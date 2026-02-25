Trump a ținut cel mai lung discurs privind starea națiunii din istorie, lăudând economia și anunțând că Venezuela este acum „prieten și partener”, în timp ce avertizează Iranul - VIDEO
ProTV.md, 25 februarie 2026 21:20
Trump a ținut cel mai lung discurs privind starea națiunii din istorie, lăudând economia și anunțând că Venezuela este acum „prieten și partener”, în timp ce avertizează Iranul - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
21:50
Zelenski a discutat cu Trump despre o posibilă întâlnire cu Putin și continuarea sprijinului SUA # ProTV.md
Zelenski a discutat cu Trump despre o posibilă întâlnire cu Putin și continuarea sprijinului SUA
Acum 15 minute
21:40
De la gropi „ca după război” la reparații temporare: drumarii au început plombarea drumurilor cu asfalt rece și promit că vor rezista luni sau chiar ani - VIDEO # ProTV.md
De la gropi „ca după război” la reparații temporare: drumarii au început plombarea drumurilor cu asfalt rece și promit că vor rezista luni sau chiar ani - VIDEO
Acum o oră
21:20
Trump a ținut cel mai lung discurs privind starea națiunii din istorie, lăudând economia și anunțând că Venezuela este acum „prieten și partener”, în timp ce avertizează Iranul - VIDEO # ProTV.md
Trump a ținut cel mai lung discurs privind starea națiunii din istorie, lăudând economia și anunțând că Venezuela este acum „prieten și partener”, în timp ce avertizează Iranul - VIDEO
21:10
Deputatul Vasile Costiuc dezminte că ar fi fost dat afară dintr-un autobuz în Napoli și publică biletele: „Am achitat transportul și nu am creat scandal” - VIDEO # ProTV.md
Deputatul Vasile Costiuc dezminte că ar fi fost dat afară dintr-un autobuz în Napoli și publică biletele: „Am achitat transportul și nu am creat scandal” - VIDEO
Acum 2 ore
20:30
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, pe fondul unui nou atac al rușilor asupra Ucrainei. Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească în beciuri # ProTV.md
Mesaj Ro-Alert în Tulcea, pe fondul unui nou atac al rușilor asupra Ucrainei. Locuitorii, sfătuiți să se adăpostească în beciuri
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 25.02.2026
Acum 4 ore
19:40
Cine sunt cele nouă persoane din regiunea transnistreană cărora Maia Sandu le-a retras cetățenia Republicii Moldova # ProTV.md
Cine sunt cele nouă persoane din regiunea transnistreană cărora Maia Sandu le-a retras cetățenia Republicii Moldova
19:00
Ungaria acuză Ucraina că pune la cale acțiuni care să-i afecteze sistemul energetic. Viktor Orban, ordin pentru desfășurarea de soldați la facilități-cheie # ProTV.md
Ungaria acuză Ucraina că pune la cale acțiuni care să-i afecteze sistemul energetic. Viktor Orban, ordin pentru desfășurarea de soldați la facilități-cheie
18:50
Fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, va fi propus Parlamentului pentru a ocupa funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor # ProTV.md
Fostul președinte al Comisiei Pre-Vetting, Herman von Hebel, va fi propus Parlamentului pentru a ocupa funcția de membru al Comisiei de evaluare a procurorilor
18:50
Reacția lui Zelenski la acuzațiile Kremlinului privind armele nucleare în Ucraina
18:40
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, se va întâlni cu așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol # ProTV.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, se va întâlni cu așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol
18:30
Cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani, și-a pierdut cunoștința în sala de judecată. Avocatul: „A primit tratament și a fost lăsat să plece acasă” # ProTV.md
Cetățeanul turc, învinuit de complicitate la omorul din sectorul Rîșcani, și-a pierdut cunoștința în sala de judecată. Avocatul: „A primit tratament și a fost lăsat să plece acasă”
Acum 6 ore
17:40
Cei patru agenți economici, implicați în dosarul de corupție privind proiectele de apeduct, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # ProTV.md
Cei patru agenți economici, implicați în dosarul de corupție privind proiectele de apeduct, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile
17:20
„Federația Rusă, o amenințare existențială”. Șeful armatei poloneze trage un semnal de alarmă în privința ritmului de modernizare din sector # ProTV.md
„Federația Rusă, o amenințare existențială”. Șeful armatei poloneze trage un semnal de alarmă în privința ritmului de modernizare din sector
