Veto-ul Ungariei blochează al 20-lea pachet de sancţiuni UE contra Rusiei, în timp ce Kaja Kallas limitează diplomaţii ruşi la Bruxelles şi vizele pentru ruşii care au luptat în Ucraina
Ziarul National, 23 februarie 2026 20:45
Lipsa unui acord între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene privind noile sancţiuni împotriva Rusiei – blocat de veto-ul Ungariei – cu doar...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum o oră
20:45
Aplicația de știri Particle integrează AI pentru a extrage automat clipuri relevante din podcasturi și a le atașa articolelor din feed # Ziarul National
Aplicația de știri bazată pe inteligență artificială Particle, creată de foști ingineri de la Twitter, poate acum să urmărească nu doar știrile pub...
20:45
Veto-ul Ungariei blochează al 20-lea pachet de sancţiuni UE contra Rusiei, în timp ce Kaja Kallas limitează diplomaţii ruşi la Bruxelles şi vizele pentru ruşii care au luptat în Ucraina # Ziarul National
Lipsa unui acord între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene privind noile sancţiuni împotriva Rusiei – blocat de veto-ul Ungariei – cu doar...
20:45
Fanii Xbox, în furtună după plecarea lui Phil Spencer și instalarea unei șefe cu profil de AI în fruntea diviziei de gaming # Ziarul National
Fanii Xbox sunt profund împărțiți după ce Microsoft a anunțat că Phil Spencer, șeful diviziei de gaming, și președinta Xbox, Sarah Bond, vor renunț...
Acum 2 ore
19:30
Hackeri chinezi au exploatat breșe VPN pentru a accesa rețelele a peste o sută de clienți Ivanti, inclusiv contractori militari # Ziarul National
În februarie 2021, compania de software Ivanti a descoperit că hackeri chinezi au compromis rețeaua Pulse Secure, una dintre subsidiarele sale care...
19:30
Spotify lansează în Marea Britanie și alte piețe playlisturi create cu ajutorul inteligenței artificiale pe baza comenzilor text # Ziarul National
Spotify extinde funcția bazată pe inteligență artificială „Prompted Playlists” pentru utilizatorii Premium din Marea Britanie, Irlanda, Australia ș...
19:30
Unicornul cuantic finlandez IQM se pregătește de listare la bursă printr-un SPAC, la o evaluare de 1,8 miliarde de dolari # Ziarul National
Unicornul finlandez IQM a anunțat astăzi planurile de a se lista la bursă prin intermediul unui vehicul special de achiziție (SPAC), tranzacție car...
Acum 4 ore
18:30
Nisporeni, desemnată Capitala Sportului 2026: investiții de 2 milioane de lei și zeci de evenimente pentru toate vârstele # Ziarul National
Orașul Nisporeni va deveni, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din Republica Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursulu...
18:30
Atac ucrainean asupra conductei Drujba tensionează relaţiile cu Ungaria, care ameninţă să blocheze sancţiunile UE şi împrumutul pentru Kiev # Ziarul National
Dronele ucrainene au lovit o staţie de pompare rusă care deserveşte conducta petrolieră Drujba, prin care Europa de Est primeşte petrolul Moscovei,...
18:30
Negocieri de pace Ucraina–Rusia, mediate de SUA, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii, anunță șeful de cabinet al lui Zelenski # Ziarul National
O nouă serie de negocieri în format trilateral, cu medierea Statelor Unite, menite să pună capăt războiului din Ucraina, ar putea avea loc la sfârş...
17:30
Granturi de până la 60% pentru promovarea exporturilor moldovenești: Agenția de Investiții lansează noua ediție a Programului „BRIDGE Export” # Ziarul National
23 februarie 2026 – Agenția de Investiții anunță deschiderea etapei de recepționare a dosarelor pentru Programul BRIDGE Export, un instrument finan...
17:30
Insularii din Jersey, avertizați asupra pericolelor imaginilor generate de inteligența artificială # Ziarul National
Oamenii sunt avertizați în legătură cu pericolele imaginilor generate de inteligența artificială, de către oficiali din Jersey.Paul Vane, comisar...
17:30
Reconstrucţia Ucrainei după război va costa 588 de miliarde de dolari în zece ani, de trei ori PIB-ul estimat pentru 2025, locuinţele, transporturile şi energia fiind cele mai afectate sectoare # Ziarul National
Reconstrucţia postbelică a Ucrainei este estimată la 588 de miliarde de dolari - peste 500 de miliarde de euro - în următorii zece ani, arată un ra...
17:30
Maia Sandu, discuții la Chișinău cu o delegație daneză privind sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită la Chi...
Acum 6 ore
16:30
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, discută cu parlamentari danezi despre parcursul european și situația din regiunea transnistreană # Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu delegația Comisiei pentru politică externă a Parlamentului Regatulu...
