Preluarea Lukoil și proiectele energetice strategice, discutate de ministrul Junghietu la Washington
Ziar.md, 24 februarie 2026 17:30
Preluarea activelor deținute de Lukoil International GmbH de către fondul american Carlyle Group s-a aflat în prim-planul întrevederilor pe care ministrul Energiei, Dorin Junghietu, le-a avut la Washington. Discuțiile au vizat atât detaliile tranzacției, cât ș
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 5 minute
17:50
Magazinele mari din R. Moldova ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare # Ziar.md
Unitățile comerciale cu o suprafață mai mare de 50 de metri pătrați ar putea fi obligate să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. Un grup de deputați din fracțiunea parlamentar&
Acum 15 minute
17:40
Socialiștii cer „socoteală” ministrului Muncii, prin inițierea unei moțiuni simple. Cum comentează MMPS? # Ziar.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că va iniția o moțiune simplă împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), invocând o „situație catastrofală” în domeniul social. De
Acum 30 minute
17:30
Preluarea Lukoil și proiectele energetice strategice, discutate de ministrul Junghietu la Washington # Ziar.md
Preluarea activelor deținute de Lukoil International GmbH de către fondul american Carlyle Group s-a aflat în prim-planul întrevederilor pe care ministrul Energiei, Dorin Junghietu, le-a avut la Washington. Discuțiile au vizat atât detaliile tranzacției, cât ș
Acum 2 ore
16:40
Elevii din R. Moldova, solidari cu copiii din Ucraina: 20.000 de scrisori, redactate în mai puțin de două săptămâni # Ziar.md
Elevi din aproape 800 de școli din R. Moldova au redactat 20.000 de scrisori pentru copiii din Ucraina. Responsabilii de la Ministerul Educației și Cercetării (MEC) spun că mesajele nu au fost cenzurate sau formatate, iar copii au fost încurajaț
16:30
VIDEO/ Șapte lingouri de aur, depistate la Leușeni: prejudiciu estimat la circa 19 milioane de lei # Ziar.md
Procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Serviciul Vamal, au dejucat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a șapte lingouri de aur, aduse din România. Cazul a fost
16:30
Energocom a folosit aproape integral stocurile comerciale de gaze pentru a acoperi vârfurile de consum din iarnă # Ziar.md
S.A. „Energocom” a utilizat în sezonul rece 2025–2026 aproape toate stocurile comerciale de gaze naturale constituite în baza obligației legale de stocare. Măsura a permis acoperirea vârfurilor de consum și menținerea stabilităț
Acum 4 ore
15:50
Producătorii de film din R. Moldova pot obține finanțare pentru proiectele lor. Ce condiții trebuie să întrunească? # Ziar.md
Centrul Național al Cinematografiei (CNC) din Republica Moldova a anunțat lansarea Concursului de finanțare a proiectelor cinematografice – sesiunea 2026. Astfel, producătorii de film și casele de producție din Republica Moldova pot participa la această nouă edi&
15:20
Pacienții vor avea o procedură clară pentru reclamații. A fost lansat un nou Ghid în domeniul sănătății, în R. Moldova # Ziar.md
Pacienții din Republica Moldova vor ști mai clar unde și cum pot depune o plângere atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile în sistemul medical. Oficiul Avocatului Poporului, în parteneriat cu A.O. HOMECARE
15:00
Compania low-cost Wizz Air a anunțat că, pe 26 februarie, în intervalul orelor 00:00 - 09:00, ora R. Moldova, serviciile digitale vor fi suspendate. În această perioadă, clienții nu vor putea efectua check-in online, nu vor putea rezerva zboruri
14:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru ziua de 25 februarie 2026. Conform datelor oficiale, benzina 95 va avea un preț maxim de 23,59
14:20
VIDEO/ La patru ani după invazia rusă, Zelenski transmite un mesaj ferm din buncărul de pe Bankova: „Putin nu a câştigat” # Ziar.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj amplu la împlinirea a patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse. În discursul său, liderul de la Kiev a vorbit despre rezistența Ucrainei, despre
14:10
