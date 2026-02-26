Dosarul fraudei bancare: martorul secret a descris în detaliu cum Plahotniuc ar fi transferat zeci de milioane prin companii offshore și și-a cumpărat iaht, avion privat și hotel în Spania – VIDEO
ProTV.md, 26 februarie 2026 19:40
Acum 10 minute
19:50
„Regiunea transnistreană va beneficia practic direct de aceste fonduri”: experții văd în eliminarea scutirilor fiscale primul pas spre convergență socială și pregătirea țării pentru standardele europene - VIDEO # ProTV.md
„Regiunea transnistreană va beneficia practic direct de aceste fonduri”: experții văd în eliminarea scutirilor fiscale primul pas spre convergență socială și pregătirea țării pentru standardele europene - VIDEO
Acum 30 minute
19:40
19:30
De la notificări tragice la repatrierea cadavrelor: cum trăiesc și rezistă cei care duc vestea morții în timpul războiului din Ucraina - VIDEO
Acum o oră
19:10
„Nu sunteți președintele colhozului”: liderul „Democrația Acasă” vrea revocarea lui Igor Grosu din fruntea Parlamentului - VIDEO
Acum 2 ore
18:30
Organizatorul asasinatului de la terasa din Chișinău, din iulie 2024, revine în penitenciar: Curtea de Apel a anulat arestul la domiciliu - VIDEO
18:00
Frumusețe fără filtre și reduceri de până la 70%: Farmacia Familiei transformă Beauty Expo într-o experiență completă de îngrijire personalizată la Moldexpo - VIDEO
18:00
Alerta cu bombă de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău s-a dovedit a fi falsă. Activitatea a fost reluată
Acum 4 ore
17:40
Premierul danez Mette Frederiksen anunţă organizarea de alegeri legislative pe 24 martie, după încercările preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda
17:30
„UE sau Rusia?”. Varșovia spune că războiul din Ucraina va stabili „al treilea pilon” al ordinii globale
17:20
Moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale: Natalia Plugaru, chemată la raport în Parlament
17:10
Ultima oră. Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO
17:00
Ultima oră. Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Pasagerii, evacuați de urgență
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 26.02.2026
16:40
Tensiuni pe tema limbii de predare în școlile din stânga Nistrului. Reacția Tiraspolului la propunerea Chișinăului - VIDEO
16:10
Primele declarații ale viceprim-ministrului pentru Reintegrare, după întâlnirea în formatul 1+1 de la Tiraspol: „Deloc ușoară, dar utilă" - VIDEO
16:00
Serviciul Fiscal de Stat avertizează cetățenii despre circulația unor documente dubioase prin WhatssApp cu utilizarea identității instituției: „Este un fals”
Acum 6 ore
15:50
Un autobuz - blocat pe strada Muncești din cauza drumului. Pasagerii au fost nevoiți să coboare din transport și să meargă prin noroi - FOTO/VIDEO
15:50
Un bărbat - condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a urcat băut la volan și a provocat un accident grav în capitală. Cum s-a întâmplat totul
15:30
Armand GOȘU, În PROfunzime: NEGOCIERILE de PACE, un spectacol pentru un singur spectator – Trump. Războiul va continua
15:30
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE. Proiectul - votat în prima lectură. Ce prevede
15:20
Replici acide în Parlament, în legătură cu grațierea unor condamnați pe viață. Gherman către Bătrîncea: „Nu mai aveți absolut nimic sfânt și lăsați în urma voastră doar pământ pârjolit"
15:20
Alexei Gherțescu și-a dat demisia din funcția de președinte al Plenului Consiliului Concurenței: Parlamentul a constatat încetarea mandatului
15:00
Codul educației - revizuit și completat. Ce modificări au fost făcute
14:50
Scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană din anii 2000 vor fi treptat eliminate. Ce prevede proiectul de lege elaborat de PAS
14:50
Replici acide în Parlament, în legătură cu grațierea unor condamnați pe viață. Gherman către Bătrâncea: „Nu mai aveți absolut nimic sfânt și lăsați în urma voastră doar pământ pârjolit"
14:30
Explozii în Ucraina, soldate cu răniți: Rusia a bombardat mai multe orașe cu rachete balistice și drone, printre care și capitala, Kiev - VIDEO
14:30
PSRM cere audierea Guvernului, prim-ministrului și Procuraturii Generale. Bătrîncea: „Am înțeles că este vorba de delapidări în proporții deosebit de mari”
14:20
Imagini din Ucraina arată primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la colapsul tratatului nuclear New START
14:10
„Cunoașterea riscurilor – primul pas spre siguranță”. IGSU a lansat o campanie națională pentru situațiile excepționale. Ce prede și ce scop are - VIDEO
Acum 8 ore
13:50
Un lot de peste 500 de kilograme de biscuiți, retras din comerț. Ce au găsit inspectorii ANSA
13:30
Veste bună pentru șoferi. Patru parcări urmează a fi construite la periferia Chișinăului. Ce spune Ion Ceban despre proiect și când vor începe lucrările - VIDEO
13:20
Cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani - plasat înapoi în arest în penitenciar
13:10
LIVE TEXT. Ședință în dosarul lui Plahotniuc: S-a finalizat cercetarea judecătoarească, urmează etapa pledoariilor. Declarațiile martorului sub acoperire - citite în cadrul ședinței
13:10
Igor Grosu despre discuțiile în formatul 1+1 de la Tiraspol: „Pe ordinea de zi sunt mai multe probleme”. Din ce cauză au fost blocate până acum - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.02.2026
12:30
Deputații au ținut un minut de reculegere la ședința Parlamentului în memoria victimelor războiului din Ucraina și a celui de pe Nistru
12:30
Dezvăluiri de la ultima discuție telefonică Trump – Zelenski. Ce termen a cerut președintele american pentru încheierea războiului
12:20
LIVE TEXT. A început întâlnirea în formatul 1+1 de la Tiraspol. Valeriu Chiveri a propus predarea limbii române în școli din 1 septembrie - FOTO/VIDEO
12:20
Taxa turistică se dublează într-una din cele mai populare destinații de vacanță din Europa
12:20
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:10
SUA și Iran au reluat negocierile la Geneva, în timp ce presiunea militară și disputa pe programul nuclear persistă
12:10
LIVE TEXT. A început întâlnirea în formatul 1+1 de la Tiraspol - FOTO/VIDEO
12:10
Startup-urile din Republica Moldova au atras anul trecut investiții de două ori mai mari comparativ cu 2024
12:00
Pe drumurile naționale se desfășoară lucrări de reparație a gropilor. Șoferii - îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare
Acum 12 ore
11:40
Doi foști polițiști și doi complici, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă. Ar fi cerut 5 mii de euro pentru a mușamaliza un caz de afacere cu droguri
11:30
Zelenski acuză Rusia de tergiversarea negocierilor: Putin „se joacă” cu Trump. Liderul de la Casa Albă, invitat în Ucraina
11:20
„Și-au construit cariere cu fața spre Moscova”. Ce spune expertul WatchDog despre retragerea cetățeniei pentru 9 persoane din regiunea transnistreană
11:10
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Judecătorii acceptă să fie citite declarațiile martorului secret din partea acuzării pe care le-a făcut la etapa de urmărire penală
11:00
Timp de patru ani a violat două copile care aveau 8 ani. Inculpatul va sta 20 de ani după gratii
10:30
LIVE TEXT. Ședință în dosarul sacoșa neagră: Judecătorii acceptă să fie citite declarațiile martorului secret din partea acuzării pe care le-a făcut la etapa de urmărire penală
