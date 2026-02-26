METEO // Vreme fără precipitații, vineri, 27 februarie. Ghețuș pe drumuri
Moldpres, 26 februarie 2026 19:40
Vineri, 27 februarie, se vor înregistra condiții de vreme fără precipitații esențiale. Totuși, pe unele porțiuni de drumuri se poate forma ghețuș, astfel că se recomandă prudență la deplasare, transmite MOLDPRES.Cerul va fi predominant noros, iar vânt...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
19:40
Vineri, 27 februarie, se vor înregistra condiții de vreme fără precipitații esențiale. Totuși, pe unele porțiuni de drumuri se poate forma ghețuș, astfel că se recomandă prudență la deplasare, transmite MOLDPRES.Cerul va fi predominant noros, iar vânt...
19:40
Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, în baza Ordinului emis de Ministerul Finanțelor nr. 34 din 26 februarie 2026, transmite MOLDPRES cu referire la comunicatul Serviciului Fiscal de S...
19:30
România, Estonia, Letonia și Lituania, un exemplu de angajament privind creșterea investițiilor în apărare, declară președinta CE # Moldpres
România, Estonia, Letonia și Lituania dau un mare exemplu de angajament în ceea ce privește creșterea impresionantă a investițiilor în apărare și în mobilitatea militară, iar măsurile luate pentru a îmbunătăți securitatea contribuie și l...
Acum o oră
19:10
Parlamentul a aprobat Programul legislativ pentru 2026: 354 de inițiative, accent pe integrarea europeană și calitatea legiferării # Moldpres
Parlamentul a aprobat, în ședința plenară de astăzi, Programul legislativ pentru anul 2026 – un document strategic care stabilește prioritățile normative ale instituției pentru anul viitor și consolidează cadrul de planificare a activității legislative, tr...
19:00
Chișinăul propune crearea unui Fond de convergență pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Prima reuniune 1+1 după o pauză de peste un an # Moldpres
Autoritățile de la Chișinău au informat administrația de la Tiraspol despre intenția de a crea un Fond de convergență menit să stimuleze reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Inițiativa, prima de acest fel lansată după invazia Rusiei în Ucraina din 2022...
19:00
Arena Wiener Stadthalle, care va găzdui concursul Eurovision, va deveni zonă de securitate sporită # Moldpres
Arena Stadthalle din Viena va deveni zonă de securitate sporită în timpul concursului muzical Eurovision, au anunțat joi organizatorii, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și DPA.Măsurile de securitate vor fi asemănătoare cu cele destinate verificării pas...
Acum 2 ore
18:30
Prime Minister Alexandru Munteanu has visited the business incubator from Nisporeni, which hosts 47 residents. Thirty-three of the companies are newly created and have a total of 151 employees. In 2025, the incubator’s residents achieved a turnover of more than 110 million ...
Acum 4 ore
17:40
Circa 1 350 de dosare privind circulația drogurilor, inițiate anul trecut. Ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță noi mecanisme de combatere a traficului substanțelor interzise # Moldpres
Circa 1 350 de dosare penale privind traficul de droguri au fost inițiate anul trecut, față de 994 de cauze inițiate în anul 2023. O tendință crescătoare se menține și în anul curent. Pe segmentul contrabandei, anul trecut, organele de control au documentat 5...
17:00
Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe luni, 2 martie, la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment vor participa Președinta Maia Sandu, Președintel...
16:50
FOTO // Ministerul Mediului a început pregătirile pentru sezonul de împădurire din această primăvară # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi demararea pregătirilor pentru campania de împădurire din primăvara anului 2026, subliniind că lucrările din teren sunt deja în plină desfășurare, transmite MOLDPRES.„Astăzi am fost în t...
16:50
Alertă de minare la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Pasagerii, evacuați # Moldpres
O alertă de minare a fost anunțată în această după amiază la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, iar pasagerii și personalul au fost evacuați, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, intervenția a avut loc operat...
16:30
FOTO // Piața cerealelor, analizată la Ministerul Agriculturii: importuri reduse și tendințe regionale stabile în 2026 # Moldpres
Situația actuală de pe piața cerealelor din Republica Moldova a fost examinată în cadrul ședinței Consiliului Economic, desfășurată astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Membrii Consiliului au analizat dinamica importurilor, impactul ...
16:20
Agenția Navală a Republicii Moldova lansează un număr unic de informare și contact pentru cetățeni # Moldpres
Agenția Navală a Republicii Moldova a anunțat lansarea unui număr unic de informare și contact – 022 73 13 71 – destinat facilitării accesului la informații oficiale și consultanță în domeniul naval. Inițiativa are drept scop îmbunătățirea co...
16:10
ATENŢIE, FALS! Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări înșelătoare transmise contribuabililor # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) atenționează contribuabilii asupra apariției unor notificări false privind presupusa reținere temporară a mijloacelor financiare, transmise fraudulos în numele instituției, transmite MOLDPRES.Potrivit SFS, mai mulți contribuabili a...
