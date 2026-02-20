Ucaraina, patru ani de război // Reuniunea țărilor „Coaliției de Voință”
Moldpres, 20 februarie 2026 17:50
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer vor coprezida marți o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință” în sprijinul Ucrainei, la patru ani de la lansarea invaziei ruse în această țară, a anunțat vine...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Chișinăul se pregătește pentru negocierile tehnice cu UE pe capitolele „Piața internă” și „Relații externe” # Moldpres
Pe marginea Clusterului 2 – Piața internă și Clusterului 6 – Relații externe au fost deschise discuții între instituțiile responsabile și viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov. Întâlnirea a vizat pregătirea negoci...
Cea mai mare grădiniță din UTA Găgăuzia, modernizată cu sprijinul Uniunii Europene: aproape 300 de copii vor învăța într-un mediu eficient energetic # Moldpres
Aproape 300 de copii și zeci de cadre didactice beneficiază de condiții moderne de educație timpurie, după finalizarea lucrărilor de renovare și eficientizare energetică la Grădinița nr. 8 „Andrieș” din orașul Ceadîr-Lunga, cea mai mare instituție p...
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pleacă într-o vizită oficială în SUA: securitatea energetică și investițiile, principalele teme pe agendă # Moldpres
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii, în perioada 23–25 februarie, la invitația Secretarului american pentru Energie, Chris Wright, și a Secretarului pentru Interne, Doug Burgum....
Aproximativ 4.000 de elevi vor fi incluși suplimentar în programele remediale la matematică. Elevii care vor înregistra rezultate mai puțin încurajatoare, vor beneficia de 40 de ore suplimentare de pregătire la matematică, menite să îi ajute să-și ...
Rețeaua traseelor naționale rămâne practicabilă. Drumarii avertizează asupra ninsorilor de sâmbătă # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că traficul rutier pe întreaga rețea a drumurilor publice naționale din Republica Moldova se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, fără blocaje majore. Echipele unităților teritoriale ale S.A...
Ucraina s-a pregătit în secret pentru o posibilă invazie rusă înainte de 24 februarie 2022, deși în spațiul public autoritățile de la Kiev îndemnau populația la calm, relatează publicația britanică The Guardian, într-o amplă analiză desp...
Premierul Alexandru Munteanu: „Curtea Constituțională rămâne un pilon al echilibrului democratic şi al parcursului european al Republicii Moldova” # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la deschiderea anului judiciar 2026 al Curții Constituționale, marcând 31 de ani de activitate ai instituției reper pentru statul de drept în Republica Moldova.Șeful Executivului a evidenţiat rolul Cu...
Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie se pronunță pentru un NATO mai european # Moldpres
Franța, Germania, Italia, Polonia și Marea Britanie sunt hotărâte să-și 'asume o mai mare responsabilitate' în securitatea Europei, acționând pentru un 'NATO mai european', au indicat miniștrii și viceminiștrii apărării din cele cinci ...
Comunitatea științifică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a participat la o sesiune de informare dedicată apelului de subproiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare, lansat de Ministerul Educației și Cercetă...
UE încearcă să adopte luni al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri înaltul reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe și politica de securitate, Kaja Kallas, după ce mai mulți diplomați europeni au afirmat că reprezentanț...
Pacienții din raionul Călărași vor avea parte de condiții mai bune în cadrul Centrului de Sănătate, după finalizarea unor lucrări de modernizare realizate cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.Potrivit CNA...
FOTO // Orașul Ialoveni celebrează 590 de ani de istorie printr-o șezătoare plină de tradiție și suflet # Moldpres
Grădinița „Lăstărel” din orașul Ialoveni a dat startul manifestărilor dedicate marcării a 590 de ani ai orașului, printr-un eveniment autentic intitulat „Din fir de lână – fir de istorie”. Evenimentul a fost conceput ca o șezătoare t...
Cazările turistice din Republica Moldova au primit în anul trecut 525,1 mii de vizitatori, cu 10,7% mai mult decât în 2024, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști străini, arată datele Biroului Național de Statistică. Cele mai mari creș...
Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare, după ce și-a bătut gazda până la moarte într-o locuință din Vadul lui Vodă, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, tragedia s-a produs în perioada 11–12 septe...
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală găzduiește Expoziția „Picturi din inima Orheiului Vechi”, semnată de artistul plastic Mihai Șerbu. Cele 12 tablouri expuse aduc în fața publicului imagini ale unuia dintre cele mai reprezentative locuri ...
Două tentative de scoatere ilicită din țară a mijloacelor financiare în valută străină au fost contracarate la Aeroportul Internațional Chișinău, informează MOLDPRES.Primul caz a avut loc pe ruta Chișinău - Antalya, după ce a fost identificată o pasageră...
Sculptori de pe ambele maluri ale Prutului, reuniți într-o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși # Moldpres
Proiectul „Luna Sculptorilor Români” ajunge, în premieră, la Chișinău, reunind la Centrul Expozițional „C. Brâncuși” peste 30 de artiști contemporani de pe ambele maluri ale Prutului. Desfășurată sub genericul „INFINIT&rdqu...
BNS: Producția industrială din Republica Moldova a crescut semnificativ în 2025: evoluție pozitivă în toate sectoarele # Moldpres
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că producția industrială a Republicii Moldova a înregistrat creșteri consistente în anul 2025 comparativ cu 2024, atât la nivel lunar, cât și anual, reflectând un avans al principalelor sectoare ind...
Guvernul promite că primăriile nu vor dispărea din sate: vor apărea centre locale de servicii și reprezentanți ai primarului # Moldpres
Reforma administrației publice locale urmărește apropierea serviciilor de cetățeni, nu îndepărtarea lor, iar sediile primăriilor din sate nu vor fi închise. Declarațiile au fost făcute de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în cadrul emisiuni...
Președinta CC, Domnica Manole, la deschiderea Anului judiciar 2026: „Atâta timp cât controlul de constituționalitate funcționează liber și independent, echilibrul democratic în țară rămâne protejat” # Moldpres
Într-un context regional și internațional marcat de incertitudini, presiuni geopolitice și transformări digitale accelerate, jurisdicțiile constituționale sunt chemate să protejeze nu doar norme, ci însăși substanța ordinii democratice. Astfel, democrația n...
DOC // Noi liste de transportatori aerieni interziși sau cu restricții de operare în Republica Moldova, publicate în Monitorul Oficial # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a adoptat un ordin prin care aprobă listele actualizate ale transportatorilor aerieni care fie nu pot opera pe teritoriul Republicii Moldova, fie sunt supuși unor restricții operaționale. Documentul, semnat de vicepremierul Vladimir Bolea, &n...
Cinci minori sunt documentați pentru răpirea unui automobil din comuna Grătiești. