Creştinii ortodocşi intră în Postul Paștelui
Moldpres, 23 februarie 2026 08:30
Creştinii ortodocşi intră în Postul Paştelui, cel mai lung şi cel mai aspru din tot timpul anului. Postul Mare precede Învierea Domnului şi durează şapte săptămâni. În această perioadă, credincioşii trebuie nu doar să ţină un regim alimenta...
• • •
Acum 5 minute
08:50
Membrii Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează o vizită în Republica Moldova # Moldpres
O delegație a membrilor Comitetului pentru afaceri externe din Seimasul Republicii Lituania efectuează, în perioada 23–25 februarie, o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comitetului pentru afaceri externe, Remigijus Motuzas...
Acum 15 minute
08:40
Trei persoane au fost ucise în lovituri rusești în regiunile Zaporojie și Odesa, au anunțat autoritățile locale luni, în ajunul împlinirii a patru ani de la declanșarea războiului, relatează AFP, citată de AGERPRES și MOLDPRES.Două persoane ...
Acum 30 minute
08:30
Drumurile din rețeaua rutieră națională sunt practicabile în această dimineață, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, după intervenții desfășurate în ultimele 12 ore în zonele Nord, Centru și Sud ale țării, informează MOLDPRES.Potrivi...
08:30
Acum 4 ore
06:50
BTA: Bulgaria a câștigat trei medalii de aur și două de argint la Campionatele Balcanice de Atletism în sală # Moldpres
Săritorul în lungime Bozhidar Saraboyukov, săritorul în înălțime Tihomir Ivanov și sprinterul Hristo Iliev au cucerit titluri balcanice, în timp ce Andrea Savova a obținut argintul în proba de 400 m, iar Devora Avramova a câștigat argint...
Acum 12 ore
23:30
09:00 Curtea de Conturi examinează auditul conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Societatea cu Răspundere Limitată „Arena Națională”;10:00 Ședința șefilor de direcții și servicii ale Primăriei Chișinău; ...
Acum 24 ore
17:40
Drumarii au intervenit pe mai multe trasee naționale: circulația se desfășoară în siguranță # Moldpres
La această oră, circulația pe întreaga rețea de drumuri naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții de iarnă, potrivit autorităților responsabile de întreținerea infrastructurii rutiere, transmite MOLDPRES cu referire la Administraţia...
17:00
UE oferă granturi de până la 50 mii de euro fermierilor pentru proiecte comune în sectorul semințelor # Moldpres
Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50.000 de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Programul are un buget total de 250.000 de euro și este finanțat de Uniunea Europeană, tra...
16:50
VIDEO, FOTO // Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Satul Văleni, Cahul, promovat ca destinație turistică rurală europeană # Moldpres
Satul Văleni, promovat ca destinație turistică rurală europeană: investițiile UE transformă tradițiile în oportunități pentru comunitateSatul Văleni, raionul Cahul, devine tot mai vizibil pe harta turistică a Republicii Moldova, fiind apreciat și promovat i...
16:40
La Chișinău va avea loc un marș de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la invazia rusă # Moldpres
În capitala Republicii Moldova va fi organizat un marș de solidaritate cu Ucraina cu prilejul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Evenimentul este anunțat de organizatorii inițiativei civice „Stop Russian Aggression&rdquo...
14:50
Ungaria blochează al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei din cauza restricțiilor la tranzitul țițeiului # Moldpres
Ungaria a anunțat duminică decizia de a bloca adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, invocând restricțiile impuse de Ucraina asupra tranzitului țițeiului rusesc prin oleoductul Drujba, transmite AFP.Ministrul u...
14:20
Mii de elevi din Moldova transmit mesaje de solidaritate copiilor din Ucraina prin campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” # Moldpres
Mii de elevi din Republică Moldova s-au implicat în campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, inițiată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), pentru a transmite mesaje de solidaritate, curaj și speranță copiilor din Ucraina, transm...