VIDEO/ Președintele SUA, fascinat de talentul violonistei moldovence Rusanda Panfili: „Cea mai bună din lume” # Ziar.md
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a făcut senzație la Casa Albă, iar președintele SUA, Donald Trump, a calificat-o drept „cea mai bună violonistă din lume”. S-a întâmplat pe 21 februarie, după ce artista a evoluat
14:00
VIDEO/ Președintele SUA, fascinat de talentul violonistei moldovence Rusanda Panfili: „Ești uimitoare” # Ziar.md
Violonista moldoveancă Rusanda Panfili a făcut senzație la Casa Albă, iar președintele SUA, Donald Trump, a calificat-o drept „cea mai bună violonistă din lume”. S-a întâmplat pe 21 februarie, după ce artista a evoluat
Acum 6 ore
13:20
Pompierii au salvat o locuință după un incendiu în orașul Cantemir - cinci peroane au fost evacuate # Ziar.md
Un incendiu izbucnit într-o gospodărie de pe strada Tamara Ciobanu din orașul Cantemir a fost lichidat rapid de pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), salvând casa de locuit. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat pe
12:40
Dragobete cu verighete: 14 cupluri din R. Moldova își înregistrează căsătoria pe 24 februarie # Ziar.md
Ziua de 24 februarie, când este sărbătorit Dragobetele, aduce emoții speciale pentru 14 cupluri din Republica Moldova. Aceștia au ales să își oficializeze relația chiar de sărbătoarea iubirii. Agenția
12:20
FOTO/ Strada 31 August 1989 va avea trotuare largi, pistă pentru bicicliști și caldarâm restaurat - când va fi gata # Ziar.md
Autoritățile municipale au lansat oficial procedura de licitație pentru reparația și reabilitarea caldarâmului de pe strada 31 August 1989, pe tronsonul cuprins între străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. Anunțul a fost
12:10
Premierul Munteanu: „Pe 24 februarie 2022 nu am urmărit războiul la televizor, eram la Kiev” # Ziar.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a alăturat liderilor de la Chișinău care au transmis mesaje în contextul a patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Șeful Cabinetului de miniștri de la Chiș
12:00
Sprijin pentru comunitatea ucraineană. Centrul de Limbă și Cultură din municipiul Bălți va fi modernizat # Ziar.md
Centrul de Limbă și Cultură Ucraineană de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți va fi modernizat cu sprijinul financiar al organizației People in Need Moldova. Anunțul a fost făcut în contextul
Acum 8 ore
11:50
Artiști din CSI și din străinătate, doar cu notificare. Organizatorii trebuie să anunțe Guvernul înainte de invitații # Ziar.md
Instituțiile publice de cultură vor trebui să informeze din timp Ministerul Culturii dacă intenționează să invite artiști din străinătate, în special din Comunitatea Statelor Independente (CSI), la spectacole, concerte sau festivaluri organizate în
11:00
VIDEO/ Unde ajunge apa de la spălătoriile auto din R. Moldova? În martie începe o acțiune națională de control # Ziar.md
În perioada martie-mai, autoritățile vor verifica dacă spălătoriile auto din R. Moldova respectă a prevederile Legii privind protecția mediului înconjurător. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, controalele urm&
10:20
Peste 36.000 de elevi din clasa a IX-a din Republica Moldova participă astăzi și în zilele următoare la pretestarea republicană pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pretestarea la matematică are
10:10
„Dârzenia poporului ucrainean - o lumină pentru întreaga lume liberă”. Mesajul Maiei Sandu la patru ani de război # Ziar.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj emoționat în contextul împlinirii a patru ani de război în Ucraina. Șefa statului a reiterat că R. Moldova va sprijini cu solidaritate neștirbită poporul ucrainean și îi
Acum 12 ore
09:50
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de peste 40 de milioane de lei: trei persoane, puse sub învinuire # Ziar.md
Ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciul Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au anunțat deconspirarea unei scheme de livrare fictivă a materiei prime și accesoriilor necesare
09:40
Deputații din Grupul de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă de la Kiev # Ziar.md
