ANSA a retras de pe piață un lot de biscuiți de import neconform: peste 500 de kilograme, nimicite
Moldpres, 26 februarie 2026 15:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea și retragerea de pe piață a unui lot de biscuiți de import care nu respecta cerințele legale privind conținutul de acizi grași trans. Măsura a fost dispusă în urma acțiunilor de monito...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
15:10
FOTO // O grădiniță din Cahul, modernizată energetic. Vladimir Bolea: „Investițiile în infrastructura educațională înseamnă investiții directe în viitorul copiilor noștri” # Moldpres
Grădinița nr. 4 „Zâmbetul” din municipiul Cahul oferă condiții moderne și eficiente energetic pentru aproape 200 de copii și aproximativ 37 de angajați, după finalizarea unor lucrări ample de reabilitare. Obiectivul a fost vizitat astăzi de viceprim-mi...
Acum 30 minute
15:00
Radu Marian: „PAS propune eliminarea treptată a scutirilor fiscale pentru regiunea transnistreană și crearea unui Fond de convergență din 2026” # Moldpres
Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a anunțat astăzi că, împreună cu mai mulți colegi din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a înregistrat un proiect de lege care prevede corectarea inechităților fiscale apl...
15:00
ANSA a retras de pe piață un lot de biscuiți de import neconform: peste 500 de kilograme, nimicite # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat depistarea și retragerea de pe piață a unui lot de biscuiți de import care nu respecta cerințele legale privind conținutul de acizi grași trans. Măsura a fost dispusă în urma acțiunilor de monito...
14:50
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă. Documentul, adoptat de Parlament # Moldpres
Activitatea grădinilor zoologice va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația Uniunii Europene. Documentul a fost adoptat astăzi de Parlament, în prima lectură, cu votul a 85 de deputați, comunică MOLDPRES.Proiectul a fost prezentat de secretara ...
Acum o oră
14:30
Organizatorul omorului din sectorul Râșcani al capitalei a fost plasat din nou în arest preventiv # Moldpres
Organizatorul crimei comise în luna iulie 2024 la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei a fost plasat din nou în arest preventiv în penitenciar, prin decizia Curtea de Apel Chișinău, la solicitarea procurorilor din Procuratura pentru Combaterea Cr...
Acum 2 ore
14:10
Un bărbat de 37 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației, faptă soldată cu vătămare gravă a integrității corporale și a sănătății unei persoane, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuratur...
14:10
VIDEO // Vicepremierul Valeriu Chiveri, la negocierile de la Tiraspol: „Obiectivul nostru clar este reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul legal al Republicii Moldova” # Moldpres
Procesul de reintegrare a regiunii de pe malul stâng al Nistrului se desfășoară gradual, iar discuțiile au fost inițiate pentru stabilirea unor pași concreți în acest proces, a declarat, la începutul ședinței de negocieri de astăzi de la Tiraspol, vice...
14:10
Premierul Alexandru Munteanu, în dialog cu primarii din Nisporeni: „Necesitățile firești ale oamenilor trebuie să fie o normalitate, nu un privilegiu” # Moldpres
În vizita sa la Nisporeni, prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu aleșii locali și reprezentanții serviciilor publice desconcentrate din raionul Nisporeni. Au fost discutate necesitățile curente ale locuitorilor și beneficiile proiectelor deja r...
14:00
Numărul tinerilor admiși în învățământul dual, în creștere în ultimii ani. Priorități și investiții anunțate de autorități # Moldpres
Numărul tinerilor care au fost admiși în învățământul dual a crescut constant în ultimii ani. Autoritățile își propun susținerea continuă a acestei forme de învățământ, prin investiții și modernizări, pentru ca cifra perso...
13:50
Proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș și modernizarea sistemului energetic, discutate la Washington # Moldpres
Accelerarea construcției liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș și continuarea modernizării Sistemului Electroenergetic Național au fost printre principalele subiecte abordate la Washington de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unor &ic...
13:40
FOTO // Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va avea un sediu nou. Vladimir Bolea: „O așteptare de peste 30 de ani se apropie de final” # Moldpres
Teatrul „B. P. Hașdeu” din Cahul va fi în curând dotat cu un sediu complet modern, care va transforma scena culturală a regiunii de sud a țării. Vicepremierul Vladimir Bolea, însoțit de ministrul Culturii, Cristian Jardan, a vizitat astăzi inst...
