de cedare a suveranităţii asupra arhipelagului Chagos...
12:45
SONDAJ // PAS se menține solid pe PRIMUL loc în preferințele moldovenilor la aproape jumătate de an după alegerile parlamentare. „Aternativa” lui Ceban, Tkaciuk, Chicu și Stoianoglo, DEPĂȘITĂ de formațiunea lui Vasile Costiuc # Ziarul National
SONDAJ // PAS se menține solid pe PRIMUL loc în preferințele moldovenilor la aproape jumătate de an după alegerile parlamentare. „Aternativa” l...
12:00
MEC începe formarea și certificarea autorilor de manuale pentru reforma curriculară din 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea înscrierilor la o serie de sesiuni de formare dedicate autorilor și potențialilor autori d...
12:00
Zelenski acuză la Fox News că Putin „se joacă” cu Trump ca să amâne negocierile de pace și îl invită pe președintele SUA în Ucraina să vadă războiul la fața locului # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un interviu acordat la Kiev, că Rusia încearcă „să se joace cu preşedintele Statelor Unite” ...
12:00
Foști polițiști de la IP Ialoveni, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă și extorcare de mii de euro # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 25 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința a doi foști polițiști din...
11:00
Rusia acuză Statele Unite de „provocare agresivă” după incidentul cu şalupa din largul Cubei # Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a declarat joi că incidentul produs în largul coastelor Cubei, implicând o şalupă...
11:00
Bărbat de 67 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru violarea repetată a două fetițe de la vârsta de 8 ani # Ziarul National
Procuratura anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 67 de ani, acuzat de rapoarte sexuale neconsimțite ...
11:00
Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, marcând astfel începutul oficial al mandatului său diplo...
09:00
♈️ BerbecO atmosferă intensă aduce provocări profesionale, dar și șansa de a demonstra determinare. O discuție directă clarifică o neînțelegere ve...
07:00
Explozii și atacuri cu rachete asupra mai multor orașe ucrainene, în timp ce la Geneva reîncep discuțiile pentru oprirea războiului # Ziarul National
Mai multe explozii au fost auzite joi dimineaţă în centrul Kievului, la scurt timp după un avertisment al autorităţilor privind un posibil atac rus...
05:00
Salesforce sfidează „Saaspocalypse”: rezultate financiare în creștere, pariu pe agenți AI și dividend majorat # Ziarul National
Salesforce a făcut tot posibilul să convingă investitorii că revoluția AI nu va însemna sfârșitul companiei, odată cu anunțarea rezultatelor financ...
04:00
Startupul indian Gushwork atrage 9 milioane de dolari pentru a ajuta firmele să găsească clienți prin căutare AI pe ChatGPT, Gemini și Perplexity # Ziarul National
Pe măsură ce instrumentele de căutare bazate pe inteligență artificială schimbă modul în care companiile sunt descoperite online, startupul Gushwor...
04:00
Anthropic înghite startupul de AI Vercept din Seattle, după ce Meta a racolat deja unul dintre cofondatori # Ziarul National
Anthropic a anunțat miercuri că a achiziționat Vercept, un startup de inteligență artificială cu rădăcini puternice în ecosistemul tehnologic din S...
04:00
Nvidia spulberă scepticismul față de AI și anunță venituri record de 68,1 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea # Ziarul National
Gigantul din domeniul cipurilor Nvidia a anunțat că veniturile sale din trimestrul al patrulea au crescut cu 73% față de aceeași perioadă a anului ...
Ieri
02:00
Nvidia anunță un nou trimestru record, pe fondul exploziei cererii de putere de calcul pentru AI # Ziarul National
Gigantul producător de cipuri și cea mai valoroasă companie din lume, Nvidia, a raportat miercuri profituri record pentru cel mai recent trimestru,...
01:00
Casa Albă cere giganților AI să plătească pentru scumpirile la energie, după ce aceștia au promis deja că vor acoperi costurile suplimentare # Ziarul National
Proliferarea centrelor de date bazate pe inteligență artificială care se conectează la rețeaua electrică națională a contribuit la creșterea prețur...
00:00
Larry Summers își dă demisia de la Harvard după dezvăluirea legăturilor cu Jeffrey Epstein, înaintea audierii soților Clinton # Ziarul National
Larry Summers, fost secretar al Finanţelor în timpul lui Bill Clinton, devenit ulterior preşedinte al Universităţii Harvard în anii 2000, a demisio...
00:00
Agenția americană de securitate cibernetică CISA, paralizată de tăieri de personal și buget sub administrația Trump # Ziarul National
Agenția americană pentru securitate cibernetică CISA se află într-o situație critică, potrivit unor parlamentari din ambele tabere politice și repr...
25 februarie 2026
23:00
CUDIS lansează noua generație de inele de sănătate cu antrenor AI integrat și recompense pentru obiceiuri sănătoase # Ziarul National
Startupul de dispozitive purtabile CUDIS lansează în această săptămână noua serie de inele de sănătate. Versiunea actualizată include mai multe fun...
23:00
Un editor al lui MrBeast, acuzat de tranzacționare pe bază de informații privilegiate pe platforma Kalshi # Ziarul National
Un editor al celui mai popular creator de pe YouTube, MrBeast, a fost acuzat de platforma de piețe de predicție Kalshi de tranzacționare pe baza de...
23:00
Cum a ajuns un șef al contractorului american L3Harris să vândă rușilor instrumente de hacking de milioane de dolari # Ziarul National
Un fost executiv de top în domeniul securității cibernetice, despre care procurorii spun că a „trădat” Statele Unite, va petrece cel puțin următori...
23:00
Samsung lansează ecrane cu mod de confidențialitate personalizabil pentru aplicații și notificări # Ziarul National
La evenimentul live Galaxy S26 de miercuri, Samsung a prezentat o nouă tehnologie de afișare care permite activarea unui mod de confidențialitate ș...