Membrii Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina efectuează o vizită la Rada Supremă de la Kiev, în contextul marcării a patru ani de la începutul războiului din țara vecină. Delegația este condusă de președintele
08:50
După aproape o săptămână de depreciere constantă, leul moldovenesc câștigă teren în fața euro și dolarului american. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), astăzi, 24 februarie,
08:40
Frigul se dezmorțește tot mai mult, însă creșterea temperaturilor diurne vine la pachet cu ploi slabe în toată țara. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 24 februarie, maximele vor varia între +3°C și
05:40
Patru ani de când Ucraina a fost lipsită de liniște: Kievul rezistă, Chișinăul rămâne solidar # Ziar.md
Astăzi se împlinesc patru ani de când armata rusă a declanșat invazia pe scară largă asupra Ucrainei. De 48 de luni, oamenii din țara cu care împărțim peste 1.200 de kilometri de frontier&
Acum 24 ore
21:00
Rob Jetten, învestit prim-ministru al Olandei. Este cel mai tânăr premier din istoria țării # Ziar.md
Olanda are un nou Guvern care este condus de Rob Jetten. Este cel mai tânăr premier din istoria țării, având doar 38 de ani. Totodată, este primul șef al Executivului olandez care și-a asumat public orientarea homosexuală. Ceremonia
20:50
Clădirea Parlamentului de la Chișinău, iluminată în culorile Ucrainei la patru ani de la începutul războiului # Ziar.md
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. Gestul marchează patru ani de la declanșarea războiului de către Federaț
18:40
Ministrul Infrastructurii, reacție dură după perchezițiile CNA la mai multe primării: „Corupția ucide” # Ziar.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Reguonale, Vladimir Bolea, a reacționat ferm în urma perchezițiilor desfășurate astăzi de Centrul Național Anticorupție la mai multe primării din țară, într-un dosar ce
18:20
Consiliul Concurenței rămâne fără șef. Alexei Gherțescu pleacă înainte de încheierea mandatului # Ziar.md
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliul Concurenței. Acesta nu a precizat motivele care au stat la baza cererii de demisie, însă, contactat de IPN, a declarat că decizia a fost luată din motive personale.
18:00
Granturi de până la 60% pentru exportatori. Agenția de Investiții lansează o nouă rundă „BRIDGE Export” # Ziar.md
Exportatorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi nerambursabile pentru a-și promova produsele pe piețele externe. Agenția de Investiții a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului „BRIDGE Export”, care va acoperi până
Ieri
17:50
Nisporeni, desemnat „Capitala Sportului”. MEC pune la bătaie două milioane de lei pentru activități sportive # Ziar.md
Orașul Nisporeni va deveni în acest an „Capitala Sportului” după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al R. Moldova. Pentru implementarea programului, ministerul anunță
17:30
Pavajul istoric din centrul Chișinăului: Primăria va prezenta mâine proiectul de reabilitare # Ziar.md
Primăria capitalei va prezenta mâine proiectul de reabilitare a tronsonului de caldarâm de pe strada 31 August 1989, care va fi reabilitat integral de municipalitate. Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că evenimentul va începe
17:20
Audit de conformitate la Arena Națională: CCRM identifică carențe în administrarea patrimoniului public # Ziar.md
Auditul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a depistat abateri semnificative și deficiențe sistemice în modul în care Arena Națională gestionează patrimoniul public încredințat. Raportul, publicat la data de 23 februarie 2026, a avut drept
17:10
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța la nivel național. Problemele cardiovasculare predomină # Ziar.md
Afecțiunile cardiovasculare continuă să fie principala cauză pentru care moldovenii solicită intervenția ambulanței. Doar într-o singură săptămână, 4.188 de persoane au avut nevoie de ajutor medical urgent din cauza problemelor
16:40
