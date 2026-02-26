Cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani - plasat înapoi în arest în penitenciar
ProTV.md, 26 februarie 2026 13:20
Cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani - plasat înapoi în arest în penitenciar
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
13:30
Veste bună pentru șoferi. Patru parcări urmează a fi construite la periferia Chișinăului. Ce spune Ion Ceban despre proiect și când vor începe lucrările - VIDEO # ProTV.md
Veste bună pentru șoferi. Patru parcări urmează a fi construite la periferia Chișinăului. Ce spune Ion Ceban despre proiect și când vor începe lucrările - VIDEO
Acum 30 minute
13:20
Cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani - plasat înapoi în arest în penitenciar # ProTV.md
Cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani - plasat înapoi în arest în penitenciar
Acum o oră
13:10
LIVE TEXT. Ședință în dosarul lui Plahotniuc: S-a finalizat cercetarea judecătoarească, urmează etapa pledoariilor. Declarațiile martorului sub acoperire - citite în cadrul ședinței # ProTV.md
LIVE TEXT. Ședință în dosarul lui Plahotniuc: S-a finalizat cercetarea judecătoarească, urmează etapa pledoariilor. Declarațiile martorului sub acoperire - citite în cadrul ședinței
13:10
Igor Grosu despre discuțiile în formatul 1+1 de la Tiraspol: „Pe ordinea de zi sunt mai multe probleme”. Din ce cauză au fost blocate până acum - VIDEO # ProTV.md
Igor Grosu despre discuțiile în formatul 1+1 de la Tiraspol: „Pe ordinea de zi sunt mai multe probleme”. Din ce cauză au fost blocate până acum - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.02.2026
Acum 2 ore
12:30
Deputații au ținut un minut de reculegere la ședința Parlamentului în memoria victimelor războiului din Ucraina și a celui de pe Nistru # ProTV.md
Deputații au ținut un minut de reculegere la ședința Parlamentului în memoria victimelor războiului din Ucraina și a celui de pe Nistru
12:30
Dezvăluiri de la ultima discuție telefonică Trump – Zelenski. Ce termen a cerut președintele american pentru încheierea războiului # ProTV.md
Dezvăluiri de la ultima discuție telefonică Trump – Zelenski. Ce termen a cerut președintele american pentru încheierea războiului
12:20
LIVE TEXT. A început întâlnirea în formatul 1+1 de la Tiraspol. Valeriu Chiveri a propus predarea limbii române în școli din 1 septembrie - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. A început întâlnirea în formatul 1+1 de la Tiraspol. Valeriu Chiveri a propus predarea limbii române în școli din 1 septembrie - FOTO/VIDEO
12:20
Taxa turistică se dublează într-una din cele mai populare destinații de vacanță din Europa # ProTV.md
Taxa turistică se dublează într-una din cele mai populare destinații de vacanță din Europa
12:20
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:10
SUA și Iran au reluat negocierile la Geneva, în timp ce presiunea militară și disputa pe programul nuclear persistă # ProTV.md
SUA și Iran au reluat negocierile la Geneva, în timp ce presiunea militară și disputa pe programul nuclear persistă
12:10
LIVE TEXT. A început întâlnirea în formatul 1+1 de la Tiraspol - FOTO/VIDEO
12:10
Startup-urile din Republica Moldova au atras anul trecut investiții de două ori mai mari comparativ cu 2024 # ProTV.md
Startup-urile din Republica Moldova au atras anul trecut investiții de două ori mai mari comparativ cu 2024
12:00
Pe drumurile naționale se desfășoară lucrări de reparație a gropilor. Șoferii - îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare # ProTV.md
Pe drumurile naționale se desfășoară lucrări de reparație a gropilor. Șoferii - îndemnați să respecte indicatoarele rutiere temporare
Acum 4 ore
11:40
Doi foști polițiști și doi complici, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă. Ar fi cerut 5 mii de euro pentru a mușamaliza un caz de afacere cu droguri # ProTV.md
Doi foști polițiști și doi complici, condamnați la închisoare pentru corupere pasivă. Ar fi cerut 5 mii de euro pentru a mușamaliza un caz de afacere cu droguri
11:30
Zelenski acuză Rusia de tergiversarea negocierilor: Putin „se joacă” cu Trump. Liderul de la Casa Albă, invitat în Ucraina # ProTV.md
Zelenski acuză Rusia de tergiversarea negocierilor: Putin „se joacă” cu Trump. Liderul de la Casa Albă, invitat în Ucraina
11:20
„Și-au construit cariere cu fața spre Moscova”. Ce spune expertul WatchDog despre retragerea cetățeniei pentru 9 persoane din regiunea transnistreană # ProTV.md