16:30
Suporterii lui Wolves cer măsuri dure împotriva rasismului de pe rețelele de socializare # Ziarul National
Suporterii clubului Wolverhampton Wanderers FC cer ca responsabilii din fotbal și conducerile rețelelor de socializare să colaboreze pentru a comba...
15:30
Companie porno amendată cu 1,35 milioane £ în Marea Britanie pentru lipsa verificării vârstei pe site-uri # Ziarul National
Autoritatea de reglementare în domeniul media din Marea Britanie a amendat cu 1,35 milioane de lire sterline o companie de pornografie, 8579 LLC...
15:30
Averisment de ULTIMĂ ORĂ: „Putin a declanșat cel de-Al Treilea Război Mondial. Nu se va opri la Ucraina" # Ziarul National
Volodimir Zelenski susține într-un interviu pentru BBC că Vladimir Putin a declanșat Al Treilea Război Mondial și trebuie să fie oprit. „C...
Acum 8 ore
14:15
Cine era, de fapt, Austin Tucker Martin, tânărul de 21 de ani împuşcat la Mar-a-Lago: pasionat de golf şi artă, descris de familie ca „băiat bun”, deşi autorităţile spun că era înarmat cu o puşcă şi benzină # Ziarul National
Secret Service şi poliţia locală au împuşcat mortal, duminică dimineaţa, un bărbat înarmat cu o puşcă, după ce acesta a încălcat perimetrul de secu...
Acum 12 ore
13:15
Trei morți în atacurile rusești cu drone asupra Ucrainei, doi la Odesa în ajunul a patru ani de la invazie # Ziarul National
Două persoane au fost ucise şi cel puţin trei au fost rănite în urma atacurilor cu drone ruseşti asupra infrastructurii industriale şi energetice d...
13:15
Chișinău, capitala roboților: tinerii din toată țara și-au disputat primul Campionat Național FIRST Tech Challenge Moldova 2026 # Ziarul National
Pe 21 și 22 februarie 2026, Chișinăul s-a transformat în centrul național al inovației și ingineriei, găzduind primul Campionat Național oficial FI...
12:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // De ce majoritatea drumurilor din R. Moldova se DEZINTEGREAZĂ după prima iarnă? „S-au utilizat doar 84 de tone de asfalt din totalul necesar de 170 de tone. Cu jumătate ce facem? Au pus un strat mau subținere, ca de obicei…” # Ziarul National
Majoritatea drumurilor din R. Moldova se dezintegrează după prima iarnă, deoarece se fac de mântuială. Cel puțin așa au constata ofițerii Centru...
11:45
Învățământul veterinar din Republica Moldova, modernizat la standarde UE prin proiectul EDUVET # Ziarul National
23 februarie 2026, Chișinău – Învățământul superior veterinar din Republica Moldova va fi modernizat prin implementarea proiectului Erasmus+ KA2 „M...
11:45
Bărbat din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, ...
10:45
Coreea de Sud cere Ambasadei Rusiei să dea jos bannerul „Victoria va fi a noastră” afișat la împlinirea a patru ani de război în Ucraina # Ziarul National
Coreea de Sud a cerut Ambasadei Rusiei să înlăture un banner de mari dimensiuni, pe care scrie „Victoria va fi a noastră”, afişat chiar înainte de ...
10:45
Bătrân de 77 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare pentru violarea unei fetițe de 7 ani # Ziarul National
Procuratura anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 77 de ani, recunoscut vinovat de săvârșirea infracț...
09:45
ULTIMĂ ORĂ // Precizări de la Președinție – Decret de grațiere REVOCAT, după ce beneficiarul a fost reținut pentru pregătirea unor ASASINATE în Ucraina # Ziarul National
Administrația Prezidențială a anunțat revocarea decretului de grațiere emis în 2022 pe numele condamnatului Șepeli Nicolai Andrei. Decizia vine...
09:30
Atac masiv cu rachete ucrainene lasă regiunea rusă Belgorod fără curent, apă și căldură # Ziarul National
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice şi a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură şi ...
09:15
Patru ani de război în Ucraina: război de uzură, presiuni de la Washington, dar pacea rămâne blocată între condiţiile lui Putin şi liniile roşii ale lui Zelenski # Ziarul National
Când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns luna trecută la 1.418 zile, ea a depăşit oficial un prag istoric: aceeaşi perioadă de timp ...
09:15
După patru ani de război, Ucraina se prăbușește demografic: natalitate în declin, văduve, orfani și milioane de refugiați plecați definitiv # Ziarul National
În pragul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară continuă să se prăbuşească, tot mai multe persoane confrun...
09:15
Patru ani de război în Ucraina: eroarea de calcul a Kremlinului care a slăbit Rusia militar, economic și diplomatic # Ziarul National
Când Kremlinul a lansat ceea ce a numit „operaţiunea militară specială”, în urmă cu patru ani, planificatorii săi se aşteptau ca forţele ruse să pr...