Acum 6 ore
15:50
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”. Vladimir Plahotniuc nu a participat la ședință # Moldpres
Procurorul Alexandru Cernei a prezentat astăzi declarațiile martorului secret din dosarul „furtul miliardului”, episodul în care este cercetat fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc. Ședința de judecată s-a desfășurat în lipsa lui Vladim...
15:50
WSJ: SUA au înaintat Iranului condiții privind programul nuclear, în cadrul negocierilor de la Geneva # Moldpres
Statele Unite au prezentat Iranului o serie de condiții în cadrul negocierilor desfășurate la Geneva, iar respingerea acestora ar putea duce la escaladarea tensiunilor până la un conflict militar, relatează publicația The Wall Street Journal /WSJ/, comunică MOL...
15:40
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, a avut o întrevedere cu ministra federală pentru Afaceri Europene și Internaționale a Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, discuțiile vizând consolidarea cooperării bilaterale și sprijinul pen...
15:10
FOTO // O grădiniță din Cahul, modernizată energetic. Vladimir Bolea: „Investițiile în infrastructura educațională înseamnă investiții directe în viitorul copiilor noștri” # Moldpres
Grădinița nr. 4 „Zâmbetul” din municipiul Cahul oferă condiții moderne și eficiente energetic pentru aproape 200 de copii și aproximativ 37 de angajați, după finalizarea unor lucrări ample de reabilitare. Obiectivul a fost vizitat astăzi de viceprim-mi...
15:00
Radu Marian: „PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană și crearea unui Fond de convergență din 2026” # Moldpres
Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a anunțat astăzi că, împreună cu mai mulți colegi din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a înregistrat un proiect de lege care prevede corectarea inechităților fiscale apl...
15:00
ANSA a retras de pe piață un lot de biscuiți de import neconform: peste 500 de kilograme, nimicite # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea și retragerea de pe piață a unui lot de biscuiți de import care nu respecta cerințele legale privind conținutul de acizi grași trans. Măsura a fost dispusă în urma acțiunilor de monito...
14:50
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă. Documentul, adoptat de Parlament # Moldpres
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene. Documentul a fost adoptat astăzi de Parlament, în prima lectură, cu votul a 85 de deputați, comunică MOLDPRES.Proiectul a fost prezentat de secretara ...
14:30
Organizatorul omorului din sectorul Râșcani al capitalei a fost plasat din nou în arest preventiv # Moldpres
Organizatorul crimei comise în luna iulie 2024 la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei a fost plasat din nou în arest preventiv în penitenciar, prin decizia Curtea de Apel Chișinău, la solicitarea procurorilor din Procuratura pentru Combaterea Cr...
14:10
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației, faptă soldată cu vătămare gravă a integrității corporale și a sănătății unei persoane, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuratur...
14:10
VIDEO // Vicepremierul Valeriu Chiveri, la negocierile de la Tiraspol: „Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova” # Moldpres
Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stâng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vice...
14:10
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu primarii din Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu” # Moldpres
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din raionul Nisporeni. Au fost discutate necesitățile curente ale locuitorilor și beneficiile proiectelor deja r...
14:00
Numărul tinerilor admiși în învățământul dual, în creștere în ultimii ani. Priorități și investiții anunțate de autorități # Moldpres
Numărul tinerilor care au fost admiși în învățământul dual a crescut constant în ultimii ani. Autoritățile își propun susținerea continuă a acestei forme de învățământ, prin investiții și modernizări, pentru ca cifra perso...
Acum 8 ore
13:50
Proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș și modernizarea sistemului energetic, discutate la Washington # Moldpres
Accelerarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și continuarea modernizării Sistemului Electroenergetic Național au fost printre principalele subiecte abordate la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unor &ic...
13:40
FOTO // Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea un sediu nou. Vladimir Bolea: „O așteptare de peste 30 de ani se apropie de final” # Moldpres
Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va fi în curând dotat cu un sediu complet modern, care va transforma scena culturală a regiunii de sud a țării. Vicepremierul Vladimir Bolea, însoțit de ministrul Culturii, Cristian Jardan, a vizitat astăzi inst...
13:40
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă, realizată într-un context în care tot mai mulți actori sociali discută despre faptul că violența, bull...
13:30
VIDEO // Doi tineri au fost plasați în arest, iar altul - anunțat în căutare pentru tâlhărie # Moldpres
Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării. Un al treilea bănuit, cu vârsta de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională, comunică MOLDPRES.Potrivi...
13:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Parteneriatul solid dintre Consiliul Europei și OSCE permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale” # Moldpres
Parteneriatul dintre Consiliul Europei și OSCE este unul esențial pentru pace și reziliență în Europa. Acesta permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care a ...
13:00
Școli reorganizate, clase de sprijin și indemnizații pentru tinerii profesori. Modificările la Codul educației, adoptate de deputați # Moldpres
Parlamentul a adoptat astăzi mai multe modificări legislative ce vizează eficientizarea rețelei școlare, instituirea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități, precum și acordarea unor indemnizații tinerilor care aleg să își continue cariera în &ici...
