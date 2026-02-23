Cine vor deveni conducătorii întreprinderilor afiliate „Moldovagaz”
Noi.md, 23 februarie 2026 22:30
Pînă la 06 martie 2026 vor demara procedurile de selectare a candidaților pentru desemnarea în calitate de directori ai întreprinderilor afiliate SA „Moldovagaz” în bază de concurs.După cum se menționează în comunicatul companiei, deciziile necesare în acest sens au fost adoptate pe parcursul lunii februarie 2026 de către Consiliul de Administrație al SA „Moldovagaz”.Informația despre moda
Acum 30 minute
22:30
22:30
Marea Britanie se pregătește pentru una dintre cele mai dure schimbări de politică migratorie din ultimele decenii. Reform UK, partidul aflat pe primul loc în sondaje, propune înființarea unei agenții inspirate de modelul american ICE, care ar urma să expulzeze anual cel puțin 300.000 de persoane și să reconfigureze radical statutul imigranților.Planul include centre de detenție în foste baze
Acum o oră
22:00
Astăzi viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, E.S. Marko Șevcenko, reprezentant al Kievului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, însoțit de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Păun Rohovei.În cadrul întrevederii a fost discutată situația actuală
22:00
Au fost numiți doi înalți funcționari care sînt pregătiți pentru funcția de președinte al SUA # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a început să discute mai intens cu consilierii săi despre un posibil succesor pentru alegerile prezidențiale din 2028.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Axios.Potrivit publicației, Trump abordează din ce în ce mai des subiectul celui care ar trebui să conducă lista candidaților Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2028.El consi
Acum 2 ore
21:30
Complexul Arena Chișinău nu își poate acoperi cheltuielile de bază și a înregistrat pierderi nete de 37,5 milioane de lei, în pofida unui capital social de aproape 966 de milioane de lei.Constatările se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi, prezentat în urma auditului privind gestionarea patrimoniului public de către SRL „Arena Națională”.{{864498}}Raportul mai relevă că partenerul
21:30
Forțele americane și-au început luni retragerea de la baza militară Qasrak din provincia Hasakah din nord-estul Siriei, a constatat AFP.O echipă a agenției a observat o coloană de zeci de camioane mari încărcate cu blindate și prefabricate, pe ruta dintre bază și frontiera cu Irakul. Trei surse ale AFP au armat că toți militarii de care dispun Statele Unite în Siria vor pleca din această țară
21:00
Echipa de militari a Brigăzii Infanterie Motorizată „Dacia” s-a clasat pe primul loc la probele ștafetei în cadrul competiției „Roza Cercetașilor”, organizată recent.Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, la concurs au participat opt echipe, iar performanța obținută de militarii moldoveni reflectă nivelul înalt de pregătire, coeziunea și capacitatea acestora de a face față provo
21:00
Chiar dacă par inofensivi, detergenții și produsele de curățare folosite zilnic în casă pot conține substanțe chimice care afectează sănătatea.Potrivit Dr. Tarang Krishna, specialist oncolog cu peste 22 de ani de experiență, ingrediente precum ftalații, formaldehida sau benzenul pot perturba echilibrul hormonal, irita sistemul respirator și crește riscul de boli grave atunci când sunt folosi
Acum 4 ore
20:30
Funcționarii postului vamal Chișinău 4 (PVI Poșta) au supus verificării o declarație vamală pentru importul unei piese destinate aeronavelor civile, cu valoarea facturată de 3 600 dolari USD.În procesul de analiză preliminară a tranzacției a fost identificat un risc de subevaluare a mărfii, iar declarația vamală a fost direcționată pe un culoar mai aspru de vămuire.Drept rezultat al contro
20:30
Autoritatea indiană a inspectat 90% dintre producătorii de siropuri de tuse și a depistat nereguli # Noi.md