14:20
Economia SUA a suportat majoritatea poverii tarifelor vamale impuse de Donald Trump, potrivit BCE # Moldpres
Economia Statelor Unite a preluat cea mai mare parte a efectelor tarifelor vamale impuse anterior de administrația fostului președinte Donald Trump, iar impactul asupra consumatorilor și fluxurilor comerciale internaționale continuă să fie resimțit, a declarat Fabio Panett...
14:00
13:30
FOTO // Gala „Tânărul cercetător” a celebrat diversitatea lingvistică și dialogul intercultural în Republica Moldova # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice, a organizat Gala de premiere a câștigătorilor Concursului republican „Tânărul cercetător”, ediția I, cu genericul „Casa noastră – Republica Mold...
13:20
În perioada 20-22 februarie 2026, la Mediacor, Universitatea de Stat din Moldova, a avut loc Olimpiada Republicană la Ecologie, competiție organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Evenimentul a ...
13:00
FOTO // De la Ursoaia la piața Uniunii Europene: Povestea de succes a unui producător de struguri din raionul Cahul # Moldpres
Pentru mulți producători mici și mijlocii din Republica Moldova, drumul spre piața Uniunii Europene pare dificil, uneori chiar imposibil. Obstacole precum lipsa certificărilor de calitate, volumele reduse de producție, accesul limitat la informație și lipsa experienței &...
12:30
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) vine în sprijinul cetățenilor care doresc să țină Postul Mare printr-un ghid detaliat, menit să asigure un aport optim de vitamine și microelemente pe parcursul celor șapte săptămâni de restricții alime...
12:00
Emmanuel Macron cere lui Donald Trump ridicarea sancțiunilor impuse unor cetățeni europeni # Moldpres
Președintele francez Emmanuel Macron i-a adresat o scrisoare omologului său american Donald Trump, pledând pentru ridicarea sancțiunilor considerate „impuse pe nedrept” de Statele Unite unor cetățeni europeni, printre care se numără fostul comisar europea...
12:00
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se încheie cu o ceremonie spectaculoasă la Verona # Moldpres
După două săptămâni pline de competiții și emoții, Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se apropie de final, iar organizatorii pregătesc o ceremonie de închidere de excepție în cadrul impresionant al Arenei din Verona, oraș celebru pentru dr...
11:50
Expoziție dedicată războiului din 1992, unde pot fi regăsite şi imagini ale fotoreporterilor MOLDPRES, Mihai Vengher și Andrei Mardari # Moldpres
La 2 martie, Republica Moldova comemorează Ziua Memoriei și Recunoștinței, o zi de profundă reflecție și omagiere a celor care și-au apărat independența și integritatea teritorială în timpul conflictului armat din 1992. Este un moment dedicat sacrificiului celor...
11:40
Atac terorist la Liov, Ucraina: o polițistă ucisă și peste 20 de răniți în apropierea unui centru comercial # Moldpres
Trimisul special AGERPRES anunţă despre un atac considerat terorist a zguduit orașul ucrainean Liov în noaptea de sâmbătă spre duminică, soldându-se cu moartea unei polițiste de 23 de ani și rănirea a peste 20 de persoane, cu referire la primarul locali...
11:10
Criza solului ajunge la rafturile de cosmetice: degradarea terenurilor agricole reduce eficiența ingredientelor naturale, avertizează un raport internațional # Moldpres
Un nou raport publicat în februarie de mișcarea globală Salvează Solul atrage atenția asupra unei probleme puțin discutate: legătura directă dintre sănătatea solului și calitatea produselor de îngrijire a pielii. Documentul, intitulat „Solul și î...
11:00
Pakistanul anunță atacuri aeriene în Afganistan. Kabulul afirmă că 18 civili, inclusiv copii, au fost uciși și avertizează cu represalii # Moldpres
Pakistanul a anunțat că a lansat atacuri aeriene asupra unor obiective de pe teritoriul Afganistanului, potrivit unui comunicat datat 21 februarie și publicat în primele ore ale zilei de duminică. Informația a fost relatată de Reuters.Ulterior, oficialități loca...
