Armand Goșu, la „În PROfunzime”: Negocierile de pace sunt un spectacol pentru un singur spectator – Donald Trump. Analistul avertizează că războiul va continua și în acest an

ProTV.md, 27 februarie 2026 00:10

Armand Goșu, la „În PROfunzime”: Negocierile de pace sunt un spectacol pentru un singur spectator – Donald Trump. Analistul avertizează că războiul va continua și în acest an

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
00:20
Armand Goșu susține că o aderare rapidă a Ucrainei la UE ar fi „o șansă teribilă” pentru Republica Moldova: „Problema este că dacă pică Ucraina, pică și Moldova” ProTV.md
Armand Goșu susține că o aderare rapidă a Ucrainei la UE ar fi „o șansă teribilă” pentru Republica Moldova: „Problema este că dacă pică Ucraina, pică și Moldova”
00:10
Armand Goșu, la „În PROfunzime”: Negocierile de pace sunt un spectacol pentru un singur spectator – Donald Trump. Analistul avertizează că războiul va continua și în acest an ProTV.md
Armand Goșu, la „În PROfunzime”: Negocierile de pace sunt un spectacol pentru un singur spectator – Donald Trump. Analistul avertizează că războiul va continua și în acest an
Acum 4 ore
22:20
Două tragedii într-o singură seară: doi pietoni și-au pierdut viața în accidente produse la Chișinău și în apropiere de Bălți ProTV.md
Două tragedii într-o singură seară: doi pietoni și-au pierdut viața în accidente produse la Chișinău și în apropiere de Bălți
22:10
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 26.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 26.02.2026. Invitat: Armand Goșu - VIDEO
21:50
Primăvara a sosit mai devreme în vestul Europei: temperaturile au trecut de 20 de grade în Franța și Germania, după săptămâni de ploi abundente și furtuni puternice - VIDEO ProTV.md
Primăvara a sosit mai devreme în vestul Europei: temperaturile au trecut de 20 de grade în Franța și Germania, după săptămâni de ploi abundente și furtuni puternice - VIDEO
21:50
Seară incendiară la Chișinău: gala Wise Boxing Night a adus knockout-uri spectaculoase, decizii controversate, abandonuri dramatice și descalificări care au ridicat publicul în picioare - VIDEO ProTV.md
Seară incendiară la Chișinău: gala Wise Boxing Night a adus knockout-uri spectaculoase, decizii controversate, abandonuri dramatice și descalificări care au ridicat publicul în picioare - VIDEO
21:40
Imagini revoltătoare surprinse în capitală: un tânăr șofer a fost filmat în timp circula cu peste 200 km/h pe bulevardul Renașterii - VIDEO ProTV.md
Imagini revoltătoare surprinse în capitală: un tânăr șofer a fost filmat în timp circula cu peste 200 km/h pe bulevardul Renașterii - VIDEO
21:20
Parlamentul aprobă modificări majore ale Codului Educației: școlile cu puțini elevi vor fi reorganizate, rectorii pot candida pentru al treilea mandat, iar manualele școlare vor fi complet schimbate - VIDEO ProTV.md
Parlamentul aprobă modificări majore ale Codului Educației: școlile cu puțini elevi vor fi reorganizate, rectorii pot candida pentru al treilea mandat, iar manualele școlare vor fi complet schimbate - VIDEO
21:10
Final de play-off în Liga Campionilor: Paris Saint-Germain și Real Madrid se califică în optimi după meciuri tensionate și momente pline de emoție ProTV.md
Final de play-off în Liga Campionilor: Paris Saint-Germain și Real Madrid se califică în optimi după meciuri tensionate și momente pline de emoție
21:10
Drama și emoția la Acapulco: Alexander Zverev, favorit nr. 1, eliminat prematur, iar Frances Tiafoe reușește să întoarcă soarta meciului salvând două mingi de meci pentru a accede în sferturi - VIDEO ProTV.md
Drama și emoția la Acapulco: Alexander Zverev, favorit nr. 1, eliminat prematur, iar Frances Tiafoe reușește să întoarcă soarta meciului salvând două mingi de meci pentru a accede în sferturi - VIDEO
21:00
Juventus eliminată din Liga Campionilor după un meci dramatic: italienii înfrânți de Galatasaray în prelungiri, o seară de mare dezamăgire pentru fani - VIDEO ProTV.md
