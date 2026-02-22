Din 2027, școlile din R. Moldova ar putea fi gestionate direct de Ministerul Educației, odată cu reforma administrativă
Ziar.md, 22 februarie 2026 15:20
Guvernul Republicii Moldova ia în calcul o reformă majoră a sistemului educațional, care va fi implementată odată cu reforma administrativ-teritorială și ar putea schimba radical subordonarea instituțiilor de învățământ. Informațiile
• • •
Alte ştiri de Ziar.md
Acum 30 minute
15:20
Acum 2 ore
14:40
UE adoptă o limită de 10.000 de euro pentru plățile în numerar în lupta împotriva evaziunii fiscale și spălării banilor # Ziar.md
Uniunea Europeană urmează să implementeze, din 2027, o limită maximă obligatorie de 10.000 de euro pentru tranzacțiile în numerar în toate statele membre, ca parte a unui pachet legislativ ambițios destinat combaterii evaziunii fiscale, sp&
Acum 4 ore
13:30
VIDEO/ Descinderi la Botanica: 18 persoane depistate într-o speluncă de droguri, cinci au fost reținute # Ziar.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au desfășurat noaptea trecută o operațiune într-un imobil din sector, unde, potrivit informa&
12:50
Cei mai buni tineri cercetători din domeniul protecției mediului au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Ecologie, desfășurată în perioada 20-22 februarie 2026, la Mediacor, în cadrul Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a fost organizat
12:00
SUA introduc tarife vamale temporare de 10% pentru toate țările, inclusiv Republica Moldova # Ziar.md
Statele Unite ale Americii au anunțat impunerea unor tarife vamale temporare în cuantum de 10% pentru bunurile importate din toate țările lumii, inclusiv din Republica Moldova. Decizia vizează o gamă largă de produse care intră pe piața americană
Acum 6 ore
10:20
Republica Moldova investește peste 71 de milioane de lei în modernizarea sistemelor de irigare - cine vor fi beneficiarii # Ziar.md
Autoritățile Republicii Moldova au anunțat un pachet de investiții destinat dezvoltării și modernizării sistemelor de irigare în mai multe regiuni ale țării, pentru a sprijini fermierii și a crește reziliența
Acum 24 ore
19:10
VIDEO/ Poliția a descins în mai multe localuri din capitală pentru combaterea drogurilor - trei persoane reținute # Ziar.md
În noaptea de ieri, poliția capitalei a desfășurat intervenții operative în mai multe localuri de agrement, în baza unor informații referitoare la consumul și circulația ilegală a substanțelor narcotice. Acțiunile
18:30
Drumarii mobilizați în sud: cum s-a desfășurat asigurarea circulației și întreținerea traseelor naționale # Ziar.md
În zona de sud a țării s-au înregistrat precipitații slabe sub formă de ninsoare. Pentru prevenirea formării poleiului și menținerea circulației în condiții de siguranță, autoritățile rutiere au
18:00
Învățământul veterinar din Republica Moldova va fi modernizat - iată ce își propun autoritățile # Ziar.md
Învățământul superior în domeniul medicinei veterinare din Republica Moldova va fi modernizat prin proiectul european Erasmus+ EDUVET, inițiativă care urmărește ajustarea programelor de studii la standardele Uniunii Europene și consolidarea capacităților
16:30
Cum a „ratat” Guvernul soluția propusă de Gazprom pentru datoriile Moldovagaz - declarațiile lui Vadim Ceban # Ziar.md
Gazprom a oferit încă din 2020 mai multe soluții pentru reglementarea datoriilor istorice ale Moldovagaz, însă Guvernul Republicii Moldova a respins inițiativa, a declarat Vadim Ceban, șeful interimar al Consiliului de Administrație al companiei, în cadrul unei emisiuni
Ieri
15:00
Chișinăuienii sunt invitați la târgurile de mărțișoare și produse autohtone, care se vor desfășura în acest weekend, 21-22 februarie 2026, în mai multe sectoare ale capitalei. Evenimentele oferă oportunitatea
14:00
Fizica, chimia și biologia devin captivante în școlile din Florești și Bălți - iată de ce echipamente vor avea parte elevii # Ziar.md
