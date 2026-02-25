Noi reguli pentru cei care călătoresc în Marea Britanie. ETA devine complet digitală din 25 februarie 2026
Ziar.md, 25 februarie 2026 14:00
Persoanele care intenționează să călătorească în Regatul Unit trebuie să țină cont de modificările care intră în vigoare începând cu 25 februarie 2026. Autorizația Electronică de C&
• • •
Acum 15 minute
14:00
Persoanele care intenționează să călătorească în Regatul Unit trebuie să țină cont de modificările care intră în vigoare începând cu 25 februarie 2026. Autorizația Electronică de C&
Acum o oră
13:40
Directorul și alți cinci angajați ai Întreprinderii Silvice Chișinău, demiși. Este vizat și șeful Ocolului Silvic Ghidighici # Ziar.md
Șase angajați ai Întreprinderii Silvice Chișinău și ai ocoalelor silvice subordonate au fost demiși în urma unor controale inopinate. Totodată, alți muncitori au fost sancționați. Anunțul a fost f&
13:30
Ministrul Finanțelor comentează posibila majorare a cotei TVA în HoReCa: „Nimic nu se va întâmpla brusc” # Ziar.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a oferit explicații înaintea ședinței Guvernului din 25 februarie 2026, după ce premierul Alexandru Munteanu a anunțat că autoritățile analizează majorarea cotei de TVA pentru sectorul HoReCa, de
Acum 2 ore
13:10
Guvernul Republicii Moldova a decis când și cum va fi aplicat orarul de vară în 2026. Hotărârea a fost adoptată în ședința din 25 februarie și stabilește că trecerea la ora de
12:50
Chișinău cere consultanță și suport tehnic de la Comunitatea Energetică pentru planurile energetice 2026 # Ziar.md
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a trimis oficial Secretariatului Comunității Energetice o scrisoare de inițiere, marcând debutul unei colaborări formale în domeniul energetic. Documentul stabilește cadrul pentru discuții și schimb de informații
12:40
Două focare noi de pestă porcină și mai multe cazuri de rabie au fost confirmate în R. Moldova # Ziar.md
În perioada 11-23 februarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate două focare noi de pestă porcină africană (PPA), anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Un focar a fost depistat la un mistreț
12:20
Atenție, transportatori! ANTA anunță controale în trafic la transportul rutier de persoane # Ziar.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță desfășurarea unor acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit instituției,
Acum 4 ore
12:10
Ministrul Justiției oferă clarificări în cazul lui Nicolae Șepeli, suspectat de implicare în dosarul de asasinate în Ucraina # Ziar.md
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a venit cu explicații publice în cazul lui Nicolae Șepeli, considerat principalul suspect în organizarea unor asasinate în Ucraina, la comanda serviciilor rusești. Potrivit acestuia, revocarea decretului nu înseamnă anularea pedepsei, respectiv, bă
11:50
Angajări fictive și puieți neplantați: Întreprinderea silvică Iargara ar fi prejudiciat statul cu milioane de lei # Ziar.md
Oamenii legii desfășoară percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Descinderile sunt efectuate de ofițerii Centrului Național Anticorupție
11:20
Ministrul Eugen Osmochescu va purta discuții la Washington privind politica tarifară a SUA # Ziar.md
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugenia Osmochescu, urmează să discute cu oficiali americani despre politica tarifară a Statelor Unite. Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a anunțat ieri că Osmochescu va întreprinde o vizită la
11:20
Dosarul profesorilor turci, întors la rejudecare. Instanța va reanaliza pedeapsa aplicată fostului șef SIS, Vasile Botnari # Ziar.md
Curtea de Apel Chișinău a decis rejudecarea dosarului în care este vizat fostul director al Serviciul de Informații și Securitate, Vasile Botnari, în legătură cu expulzarea profesorilor turci din septembrie 2018. Prin această decizie, dosarul este trimis
11:10
Decis! Întreținere de vară, intervenții de iarnă și reparații capitale: cum vor fi cheltuiți banii din Fondul rutier în 2026 # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, 25 februarie, Programul privind repartizarea mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale în anul 2026, stabilind prioritățile și sumele destinate întreținerii, reparației ș
10:50
14 antreprenori din diasporă duc produsele moldovenești pe piețele internaționale prin programul BUY Diaspora # Ziar.md
Vești bune pentru producătorii autohtoni și pentru moldovenii stabiliți peste hotare. 14 proiecte ale antreprenorilor moldoveni din diasporă au fost selectate în cadrul programului BUY Diaspora – o inițiativă a Agenția de Investiții, implementat&
10:40
Regiunea transnistreană revine la regimul special de achitare a salariilor pentru bugetari # Ziar.md
În regiunea transnistreană se va reintroduce regimul special de achitare a salariilor pentru angajații din sectorul bugetar. Pretinsul guvern de la Tiraspol a adoptat ieri o hotărâre în acest sens, invocând „dificultăți economice cauzate de
Acum 6 ore
09:40
9.000 de euro pentru un drum ilegal spre România: patru inculpați ajung pe banca acuzaților # Ziar.md
O schemă ilegală de migrație, care ar fi adus mii de euro organizatorilor, s-a încheiat cu dosar penal și arestări. Patru persoane din raionul Hâncești au fost deferite justiției pentru organizarea migrației ilegale ș
