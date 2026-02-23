Rob Jetten, învestit prim-ministru al Olandei. Este cel mai tânăr premier din istoria țării
Ziar.md, 23 februarie 2026 21:00
Olanda are un nou Guvern care este condus de Rob Jetten. Este cel mai tânăr premier din istoria țării, având doar 38 de ani. Totodată, este primul șef al Executivului olandez care și-a asumat public orientarea homosexuală. Ceremonia
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
21:00
Rob Jetten, învestit prim-ministru al Olandei. Este cel mai tânăr premier din istoria țării # Ziar.md
Olanda are un nou Guvern care este condus de Rob Jetten. Este cel mai tânăr premier din istoria țării, având doar 38 de ani. Totodată, este primul șef al Executivului olandez care și-a asumat public orientarea homosexuală. Ceremonia
Acum o oră
20:50
Clădirea Parlamentului de la Chișinău, iluminată în culorile Ucrainei la patru ani de la începutul războiului # Ziar.md
Clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. Gestul marchează patru ani de la declanșarea războiului de către Federaț
Acum 4 ore
18:40
Ministrul Infrastructurii, reacție dură după perchezițiile CNA la mai multe primării: „Corupția ucide” # Ziar.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Reguonale, Vladimir Bolea, a reacționat ferm în urma perchezițiilor desfășurate astăzi de Centrul Național Anticorupție la mai multe primării din țară, într-un dosar ce
18:20
Consiliul Concurenței rămâne fără șef. Alexei Gherțescu pleacă înainte de încheierea mandatului # Ziar.md
Alexei Gherțescu demisionează din funcția de președinte al Consiliul Concurenței. Acesta nu a precizat motivele care au stat la baza cererii de demisie, însă, contactat de IPN, a declarat că decizia a fost luată din motive personale.
18:00
Granturi de până la 60% pentru exportatori. Agenția de Investiții lansează o nouă rundă „BRIDGE Export” # Ziar.md
Exportatorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi nerambursabile pentru a-și promova produsele pe piețele externe. Agenția de Investiții a anunțat lansarea unei noi ediții a Programului „BRIDGE Export”, care va acoperi până
17:50
Nisporeni, desemnat „Capitala Sportului”. MEC pune la bătaie două milioane de lei pentru activități sportive # Ziar.md
Orașul Nisporeni va deveni în acest an „Capitala Sportului” după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al R. Moldova. Pentru implementarea programului, ministerul anunță
17:30
Pavajul istoric din centrul Chișinăului: Primăria va prezenta mâine proiectul de reabilitare # Ziar.md
Primăria capitalei va prezenta mâine proiectul de reabilitare a tronsonului de caldarâm de pe strada 31 August 1989, care va fi reabilitat integral de municipalitate. Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că evenimentul va începe
Acum 6 ore
17:20
Audit de conformitate la Arena Națională: CCRM identifică carențe în administrarea patrimoniului public # Ziar.md
Auditul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a depistat abateri semnificative și deficiențe sistemice în modul în care Arena Națională gestionează patrimoniul public încredințat. Raportul, publicat la data de 23 februarie 2026, a avut drept
17:10
Peste 15 mii de persoane au solicitat ambulanța la nivel național. Problemele cardiovasculare predomină # Ziar.md
Afecțiunile cardiovasculare continuă să fie principala cauză pentru care moldovenii solicită intervenția ambulanței. Doar într-o singură săptămână, 4.188 de persoane au avut nevoie de ajutor medical urgent din cauza problemelor
16:40
Până la data de 6 martie 2026 vor fi inițiate procedurile de concurs pentru selectarea candidaților la funcțiile de directori ai întreprinderilor afiliate ale Moldovagaz. Deciziile necesare au fost adoptate în februarie 2026 de către Consiliul de
16:30
Moldovenii, îndemnați să se vaccineze împotriva rujeolei. În primele două luni ale anului au fost înregistrate trei cazuri # Ziar.md
De la începutul anului 2026, în R. Moldova au fost înregistrate trei cazuri de rujeolă, toate în capitală. Primul a fost confirmat în luna ianuarie, la un adult de 21 de ani, iar celelalte două - în februarie, unul dintre acestea
