Rezultatele acțiunilor de conformare fiscală: 1,2 milioane lei suplimentar la buget din partea plătitorilor de TVA

Țara noastră are 120 de hoteluri și 57 de complexuri turistice. Dintre acestea, cinci hoteluri sînt de cinci stele și pun la dispoziția turiștilor circa 300 de camere, iar 32 de hoteluri sînt de patru stele, cu circa 1.150 de camere.Datele Studiului privind evoluția pieței imobiliare, lansat de Agenția de Investiții din Moldova, arată că în R. Moldova există circa 3.180 de camere de hotel și 7