Elevii din Florești și Bălți nu mai învață doar din manuale. Liceele „Miron Costin” din Florești și „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Bălți le oferă acum elevilor oportunitatea de
13:00
FOTO/ R. Moldova, campioană europeană la tir cu arcul în sală: aur istoric pentru echipa feminină la Plovdiv # Ziar.md
Echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova a cucerit medalia de aur la Campionatul European de Tir cu Arcul în sală, desfășurat în perioada 16-21 februarie 2026, la Plovdiv, Bulgaria. Sportivele moldovence au devenit campioane europene după o finală
12:10
Ministerul Mediului al Republicii Moldova a anunțat măsuri importante pentru intensificarea controalelor și crearea unui centru unic de intervenție ecologică, funcțional 24 de ore din 24. Autoritățile subliniază că reformele în domeniul protecț
11:10
VIDEO/ Atac nocturn în regiunea Odesa: două persoane rănite, locuințe distruse și infrastructură energetică avariată # Ziar.md
Regiunea Odesa a fost vizată în noaptea de 21 februarie de un nou atac cu drone lansat de forțele ruse, care a provocat distrugeri în mai multe locații din zonă. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale ș
10:20
Banca Națională a stabilit pentru zilele de 21 și 22 februarie 2026 cursurile oficiale ale principalelor valute, valabile pentru weekend. Astfel, euro și dolarul se mențin la nivelul afișat vineri. Euro este cotat la 20,17 lei, menținâ
09:50
Conform informațiilor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vremea în Republica Moldova în acest weekend va fi rece, cu temperaturi sub zero și posibilitate de precipitații sub formă de ninsoare în unele regiuni, în timp ce tendințele generale
20 februarie 2026
19:40
VIDEO/ Altare transformate în „vitrine” militare, în Rusia. Copiii învață lecții despre război în timpul slujbelor # Ziar.md
Imagini apărute recent din orașele Balașiha și Obuhovo, din Federația Rusă, arată cum, în timpul slujbelor religioase, sunt prezentate veste antiglonț, căști tactice și alte echipamente militare, în prezența credincio&
19:20
Încă un suspect a fost reținut la Chișinău în dosarul privind pregătirea asasinatelor în Ucraina # Ziar.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
18:40
FOTO/ Cum protejăm copiii din R. Moldova pe Internet? Maia Sandu a dat start unei dezbateri naționale # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat lansarea dialogului național privind siguranța copiilor în mediul online. Inițiativa a fost prezentată în cadrul unei prime întâlniri la care au participat profesori, psihologi, elevi, pă
18:20
O scrisoare în loc de îmbrățișare: Mii de elevi din R. Moldova le-au scris copiilor din Ucraina # Ziar.md
Mii de scrisori ale elevilor din toată țara au ajuns astăzi la Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Acestea conțin mesaje de solidaritate pentru copiii din Ucraina și vor fi transmise destinatarilor prin intermediul ambasadei Ucrainei. Inițiativa
18:00
„Restaurantul era un lux în Uniunea Sovietică” - HoReCa reacționează la intenția Guvernului de a majora TVA la 18% # Ziar.md
Președintele Asociației Naționale a Turismului Receptor și Intern din Moldova „MĂR”, Aneta Zasavițchi, critică intenția anunțată de premierul Alexandru Munteanu privind majorarea TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 18%
18:00
FOTO/Investiții de milioane în comuna Valea Mare. Peste 1.300 de familii au acces la apă potabilă și condiții moderne de trai # Ziar.md
Locuitorii comunei Valea Mare, din raionul Ungheni au deja acces la apă potabilă, infrastructura de canalizare a fost dezvoltată, iar căile pietonale către instuțiile sociale - modernizate. Lucrările au fost realizate prin intermediul programelor naționale „Satul
17:30
Schema asasinatelor din Ucraina: organizatorul și doi complici au fost plasați în arest preventiv # Ziar.md
Trei dintre persoanele reținute în Republica Moldova în dosarul privind schema de asasinare a unor persoane publice din Ucraina au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Potrivit PRO TV, este vorba de organizatorul și alte două