16:10
De ce apar gropile pe drumuri iarna și cum ne putem recupera banii dacă ne stricăm mașina? # Ziar.md
După valul de nemulțumiri din partea șoferilor privind starea drumurilor din Republica Moldova, Administrația Națională a Drumurilor (AND), confirmă că în această perioadă, pe anumite sectoare de drum național au apărut degrad&
16:00
Cu sau fără trotinete electrice în traficul din Chișinău? Șeful IGP susține interzicerea, Ion Ceban vrea „soluții de mijloc” # Ziar.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, susține că trotinetele electrice nu ar trebui admise în traficul rutier, întrucât reprezintă un pericol atât pentru pietoni, cât și pentru ș
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard, aplicabile în data de 24 februarie 2026. Astfel, prețul maxim pentru benzina 95 este de
15:50
Vladimir Plahotniuc, declarații ample în instanță: „Nu există probe”. Procurorul: „Poate prezenta orice versiune” # Ziar.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, a depus mărturii în fața instanței în dosarul „Frauda bancară”, unde este acuzat pe un segment ce vizează credite frauduloase acordate de trei bănci și transferuri de fonduri că
Acum 8 ore
15:10
Cele două Mitropolii, față în față? Ministerul Culturii le invită la dialog în cazul scandalului de la Dereneu # Ziar.md
După confruntările violente de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, Ministerul Culturii invită părțile implicate la discuții. Secretarul de stat Corneliu Cirimpei a declarat în cadrul emisiunii
15:00
FOTO/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului a aplicat sancțiuni pentru braconaj piscicol și cinegetic # Ziar.md
În doar patru zile, între 19 și 22 februarie 2026, inspectorii Direcției control resurse cinegetice și piscicole din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au depistat mai multe cazuri de pescuit și vânătoare ilegală în raioanele
14:10
Procurorul Ion Crișciuc, din Glodeni, a fost eliberat din funcție după ce ar fi fost prins beat la volan # Ziar.md
Procurorul Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care în luna ianuarie curent ar fi fost oprit în trafic și suspectat că ar fi condus în stare de ebrietate, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luat&
13:50
VIDEO/ Trei cetățeni străini reținuți pentru tentativă de vânzare frauduloasă a unui automobil de lux în Chișinău # Ziar.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au reținut în flagrant trei cetățeni străini, cu vârstele de 23, 25 și 27 de ani, în
13:30
Reparații ample pe drumurile deteriorate din Chișinău. Lucrările ar putea începe în această săptămână # Ziar.md
Începând cu această săptămână, serviciile municipale din Chișinău ar putea da startul unor intervenții masive pe drumurile deteriorate în urma condițiilor climaterice din ultimele săptămâ
Acum 12 ore
13:00
Două echipe de asistență medicală urgentă (AMU) au fost victimele unor acte grave de agresiune în timpul intervențiilor, unul în raionul Nisporeni și altul în municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc în acest weekend,
12:00
Președinția explică motivul grațierii lui Nicolae Șepeli și de ce decizia a fost ulterior revocată # Ziar.md
Președinția a venit cu explicații în legătură cu grațierea acordată în 2022 lui Nicolae Șepeli - un condamnat transferat din Federația Rusă pentru executarea pedepsei în R. Moldova, precum și
11:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat și salvatorii avertizează populația cu privire la pericolul sporit de prăbușire sub gheața subțire a bazinelor acvatice în perioada 23 februarie - 2 martie 2026, ca urmare a creșterii temperaturii aerului
10:30
Vladimir Plahotniuc depune mărturii în dosarul „Frauda bancară” și își prezintă explicațiile pe tablă # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este audiat astăzi în instanță, în dosarul „Frauda bancară”. Ex-liderul democrat s-a prezentat la ședința de judecată însoțit de scheme și diagrame, potrivit solicitării
10:20
