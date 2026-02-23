Învățământul veterinar din Republica Moldova, modernizat la standarde UE prin proiectul EDUVET
Ziarul National, 23 februarie 2026 11:45
23 februarie 2026, Chișinău – Învățământul superior veterinar din Republica Moldova va fi modernizat prin implementarea proiectului Erasmus+ KA2 „M...
Bărbat din Chișinău, condamnat la 3 ani de închisoare pentru violență domestică și încălcarea ordonanței de protecție # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 53 de ani, cetățean al Uzbekistanului, ...
Coreea de Sud cere Ambasadei Rusiei să dea jos bannerul „Victoria va fi a noastră” afișat la împlinirea a patru ani de război în Ucraina # Ziarul National
Coreea de Sud a cerut Ambasadei Rusiei să înlăture un banner de mari dimensiuni, pe care scrie „Victoria va fi a noastră”, afişat chiar înainte de ...
Bătrân de 77 de ani, condamnat la 11 ani de închisoare pentru violarea unei fetițe de 7 ani # Ziarul National
Procuratura anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 77 de ani, recunoscut vinovat de săvârșirea infracț...
ULTIMĂ ORĂ // Precizări de la Președinție – Decret de grațiere REVOCAT, după ce beneficiarul a fost reținut pentru pregătirea unor ASASINATE în Ucraina # Ziarul National
Administrația Prezidențială a anunțat revocarea decretului de grațiere emis în 2022 pe numele condamnatului Șepeli Nicolai Andrei. Decizia vine...
Atac masiv cu rachete ucrainene lasă regiunea rusă Belgorod fără curent, apă și căldură # Ziarul National
Un atac „masiv” cu rachete ucrainene a provocat pagube grave infrastructurii energetice şi a întrerupt furnizarea de energie electrică, căldură şi ...
Patru ani de război în Ucraina: război de uzură, presiuni de la Washington, dar pacea rămâne blocată între condiţiile lui Putin şi liniile roşii ale lui Zelenski # Ziarul National
Când invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a ajuns luna trecută la 1.418 zile, ea a depăşit oficial un prag istoric: aceeaşi perioadă de timp ...
După patru ani de război, Ucraina se prăbușește demografic: natalitate în declin, văduve, orfani și milioane de refugiați plecați definitiv # Ziarul National
În pragul împlinirii a patru ani de război în Ucraina, rata natalităţii din această ţară continuă să se prăbuşească, tot mai multe persoane confrun...
Patru ani de război în Ucraina: eroarea de calcul a Kremlinului care a slăbit Rusia militar, economic și diplomatic # Ziarul National
Când Kremlinul a lansat ceea ce a numit „operaţiunea militară specială”, în urmă cu patru ani, planificatorii săi se aşteptau ca forţele ruse să pr...
Patru ani de război: cum a supraviețuit Volodimir Zelenski tentativelor de asasinat, scandalurilor și presiunilor aliaților # Ziarul National
În februarie 2022, când tancurile ruseşti au trecut graniţa, au circulat imediat zvonuri că Volodimir Zelenski a fugit din Ucraina. Cu Kievul sub u...
♈️ BerbecO energie nouă pătrunde în planurile personale, iar inițiativele curajoase pot aduce rezultate rapide. O discuție directă lămurește un co...
Economia creatorilor sub presiunea conținutului generat de AI: cine mai reușește să iasă în evidență? # Ziarul National
Creatorii online și modelele lor de afaceri au fost în centrul atenției săptămâna aceasta, după ce ultra-popularul YouTuber MrBeast a anunțat că fi...
Cutremur de magnitudine 7,1 la mare adâncime în Malaysia, fără pagube sau victime raportate # Ziarul National
Institutul American de Geofizică (USGS) a anunţat că un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit duminică o regiune din Malaysia.Potrivit USGS, sei...
Trump amenință Netflix cu „consecințe” dacă nu o concediază pe Susan Rice din consiliul de administrație # Ziarul National
Președintele Donald Trump a declarat într-o postare pe rețelele sociale, sâmbătă, că Netflix va „plăti consecințele” dacă nu o concediază pe Susan ...
Quantonation strânge 220 de milioane € pentru al doilea fond, dublu ca mărime, semn că investițiile în tehnologiile cuantice accelerează # Ziarul National
Calculatoarele cuantice nu vor înlocui supercomputerele în 2026 și nici nu vor ajunge la scară industrială atât de curând. Cu toate acestea, apetit...
În următoarele zile, Republica Moldova va avea vreme predominant noros-⛅, cu episoade de ploaie la începutul perioadei și tendință de înseninare și...