17:10
Centrul de Sănătate din Călărași a fost modernizat cu sprijinul financiar al Compania Națională de Asigurări în Medicină, în cadrul unui proiect menit să îmbunătățeasc&
16:50
Începând cu 2 martie curent, Banca Națională a Ucrainei retrage din circuit bancnotele cu valorile nominale de 1, 2, 5 și 10 grivne, emise în perioada 2003–2007, scrie Ukrinform. Astfel, acestea nu vor mai putea fi utilizate pentru pl&
16:30
În curând începe reconstrucția traseului Chișinău-Leușeni. Premierul Munteanu: „Îmi dau seama că arată foarte prost” # Ziar.md
Autoritățile vor începe reconstrucția traseului Chișinău-Leușeni imediat ce în R. Moldova se vor înregistra maxime de circa 15°C. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat acest lucru aseară, în cadrul emisiunii „
15:50
Sectorul construcțiilor din R. Moldova în 2025: creștere puternică pe toate segmentele și investiții regionale # Ziar.md
Lucrările de construcții din Republica Moldova au înregistrat în 2025 o creștere semnificativă față de 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Volumul total al lucrărilor executate a avansat cu 32,2%, ceea ce
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Tot mai multe cazuri de escrocherii online. Iată ce trebuie să știi înainte să trimiți bani sau date bancare # Ziar.md
După avertismentul președintei Maia Sandu privind creșterea cazurilor de escrocherii, și alte instituții financiare din Republica Moldova s-au autosesizat și îndeamnă cetățenii să fie atenți înainte de a transmite date personale, informa&
14:50
Rave protest în fața clădirii MAI. Manifestanții au venit să apere cultura alternativă și muzica electronică # Ziar.md
În fața clădirii Ministerului Afacerilor Interne este organizat un protest în susținerea evenimentelor de muzică electronică și împotriva „abuzului de putere” din partea oamenilor legii. Se întâmplă la câteva
14:00
Creștere moderată în industrie, sectorul energetic stagnează - sectoarele care au generat avantaje economice # Ziar.md
Industria Republicii Moldova a înregistrat în 2025 creșteri moderate, însă evoluția nu a fost uniformă între diferitele sectoare, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Unele ramuri au avut rezultate solide, în timp ce
13:50
O legitimație de presă din regiunea transnistreană apare în dosarul rețelei de asasini din Ucraina # Ziar.md
Operațiunea „Enigma 2.0”, prin care autoritățile din Ucraina și Republica Moldova au destructurat o rețea ce pregătea asasinate la comandă, capătă noi detalii. Noile informații publicate de Serviciul de Securitate al
13:50
Un elev din municipiul Ungheni a ajuns la spital după ce ar fi consumat o pastilă necunoscută la școală # Ziar.md
Un elev din municipiul Ungheni a ajuns la spital după ce ar fi consumat o pastilă de origine necunoscută în incinta instituției de învățământ în care studiază. Expresul.md scrie că incidentul a avut
13:20
VIDEO/ Curse spre UE și Rusia, dar fără taxe la stat? Două companii ar fi prejudiciat statul cu 2,8 milioane de lei # Ziar.md
Două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia ar fi prejudiciat statul cu milioane de lei. Cei doi administratori ai firmelor vizate au fost puși sub învinuire. În 2024, companiile ar fi ascuns de venituri care ar fi adus
13:00
În R. Moldova, femeile victime ale violenței în familie ajung greu la protecție reală, arată un studiu # Ziar.md
Deși Republica Moldova are un cadru legal consolidat împotriva violenței în familie, în practică femeile victime continuă să întâmpine obstacole serioase în obținerea protecției și a dreptății. Aceasta
12:40
Statul acoperă 70% din prima de asigurare în agricultură. Fermierii sunt îndemnați să-și protejeze investițiile # Ziar.md
Producătorii agricoli au la dispoziție un mecanism de protecție financiară menit să reducă impactul pierderilor cauzate de calamități naturale sau alte riscuri. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reiterează că asigurarea subvenționată î
12:20