Autoritatea de reglementare în domeniul medicamentelor din India a inspectat aproape 90% dintre producătorii de siropuri de tuse din țară și a identificat nereguli privind respectarea normelor de producție și control al calității. Anunțul a fost făcut luni de directorul instituției, în contextul intensificării controalelor la nivel național, transmite Reuters.Potrivit oficialului, verificările
20:00
În perioada 16–22 februarie 2026, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au intervenit în 15 466 de cazuri la nivel național, dintre care 2 213 au fost la copii.După acordarea ajutorului medical prespitalicesc, 6 407 pacienți – 5 119 adulți și 1 288 de copii – au fost transportați la spitale pentru îngrijiri specializate.{{865890}}Potrivit instituției, c
20:00
Echipele de salvare din Turcia au reușit să scoată în siguranță o pensionara în vîrstă de 80 de ani dintr-o prăpastie între stînci, unde a petrecut aproximativ o zi.Locuitoarea districtului Serik (provincia Antalya) a plecat să pască caprele sîmbătă dimineața, dar seara nu s-a întors acasă. {{865576}}Fiul ei, Mesut, a anunțat imediat autoritățile despre cele întîmplate. Operațiunea de căut
19:30
În regiunea Královéhradecko din Cehia, pompierii au început lichidarea unei mari ferme avicole afectate de gripa aviară.Despre acest lucru a anunțat purtătoarea de cuvînt a Serviciului de pompieri, Martina Getzova. Potrivit acesteia, aproape 236 de mii de găini ouătoare vor ajunge la fabricile de procesare. {{862479}}Distrugerea va dura între cinci și șapte zile, iar în fiecare zi vor part
19:30
Copiii din localitățile rurale vor beneficia gratuit și în acest an de servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Astfel, săptămîna curentă, echipa mobilă de medici specialiști va presta servicii de profilaxie a maladiilor stomatologice copiilor din localități
19:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație a Parlamentului Regatului Danemarcei, aflată în vizită la Chișinău.Din delegație fac parte deputații Christian Friis Bach, Flemming Møller Mortensen, Astrid Krag, Ida Auken, Helle Bonnesen și Mette Kierkgaard, membri ai Comisiei pentru afaceri externe. Vizita are drept scop aprofundarea cooperării bilaterale
19:00
Pe 22.02.2026, inspectorii de mediu din Rîșcani au desfășurat acțiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol, notează Noi.md.Rezultatele acțiunilor de control:{{865745}}- au fost verificați 90 pescari care practicau pescuitul de amator;- au fost întocmite 8 procese-verbale cu privire la contravenție, în temeiul art. 114, alin. (1, 2) Cod contravențional al Republicii Moldova
19:00
Guvernul nu susține eliminarea plafoanelor la tranzacțiile în numerar, potrivit avizului care va fi examinat în ședința Executivului din 25 februarie, în contextul unui proiect de lege depus de un grup de deputați.Parlamentarii propun abrogarea integrală a Legii privind efectuarea decontărilor în numerar și modificarea unor acte normative conexe, inclusiv Legea privind antreprenoriatul, Codul
Acum 6 ore
18:30
În prezent, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții bune, specifice sezonului rece.Potrivit Adminisrației Naționale a Drumurilor,intervențiile realizate în această perioadă, la nivelul rețelei rutiere naționale, constau în curățarea părții carosabile, a podurilor și podețelor, precum și deszăpezirea sectoarelor afectate sau acostamentelor. Totodată, se execută lucră
18:30
Republica Moldova are posibilitatea de a deveni o verigă foarte importantă, poate chiar un hub în procesul de reconstrucție a Ucrainei.Declarația a fost făcută de Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, care a anunțat că Guvernul de la Chișinău a desemnat un reprezentant special responsabil de procesul de reconstrucție a statului vecin, transmite moldpres.Potrivit Ambasado
18:30
Doi locuitori din Kiev au încercat să ajungă în Moldova înot, îmbrăcați în costume hidrofuge # Noi.md