Juventus eliminată din Liga Campionilor după un meci dramatic: italienii înfrânți de Galatasaray în prelungiri, o seară de mare dezamăgire pentru fani - VIDEO
21:00
Thriller la Bergamo: Atalanta obține o calificare dramatică în optimile Ligii după ce Borussia Dortmund, cu două goluri avans, cade în ultimele secunde printr-un procedeu „kung-fu” spectaculos - VIDEO ProTV.md
Thriller la Bergamo: Atalanta obține o calificare dramatică în optimile Ligii după ce Borussia Dortmund, cu două goluri avans, cade în ultimele secunde printr-un procedeu „kung-fu” spectaculos - VIDEO
21:00
LIVE. Armand GOȘU, În PROfunzime: NEGOCIERILE de PACE, un spectacol pentru un singur spectator – Trump. Războiul va continua ProTV.md
LIVE. Armand GOȘU, În PROfunzime: NEGOCIERILE de PACE, un spectacol pentru un singur spectator – Trump. Războiul va continua
Acum 6 ore
20:30
Alertă la graniță. O dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României. Armata a ridicat avioane de luptă / Mesaj RO-Alert în Tulcea, pentru a doua zi la rând ProTV.md
Alertă la graniță. O dronă a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României. Armata a ridicat avioane de luptă / Mesaj RO-Alert în Tulcea, pentru a doua zi la rând
20:30
Cutremur de 4,4 grade în Vrancea resimțit și în Republica Moldova: seismul s-a produs la 120 km adâncime ProTV.md
Cutremur de 4,4 grade în Vrancea resimțit și în Republica Moldova: seismul s-a produs la 120 km adâncime
20:20
Formatul 1+1 revine după un an de pauză: Chiveri a discutat cu Ignatiev despre predarea limbii române în școli, libera circulație și drepturile omului, dar tensiunile rămân vizibile: „A fost o întâlnire deloc ușoară, dar utilă” – VIDEO ProTV.md
Formatul 1+1 revine după un an de pauză: Chiveri a discutat cu Ignatiev despre predarea limbii române în școli, libera circulație și drepturile omului, dar tensiunile rămân vizibile: „A fost o întâlnire deloc ușoară, dar utilă” – VIDEO
20:10
Punch fuge, se retrage și își strânge la piept jucăria: povestea emoționantă a puiului de maimuță abandonat de mamă la naștere, care a cucerit inimile internauților - VIDEO ProTV.md
Punch fuge, se retrage și își strânge la piept jucăria: povestea emoționantă a puiului de maimuță abandonat de mamă la naștere, care a cucerit inimile internauților - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 26.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 26.02.2026
20:00
„Războiul din Ucraina nu are o soluție militară”: SUA își afirmă rolul de mediator principal, în timp ce Kievul privește declarațiile despre concesii ca presiune politică și teritorială asupra Ucrainei - VIDEO ProTV.md
„Războiul din Ucraina nu are o soluție militară”: SUA își afirmă rolul de mediator principal, în timp ce Kievul privește declarațiile despre concesii ca presiune politică și teritorială asupra Ucrainei - VIDEO
19:50
„Regiunea transnistreană va beneficia practic direct de aceste fonduri”: experții văd în eliminarea scutirilor fiscale primul pas spre convergență socială și pregătirea țării pentru standardele europene - VIDEO ProTV.md
„Regiunea transnistreană va beneficia practic direct de aceste fonduri”: experții văd în eliminarea scutirilor fiscale primul pas spre convergență socială și pregătirea țării pentru standardele europene - VIDEO
19:40
Dosarul fraudei bancare: martorul secret a descris în detaliu cum Plahotniuc ar fi transferat zeci de milioane prin companii offshore și și-a cumpărat iaht, avion privat și hotel în Spania – VIDEO ProTV.md
Dosarul fraudei bancare: martorul secret a descris în detaliu cum Plahotniuc ar fi transferat zeci de milioane prin companii offshore și și-a cumpărat iaht, avion privat și hotel în Spania – VIDEO
19:30
De la notificări tragice la repatrierea cadavrelor: cum trăiesc și rezistă cei care duc vestea morții în timpul războiului din Ucraina - VIDEO ProTV.md