10:40
VIDEO // Ludmila Catlabuga: „Sectorul avicol poate acoperi cererea internă. Reînnoirea efectivelor are loc la aproximativ 45 de zile” # Moldpres
Sectorul avicol din Republica Moldova rămâne stabil și capabil să asigure necesarul de produse pentru piața internă, susține ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, specificul industriei — caracterizat prin cicluri ...
10:20
FOTO // Tinerii, mai aproape de procesul legislativ. Elevi și studenți din mai multe instituții au vizitat Parlamentul și au discutat cu deputații # Moldpres
Elevi și studenți din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au participat, pe parcursul acestei săptămâni, la vizite educaționale organizate la Parlament. Activitățile au inclus întâlniri directe cu deputați, dezbateri ...
Ieri
22:30
Circulație dificilă pe traseul R-34, în raionul Cahul. Mai multe camioane, oprite din cauza ninsorii # Moldpres
Inspectoratul Național de Securitate Publică informează că traficul rutier pe traseul R-34, în raionul Cahul, pe segmentul Slobozia Mare – Vulcănești, se desfășoară cu dificultate din cauza ninsorii abundente din ultimele ore, transmite MOLDPRES.Potrivit ...
18:50
VIDEO // Poliția capitalei intensifică acțiunile împotriva drogurilor: 3 persoane reținute și mai multe substanțe ilegale confiscate # Moldpres
Poliția Republicii Moldova a desfășurat în noaptea trecută o serie de acțiuni în mai multe localuri de agrement din Chișinău, vizând prevenirea și combaterea consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice. Intervențiile au avut la bază i...
18:20
Pe parcursul zilei de astăzi, în zona de sud a Republicii Moldova, s-au înregistrat precipitații slabe sub formă de ninsoare, ceea ce a determinat autoritățile să intensifice lucrările de întreținere a drumurilor pentru prevenirea formării poleiului și...
18:00
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă desfășurarea unui atac asupra unei fabrici din regiunea Udmurtia, Rusia, specializată în producția de rachete balistice hipersonice Oreșnik, situată la aproximativ 1.000 de kilometri est...
17:50
17:20
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu UNESCO: bilanț la finalul mandatului ambasadorului Corina Călugăru # Moldpres
La finalul mandatului de Delegat Permanent al Republicii Moldova pe lângă UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură), ambasadorul Corina Călugăru a avut o întrevedere oficială cu Directorul General al organizației, Khaled El...
15:50
Institutul de Zoologie al USM, dotat cu echipamente moderne pentru depistarea speciilor invazive și protejarea biodiversității # Moldpres
Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova își consolidează capacitățile de cercetare și monitorizare a mediului, după ce a fost dotat cu echipamente moderne ce vor permite identificarea rapidă a organismelor invazive și aplicarea metodelor de det...
15:40
FSB declară Telegram risc de securitate: crește posibilitatea restricționării aplicației în Rusia # Moldpres
Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse (FSB) a calificat platforma de mesagerie Telegram drept un risc pentru securitatea națională, invocând presupuse vulnerabilități care ar putea fi exploatate în context militar. Informația a fost comunicată s&ac...
14:50
Vadim Ceban: „Gazprom a propus în 2020 reglementarea datoriilor la gaze, însă Guvernul Republicii Moldova a refuzat inițiativa” # Moldpres
Președintele companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că concernul rus Gazprom a înaintat în anul 2020 o propunere privind reglementarea datoriilor aferente livrărilor de gaze naturale către Republica Moldova, însă Guvernul de la Chișinău nu a acceptat ...
14:10
Industria moldovenească câștigă forță de muncă calificată prin formarea tinerilor militari # Moldpres
Un nou pas important în susținerea tranziției tinerilor militari către piața muncii a fost marcat prin semnarea unui acord de grant, susţinut de Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare. Scopul principal al parteneriatului este sprijinirea recalificării prof...