Bărbat de 77 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare pentru violul unei fetițe de șapte ani # Ziar.md
Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru violul unei fetițe de doar 7 ani, anunță Procuratura Generală a Republicii Moldova. Instanța a decis ca pedeapsa de
09:50
Ultimă oră! Percheziții în mai multe primării din țară într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru infrastructură # Ziar.md
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii, desfășoară acțiuni ample de urmărire penală într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție și delapidare a fondurilor naționale
09:50
În weekendul trecut, angajații Poliția Republicii Moldova au fixat peste 4.060 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe întreg teritoriul țării. Potrivit datelor prezentate de poli&
09:30
Vizită la nivel înalt: Membrii Seimasului Lituaniei, întrevederi cu conducerea Republicii Moldova # Ziar.md
O delegație oficială a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 22-25 februarie 2026. Vizita este organizată la invitația autorităților legislative de la
09:20
Traseele naționale sunt practicabile. Drumarii au intervenit cu peste 200 de tone de material antiderapant # Ziar.md
Drumurile din rețeaua rutieră națională sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului de iarnă. Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că partea
09:00
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu euro și dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 23 februarie, un euro este cotat la 20,19 lei, în creștere cu aproape doi bani faț
08:50
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu euro și dolarul american, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astăzi, 23 februarie, un euro este cotat la 20,19 lei, în creștere cu aproape doi bani faț
Acum 24 ore
08:20
Săptămâna începe cu vreme puțin mai caldă,dar instabilă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi, 23 februarie, maximele vor varia între +1°C și +6°C. În sudul R. Moldova, cerul va
Ieri
18:30
R. Moldova ia în calcul introducerea voucherului digital pentru zilieri, ca soluție de formalizare a muncii agricole # Ziar.md
Autoritățile din Republica Moldova analizează posibilitatea implementării unui voucher digital pentru zilieri, un mecanism electronic menit să formalizeze munca ocazională în agricultură și să extindă protecția socială pentru persoane fără contracte
18:10
Mâine începe postul Paștelui - ce sfaturi au specialiștii pentru creștinii care vor să-l țină # Ziar.md
Luni, 23 februarie 2026, începe Postul Mare al Paștelui, cea mai importantă perioadă de post din tradiția creștin-ortodoxă, care se va încheia pe 11 aprilie, în ajunul Sărbătorii Învierii Domnului. Agenția
17:20
Blocaj în Consiliul UE: Ungaria refuză sancțiunile împotriva Rusiei până la reluarea livrărilor de petrol # Ziar.md
Ungaria a anunțat că va bloca adoptarea celui de‑al 20‑lea pachet de sancțiuni al Uniunea Europeană împotriva Federația Rusă, programat să fie aprobat luni, 3 februarie 2026, de miniștrii de externe ai statelor
15:20
Din 2027, școlile din R. Moldova ar putea fi gestionate direct de Ministerul Educației, odată cu reforma administrativă # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova ia în calcul o reformă majoră a sistemului educațional, care va fi implementată odată cu reforma administrativ-teritorială și ar putea schimba radical subordonarea instituțiilor de învățământ. Informațiile
14:40
UE adoptă o limită de 10.000 de euro pentru plățile în numerar în lupta împotriva evaziunii fiscale și spălării banilor # Ziar.md
Uniunea Europeană urmează să implementeze, din 2027, o limită maximă obligatorie de 10.000 de euro pentru tranzacțiile în numerar în toate statele membre, ca parte a unui pachet legislativ ambițios destinat combaterii evaziunii fiscale, sp&
13:30
VIDEO/ Descinderi la Botanica: 18 persoane depistate într-o speluncă de droguri, cinci au fost reținute # Ziar.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au desfășurat noaptea trecută o operațiune într-un imobil din sector, unde, potrivit informa&