09:10
Leul moldovenesc își continuă aprecierea în raport cu euro. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), astăzi, 25 februarie, moneda europeană este cotată la 20,17 lei, în scădere cu jumătate de ban
08:50
Important! Astăzi încep pregătirile pentru intervențiile masive care vor avea loc pe drumurile din Chișinău # Ziar.md
Astăzi încep pregătirile pentru intervențiile masive care vor avea loc pe drumurile din Chișinău în perioada imediat următoarele, în vederea înlăturărilor deficiențelor apărute din cauza condi&
08:30
Ploi, cer noros, iar pe alocuri – lapoviță. În ce localități vor fi indispensabile umbrelele pe 25 februarie # Ziar.md
După câteva zile cu temperaturi în creștere, astăzi se înregistrează o ușoară răcire a vremii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 25 februarie, maximele vor varia între +1°C și +6°
Acum 24 ore
21:20
Divergențe pe reforma APL: MAN cere referendum, Guvernul vorbește despre un proces voluntar și etapizat # Ziar.md
Reforma administrației publice locale continuă să provoace discuții contradictorii în societate. În timp ce Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) acuză guvernarea că ar urmări „lichidarea a 600 de primării”
20:10
SUA anulează taxa de 25% pentru mărfurile moldovenești, dar introduce o suprataxă temporară de 10% # Ziar.md
Exporturile moldovenești către Statele Unite ale Americii nu vor mai fi taxate cu 25%, însă vor fi supuse unei suprataxe temporare de 10%, aplicată tuturor partenerilor comerciali ai SUA. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a anunț
19:30
Și procurorii ar putea beneficia de măsuri suplimentare de protecție. CSP propune modificări legislative # Ziar.md
Procurorii din Republica Moldova ar putea beneficia de aceleași mecanisme de protecție prevăzute pentru judecători. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a transmis Parlamentului un proiect de modificare a mai multor acte normative, prin care solicită extinderea măsurilor de securitate
19:20
Ministerul Energiei anunță capacități record de transport a gazelor naturale pe Coridorul vertical # Ziar.md
Ministerul Energiei a anunțat astăzi că, în cadrul licitației pentru rezervarea volumului de gaz pe Coridorul vertical, Ruta 1, au fost rezervate cantități record: 25.500 MWh pe zi, echivalentul a aproximativ 2,4 milioane m³ de gaz
18:20
În perioada 16-22 februarie, în Republica Moldova, au fost înregistrate 4.117 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) cifra este în descreștere
18:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi ajustările tarifelor și prețurilor fixe pentru energia electrică produsă din surse regenerabile, o decizie care oferă predictibilitate pentru investitori și stabilitate pentru
17:50
Magazinele mari din R. Moldova ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare # Ziar.md
Unitățile comerciale cu o suprafață mai mare de 50 de metri pătrați ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. Un grup de deputați din fracțiunea parlamentar&
17:40
Socialiștii cer „socoteală” ministrului Muncii, prin inițierea unei moțiuni simple. Cum comentează MMPS? # Ziar.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că va iniția o moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), invocând o „situație catastrofală” în domeniul social. De
17:30
Preluarea Lukoil și proiectele energetice strategice, discutate de ministrul Junghietu la Washington # Ziar.md
Preluarea activelor deținute de Lukoil International GmbH de către fondul american Carlyle Group s-a aflat în prim-planul întrevederilor pe care ministrul Energiei, Dorin Junghietu, le-a avut la Washington. Discuțiile au vizat atât detaliile tranzacției, cât ș
16:40
Elevii din R. Moldova, solidari cu copiii din Ucraina: 20.000 de scrisori, redactate în mai puțin de două săptămâni # Ziar.md
Elevi din aproape 800 de școli din R. Moldova au redactat 20.000 de scrisori pentru copiii din Ucraina. Responsabilii de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC) spun că mesajele nu au fost cenzurate sau formatate, iar copii au fost încurajaț
16:30
VIDEO/ Șapte lingouri de aur, depistate la Leușeni: prejudiciu estimat la circa 19 milioane de lei # Ziar.md
Procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Serviciul Vamal, au dejucat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, aduse din România. Cazul a fost
16:30
Energocom a folosit aproape integral stocurile comerciale de gaze pentru a acoperi vârfurile de consum din iarnă # Ziar.md
S.A. „Energocom” a utilizat în sezonul rece 2025–2026 aproape toate stocurile comerciale de gaze naturale constituite în baza obligației legale de stocare. Măsura a permis acoperirea vârfurilor de consum și menținerea stabilităț
15:50
Producătorii de film din R. Moldova pot obține finanțare pentru proiectele lor. Ce condiții trebuie să întrunească? # Ziar.md
Centrul Național al Cinematografiei (CNC) din Republica Moldova a anunțat lansarea Concursului de finanțare a proiectelor cinematografice – sesiunea 2026. Astfel, producătorii de film și casele de producție din Republica Moldova pot participa la această nouă edi&
15:20
Pacienții vor avea o procedură clară pentru reclamații. A fost lansat un nou Ghid în domeniul sănătății, în R. Moldova # Ziar.md