Grănicerii au zădărnicit încercarea de a pătrunde ilegal pe teritoriul Moldovei din Ucraina, trecînd rîul Nistru înot.Doi locuitori din Kiev, în vîrstă de 25 și 29 de ani, au fost reținuți de o barcă de patrulare în momentul în care încercau să ajungă înot pe malul moldovenesc, echipați cu echipament profesional.Pentru a depăși bariera de apă, bărbații au folosit costume hidrofuge pentru a
18:30
Cîți bani a încasat Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în săptămîna precedentă # Noi.md
În perioada săptămînii precedente, 16-20 februarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 865,9 milioane lei.Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angaja
18:00
Inspectoratul General de Carabinieri al MAI a raportat intervenții recente în municipiul Bălți, în cadrul cărora forțele de ordine au acționat pentru prevenirea situațiilor periculoase pentru siguranța publică.Potrivit comunicatului, în primul caz, carabinierii de la Direcția regională „Nord” au observat un autoturism care se deplasa neuniform. După oprirea vehiculului și testarea șoferului cu
18:00
Angajații Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfășurat, în perioada 19–22 februarie 2026, ample acțiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol și cinegetic, în urma cărora au fost aplicate amenzi de peste 12 mii de lei și au fost ridicate zeci de unelte interzise la pescuit.Potrivit instituției, două grupuri operative ale Direcției control resurse cinegetice și piscicole
17:30
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în această perioadă, pe anumite sectoare de drum național au apărut degradări ale părții carosabile, manifestate prin gropi, fisuri și tasări locale.Fenomenul este accentuat de condițiile meteo severe înregistrate în acest an, caracterizate prin cicluri repetate de îngheț și dezgheț, ploi abundente și variații semnificative de temperatură.
17:30
Zelenski: „NATO ar trebui să trateze „Oreshnik” din Belarus ca pe o țintă militară legitimă” # Noi.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, este convins că NATO ar trebui să privească rachetele cu rază medie de acțiune „Oreshnik”, amplasate de Rusia pe teritoriul Belarusului, ca pe o țintă militară legitimă.Potrivit „Adevărului European”, președintele ucrainean a făcut această declarație într-un interviu acordat mass-media belarusă de opoziție „Zerkalo”.Zelenski a subliniat că Rusia și
17:00
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a elaborat Fișierul tematic în materie civilă – Revizuirea.Documentul relevă aspecte ce țin de interpretarea strictă a prevederilor art. 449 Codul de procedură civilă și evitarea transformării revizuirii într-un mijloc subsidiar de suplinire a căilor ordinare de atac.{{864193}}Autorii documentului susțin că, potrivit dispozițiilor Capitolului XXXIX din Codu
17:00
Mai multe loturi de bunuri nedeclarate au fost depistate de funcționarii Serviciul Vamal în cadrul controalelor efectuate atît în prima, cît și în a doua linie de verificare.Primul caz a fost înregistrat pe traseul M1, în proximitatea localității Suruceni, unde ofițerii Echipelor mobile au stopat pentru control un automobil de model Mercedes, condus de un conațional în vîrstă de 26 de ani. În
Acum 8 ore
16:30
În regiunile vestice ale Poloniei, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate peste 500 de chemări a serviciului de pompierii, legate de consecințele topirii omătului: cele mai multe apeluri au venit din voivodatele Vistula Mică și Voivodatul Mare.În împrejurimile localităților Walcz, Bialogard și Dravsk, din voivodatul Pomerania Occidentală, pompierii au intervenit de peste 380 de ori în ulti
16:30
În weekendul trecut, două echipe ale Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU) au fost victime ale unor acte grave de violență în timpul intervențiilor medicale. Incidentele s-au produs pe 21 februarie, într-o localitate din raionul Nisporeni și în municipiul Chișinău.Primul caz a avut loc la ora 00:32 în Nisporeni, cînd echipa AMU a răspuns unei solicitări pentru
16:00