„Și-au construit cariere cu fața spre Moscova”. Ce spune expertul WatchDog despre retragerea cetățeniei pentru 9 persoane din regiunea transnistreană
11:10
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Judecătorii acceptă să fie citite declarațiile martorului secret din partea acuzării pe care le-a făcut la etapa de urmărire penală # ProTV.md
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc: Judecătorii acceptă să fie citite declarațiile martorului secret din partea acuzării pe care le-a făcut la etapa de urmărire penală
11:00
Timp de patru ani a violat două copile care aveau 8 ani. Inculpatul va sta 20 de ani după gratii # ProTV.md
Timp de patru ani a violat două copile care aveau 8 ani. Inculpatul va sta 20 de ani după gratii
10:30
LIVE TEXT. Ședință în dosarul sacoșa neagră: Judecătorii acceptă să fie citite declarațiile martorului secret din partea acuzării pe care le-a făcut la etapa de urmărire penală # ProTV.md
LIVE TEXT. Ședință în dosarul sacoșa neagră: Judecătorii acceptă să fie citite declarațiile martorului secret din partea acuzării pe care le-a făcut la etapa de urmărire penală
10:30
Percheziții în locuința unui bărbat din Briceni. Au fost găsite țigări de 70 de mii de lei, deținute ilegal. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
Percheziții în locuința unui bărbat din Briceni. Au fost găsite țigări de 70 de mii de lei, deținute ilegal. Ce spune poliția - VIDEO
10:20
Se deplasa haotic pe o stradă din Grătiești. Un șofer - prins băut criță la volan. Ce spune poliția - FOTO # ProTV.md
Se deplasa haotic pe o stradă din Grătiești. Un șofer - prins băut criță la volan. Ce spune poliția - FOTO
10:20
Începutul anului 2026 - marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică. Datele Premier Energy # ProTV.md
Începutul anului 2026 - marcat de o creștere semnificativă a cererii de energie electrică. Datele Premier Energy
10:10
Rachetele „Flamingo”, fabricate în Ucraina, au făcut prăpăd în Rusia. Ce au distrus la 1.400 de km distanță # ProTV.md
Rachetele „Flamingo”, fabricate în Ucraina, au făcut prăpăd în Rusia. Ce au distrus la 1.400 de km distanță
10:10
Ședința Parlamentului. Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, așteptată în Parlament la audieri - VIDEO # ProTV.md
Ședința Parlamentului. Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, așteptată în Parlament la audieri - VIDEO
10:00
Emmanuel Macron va actualiza doctrina nucleară a Franței. Ce ar putea oferi și ce ar putea refuza Parisul aliaților din UE # ProTV.md
Emmanuel Macron va actualiza doctrina nucleară a Franței. Ce ar putea oferi și ce ar putea refuza Parisul aliaților din UE
Acum 6 ore
09:20
Presa italiană nu a avut milă de Inter: echipa care anul trecut juca finala cu PSG este descrisă drept dezintegrată după prestația dezastruoasă - VIDEO # ProTV.md
Presa italiană nu a avut milă de Inter: echipa care anul trecut juca finala cu PSG este descrisă drept dezintegrată după prestația dezastruoasă - VIDEO
09:10
Prietenii lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să-l lase să le folosească bazele pentru a ataca Iranul. Ce alternative au SUA # ProTV.md
Prietenii lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să-l lase să le folosească bazele pentru a ataca Iranul. Ce alternative au SUA
09:10
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două avioane F-16 în aer. Localnicii au primit mesaj Ro-Alert # ProTV.md
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două avioane F-16 în aer. Localnicii au primit mesaj Ro-Alert
09:00
Explozii în Ucraina după ce Rusia a bombardat mai multe orașe cu rachete balistice și drone # ProTV.md
Explozii în Ucraina după ce Rusia a bombardat mai multe orașe cu rachete balistice și drone
08:50
Lemnele de foc vor avea un preț unic național și vor fi vândute în locuri speciale. Declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder # ProTV.md
Lemnele de foc vor avea un preț unic național și vor fi vândute în locuri speciale. Declarațiile ministrului Mediului, Gheorghe Hajder
08:40
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
08:30
Cer noros și temperaturi maxime de până la 6 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros și temperaturi maxime de până la 6 grade. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în zilele următoare. Prognoza meteo
08:30
Curs valutar BNM pentru 26 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
Kim Jong Un a scos armata în stradă, după ultimul său triumf. Mobilizare impresionantă în Phenian # ProTV.md
Kim Jong Un a scos armata în stradă, după ultimul său triumf. Mobilizare impresionantă în Phenian
