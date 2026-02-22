UE oferă granturi de până la 50 mii de euro fermierilor pentru proiecte comune în sectorul semințelor

Agricultorii din Republica Moldova pot beneficia de granturi de până la 50.000 de euro pentru inițiative de cooperare în domeniul producerii și valorificării semințelor. Programul are un buget total de 250.000 de euro și este finanțat de Uniunea Europeană, tra...