13:40
În Republica Moldova va fi lansat primul serial socio-educativ pentru copii și adolescenți. „Generația ALPHA” este o producție autohtonă, realizată într-un context în care tot mai mulți actori sociali discută despre faptul că violența, bull...
13:30
VIDEO // Doi tineri au fost plasați în arest, iar altul - anunțat în căutare pentru tâlhărie # Moldpres
Doi tineri de 21 și 23 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării. Un al treilea bănuit, cu vârsta de 25 de ani, a fost anunțat în căutare internațională, comunică MOLDPRES.Potrivi...
Acum 4 ore
13:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „Parteneriatul solid dintre Consiliul Europei și OSCE permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale” # Moldpres
Parteneriatul dintre Consiliul Europei și OSCE este unul esențial pentru pace și reziliență în Europa. Acesta permite un răspuns comun și eficient la provocările actuale. Mesajul a fost transmis de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, care a ...
13:00
Școli reorganizate, clase de sprijin și indemnizații pentru tinerii profesori. Modificările la Codul educației, adoptate de deputați # Moldpres
Parlamentul a adoptat astăzi mai multe modificări legislative ce vizează eficientizarea rețelei școlare, instituirea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități, precum și acordarea unor indemnizații tinerilor care aleg să își continue cariera în &ici...
12:50
Premierul Alexandru Munteanu, în comuna Iurceni, cunoscută pentru promovarea artei olăritului: „Guvernul va continua să investească în dezvoltarea culturii” # Moldpres
Vizita de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu în raionul Nisporeni a început în localitatea Iurceni, cunoscută pentru conservarea și promovarea tradițiilor meșteșugărești, în special a artei olăritului. Comuna Iurceni a beneficiat de susți...
12:50
Comisia Europeană lansează premiile dedicate municipalităților mici pentru 2026: în premieră, poate participa şi Republica Moldova # Moldpres
Comisia Europeană a deschis apelul pentru Premiile New European Bauhaus (NEB) 2026 și pentru programul NEB Boost dedicat municipalităților mici, oferind o oportunitate unică de a evidenția proiecte inovatoare, sustenabile și incluzive care transformă comunitățile î...
12:20
Guvernul sprijină modernizarea Gimnaziului nr. 6 din Bălți: peste o mie de elevi vor beneficia de infrastructură educațională modernă # Moldpres
Municipiul Bălți va dispune de o instituție de învățământ modernă și adaptată standardelor actuale, după finalizarea lucrărilor de renovare și amenajare a Gimnaziului nr. 6. Proiectul, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru D...
12:20
Parlamentul a aprobat astăzi demisia membrei Comisiei de evaluare a procurorilor, Saskia de Vries, începând cu data de 1 mai 2026. Documentul a fost susținut cu votul a 54 de deputați, comunică MOLDPRES.Pentru a asigura continuitatea și buna desfășurare a p...
12:00
Legislativul a adoptat noi mecanisme de exercitare a căilor de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor # Moldpres
Parlamentul a adoptat astăzi modificări legislative care au scopul de a asigura mecanisme eficiente pentru căile de atac în domeniul achizițiilor publice, sectoriale și concesiunilor. Documentul a fost votat, în lectura a doua, de 62 de deputați, comunică MOLDP...
12:00
VIDEO // Investiții care modernizează satul Iurceni, Nisporeni. Premierul Alexandru Munteanu: „Scopul nostru este o viață mai bună pentru cetățeni în localități dezvoltate” # Moldpres
Satul Iurceni din raionul Nisporeni, care este cunoscut pentru tradițiile în domeniul olăritului, beneficiază de mai multe investiții guvernamentale pentru modernizarea infrastructurii și oferirea condiții mai bune pentru cetățeni. Localitatea a fost vizitată astă...
11:50
Reintegrarea regiunii transnistrene: Igor Grosu despre negocieri și planul Parlamentului pentru fondul de convergență # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a comentat astăzi reluarea discuțiilor oficiale între Chișinău și Tiraspol, subliniind importanța acestor negocieri și prezentând prioritățile legislative privind procesul de reintegrare a regiunii t...