08:20
Scandal în SUA. Presiuni în Congres pentru publicarea documentelor care îl vizează pe Trump din dosarul Epstein # ProTV.md
Scandal în SUA. Presiuni în Congres pentru publicarea documentelor care îl vizează pe Trump din dosarul Epstein
08:20
Cer noros, cu temperaturi maxime de până la 6 grade. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer noros, cu temperaturi maxime de până la 6 grade. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Un câștigător-surpriză al războiului din Ucraina se profilează: „Forța care menține vie agresivitatea barbară a Rusiei” # ProTV.md
Un câștigător-surpriză al războiului din Ucraina se profilează: „Forța care menține vie agresivitatea barbară a Rusiei”
Acum 24 ore
23:50
Presa italiană nu a avut milă de AC Milan: echipa care anul trecut juca finala cu PSG este descrisă drept dezintegrată după prestația dezastruoasă - VIDEO # ProTV.md
Presa italiană nu a avut milă de AC Milan: echipa care anul trecut juca finala cu PSG este descrisă drept dezintegrată după prestația dezastruoasă - VIDEO
23:50
Fotbal spectaculos în Europa: Atletico Madrid învinge clar Brugge, Newcastle și Qarabag oferă 5 goluri în returul din Anglia, iar Bayer Leverkusen își păstrează avantajul din tur # ProTV.md
Fotbal spectaculos în Europa: Atletico Madrid învinge clar Brugge, Newcastle și Qarabag oferă 5 goluri în returul din Anglia, iar Bayer Leverkusen își păstrează avantajul din tur
23:40
Mii de oameni din întreaga lume au ieșit în stradă pentru a marca patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, cerând sprijin continuu pentru Kiev - VIDEO # ProTV.md
Mii de oameni din întreaga lume au ieșit în stradă pentru a marca patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, cerând sprijin continuu pentru Kiev - VIDEO
23:40
Mesaje contradictorii de la Kremlin: Putin acuză Kievul că sabotează pacea, dar anunță că va continua războiul și susține fără dovezi că Ucraina caută arme nucleare - VIDEO # ProTV.md
Mesaje contradictorii de la Kremlin: Putin acuză Kievul că sabotează pacea, dar anunță că va continua războiul și susține fără dovezi că Ucraina caută arme nucleare - VIDEO
23:40
Artur Crăciun aduce victoria vitală pentru Lodz în lupta pentru play-off-ul ligii secunde din Polonia, marcând golul care stabilește scorul final 2-1 - VIDEO # ProTV.md
Artur Crăciun aduce victoria vitală pentru Lodz în lupta pentru play-off-ul ligii secunde din Polonia, marcând golul care stabilește scorul final 2-1 - VIDEO
23:30
Minunile continuă în Liga Campionilor: Bodo/Glimt șochează din nou și o elimină pe Inter, finalista de anul trecut # ProTV.md
Minunile continuă în Liga Campionilor: Bodo/Glimt șochează din nou și o elimină pe Inter, finalista de anul trecut
22:50
La 80 de ani, Victor Golan din Cîrnățeni începe fiecare zi cu sport: baie în zăpadă și exerciții cu greutăți pentru o sănătate de invidiat - VIDEO # ProTV.md
La 80 de ani, Victor Golan din Cîrnățeni începe fiecare zi cu sport: baie în zăpadă și exerciții cu greutăți pentru o sănătate de invidiat - VIDEO
22:50
Situație comică, dar și gravă în Hawaii: locuitorii se plâng de invazia găinilor sălbatice care le distrug grădinile și îi atacă pe copii - VIDEO # ProTV.md
Situație comică, dar și gravă în Hawaii: locuitorii se plâng de invazia găinilor sălbatice care le distrug grădinile și îi atacă pe copii - VIDEO
22:40
Cum ar putea fi repartizate peste 800 de biserici între Metropolia Moldovei și Basarabiei? Ministrul Culturii: „Este un subiect delicat” - VIDEO # ProTV.md
Cum ar putea fi repartizate peste 800 de biserici între Metropolia Moldovei și Basarabiei? Ministrul Culturii: „Este un subiect delicat” - VIDEO
22:40
Cei patru agenți economici, implicați în dosarul de corupție privind proiectele de apeduct, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Cei patru agenți economici, implicați în dosarul de corupție privind proiectele de apeduct, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO
22:30
Imagini virale pe internet: trei polițiști de patrulare surprinși astupând gropile orașului - VIDEO # ProTV.md
Imagini virale pe internet: trei polițiști de patrulare surprinși astupând gropile orașului - VIDEO
22:20
Suspiciuni de gestionare frauduloasă a banilor în programul național de împădurire: CNA au descins cu percheziții la factori de decizie - VIDEO # ProTV.md
Suspiciuni de gestionare frauduloasă a banilor în programul național de împădurire: CNA au descins cu percheziții la factori de decizie - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.