De la notificări tragice la repatrierea cadavrelor: cum trăiesc și rezistă cei care duc vestea morții în timpul războiului din Ucraina - VIDEO
19:10
„Nu sunteți președintele colhozului”: liderul „Democrația Acasă” vrea revocarea lui Igor Grosu din fruntea Parlamentului - VIDEO ProTV.md
„Nu sunteți președintele colhozului”: liderul „Democrația Acasă” vrea revocarea lui Igor Grosu din fruntea Parlamentului - VIDEO
Acum 8 ore
18:30
Organizatorul asasinatului de la terasa din Chișinău, din iulie 2024, revine în penitenciar: Curtea de Apel a anulat arestul la domiciliu - VIDEO ProTV.md
Organizatorul asasinatului de la terasa din Chișinău, din iulie 2024, revine în penitenciar: Curtea de Apel a anulat arestul la domiciliu - VIDEO
18:00
Frumusețe fără filtre și reduceri de până la 70%: Farmacia Familiei transformă Beauty Expo într-o experiență completă de îngrijire personalizată la Moldexpo - VIDEO ProTV.md
Frumusețe fără filtre și reduceri de până la 70%: Farmacia Familiei transformă Beauty Expo într-o experiență completă de îngrijire personalizată la Moldexpo - VIDEO
18:00
Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea a fost reluată ProTV.md
Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea a fost reluată
17:40
Premierul danez Mette Frederiksen anunţă organizarea de alegeri legislative pe 24 martie, după încercările preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda ProTV.md
Premierul danez Mette Frederiksen anunţă organizarea de alegeri legislative pe 24 martie, după încercările preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda
17:30
„UE sau Rusia?”. Varșovia spune că războiul din Ucraina va stabili „al treilea pilon” al ordinii globale ProTV.md
„UE sau Rusia?”. Varșovia spune că războiul din Ucraina va stabili „al treilea pilon” al ordinii globale
17:20
Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale: Natalia Plugaru, chemată la raport în Parlament ProTV.md
Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale: Natalia Plugaru, chemată la raport în Parlament
17:10
Ultima oră. Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO
17:00
Ultima oră. Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Pasagerii, evacuați de urgență ProTV.md
Ultima oră. Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Pasagerii, evacuați de urgență
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 26.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 26.02.2026
Acum 12 ore
16:40
Tensiuni pe tema limbii de predare în școlile din stânga Nistrului. Reacția Tiraspolului la propunerea Chișinăului - VIDEO ProTV.md
Tensiuni pe tema limbii de predare în școlile din stânga Nistrului. Reacția Tiraspolului la propunerea Chișinăului - VIDEO
16:10
Primele declarații ale viceprim-ministrului pentru Reintegrare, după întâlnirea în formatul 1+1 de la Tiraspol: „Deloc ușoară, dar utilă" - VIDEO ProTV.md
Primele declarații ale viceprim-ministrului pentru Reintegrare, după întâlnirea în formatul 1+1 de la Tiraspol: „Deloc ușoară, dar utilă" - VIDEO
16:00
Serviciul Fiscal de Stat avertizează cetățenii despre circulația unor documente dubioase prin WhatssApp cu utilizarea identității instituției: „Este un fals” ProTV.md
Serviciul Fiscal de Stat avertizează cetățenii despre circulația unor documente dubioase prin WhatssApp cu utilizarea identității instituției: „Este un fals”
15:50
Un autobuz - blocat pe strada Muncești din cauza drumului. Pasagerii au fost nevoiți să coboare din transport și să meargă prin noroi - FOTO/VIDEO ProTV.md
Un autobuz - blocat pe strada Muncești din cauza drumului. Pasagerii au fost nevoiți să coboare din transport și să meargă prin noroi - FOTO/VIDEO
15:50
Un bărbat - condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a urcat băut la volan și a provocat un accident grav în capitală. Cum s-a întâmplat totul ProTV.md