17:20
Un adolescent, prins în flagrant cu hașiș de 250.000 de lei într-o fâșie forestieră din Chișinău: anchetatorii suspectează implicarea într-un grup criminal organizat – VIDEO # ProTV.md
Un adolescent, prins în flagrant cu hașiș de 250.000 de lei într-o fâșie forestieră din Chișinău: anchetatorii suspectează implicarea într-un grup criminal organizat – VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 25.02.2026
17:00
Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru nouă persoane implicate în structurile separatiste de la Tiraspol / DOC # ProTV.md
Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru nouă persoane implicate în structurile separatiste de la Tiraspol / DOC
16:50
George Simion contestă la Curtea Supremă decizia din procesul cu Anatol Șalaru și cere dezmințirea acuzațiilor privind o presupusă legătură cu FSB # ProTV.md
George Simion contestă la Curtea Supremă decizia din procesul cu Anatol Șalaru și cere dezmințirea acuzațiilor privind o presupusă legătură cu FSB
16:40
Dosar exploziv în sectorul infrastructurii: administrator și funcționari cercetați pentru delapidare, iar ministrul Vladimir Bolea clarifică: „Nu este vorba despre drumuri” # ProTV.md
Dosar exploziv în sectorul infrastructurii: administrator și funcționari cercetați pentru delapidare, iar ministrul Vladimir Bolea clarifică: „Nu este vorba despre drumuri”
16:40
Vacanța de vară 2026 vine cu prețuri mai mari: tarifele pentru tabere cresc cu 4,7%, iar statul promite mii de bilete subvenționate pentru copii # ProTV.md
Vacanța de vară 2026 vine cu prețuri mai mari: tarifele pentru tabere cresc cu 4,7%, iar statul promite mii de bilete subvenționate pentru copii
16:30
Ședința Guvernului din 25 februarie
16:20
FICR oferă Moldovei un grant internațional pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina. Despre ce sumă este vorba # ProTV.md
FICR oferă Moldovei un grant internațional pentru susținerea centrelor de plasament temporar destinate refugiaților din Ucraina. Despre ce sumă este vorba
16:10
Cum ar putea fi repartizate peste 800 de biserici între Metropolia Moldovei și Basarabiei? Ministrul Culturii: „Este un subiect delicat” # ProTV.md
Cum ar putea fi repartizate peste 800 de biserici între Metropolia Moldovei și Basarabiei? Ministrul Culturii: „Este un subiect delicat”
16:00
Ministrul Justiției despre tânărul grațiat și reținut în dosarul atentatelor asupra unor persoane publice din Ucraina: „Odată cu revocarea decretului, nu se anulează pedeapsa” - VIDEO # ProTV.md
Ministrul Justiției despre tânărul grațiat și reținut în dosarul atentatelor asupra unor persoane publice din Ucraina: „Odată cu revocarea decretului, nu se anulează pedeapsa” - VIDEO
Acum 8 ore
15:50
Agenții economici implicați în dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură - aduși la Judecătoria Bălți. Magistații urmează să pronunțe decizia privind mandatul de arest - VIDEO # ProTV.md
Agenții economici implicați în dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură - aduși la Judecătoria Bălți. Magistații urmează să pronunțe decizia privind mandatul de arest - VIDEO
15:50
Deputatul Vasile Costiuc - dat în judecată de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Care este motivul # ProTV.md
Deputatul Vasile Costiuc - dat în judecată de către președintele Parlamentului, Igor Grosu. Care este motivul
14:50
Moldsilva a deschis o anchetă internă în urma perchezițiilor de la ocolul silvic din Iargara. Reacția instituției # ProTV.md
Moldsilva a deschis o anchetă internă în urma perchezițiilor de la ocolul silvic din Iargara. Reacția instituției
14:40
Moldsilva a deschis o anchetă internă în urma perchezițiilor de la ocolul silvic din Iargara privind gestionarea frauduloasă a banilor în programul pentru împădurire # ProTV.md
Moldsilva a deschis o anchetă internă în urma perchezițiilor de la ocolul silvic din Iargara privind gestionarea frauduloasă a banilor în programul pentru împădurire
14:30
Deputatul Vasile Costiuc - scos cu forța dintr-un autobuz, în Italia: Ar fi refuzat să achite călătoria și s-a ascuns după imunitatea parlamentară - FOTO # ProTV.md
Deputatul Vasile Costiuc - scos cu forța dintr-un autobuz, în Italia: Ar fi refuzat să achite călătoria și s-a ascuns după imunitatea parlamentară - FOTO
14:20
Mesajul lui Pavel Durov după ancheta din Rusia pentru „facilitarea activităţilor teroriste”: „Inventează noi pretexte” # ProTV.md
Mesajul lui Pavel Durov după ancheta din Rusia pentru „facilitarea activităţilor teroriste”: „Inventează noi pretexte”