14:00
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, la serata de omagiere a actorului Nicolae Darie: „O voce unică, un talent remarcabil” # Moldpres
Teatrul Național „Mihai Eminescu” a organizat serata omagială „Omul și timpul său: Nicolae Darie în dialog cu spectatorii”, cu prilejul împlinirii a 80 de ani de viață ai distinsului actor. Evenimentul a adus în prim-plan într...
13:30
Autoritățile bulgare au decis suspendarea temporară a circulației pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată peste 12,5 tone pe drumurile naționale Ruse–Byala și Ruse–Razgrad, ca urmare a condițiilor meteorologice severe. Informația a fo...
13:30
Consiliul Asociației Moldova Fruct a răspuns apelului lansat de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova în cadrul campaniei internaționale „Căldură pentru Ucraina”, punând la dispoziție generatoare electrice pentru a sprijini comunitățile ucra...
13:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) face un pas important pentru modernizarea comerțului internațional și alinierea la standardele europene, prin implementarea Ordinului nr. 418-O/388, semnat în comun cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Acest ...
13:10
13:00
Ludmila Sert transformă o livadă de migdale într-un brand local de succes cu sprijinul UCIP IFADLudmila Sert, antreprenoare din satul Besalma, UTA Găgăuzia, a reușit să transforme o livadă de migdale de 10 hectare într-o afacere modernă, bazată pe produse...
12:30
Rusia adoptă o lege care permite FSB să întrerupă serviciile de telefonie mobilă fără responsabilitate pentru operatori # Moldpres
Președintele rus, Vladimir Putin, a promulgat sâmbătă o lege care obligă operatorii de telefonie mobilă să își întrerupă serviciile către abonați la cererea Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), fără a fi trași la răspundere față de ...
12:30
Învățământul veterinar din Republica Moldova va fi modernizat prin proiectul european EDUVET # Moldpres
Învățământul superior veterinar din Republica Moldova urmează să fie modernizat prin implementarea proiectului Erasmus+ KA2 „Modernisation of Higher Veterinary Education to ensure Food Safety and Public Health in Moldova” (EDUVET), care are ca obiecti...
11:10
Sprijin european pentru Moldova, prin reforme în mediu, climă și energie pentru un viitor mai curat și mai competitiv # Moldpres
Republica Moldova primește sprijin semnificativ din partea Comunității Energetice pentru dezvoltarea unui sector energetic și de mediu mai sustenabil, fapt confirmat în cadrul unei întrevederi de lucru între Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, și directoru...
10:50
Prioritate ecologică: Ministerul Mediului intensifică controalele și creează centru unic de intervenție # Moldpres
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a convocat o ședință de lucru cu șefii subdiviziunilor Inspectoratului pentru Protecția Mediului din toate raioanele Republicii Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe modul de intervenție al inspectorilor de mediu, intensificarea contro...
10:40
Într-o perioadă în care cantitatea și viteza informațiilor pot copleși orice cetățean, este tot mai greu să diferențiem între date reale și conținut fals creat pentru a induce în eroare, a stârni panică sau a diviza comunitățile. Î...
10:00
Pomicultorii învață cum să obțină autorizația de folosire a apei pentru irigare: reguli noi și soluții pentru anii secetoși # Moldpres
Peste 25 de producători de fructe din Republica Moldova au participat la un seminar practic dedicat obținerii Autorizației de Mediu pentru Folosința Specială a Apei (AMFSA) și aplicării legislației apelor actualizate pentru perioada 2025–2026. La instruire au fost p...
10:00
VIDEO // Trafic monitorizat la nivel național. Drumarii cer prudenţă în contextul ninsorii anunţate în sudul ţării # Moldpres
Pe drumurile publice naționale din Republica Moldova se circulă, la această oră, în condiții specifice sezonului rece. Potrivit autorităților din domeniul infrastructurii rutiere, carosabilul este practicabil, însă șoferii trebuie să manifeste prudență spo...