11:40
Doi foști polițiști din Ialoveni, condamnați la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă # Moldpres
Doi foști polițiști din cadrul IP Ialoveni și doi complici ai acestora au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru corupere pasivă, printr-o sentință pronunțată la 25 februarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, comunică MOLDPRES.Potrivit Pr...
11:40
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, este așteptată în Parlament. Opoziția a depus o moțiune simplă # Moldpres
Deputații din opoziția parlamentară au depus astăzi o moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Aceștia au cerut ministrei Natalia Plugaru să se prezinte în Parlament pentru a oferi explicații privind situația din domeniul soci...
11:30
Parlamentul a adoptat o Declarație, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina: Speakerul Igor Grosu: „R. Moldova a fost, este și va fi solidară cu Ucraina și cu poporul ucrainean” # Moldpres
Parlamentul a adoptat astăzi o Declarație cu ocazia împlinirii a patru ani de la invadarea militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Documentul a fost susținut cu votul a 65 de deputați. Declarația condamnă agresiunea Federației Ruse și reafi...
11:30
Mandatul de președinte al Plenului Consiliul Concurenței, deținut de Alexei Gherțescu, încetează începând cu 1 martie 2026, după ce Parlamentul a adoptat astăzi o hotărâre în acest sens. Proiectul a fost votat de 55 de deputați, transmite MO...
Acum 6 ore
11:10
Autorizațiile de punere pe piață pentru medicamentele care conțin levamisol ar putea fi retrase la nivelul Uniunii Europene, după ce Comitetul de siguranță al Agenției Europene pentru Medicamente (PRAC) a constatat că beneficiile acestora nu mai depășesc riscurile, &ic...
10:20
DOC // Bunurile și banii proveniți din infracțiuni vor fi direcționați spre proiecte sociale și de interes public. Modificările legislative, publicate în Monitorul Oficial # Moldpres
Bunurile și mijloacele financiare confiscate din activități infracționale vor putea fi utilizate în scopuri sociale și de interes public. O lege în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Proie...
09:40
Centrul de Sănătate Pârjolteni, raionul Călărași, a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Me...
09:30
DOC // 1,82 miliarde de lei pentru drumurile naționale în 2026: Programul Fondului rutier, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2026, aprobat miercuri de Guvern, a fost publicat în Monitorul Oficial, devenind astfel act normativ cu aplicare oficială. Documentul prevede alocarea a 1,82 miliarde de lei pentru întreținerea, mode...
Acum 8 ore
09:00
Moneda unciă europeană costă astăzi 20 de lei și 18 bani, iar dolarul american este cotat la 17 lei și 13 bani, informează MOLDPRES. Astfel, atât euro, cât și dolarul, se scumpesc cu câte un ban, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei.&n...
08:30
Peste 40 de evenimente culturale vor fi organizate, în luna martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul programului „Mărțișor în toată țara”. Manifestările se desfășoară pentru al treilea an consecutiv și reunesc unele ...
08:30
Premierul Alexandru Munteanu efectuează astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Șeful Executivului va participa la o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale și ai serviciilor desconcentrate, pentru a discuta despre proiectele implementate &i...
08:30
Orașele Kiev, Harkov, Zaporojie și Krivoi Rog din Ucraina au fost vizate în noaptea de joi, 26 februarie, de un nou val de atacuri cu drone și rachete balistice lansate de forțele ruse, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile ucrainene și de reprezentanți...
Acum 24 ore
22:00
Volodimir Zelenski a avut o discuție telefonică cu Donald Trump înaintea negocierilor de la Geneva # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut miercuri o convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul pregătirilor pentru negocierile programate la Geneva, care urmează să aibă loc în următoarele zile, tra...
21:30
Mihai Isac, despre pacea în Ucraina: „Pentru Republica Moldova, consecințele unui acord ar putea fi pozitive sau riscante” # Moldpres
Durata războiului din Ucraina nu poate fi estimată cu exactitate, iar perspectivele unui acord de pace rămân incerte, susține analistul politic român Mihai Isac. Solicitat de MOLDPRES, expertul a precizat că evoluția conflictului depinde de raportul militar de f...
20:20
Meteorologii prognozează pentru joi, 26 februarie, cer predominant noros pe întreg teritoriul țării, precipitații slabe în nord și maxime de până la +5 grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în nordul ț...