Prețurile mondiale la petrol au scăzut cu aproximativ 1%, deoarece piețele așteaptă o nouă rundă de negocieri între SUA și Iran.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd Reuters.În opinia experților, avansul procesului de negociere a diminuat temerile privind escaladarea conflictului, în timp ce noua majorare a tarifelor de către președintele SUA Donald Trump a creat o nouă incertitudin
16:00
Poliția Republicii Moldova a reținut trei cetățeni străini în sectorul Buiucani, în flagrant, în timp ce încercau să vîndă fraudulos un automobil de lux în capitală. Suspecții, cu vîrstele de 23, 25 și 27 de ani, acționau organizat, făcînd parte dintr-o grupare specializată în escrocherii.Conform anchetei, aceștia ar fi închiriat un automobil evaluat la aproximativ 100.000 de euro, intenționîn
15:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a mijloacelor financiare în valută străină din țară.Cazul a avut loc pe ruta Chișinău – Dubai, după ce, în timpul formalităților de control, a fost identificat un nerezident, în vîrstă de 49 de ani, care nu a de
15:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 16 – 20 februarie 2026.Pe parcursul săptăm înii precedente, AIPA a autorizat spre plată 29,29 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în cadrul a 3 mecanisme de subvenționare, după cum urm
15:00
În cele patru luni de la aderarea Moldovei la Zona unică de plăți în euro (SEPA), cetățenii țării noastre au economisit aproape 5 milioane de euro pe comisioane.Despre acest lucru a comunicat reprezentanța Uniunii Europene în țara noastră, menționînd că, din octombrie 2025 și pînă în ianuarie 2026, șapte din 10 plăți din și spre Moldova au fost realizate prin SEPA..{{851621}}SEPA reunește
15:00
Angajații Direcției regionale „Sud” au intervenit operativ într-un caz suspect depistat în municipiul Comrat, în timpul misiunilor de menținere a ordinii publice.Potrivit informațiilor oferite, carabinierii au observat pe strada Tretiakova o persoană care se deplasa cu o sanie încărcată cu obiecte metalice. Bunurile ar fi fost sustrase, conform suspiciunilor preliminare, dintr-o gospodărie afl
Acum 12 ore
14:30
Țara noastră are 120 de hoteluri și 57 de complexuri turistice. Dintre acestea, cinci hoteluri sînt de cinci stele și pun la dispoziția turiștilor circa 300 de camere, iar 32 de hoteluri sînt de patru stele, cu circa 1.150 de camere.Datele Studiului privind evoluția pieței imobiliare, lansat de Agenția de Investiții din Moldova, arată că în R. Moldova există circa 3.180 de camere de hotel și 7
14:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a pornit procedura de actualizare a cadrului normativ privind constatarea amiabilă de accident, propunînd o creștere substanțială a limitelor de despăgubire și implementarea unui mecanism de raportare complet digitalizat.Mai exact, CNPFa aprobat o hotărîre privind expedierea spre avizare repetată și consultare publică a proiectului privind procedura
14:00
Alexei Gherțescu a demisionat din funcția de președinte al Consiliului Concurenței. Informația a fost confirmată chiar de acesta.Potrivit lui Gherțescu, cererea de demisie a fost depusă la data de 20 februarie 2026. Întrebat despre motivele plecării, acesta a invocat motive personale, fără a oferi alte detalii, notează noi.md cu referire la bani.Demisia urmează să fie examinată și supusă
14:00
Ion Crișciuc, adjunct al procurorului-șef al Procuratura raionului Glodeni, a fost eliberat din funcție în urma unei decizii adoptate de Colegiul de disciplină și etică din subordinea Consiliul Superior al Procurorilor.Hotărîrea a fost luată la data de 20 februarie, în cadrul examinării procedurii disciplinare inițiate pe numele procurorului. Sancțiunea aplicată constă în eliberarea din funcți
14:00
Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) raportează o serie de intervenții prompte în ultimele 48 de ore pe artera principală a Capitalei. Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt a fost scena unor incidente ce au variat de la deținerea de substanțe interzise pînă la altercații violente care au necesitat asistență medicală de urgență.În primul caz, un echipaj de carabinieri a identificat un bărba