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în următoarele zile. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru perioada 21-23 februarie 2026. Potrivit deciziei, benzina
12:20
Presupusul complice la asasinatul lui Izzet Eren, plasat în arest la domiciliu. PCCOCS a contestat decizia # Ziar.md
Presupusul complice la asasinatul de la o terasă din Chișinău, Toper Hassan, a fost eliberat din arest preventiv și plasat în arest preventiv la domiciliu. Deputatul Renato Usatîi, care este și vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru Securitate Naț
12:10
VIDEO/ Premierul Munteanu: TVA-ul pentru HoReCa ar putea crește cu 10% - clienții își permit să plătească mai mult # Ziar.md
Sectorul ospitalității din Republica Moldova se află în fața unei posibile schimbări fiscale importante. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat în cadrul unei emisiuni de la TV 8, că autoritățile analizează majorarea cotei de
11:40
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au identificat mai multe loturi de biscuiți neconformi, în cantitate totală de 2.439,4 kilograme. La producerea acestora a fost utilizat ulei de palmier care conținea un nivel depă
11:20
VIDEO/ Moldoveni recrutați pentru asasinate în Ucraina, la comanda serviciilor speciale ruse. Cât costa o viață? # Ziar.md
O rețea care pregătea asasinate la comandă în Ucraina, cu recrutări din Republica Moldova, a fost destructurată într-o operațiune comună a autorităților de la Chișinău și Kiev. Operaț
10:20
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede sancțiuni mai dure pentru persoanele care amenință sau agresează judecători. Inițiativa urmărește consolidarea protecției magistraților și
09:10
VIDEO/ Maia Sandu vine cu un mesaj important către cetățeni despre apeluri și oferte false: „Doar hoții cer bani sau parole” # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj important pentru cetățeni, după ce în ultimele luni tot mai multe persoane au pierdut bani în urma unor apeluri sau oferte false de investiții distribuite pe internet. „Dragi cetă
08:50
Vești bune după zilele cu vânt și lapoviță! Toți consumatorii au fost reconectați la energie electrică # Ziar.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că toți consumatorii afectați în ultimele zile de condițiile meteorologice au fost reconectați la rețeaua de energie electrică. Potrivit oficialului, la ora 7:00 în această diminea&
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursul oficial pentru 20 februarie, iar principalele valute au înregistrat mișcări ușoare față de ziua precedentă, 19 februarie. Euro este cotat astăzi la 20,17 lei, în
08:30
Președinția anulează grațierea unui moldovean condamnat din Federația Rusă, pe fondul unei investigații comune cu Ucraina # Ziar.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat grațierea acordată în 2022 lui Nicolae Andrei Șepeli, după apariția unor informații noi comunicate de autoritățile competente, în contextul unei investigații comune desfăș
07:30
Meteorologii transmit lapoviță slabă pe alocuri și risc de polei pentru astăzi, 20 februarie # Ziar.md
Vremea rămâne rece și astăzi în Republica Moldova, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Cerul va fi variabil spre noros pe întreg teritoriul țării, iar izolat, pot cădea precipitații slabe în faz&
06:30
Pe drumurile publice naționale se circulă în condiții specifice sezonului rece, cu porțiuni de carosabil umed și risc de ghețuș în unele zone, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Pe
19 februarie 2026
21:40
Premierul Alexandru Munteanu spune că va merge în Parlament pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că va merge în Parlament pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Declarația a
21:10
Deputații au respins moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, după șase ore de dezbateri. Argumentele lui Junghietu # Ziar.md
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic. Inițiativa a întrunit 53 de voturi „Contra”, 38 de voturi „Pentru”, iar 4 s-au abținut, respectiv, nu a acumulat numărul necesar de voturi. Documentul
