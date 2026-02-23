„Corupția ucide”: Reacția lui Vladimir Bolea după perchezițiile într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru drumuri

TV8, 23 februarie 2026 18:00

„Corupția ucide”: Reacția lui Vladimir Bolea după perchezițiile într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru drumuri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
18:00
„Corupția ucide”: Reacția lui Vladimir Bolea după perchezițiile într-un dosar de delapidare a fondurilor pentru drumuri TV8
Acum o oră
17:30
Șefa diplomației din România susține retragerea Rusiei din stânga Nistrului: „Europa trebuie să fie implicată” TV8
17:30
/VIDEO/ Noi imagini virale cu Punch: Puiul de macac care a emoționat internetul și-a găsit alinarea TV8
Acum 2 ore
17:10
/VIDEO/ TVA majorat la HoReCa și eliminat la cărți? Explicațiile premierului Alexandru Munteanu TV8
16:50
Carburanți tot mai scumpi: Cât vor costa benzina și motorina pe 24 februarie 2026 TV8
16:50
Ortodonția pentru adulți: de ce nu este niciodată prea târziu să îți îndrepți dinții? /P/ TV8
16:40
Șefa diplomației din România susține retragerea Rusiei din stânga Transnistria: „Europa trebuie să fie implicată” TV8
Acum 4 ore
16:10
Procurorul Ion Crișciuc, eliberat din funcție după ce ar fi urcat beat la volan: Hotărârea CSP TV8
15:50
/VIDEO/ Copilă de 7 ani, violată de un vecin: Bănuitul, condamnat după ce micuța a povestit totul părinților TV8
15:40
/VIDEO/ Alexei Gherțescu a demisionat de la Consiliul Concurenței: Instituția, codașă la îndeplinirea angajamentelor față de UE TV8
15:20
Alexei Gherțescu a demisionat de la Consiliul Concurenței: Instituția, codașă la îndeplinirea angajamentelor față de UE TV8
14:50
Transferuri mai ieftine după conectarea la SEPA: Câți bani au economisit moldovenii în doar 4 luni TV8
14:20
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another” a dominat gala. Surprize uriașe la două categorii TV8
Acum 6 ore
13:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1461: Atac sângeros și prioritatea Rusiei. Zelenski: „Putin a declanșat Al Treilea Război Mondial” TV8
13:50
Final de februarie cu vreme mai blândă: Cât de mult vor urca temperaturile TV8
13:20
Lovituri cu pumnul și amenințări cu toporul: Două echipe de pe ambulanță, atacate într-un bar și un restaurant TV8
13:10
/VIDEO/ Zelenski: „Putin a început deja al Treilea Război Mondial”. Singura soluție realistă pentru pace TV8
12:50
CCF Moldova: 10 ani de „Rostul Postului”. Alătură-te campaniei și oferă unui copil șansa de a crește acasă TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1461: Atac sângeros și scandal la Seul. Zelenski: „Putin a declanșat Al Treilea Război Mondial” TV8
Acum 8 ore
12:00
/VIDEO/ Ion Ceban promite „intervenție masivă” pe drumurile pline de gropi: „Începem din această săptămână” TV8
11:30
/AUDIO/ „Mai subțire au pus”: Percheziții la primării din 8 raioane. Fonduri pentru drumuri și canalizare, sub lupa CNA TV8
11:30
/VIDEO/ „Stare de război” în Mexic: Violențe, militari pe străzi și transport paralizat după uciderea lui „El Mencho” TV8
11:20
Percheziții la primării din 8 raioane: Fonduri pentru drumuri și canalizare, sub lupa CNA TV8
10:20
/VIDEO/ Cu flipchart și scheme: Vladimir Plahotniuc depune mărturii în instanță TV8
Acum 12 ore
10:00
„Victimă a traficului de ființe”: De ce a fost grațiat Nicolae Șepeli, principalul suspect în dosarul asasinatelor din Ucraina TV8
09:20
Noapte de foc la Odesa: Cel puțin doi oameni au murit după un atac cu drone rusești TV8
08:50
/VIDEO/ Când vor fi majorate salariile bugetarilor? Prim-ministrul: „Totuși, noi lucrăm asupra creșterii economiei” TV8
08:20
Postul Paștelui 2026 începe astăzi: E cel mai lung și mai sever din an TV8
07:50
Horoscop 23 februarie 2026 de la ChatGPT: Ritm alert pentru Raci, Leii caută conflicte, iar Scorpionii au energie constructivă TV8
07:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 23 februarie 2026: Săptămâna începe cu ploi în mai multe regiuni din țară TV8
Acum 24 ore
01:50
Cazul de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu a ajuns simbolul un... TV8
22 februarie 2026
23:20
/VIDEO/ Verde-n ochi: Ninsoarea l-a dezgolit pe Ion Ceban. Unde sunt banii pentru drumuri în Chișinău? TV8
23:20
/FOTO/ Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 s-au încheiat: Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere TV8
21:20
/VIDEO/ Ministerul Culturii cheamă mitropoliile la consultări, după scandalul de la Dereneu: „Nu oferim preferință niciuneia” TV8
20:30
Ucraina ripostează după ce Ungaria și Slovacia au amenințat că „sting lumina”: „Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului” TV8
19:50
/LIVE/ Biserica din Dereneu, teren de confruntare între mitropolii: Cine are ultimul cuvânt TV8
19:40
Cazul de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu a ajuns simbolul un... TV8
19:30
Ungaria vrea să blocheze cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei: „Nu vom permite să fie aprobate” TV8
18:30
Un tânăr a fost ucis în timp ce încerca să intre în reședința lui Trump: Cum s-a întâmplat totul TV8
Ieri
17:50
Vom schimba sau nu ora în Moldova? Ce prevede un proiect de Guvern, care anulează regula sovietică TV8
17:20
/FOTO/ Premieră istorică în Italia: Moaștele unui sfânt din secolul al XIII-lea, expuse publicului TV8
16:30
/VIDEO/ Cine te „vindecă” pe internet? Promisiunile strălucitoare ale unor „psihologi” ascund pericole tăcute TV8
16:00
„Atac terorist” în Ucraina: O polițistă ucisă și zeci de răniți după o serie de explozii TV8
15:10
/VIDEO/ A lăsat soarele din Filipine și a descoperit zăpada din Moldova: Claire s-a îndrăgostit și a început o viață nouă TV8
14:40
Schimbare majoră în aeroporturile din SUA: Administrația Trump suspendă accesul rapid al pasagerilor TV8
14:30
Fina lui Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de dolari: Cine este tânăra TV8
14:30
Geam spart la mașină și bilet cu scuze: Dimineață cu ghinion pentru un șofer din Moldova TV8
14:10
Geamul mașinii spart și un bilet cu scuze: Dimineață cu ghinion pentru un șofer, care s-a trezit cu automobilul distrus TV8
14:00
/VIDEO/ Descinderi în forță la Botanica: 5 persoane, reținute de mascați. Ce a descoperit poliția TV8
13:40
Fina de 21 de ani a lui Putin preia conducerea unor firme cu active de 32 de milioane de dolari: Cine este tânăra TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.