12:50
Cei mai buni tineri cercetători din domeniul protecției mediului au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Ecologie, desfășurată în perioada 20-22 februarie 2026, la Mediacor, în cadrul Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a fost organizat
12:00
SUA introduc tarife vamale temporare de 10% pentru toate țările, inclusiv Republica Moldova # Ziar.md
Statele Unite ale Americii au anunțat impunerea unor tarife vamale temporare în cuantum de 10% pentru bunurile importate din toate țările lumii, inclusiv din Republica Moldova. Decizia vizează o gamă largă de produse care intră pe piața americană
10:20
Republica Moldova investește peste 71 de milioane de lei în modernizarea sistemelor de irigare - cine vor fi beneficiarii # Ziar.md
Autoritățile Republicii Moldova au anunțat un pachet de investiții destinat dezvoltării și modernizării sistemelor de irigare în mai multe regiuni ale țării, pentru a sprijini fermierii și a crește reziliența
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
VIDEO/ Poliția a descins în mai multe localuri din capitală pentru combaterea drogurilor - trei persoane reținute # Ziar.md
În noaptea de ieri, poliția capitalei a desfășurat intervenții operative în mai multe localuri de agrement, în baza unor informații referitoare la consumul și circulația ilegală a substanțelor narcotice. Acțiunile
18:30
Drumarii mobilizați în sud: cum s-a desfășurat asigurarea circulației și întreținerea traseelor naționale # Ziar.md
În zona de sud a țării s-au înregistrat precipitații slabe sub formă de ninsoare. Pentru prevenirea formării poleiului și menținerea circulației în condiții de siguranță, autoritățile rutiere au
18:00
Învățământul veterinar din Republica Moldova va fi modernizat - iată ce își propun autoritățile # Ziar.md
Învățământul superior în domeniul medicinei veterinare din Republica Moldova va fi modernizat prin proiectul european Erasmus+ EDUVET, inițiativă care urmărește ajustarea programelor de studii la standardele Uniunii Europene și consolidarea capacităților
16:30
Cum a „ratat” Guvernul soluția propusă de Gazprom pentru datoriile Moldovagaz - declarațiile lui Vadim Ceban # Ziar.md
Gazprom a oferit încă din 2020 mai multe soluții pentru reglementarea datoriilor istorice ale Moldovagaz, însă Guvernul Republicii Moldova a respins inițiativa, a declarat Vadim Ceban, șeful interimar al Consiliului de Administrație al companiei, în cadrul unei emisiuni
15:00
Chișinăuienii sunt invitați la târgurile de mărțișoare și produse autohtone, care se vor desfășura în acest weekend, 21-22 februarie 2026, în mai multe sectoare ale capitalei. Evenimentele oferă oportunitatea
14:00
Fizica, chimia și biologia devin captivante în școlile din Florești și Bălți - iată de ce echipamente vor avea parte elevii # Ziar.md
Elevii din Florești și Bălți nu mai învață doar din manuale. Liceele „Miron Costin” din Florești și „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Bălți le oferă acum elevilor oportunitatea de
13:00
FOTO/ R. Moldova, campioană europeană la tir cu arcul în sală: aur istoric pentru echipa feminină la Plovdiv # Ziar.md
Echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova a cucerit medalia de aur la Campionatul European de Tir cu Arcul în sală, desfășurat în perioada 16-21 februarie 2026, la Plovdiv, Bulgaria. Sportivele moldovence au devenit campioane europene după o finală
12:10
Ministerul Mediului al Republicii Moldova a anunțat măsuri importante pentru intensificarea controalelor și crearea unui centru unic de intervenție ecologică, funcțional 24 de ore din 24. Autoritățile subliniază că reformele în domeniul protecț
11:10
VIDEO/ Atac nocturn în regiunea Odesa: două persoane rănite, locuințe distruse și infrastructură energetică avariată # Ziar.md
Regiunea Odesa a fost vizată în noaptea de 21 februarie de un nou atac cu drone lansat de forțele ruse, care a provocat distrugeri în mai multe locații din zonă. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale ș
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.