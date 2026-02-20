Ucraina susține că a recucerit circa 300 km² în sud; Zelenski: compromis doar după garanții de securitate

Unika.md, 20 februarie 2026 22:50

Acum 15 minute
23:00
Încă un suspect reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat asupra unor persoane publice din Ucraina; Dmitri Gordon era insclus pe listă pentru a fi asasinat Unika.md
Încă un suspect reținut la Chișinău în dosarul tentativelor de asasinat asupra unor persoane publice din Ucraina; Dmitri Gordon era insclus pe listă pentru a fi asasinat
Acum 30 minute
22:50
Ucraina susține că a recucerit circa 300 km² în sud; Zelenski: compromis doar după garanții de securitate Unika.md
Ucraina susține că a recucerit circa 300 km² în sud; Zelenski: compromis doar după garanții de securitate
22:50
Reacția lui Trump după ce Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de acesta Unika.md
Reacția lui Trump după ce Curtea Supremă a SUA anulează tarifele impuse de acesta
Acum 2 ore
21:50
Sagrada Familia ajunge la 172,5 metri și devine cea mai înaltă biserică din lume, deși nu e încă finalizată Unika.md
Sagrada Familia ajunge la 172,5 metri și devine cea mai înaltă biserică din lume, deși nu e încă finalizată
21:30
ANSA: Peste 2,4 tone de biscuiți neconformi, retrași din comerț din cauza uleiului de palmier Unika.md
ANSA: Peste 2,4 tone de biscuiți neconformi, retrași din comerț din cauza uleiului de palmier
21:30
UE cere stabilitate în comerțul transatlantic după anularea tarifelor impuse de Trump de Curtea Supremă a SUA Unika.md
UE cere stabilitate în comerțul transatlantic după anularea tarifelor impuse de Trump de Curtea Supremă a SUA
Acum 4 ore
21:10
Vinurile Moldovei, în top la Tokyo: o sticlă adjudecată cu 600.000 yeni la gala caritabilă „Wine Into Water” Unika.md
Vinurile Moldovei, în top la Tokyo: o sticlă adjudecată cu 600.000 yeni la gala caritabilă „Wine Into Water”
19:20
SUA ar putea rambursa peste 175 mld. dolari importatorilor după decizia Curții Supreme privind tarifele impuse de Trump Unika.md
SUA ar putea rambursa peste 175 mld. dolari importatorilor după decizia Curții Supreme privind tarifele impuse de Trump
Acum 12 ore
13:10
Elev de clasa a IX-a, dus la Urgențe la Ungheni după ce ar fi consumat o pastilă; probele, trimise la laborator Unika.md
Elev de clasa a IX-a, dus la Urgențe la Ungheni după ce ar fi consumat o pastilă; probele, trimise la laborator
13:00
Până la 100.000 de dolari pentru fiecare asasinat – anchetă comună Ucraina–Moldova privind o rețea de omoruri la comandă Unika.md
Până la 100.000 de dolari pentru fiecare asasinat – anchetă comună Ucraina–Moldova privind o rețea de omoruri la comandă
13:00
9 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a agresat mortal prietenul, la Vadul lui Vodă Unika.md
9 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a agresat mortal prietenul, la Vadul lui Vodă
12:50
PCCOCS contestă arestul la domiciliu în cazul lui Hassan Toper, învinuit de organizarea omorului la comandă din iulie 2024 Unika.md
PCCOCS contestă arestul la domiciliu în cazul lui Hassan Toper, învinuit de organizarea omorului la comandă din iulie 2024
11:50
Două femei, prinse pe Aeroportul Chișinău cu sume mari de bani nedeclarate Unika.md
Două femei, prinse pe Aeroportul Chișinău cu sume mari de bani nedeclarate
11:30
Cinci minori, cu vârsta între 12-15 ani suspectați de furtul unei mașini Unika.md
Cinci minori, cu vârsta între 12-15 ani suspectați de furtul unei mașini
11:20
Raport: Peste 20 de cazuri de femicid în 2025, iar la 112 se raportează zilnic circa 50 de acte de violență Unika.md
Raport: Peste 20 de cazuri de femicid în 2025, iar la 112 se raportează zilnic circa 50 de acte de violență
11:10