09:15
Patru ani de război: cum a supraviețuit Volodimir Zelenski tentativelor de asasinat, scandalurilor și presiunilor aliaților # Ziarul National
În februarie 2022, când tancurile ruseşti au trecut graniţa, au circulat imediat zvonuri că Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina. Cu Kievul sub u...
Acum 24 ore
08:15
♈️ BerbecO energie nouă pătrunde în planurile personale, iar inițiativele curajoase pot aduce rezultate rapide. O discuție directă lămurește un co...
02:00
Economia creatorilor sub presiunea conținutului generat de AI: cine mai reușește să iasă în evidență? # Ziarul National
Creatorii online și modelele lor de afaceri au fost în centrul atenției săptămâna aceasta, după ce ultra-popularul YouTuber MrBeast a anunțat că fi...
01:00
Cutremur de magnitudine 7,1 la mare adâncime în Malaysia, fără pagube sau victime raportate # Ziarul National
Institutul American de Geofizică (USGS) a anunţat că un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit duminică o regiune din Malaysia.Potrivit USGS, sei...
22 februarie 2026
22:00
Trump amenință Netflix cu „consecințe” dacă nu o concediază pe Susan Rice din consiliul de administrație # Ziarul National
Președintele Donald Trump a declarat într-o postare pe rețelele sociale, sâmbătă, că Netflix va „plăti consecințele” dacă nu o concediază pe Susan ...
22:00
Quantonation strânge 220 de milioane € pentru al doilea fond, dublu ca mărime, semn că investițiile în tehnologiile cuantice accelerează # Ziarul National
Calculatoarele cuantice nu vor înlocui supercomputerele în 2026 și nici nu vor ajunge la scară industrială atât de curând. Cu toate acestea, apetit...
Ieri
20:00
În următoarele zile, Republica Moldova va avea vreme predominant noros-⛅, cu episoade de ploaie la începutul perioadei și tendință de înseninare și...
20:00
Proteste la Verona față de costurile locuințelor și impactul de mediu al Jocurilor Olimpice de iarnă # Ziarul National
Cu doar câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, sute de oameni au mărşăluit pe străzile din Verona pentru a protesta împ...
20:00
Bruxelles avertizează Washingtonul după noile tarife impuse de Trump: UE cere respectarea integrală a acordului comercial cu SUA # Ziarul National
Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SU...
20:00
Waymo își apără strategia de asistență la distanță pentru robotaxiuri, în timp ce presiunea politică și competiția din mobilitatea electrică cresc # Ziarul National
Bine ați revenit la TechCrunch Mobility — hubul vostru central pentru știri și analize despre viitorul transportului. Pentru a primi newsletterul d...
19:00
China accelerează interfețele creier-calculator: de la studii clinice la o industrie BCI pregătită să rivalizeze cu Neuralink # Ziarul National
În timp ce Neuralink a lui Elon Musk susține că „pionierază” interfețele creier-calculator (BCI), industria BCI din China trece deja, discret, de l...
18:00
Papa Leon cere oprirea imediată a războiului din Ucraina și negocieri responsabile pentru pace # Ziarul National
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, subliniind că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea...
17:00
Ungaria blochează sancțiunile UE contra Rusiei și fondurile pentru Ucraina, folosind conducta Drujba ca instrument de presiune # Ziarul National
Ungaria va bloca următorul pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunţat duminică ministrul de Externe Peter Szijjarto, acest...
14:00
Escalade-ul electric de 9.000 de livre care m-a cucerit în ciuda tuturor defectelor # Ziarul National
Înainte de a pleca într-o excursie la Tahoe weekendul trecut, GM mi-a propus să folosesc timp de o săptămână monumentul său electric de 9.000 de li...
10:15
Națiunile arabe denunță declarațiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, despre „dreptul” Israelului asupra Orientului Mijlociu # Ziarul National
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a susţinut că Israelul ar avea...
09:15
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 14 au fost rănite în urma exploziilor produse duminică dimineaţa în oraşul Liov, din vestul Ucrainei, inc...
08:15
♈️ BerbecContextul astral pune accent pe inițiativă și curaj, iar o decizie amânată își cere în sfârșit rezolvarea. O discuție directă poate lămur...
07:15
Noapte de teroare la Kiev: explozii succesive și atac cu rachete balistice, locuitorii obligați să stea ore întregi în adăposturi # Ziarul National
Mai multe explozii au fost raportate în Kiev în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce autorităţile au avertizat că rachete balistice se îndr...
01:00
Wikipedia interzice Archive.today după acuzații de atac DDoS și modificare de conținut # Ziarul National
Editorii Wikipedia au decis să elimine toate linkurile către Archive.today, un serviciu de arhivare web despre care s-a spus că a fost folosit în p...
01:00
Elon Musk explică de ce conversația față în față cântărește mai mult decât CV-ul atunci când angajează oameni # Ziarul National
În competiția pentru supremația în tehnologie, găsirea oamenilor potriviți nu este deloc ușoară, afirmă miliardarul Elon Musk. Stilul său de conduc...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.