14:10
Cum și când se schimbă ora în Republica Moldova? Ce prevede noua hotărâre aprobată de Guvern / DOC # ProTV.md
Cum și când se schimbă ora în Republica Moldova? Ce prevede noua hotărâre aprobată de Guvern / DOC
14:00
Nu au acordat prioritate pietonilor: Peste o sută de șoferi - sancționați la Orhei. Momentele încălcărilor, surprinse de polițiști – VIDEO # ProTV.md
Nu au acordat prioritate pietonilor: Peste o sută de șoferi - sancționați la Orhei. Momentele încălcărilor, surprinse de polițiști – VIDEO
Acum 12 ore
13:50
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură de la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii # ProTV.md
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură de la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
13:50
Veste bună pentru moldovenii care muncesc în Québec. Vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Detaliile Guvernului # ProTV.md
Veste bună pentru moldovenii care muncesc în Québec. Vor putea beneficia de pensii și prestații sociale. Detaliile Guvernului
13:50
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului # ProTV.md
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Reacția Kievului
13:40
Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală # ProTV.md
Protest în timpul discursului lui Trump: „Persoanele de culoare nu sunt maimuțe”. Congresmenul democrat a fost dat afară din sală
13:30
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Un membru al echipei de PR a PD recunoaște că el a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate: „Erau patru mape din patru zile diferite” # ProTV.md
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Un membru al echipei de PR a PD recunoaște că el a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate: „Erau patru mape din patru zile diferite”
13:30
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține # ProTV.md
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține
13:30
Două focare de pestă porcină - înregistrate pe teritoriul țării. Raioanele vizate
13:30
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein # ProTV.md
Departamentul de Justiție al SUA a ascuns și a șters unele documente despre Donald Trump din dosarele Epstein
13:20
Atenție, transportatori. ANTA anunță controale în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul țării. Care este motivul # ProTV.md
Atenție, transportatori. ANTA anunță controale în trafic a activităţii de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul țării. Care este motivul
13:20
Infractorii, prinși mai rapid prin intermediul cartelelor telefonice. Proiectul de lege, propus de ministrul de Interne # ProTV.md
Infractorii, prinși mai rapid prin intermediul cartelelor telefonice. Proiectul de lege, propus de ministrul de Interne
13:20
Un F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit lângă o autostradă. Contactul cu avionul s-a pierdut imediat după decolare - VIDEO # ProTV.md
Un F-16 al Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit lângă o autostradă. Contactul cu avionul s-a pierdut imediat după decolare - VIDEO
13:10
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură în urma perchezițiilor la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii # ProTV.md
Dosarul de corupție a proiectelor de infrastructură în urma perchezițiilor la mai multe primării din țară: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
13:10
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Radu Adrian face declarații: A recunoscut că a fost cel care a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate # ProTV.md
Ședință în dosarul sacoșa neagră. Radu Adrian face declarații: A recunoscut că a fost cel care a tăiat, la indicațiile lui Plahotniuc și Iaralov, secvențe din înregistrările filmate
13:10
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece” # ProTV.md
Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 25.02.2026
12:50
Supermarket-urile din țară vor fi obligate să indice țara de origine a produselor alimentare. Ce alte prevederi include noul proiect de lege # ProTV.md
Supermarket-urile din țară vor fi obligate să indice țara de origine a produselor alimentare. Ce alte prevederi include noul proiect de lege
12:50
Dosarul de corupție a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii # ProTV.md
Dosarul de corupție a fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură: Procurorii cer 4 mandate de arestare. CNA vine cu detalii
12:50
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.