Proteste la Verona față de costurile locuințelor și impactul de mediu al Jocurilor Olimpice de iarnă # Ziarul National
Cu doar câteva ore înainte de ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice, sute de oameni au mărşăluit pe străzile din Verona pentru a protesta împ...
Bruxelles avertizează Washingtonul după noile tarife impuse de Trump: UE cere respectarea integrală a acordului comercial cu SUA # Ziarul National
Comisia Europeană a cerut duminică Statelor Unite să respecte termenii acordului comercial UE–SUA încheiat anul trecut, după ce Curtea Supremă a SU...
Waymo își apără strategia de asistență la distanță pentru robotaxiuri, în timp ce presiunea politică și competiția din mobilitatea electrică cresc # Ziarul National
Bine ați revenit la TechCrunch Mobility — hubul vostru central pentru știri și analize despre viitorul transportului. Pentru a primi newsletterul d...
China accelerează interfețele creier-calculator: de la studii clinice la o industrie BCI pregătită să rivalizeze cu Neuralink # Ziarul National
În timp ce Neuralink a lui Elon Musk susține că „pionierază” interfețele creier-calculator (BCI), industria BCI din China trece deja, discret, de l...
Papa Leon cere oprirea imediată a războiului din Ucraina și negocieri responsabile pentru pace # Ziarul National
Papa Leon a lansat duminică un apel puternic pentru încetarea conflictului din Ucraina, subliniind că oprirea războiului, aflat deja în al patrulea...
Ungaria blochează sancțiunile UE contra Rusiei și fondurile pentru Ucraina, folosind conducta Drujba ca instrument de presiune # Ziarul National
Ungaria va bloca următorul pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, a anunţat duminică ministrul de Externe Peter Szijjarto, acest...
Escalade-ul electric de 9.000 de livre care m-a cucerit în ciuda tuturor defectelor # Ziarul National
Înainte de a pleca într-o excursie la Tahoe weekendul trecut, GM mi-a propus să folosesc timp de o săptămână monumentul său electric de 9.000 de li...
Națiunile arabe denunță declarațiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, despre „dreptul” Israelului asupra Orientului Mijlociu # Ziarul National
Naţiunile arabe şi musulmane au condamnat cu vehemenţă declaraţiile ambasadorului SUA în Israel, Mike Huckabee, care a susţinut că Israelul ar avea...
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 14 au fost rănite în urma exploziilor produse duminică dimineaţa în oraşul Liov, din vestul Ucrainei, inc...
♈️ BerbecContextul astral pune accent pe inițiativă și curaj, iar o decizie amânată își cere în sfârșit rezolvarea. O discuție directă poate lămur...
Noapte de teroare la Kiev: explozii succesive și atac cu rachete balistice, locuitorii obligați să stea ore întregi în adăposturi # Ziarul National
Mai multe explozii au fost raportate în Kiev în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce autorităţile au avertizat că rachete balistice se îndr...
Wikipedia interzice Archive.today după acuzații de atac DDoS și modificare de conținut # Ziarul National
Editorii Wikipedia au decis să elimine toate linkurile către Archive.today, un serviciu de arhivare web despre care s-a spus că a fost folosit în p...
Elon Musk explică de ce conversația față în față cântărește mai mult decât CV-ul atunci când angajează oameni # Ziarul National
În competiția pentru supremația în tehnologie, găsirea oamenilor potriviți nu este deloc ușoară, afirmă miliardarul Elon Musk. Stilul său de conduc...
Sam Altman minimalizează consumul de apă al ChatGPT, dar admite că inteligența artificială cere tot mai multă energie și cere tranziția rapidă la nuclear și regenerabile # Ziarul National
Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a abordat în această săptămână îngrijorările legate de impactul asupra mediului al inteligenței artificia...
Duminică, 22 februarie 2026, vremea se încălzește ușor în toată Republica Moldova, după o sâmbătă geroasă și acoperită de nori. Temperaturile medii...
Asasinate pregătite în Ucraina: patru din cinci suspecți reținuți în R. Moldova, plasați în arest preventiv # Ziarul National
Cinci persoane au fost reținute în Republica Moldova, în dosarul privind pregătirea unor asasinate pe teritoriul Ucrainei. Aceste măsuri au fost lu...
Donald Trump urcă la 15% taxa vamală globală temporară după decizia Curţii Supreme # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că va majora de la 10% la 15% taxa vamală temporară aplicată importurilor americane din toate ...