Alimente care pot schimba radical modul în care simți gustul altor preparate Unika.md
Alimente care pot schimba radical modul în care simți gustul altor preparate
11:10
Alexandru Munteanu: FMI va anunța pe 27 februarie negocierea unui nou program cu Republica Moldova, fără pachet financiar Unika.md
Alexandru Munteanu: FMI va anunța pe 27 februarie negocierea unui nou program cu Republica Moldova, fără pachet financiar
11:00
Echipa comună Chișinău–Kiev a dejucat o schemă de asasinate la comandă: 7 moldoveni reținuți în Ucraina, 4 în Moldova Unika.md
Echipa comună Chișinău–Kiev a dejucat o schemă de asasinate la comandă: 7 moldoveni reținuți în Ucraina, 4 în Moldova
11:00
De ce căscatul este contagios? Un reflex banal care îi intrigă pe cercetători Unika.md
De ce căscatul este contagios? Un reflex banal care îi intrigă pe cercetători
11:00
Operațiune internațională după captura de 12 kg PVP la Briceni: 500+ percheziții, 100+ rețineri în Ucraina și Polonia Unika.md
Operațiune internațională după captura de 12 kg PVP la Briceni: 500+ percheziții, 100+ rețineri în Ucraina și Polonia
10:50
De ce ni se pare că timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim? Unika.md
De ce ni se pare că timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim?
10:40
De ce ne este mai foame seara decât dimineața. Explicația specialiștilor Unika.md
De ce ne este mai foame seara decât dimineața. Explicația specialiștilor
10:40
Ce înseamnă când uiți brusc un cuvânt cunoscut? Unika.md
Ce înseamnă când uiți brusc un cuvânt cunoscut?
10:40
Tot mai mulți moldoveni își cumpără polița medicală la preț redus: 68.000 asigurați de la 1 ianuarie Unika.md
Tot mai mulți moldoveni își cumpără polița medicală la preț redus: 68.000 asigurați de la 1 ianuarie
10:40
Schema cu venituri ascunse la două companii de transport: 17 percheziții la Chișinău, peste 500.000 lei ridicați Unika.md
Schema cu venituri ascunse la două companii de transport: 17 percheziții la Chișinău, peste 500.000 lei ridicați
10:30
Cernăuțeanu, după descinderea la un club din Chișinău: „Petrecerea putea să se desfășoare și fără consum de droguri”. Organizatorii anunță protest la MAI Unika.md
Cernăuțeanu, după descinderea la un club din Chișinău: „Petrecerea putea să se desfășoare și fără consum de droguri”. Organizatorii anunță protest la MAI
10:30
RISE Moldova: trei femei din Chișinău, asociate cu firme conectate la „flota din umbră” care transportă petrol rusesc pentru ocolirea sancțiunilor Unika.md
RISE Moldova: trei femei din Chișinău, asociate cu firme conectate la „flota din umbră” care transportă petrol rusesc pentru ocolirea sancțiunilor
10:20
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza Unika.md
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza
Acum 24 ore
10:10
Vladimir Bolea, în vizită la Glodeni și Bălți: proiecte de apă, drumuri și revitalizare urbană, finanțate din FNDRL Unika.md
Vladimir Bolea, în vizită la Glodeni și Bălți: proiecte de apă, drumuri și revitalizare urbană, finanțate din FNDRL
10:10
Pedepse mai dure pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor: până la opt ani de închisoare Unika.md
Pedepse mai dure pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor: până la opt ani de închisoare
08:50
Maia Sandu revocă grațierea acordată în 2022 lui Nicolae Andrei Șepeli, după „informații noi” apărute într-o anchetă comună Moldova–Ucraina Unika.md
Maia Sandu revocă grațierea acordată în 2022 lui Nicolae Andrei Șepeli, după „informații noi” apărute într-o anchetă comună Moldova–Ucraina
08:50
Bijutier rus condamnat pentru mesaje anti-război a murit după un infarct în colonie Unika.md
Bijutier rus condamnat pentru mesaje anti-război a murit după un infarct în colonie
08:40
Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor telefonice și online: „Doar hoții cer bani, parole sau câștiguri rapide” Unika.md
Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor telefonice și online: „Doar hoții cer bani, parole sau câștiguri rapide”
08:00
Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos”; consilier religios e fostul arhiepiscop Viganò, excomunicat Unika.md
Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos”; consilier religios e fostul arhiepiscop Viganò, excomunicat
07:50
Trump spune că va declasifica documente despre OZN-uri și „viața extraterestră”, după comentariile lui Obama Unika.md
Trump spune că va declasifica documente despre OZN-uri și „viața extraterestră”, după comentariile lui Obama
07:40
Munteanu: Majorări salariale pentru profesori, medici și alți bugetari ar putea intra în vigoare din septembrie Unika.md
Munteanu: Majorări salariale pentru profesori, medici și alți bugetari ar putea intra în vigoare din septembrie
07:30
Horoscopul zilei: Tensiuni ascunse și revelații neașteptate pentru unele zodii Unika.md
Horoscopul zilei: Tensiuni ascunse și revelații neașteptate pentru unele zodii
00:30
Donald Trump îl acuză pe Obama că a dezvăluit informații clasificate despre extratereștri Unika.md
Donald Trump îl acuză pe Obama că a dezvăluit informații clasificate despre extratereștri
00:20
5 lucruri surprinzătoare pe care corpul tău le face noaptea Unika.md
5 lucruri surprinzătoare pe care corpul tău le face noaptea
00:20
Plante care cresc în casă și îți pot purifica aerul mai bine decât orice aparat Unika.md
Plante care cresc în casă și îți pot purifica aerul mai bine decât orice aparat
00:00
Reconstrucția traseului Chișinău–Leușeni va începe în această primăvară, anunță premierul Unika.md
Reconstrucția traseului Chișinău–Leușeni va începe în această primăvară, anunță premierul
19 februarie 2026
23:50
Belarus spune că a fost invitat la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, dar nu a primit vize pentru reuniunea de la Washington Unika.md
Belarus spune că a fost invitat la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, dar nu a primit vize pentru reuniunea de la Washington
23:40
Ești singur și suspectezi un infarct? Ce trebuie să faci în primele minute pentru a-ți salva viața Unika.md
Ești singur și suspectezi un infarct? Ce trebuie să faci în primele minute pentru a-ți salva viața
23:20
Manuale școlare digitale gratuite pentru elevi și profesori, disponibile pe plantforma lansată de MEC Unika.md
Manuale școlare digitale gratuite pentru elevi și profesori, disponibile pe plantforma lansată de MEC
Ieri
23:10
Moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, a eșuat Unika.md
Moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, a eșuat
22:50
Studiu Institutul Pasteur: perioada postpartum, un „moment critic” pentru cancerul de sân. Cercetătorii indică rolul unor „celule‑fantomă” Unika.md
Studiu Institutul Pasteur: perioada postpartum, un „moment critic” pentru cancerul de sân. Cercetătorii indică rolul unor „celule‑fantomă”
16:30
Frumusețe fără filtre. Din generație în generație Ⓟ Unika.md
Frumusețe fără filtre. Din generație în generație Ⓟ
13:10
Judecătorul Sergiu Lebediuc, vizat în dosarul „Laundromat”, eliberat din funcție prin decret semnat de Maia Sandu Unika.md
Judecătorul Sergiu Lebediuc, vizat în dosarul „Laundromat”, eliberat din funcție prin decret semnat de Maia Sandu
13:10
Plafonul de înregistrare TVA crește la 1,7 milioane lei. Legea intră în vigoare la 1 martie 2026 Unika.md
Plafonul de înregistrare TVA crește la 1,7 milioane lei. Legea intră în vigoare la 1 martie 2026
12:50
BBC: Andrew Mountbatten‑Windsor, arestat la Sandringham. Este suspectat de conduită ilegală într-o funcție publică Unika.md
BBC: Andrew Mountbatten‑Windsor, arestat la Sandringham. Este suspectat de conduită ilegală într-o funcție publică