14:00
Primarul General, Ion Ceban, a venit cu o adresare către locuitorii municipiului Chișinău, notează Noi.md.Primarul roagă locuitorii capitalei să fie cu toții înțelegători și atenți, deoarece, din această săptămînă, serviciile municipale vor începe intervenția masivă pe drumurile deteriorate în urma condițiilor climatice de mai bine de 2 luni.„Astfel de situații avem în Chișinău, le avem pe
14:00
Forțele de securitate mexicane au anunțat că Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de cod „El Mencho”, liderul celui mai puternic cartel de droguri din țară — Jalisco New Generation Cartel (CJNG) — a fost ucis în timpul unei operațiuni speciale în statul Jalisco. Operațiunea a avut loc în dimineața zilei de 22 februarie și a fost realizată cu sprijin de informații furnizate de auto
13:30
În perioada 24–25 februarie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru la Geneva și Berna, Elveția.La Berna, Mihai Popșoi va avea o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Confederației Elvețiene, Ignazio Cassis, iar la Geneva, va participa la segmentul înalt al celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drep
13:30
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță un nou bilanț săptămînal privind combaterea corupției și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni: 20 de cauze penale au fost pornite, alte 20 au fost remise în instanță, iar sechestrele aplicate și confirmate depășesc 12 milioane de lei.Un caz de rezonanță a fost documentat la Bălți, unde ofițerii CNA au reținut în flagrant un instructor auto,
13:00
Persoanele care trebuie să plătească prima de asigurare medicală obligatorie pot face plata rapid și simplu, inclusiv prin intermediul aplicației EVO, direct de pe telefonul mobil, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).Această opțiune digitală face mai ușor procesul și reduce timpul petrecut la ghișee sau la bănci. Potrivit CNAM, plata în termen contribuie la menținerea unu
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 23 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 24 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,55 lei/litru (+8 bani), iar al motorinei standard – 20,35 lei/litru (+8 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
12:30
În weekend, polițiștii au fixat peste 4060 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, notează Noi.md.Astfel, printre încălcările înregistrate se numărăr următoarele:-49 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați în stare de ebrietate;-1570 au depășit limita de viteză;-811 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale se
12:00
Zeci de percheziții în mai multe primării, într-un dosar de delapidare a fondurilor. Cinci persoane, reținute # Noi.md
Centrul Național Anticorupție și Procuratura municipiului Bălți au desfășurat acțiuni ample de urmărire penală într-o cauză ce vizează fapte de corupție și delapidarea fondurilor naționale și externe destinate proiectelor de infrastructură.Potrivit informațiilor oficiale, ofițerii CNA și procurorii au efectuat zeci de percheziții și ridicări de documente în mai multe primării din centrul, nord
12:00
Carabinierii au fost la datorie și în zilele de odihnă, intervenind în mai multe situații pentru a asigura ordinea publică și siguranța cetățenilor, anunță Inspectoratul General de Carabinieri.Potrivit instituției, un echipaj aflat în misiune în orașul Ungheni a intervenit pentru a ajuta un șofer al cărui automobil luneca pe carosabil și nu mai putea continua deplasarea în condiții de siguranț
12:00
Elevii clasei a X-a de la IP Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Florești au efectuat o vizită la Judecătoria Soroca, în cadrul unei activități dedicate familiarizării tinerilor cu activitatea sistemului judiciar.Potrivit instituției, liceenii au fost ghidați de judecătoarea Ramona Moșneguțu, care le-a prezentat rolul instanței de judecată, atribuțiile judecătorului și responsabilitățile celorla