12:50
Premierul Alexandru Munteanu, în comuna Iurceni, cunoscută pentru promovarea artei olăritului: „Guvernul va continua să investească în dezvoltarea culturii” # Moldpres
Vizita de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Nisporeni a început în localitatea Iurceni, cunoscută pentru conservarea și promovarea tradițiilor meșteșugărești, în special a artei olăritului. Comuna Iurceni a beneficiat de susți...
12:50
Comisia Europeană lansează premiile dedicate municipalităților mici pentru 2026: în premieră, poate participa şi Republica Moldova # Moldpres
Comisia Europeană a deschis apelul pentru Premiile New European Bauhaus (NEB) 2026 și pentru programul NEB Boost dedicat municipalităților mici, oferind o oportunitate unică de a evidenția proiecte inovatoare, sustenabile și incluzive care transformă comunitățile î...
12:20
Guvernul sprijină modernizarea Gimnaziului nr. 6 din Bălți: peste o mie de elevi vor beneficia de infrastructură educațională modernă # Moldpres
Municipiul Bălți va dispune de o instituție de învățământ modernă și adaptată standardelor actuale, după finalizarea lucrărilor de renovare și amenajare a Gimnaziului nr. 6. Proiectul, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru D...
12:20
Parlamentul a aprobat astăzi demisia membrei Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries, începând cu data de 1 mai 2026. Documentul a fost susținut cu votul a 54 de deputați, comunică MOLDPRES.Pentru a asigura continuitatea și buna desfășurare a p...
12:00
Legislativul a adoptat noi mecanisme de exercitare a căilor de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor # Moldpres
Parlamentul a adoptat astăzi modificări legislative care au scopul de a asigura mecanisme eficiente pentru căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Documentul a fost votat, în lectura a doua, de 62 de deputați, comunică MOLDP...
12:00
VIDEO // Investiții care modernizează satul Iurceni, Nisporeni. Premierul Alexandru Munteanu: „Scopul nostru este o viață mai bună pentru cetățeni în localități dezvoltate” # Moldpres
Satul Iurceni din raionul Nisporeni, care este cunoscut pentru tradițiile în domeniul olăritului, beneficiază de mai multe investiții guvernamentale pentru modernizarea infrastructurii și oferirea condiții mai bune pentru cetățeni. Localitatea a fost vizitată astă...
Acum 12 ore
11:50
Reintegrarea regiunii transnistrene: Igor Grosu despre negocieri și planul Parlamentului pentru fondul de convergență # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a comentat astăzi reluarea discuțiilor oficiale între Chișinău și Tiraspol, subliniind importanța acestor negocieri și prezentând prioritățile legislative privind procesul de reintegrare a regiunii t...
11:40
Doi foști polițiști din Ialoveni, condamnați la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă # Moldpres
Doi foști polițiști din cadrul IP Ialoveni și doi complici ai acestora au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru corupere pasivă, printr-o sentință pronunțată la 25 februarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, comunică MOLDPRES.Potrivit Pr...
11:40
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, este așteptată în Parlament. Opoziția a depus o moțiune simplă # Moldpres
Deputații din opoziția parlamentară au depus astăzi o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Aceștia au cerut ministrei Natalia Plugaru să se prezinte în Parlament pentru a oferi explicații privind situația din domeniul soci...
11:30
Parlamentul a adoptat o Declarație, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Speakerul Igor Grosu: „R. Moldova a fost, este și va fi solidară cu Ucraina și cu poporul ucrainean” # Moldpres
Parlamentul a adoptat astăzi o Declarație cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Documentul a fost susținut cu votul a 65 de deputați. Declarația condamnă agresiunea Federației Ruse și reafi...
11:30
Mandatul de președinte al Plenului Consiliul Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu, încetează începând cu 1 martie 2026, după ce Parlamentul a adoptat astăzi o hotărâre în acest sens. Proiectul a fost votat de 55 de deputați, transmite MO...
11:10
Autorizațiile de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol ar putea fi retrase la nivelul Uniunii Europene, după ce Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (PRAC) a constatat că beneficiile acestora nu mai depășesc riscurile, &ic...
10:20
DOC // Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi direcționați spre proiecte sociale și de interes public. Modificările legislative, publicate în Monitorul Oficial # Moldpres
Bunurile și mijloacele financiare confiscate din activități infracționale vor putea fi utilizate în scopuri sociale și de interes public. O lege în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Proie...
09:40
Centrul de Sănătate Pârjolteni, raionul Călărași, a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Me...
09:30
DOC // 1,82 miliarde de lei pentru drumurile naționale în 2026: Programul Fondului rutier, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2026, aprobat miercuri de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial, devenind astfel act normativ cu aplicare oficială. Documentul prevede alocarea a 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea, mode...
09:00
Moneda unciă europeană costă astăzi 20 de lei și 18 bani, iar dolarul american este cotat la 17 lei și 13 bani, informează MOLDPRES. Astfel, atât euro, cât și dolarul, se scumpesc cu câte un ban, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei.&n...
08:30
Peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”. Manifestările se desfășoară pentru al treilea an consecutiv și reunesc unele ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.