Un bărbat - condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a urcat băut la volan și a provocat un accident grav în capitală. Cum s-a întâmplat totul
15:30
Armand GOȘU, În PROfunzime: NEGOCIERILE de PACE, un spectacol pentru un singur spectator – Trump. Războiul va continua ProTV.md
Armand GOȘU, În PROfunzime: NEGOCIERILE de PACE, un spectacol pentru un singur spectator – Trump. Războiul va continua
15:30
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE. Proiectul - votat în prima lectură. Ce prevede ProTV.md
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE. Proiectul - votat în prima lectură. Ce prevede
15:20
Replici acide în Parlament, în legătură cu grațierea unor condamnați pe viață. Gherman către Bătrîncea: „Nu mai aveți absolut nimic sfânt și lăsați în urma voastră doar pământ pârjolit" ProTV.md
Replici acide în Parlament, în legătură cu grațierea unor condamnați pe viață. Gherman către Bătrîncea: „Nu mai aveți absolut nimic sfânt și lăsați în urma voastră doar pământ pârjolit"
15:20
Alexei Gherțescu și-a dat demisia din funcția de președinte al Plenului Consiliului Concurenței: Parlamentul a constatat încetarea mandatului ProTV.md
Alexei Gherțescu și-a dat demisia din funcția de președinte al Plenului Consiliului Concurenței: Parlamentul a constatat încetarea mandatului
15:00
Codul educației - revizuit și completat. Ce modificări au fost făcute ProTV.md
Codul educației - revizuit și completat. Ce modificări au fost făcute
14:50
Scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană din anii 2000 vor fi treptat eliminate. Ce prevede proiectul de lege elaborat de PAS ProTV.md
Scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană din anii 2000 vor fi treptat eliminate. Ce prevede proiectul de lege elaborat de PAS
14:50
Replici acide în Parlament, în legătură cu grațierea unor condamnați pe viață. Gherman către Bătrâncea: „Nu mai aveți absolut nimic sfânt și lăsați în urma voastră doar pământ pârjolit" ProTV.md
Replici acide în Parlament, în legătură cu grațierea unor condamnați pe viață. Gherman către Bătrâncea: „Nu mai aveți absolut nimic sfânt și lăsați în urma voastră doar pământ pârjolit"
14:30
Explozii în Ucraina, soldate cu răniți: Rusia a bombardat mai multe orașe cu rachete balistice și drone, printre care și capitala, Kiev - VIDEO ProTV.md
Explozii în Ucraina, soldate cu răniți: Rusia a bombardat mai multe orașe cu rachete balistice și drone, printre care și capitala, Kiev - VIDEO
14:30
PSRM cere audierea Guvernului, prim-ministrului și Procuraturii Generale. Bătrîncea: „Am înțeles că este vorba de delapidări în proporții deosebit de mari” ProTV.md
PSRM cere audierea Guvernului, prim-ministrului și Procuraturii Generale. Bătrîncea: „Am înțeles că este vorba de delapidări în proporții deosebit de mari”
14:20
Imagini din Ucraina arată primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la colapsul tratatului nuclear New START ProTV.md
Imagini din Ucraina arată primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la colapsul tratatului nuclear New START
14:10
„Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță”. IGSU a lansat o campanie națională pentru situațiile excepționale. Ce prede și ce scop are - VIDEO ProTV.md
„Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță”. IGSU a lansat o campanie națională pentru situațiile excepționale. Ce prede și ce scop are - VIDEO
13:50
Un lot de peste 500 de kilograme de biscuiți, retras din comerț. Ce au găsit inspectorii ANSA ProTV.md
Un lot de peste 500 de kilograme de biscuiți, retras din comerț. Ce au găsit inspectorii ANSA
13:30
Veste bună pentru șoferi. Patru parcări urmează a fi construite la periferia Chișinăului. Ce spune Ion Ceban despre proiect și când vor începe lucrările - VIDEO ProTV.md
Veste bună pentru șoferi. Patru parcări urmează a fi construite la periferia Chișinăului. Ce spune Ion Ceban despre proiect și când vor începe lucrările - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.