Pacienții din Republica Moldova vor ști mai clar unde și cum pot depune o plângere atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile în sistemul medical. Oficiul Avocatului Poporului, în parteneriat cu A.O. HOMECARE
15:00
Compania low-cost Wizz Air a anunțat că, pe 26 februarie, în intervalul orelor 00:00 - 09:00, ora R. Moldova, serviciile digitale vor fi suspendate. În această perioadă, clienții nu vor putea efectua check-in online, nu vor putea rezerva zboruri
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru ziua de 25 februarie 2026. Conform datelor oficiale, benzina 95 va avea un preț maxim de 23,59
14:20
VIDEO/ La patru ani după invazia rusă, Zelenski transmite un mesaj ferm din buncărul de pe Bankova: „Putin nu a câştigat” # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj amplu la împlinirea a patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse. În discursul său, liderul de la Kiev a vorbit despre rezistența Ucrainei, despre
Ieri
14:10
VIDEO/ Președintele SUA, fascinat de talentul violonistei moldovence Rusanda Panfili: „Cea mai bună din lume” # Ziar.md
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a făcut senzație la Casa Albă, iar președintele SUA, Donald Trump, a calificat-o drept „cea mai bună violonistă din lume”. S-a întâmplat pe 21 februarie, după ce artista a evoluat
14:00
13:20
Pompierii au salvat o locuință după un incendiu în orașul Cantemir - cinci peroane au fost evacuate # Ziar.md
Un incendiu izbucnit într-o gospodărie de pe strada Tamara Ciobanu din orașul Cantemir a fost lichidat rapid de pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), salvând casa de locuit. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat pe
12:40
Dragobete cu verighete: 14 cupluri din R. Moldova își înregistrează căsătoria pe 24 februarie # Ziar.md
Ziua de 24 februarie, când este sărbătorit Dragobetele, aduce emoții speciale pentru 14 cupluri din Republica Moldova. Aceștia au ales să își oficializeze relația chiar de sărbătoarea iubirii. Agenția
12:20
FOTO/ Strada 31 August 1989 va avea trotuare largi, pistă pentru bicicliști și caldarâm restaurat - când va fi gata # Ziar.md
Autoritățile municipale au lansat oficial procedura de licitație pentru reparația și reabilitarea caldarâmului de pe strada 31 August 1989, pe tronsonul cuprins între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. Anunțul a fost
12:10
Premierul Munteanu: „Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor, eram la Kiev” # Ziar.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a alăturat liderilor de la Chișinău care au transmis mesaje în contextul a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Șeful Cabinetului de miniștri de la Chiș
12:00
Sprijin pentru comunitatea ucraineană. Centrul de Limbă și Cultură din municipiul Bălți va fi modernizat # Ziar.md
Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți va fi modernizat cu sprijinul financiar al organizației People in Need Moldova. Anunțul a fost făcut în contextul
11:50
Artiști din CSI și din străinătate, doar cu notificare. Organizatorii trebuie să anunțe Guvernul înainte de invitații # Ziar.md
Instituțiile publice de cultură vor trebui să informeze din timp Ministerul Culturii dacă intenționează să invite artiști din străinătate, în special din Comunitatea Statelor Independente (CSI), la spectacole, concerte sau festivaluri organizate în
11:00
VIDEO/ Unde ajunge apa de la spălătoriile auto din R. Moldova? În martie începe o acțiune națională de control # Ziar.md
În perioada martie-mai, autoritățile vor verifica dacă spălătoriile auto din R. Moldova respectă a prevederile Legii privind protecția mediului înconjurător. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, controalele urm&
10:20
Peste 36.000 de elevi din clasa a IX-a din Republica Moldova participă astăzi și în zilele următoare la pretestarea republicană pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pretestarea la matematică are
10:10
„Dârzenia poporului ucrainean - o lumină pentru întreaga lume liberă”. Mesajul Maiei Sandu la patru ani de război # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj emoționat în contextul împlinirii a patru ani de război în Ucraina. Șefa statului a reiterat că R. Moldova va sprijini cu solidaritate neștirbită poporul ucrainean și îi
09:50
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 40 de milioane de lei: trei persoane, puse sub învinuire # Ziar.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciul Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au anunțat deconspirarea unei scheme de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare
09:40
Deputații din Grupul de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă de la Kiev # Ziar.md
Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă de la Kiev, în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din țara vecină. Delegația este condusă de președintele
08:50
După aproape o săptămână de depreciere constantă, leul moldovenesc câștigă teren în fața euro și dolarului american. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), astăzi, 24 februarie,
08:40
Frigul se dezmorțește tot mai mult, însă creșterea temperaturilor diurne vine la pachet cu ploi slabe în toată țara. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 24 februarie, maximele vor varia între +3°C și