Gala „Tânărul cercetător” la MEC: elevii premiați pentru promovarea limbilor minorităților naționale în Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice, a organizat Gala de premiere a câștigătorilor Concursului republ...
Ucrainenii refugiați în Europa, între dorul de casă și imposibilitatea întoarcerii din cauza războiului # Ziarul National
Marina Bondarenko are trei valize pregătite în apartamentul ei din Polonia, aşteptând ziua în care pacea se va întoarce în Ucraina. În vârstă de 51...
Google avertizează: startupurile „LLM wrapper” și agregatorii de AI riscă să dispară fără inovație reală # Ziarul National
Explozia inteligenței artificiale generative a produs, în ultimii ani, un „startup pe minut”. Pe măsură ce entuziasmul se mai domolește, două model...
ULTIMA ORĂ // Mesaj ferm de la București: ,,Anvergura internațională a Maiei Sandu, care arată o determinare și o duritate care uimesc, e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan. Acum ar trebui să ne gândim la UNIREA României cu R. Moldova" # Ziarul National
,,Republica Moldova este mai vizibilă acum decât România, iar anvergura internațională a Maiei Sandu e mai mare decât cea a lui Nicușor Dan&quo...
Macron face apel la calm înaintea marşurilor pentru activistul de extremă dreapta ucis în Franţa # Ziarul National
Preşedintele Emmanuel Macron a făcut un apel ferm la calm înaintea manifestaţiilor programate sâmbătă în memoria unui activist de extremă dreapta u...
Terapia hormonală la menopauză, confirmată ca sigură: studiu pe peste 800.000 de femei nu arată risc crescut de deces # Ziarul National
Cel puțin trei decenii, multe femei au fost convinse că terapia hormonală folosită pentru ameliorarea simptomelor menopauzei crește riscul de deces...
Cătălina Poiană cere reguli clare și respectarea programului de lucru pentru un sistem de sănătate funcțional în public și privat # Ziarul National
Colegiul Medicilor din România își reafirmă poziția instituțională privind respectarea strictă a programului de lucru în toate unitățile sanitare, ...
OpenAI a blocat contul ChatGPT al suspectului de la Tumbler Ridge cu jumătate de an înainte de masacrul din Canada # Ziarul National
OpenAI a interzis un cont ChatGPT deținut de principalul suspect al unui atac armat în masă din Columbia Britanică cu mai bine de o jumătate de an ...
Berăriile care folosesc inteligența artificială pentru etichete își revoltă clienții și amenință artiștii locali cu pierderea contractelor # Ziarul National
Mai multe baruri din Newcastle afirmă că primesc tot mai multe lucrări grafice despre care cred că sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale...
♈️ BerbecSub presiunea momentului se conturează decizii rapide, cu impact direct asupra imaginii profesionale. Inițiativele curajoase sunt bine su...
Cum au ajuns videoclipurile false cu „declinul urban” din Marea Britanie, generate de AI, să domine rețelele sociale # Ziarul National
Un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale prezintă o mulțime de tineri – în mare parte de culoare – purtând cagule și jachete groas...
Startupul indian Sarvam lansează aplicația de chat Indus AI și intră în lupta cu giganții globali pe piața generativă din India # Ziarul National
Sarvam, un startup indian de inteligență artificială axat pe dezvoltarea de modele pentru limbile locale și utilizatorii din India, a lansat vineri...
CIO verifică dacă Gianni Infantino a încălcat neutralitatea politică după participarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump # Ziarul National
După ce liderul FIFA, Gianni Infantino, a participat la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace convocat de preşedintele american Donald Tru...
Ungaria amenință să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina până la reluarea tranzitului de petrol prin conducta Druzhba # Ziarul National
Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungar...
iOS 26.4, noul update Apple: playlisturi cu AI, podcasturi video, RCS criptat și funcții avansate pentru CarPlay # Ziarul National
Apple a lansat în această săptămână cea mai nouă versiune a sistemului său de operare mobil, iOS 26.4, care aduce o serie de funcții noi: generare ...
Rogobete declanșează un control național fără precedent pentru medicii care pleacă din spitalele publice la privat în timpul programului # Ziarul National
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat declanşarea unui control naţional fără precedent pentru identificarea medicilor care părăsesc sp...
Ucrainen condamnat la 5 ani de închisoare în SUA pentru furt de identitate folosit de muncitori nord-coreeni în companii americane # Ziarul National
Un tribunal federal din Statele Unite a condamnat la cinci ani de închisoare un cetățean ucrainean pentru implicarea sa într-o amplă operațiune de ...