20:20
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum privind redeschiderea negocierilor de aderare la UE # Moldpres
Islanda va organiza în lunile următoare un referendum pe tema aderării la Uniunea Europeană, a declarat miercuri prim-ministrul Kristrun Frostadottir, cu prilejul unei conferințe de presă în Polonia, transmite Reuters, citată de AGERPRES și MOLDPRES.'&I...
19:00
Stagiarii ediției a V-a au participat la un atelier de consolidare a experienței de stagiu # Moldpres
Cancelaria de Stat, în calitate de coordonator național a stagiilor plătite în serviciul public, a organizat în perioada 21–22 februarie 2026 un Bootcamp dedicat stagiarilor ediției a V-a. Evenimentul a fost realizat în colaborare cu Centrul de In...
19:00
Vicepremierul Eugeniu Osmochescu, la Bruxelles: „Cooperarea Republicii Moldova cu UE continuă să se consolideze, cu rezultate importante în diverse domenii” # Moldpres
Cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană continuă să se consolideze, cu rezultate importante în domeniul exporturilor, alinierea legislației și implementarea standardelor europene. Declarația a fost făcută de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al D...
19:00
Concurs național pentru elevi, lansat cu sprijinul UNICEF, pentru a transforma școlile în spații mai sigure și incluzive # Moldpres
Consiliile Elevilor din toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova pot participa, în perioada 25 februarie – 11 martie, la Concursul Național „Mă simt bine în școala mea”, lansat de UNICEF, în parteneriat cu Minis...
18:40
VIDEO // Guvernul propune o nouă lege care va oferi cetățenilor mai multe drepturi în procesul de luare a deciziilor # Moldpres
Guvernul propune o nouă lege care va oferi cetățenilor mai multe drepturi în procesul de luare a deciziilor. Cetățenii sunt îndemnați să consulte proiectul și să transmită opiniile pe marginea acestuia, informează MOLDPRES.Secretarul general al Executiv...
18:20
Trei bărbați au fost reținuți pentru escrocherii cu investiții online. Prejudiciul cauzat victimei depășește un milion de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecții se prezentau drept reprezentanți ai unei platforme de investiț...
18:20
Comisia Europeană nu observă nicio criză energetică în Ungaria după închiderea conductei Drujba # Moldpres
Comisia Europeană (CE) a respins miercuri afirmațiile privind existența unei crize energetice iminente, într-un conflict legat de suspendarea livrărilor de petrol rusesc prin Ucraina care a dus la un veto împotriva unor noi măsuri majore de sprijin pentru Kiev, r...
17:50
O expoziție fotografică dedicată refugiaților, studenților și foștilor prizonieri de război din Ucraina, inaugurată la Parlament # Moldpres
O expoziție fotografică, ce ilustrează impactul războiului din Ucraina asupra oamenilor, a fost inaugurată la Parlament. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, informează MOLDPRES.Expoziția este structurată în trei...
17:40
Parlamentul se întrunește joi în ședință: Ministra de Interne va prezenta un raport în fața deputaților # Moldpres
Parlamentul se întrunește joi în ședință plenară. Ordinea de zi a acesteia a fost aprobată astăzi de Biroul permanent. În cadrul ședinței, vor avea loc audieri parlamentare privind politicile și măsurile întreprinse de Ministerul Afacerilor Inte...
17:30
Progresele Republicii Moldova în domeniul digital și prioritățile comune, discutate de vicepremierul Eugeniu Osmochescu cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene # Moldpres
Progresele Republicii Moldova în domeniul digital și prioritățile comune pentru perioada următoare au fost discutate la Bruxelles, în cadrul întrevederii dintre vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu Henna...
17:10
Pedepse înăsprite pentru abuzul sexual asupra minorilor. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari: „Protecția copiilor presupune un efort coordonat” # Moldpres
Pedepsele pentru abuzul sexual asupra minorilor vor fi înăsprite și vor putea ajunge până la 20 de ani de închisoare. Modificările legislative ce vizează combaterea exploatării și abuzului sexual asupra minorilor au fost promulgate de șefa statului, Maia...
17:10
DOC // Cetățenia Republicii Moldova, retrasă pentru funcționari ai structurilor neconstituționale de la Tiraspol și persoane care au luptat în 1992 de partea forțelor secesioniste # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 25 februarie 2026, decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul a nouă persoane.Decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadru...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.