Până la data de 6 martie 2026 vor fi inițiate procedurile de concurs pentru selectarea candidaților la funcțiile de directori ai întreprinderilor afiliate ale Moldovagaz. Deciziile necesare au fost adoptate în februarie 2026 de către Consiliul de
16:30
Moldovenii, îndemnați să se vaccineze împotriva rujeolei. În primele două luni ale anului au fost înregistrate trei cazuri # Ziar.md
De la începutul anului 2026, în R. Moldova au fost înregistrate trei cazuri de rujeolă, toate în capitală. Primul a fost confirmat în luna ianuarie, la un adult de 21 de ani, iar celelalte două - în februarie, unul dintre acestea
16:10
De ce apar gropile pe drumuri iarna și cum ne putem recupera banii dacă ne stricăm mașina? # Ziar.md
După valul de nemulțumiri din partea șoferilor privind starea drumurilor din Republica Moldova, Administrația Națională a Drumurilor (AND), confirmă că în această perioadă, pe anumite sectoare de drum național au apărut degrad&
16:00
Cu sau fără trotinete electrice în traficul din Chișinău? Șeful IGP susține interzicerea, Ion Ceban vrea „soluții de mijloc” # Ziar.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că trotinetele electrice nu ar trebui admise în traficul rutier, întrucât reprezintă un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru ș
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard, aplicabile în data de 24 februarie 2026. Astfel, prețul maxim pentru benzina 95 este de
15:50
Vladimir Plahotniuc, declarații ample în instanță: „Nu există probe”. Procurorul: „Poate prezenta orice versiune” # Ziar.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, a depus mărturii în fața instanței în dosarul „Frauda bancară”, unde este acuzat pe un segment ce vizează credite frauduloase acordate de trei bănci și transferuri de fonduri că
15:10
Cele două Mitropolii, față în față? Ministerul Culturii le invită la dialog în cazul scandalului de la Dereneu # Ziar.md
După confruntările violente de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, Ministerul Culturii invită părțile implicate la discuții. Secretarul de stat Corneliu Cirimpei a declarat în cadrul emisiunii
15:00
FOTO/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului a aplicat sancțiuni pentru braconaj piscicol și cinegetic # Ziar.md
În doar patru zile, între 19 și 22 februarie 2026, inspectorii Direcției control resurse cinegetice și piscicole din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au depistat mai multe cazuri de pescuit și vânătoare ilegală în raioanele
14:10
Procurorul Ion Crișciuc, din Glodeni, a fost eliberat din funcție după ce ar fi fost prins beat la volan # Ziar.md
Procurorul Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care în luna ianuarie curent ar fi fost oprit în trafic și suspectat că ar fi condus în stare de ebrietate, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luat&
13:50
VIDEO/ Trei cetățeni străini reținuți pentru tentativă de vânzare frauduloasă a unui automobil de lux în Chișinău # Ziar.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în
13:30
Reparații ample pe drumurile deteriorate din Chișinău. Lucrările ar putea începe în această săptămână # Ziar.md
Începând cu această săptămână, serviciile municipale din Chișinău ar putea da startul unor intervenții masive pe drumurile deteriorate în urma condițiilor climaterice din ultimele săptămâ
13:00
Două echipe de asistență medicală urgentă (AMU) au fost victimele unor acte grave de agresiune în timpul intervențiilor, unul în raionul Nisporeni și altul în municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc în acest weekend,
12:00
Președinția explică motivul grațierii lui Nicolae Șepeli și de ce decizia a fost ulterior revocată # Ziar.md
Președinția a venit cu explicații în legătură cu grațierea acordată în 2022 lui Nicolae Șepeli - un condamnat transferat din Federația Rusă pentru executarea pedepsei în R. Moldova, precum și
11:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat și salvatorii avertizează populația cu privire la pericolul sporit de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice în perioada 23 februarie - 2 martie 2026, ca urmare a creșterii temperaturii aerului
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.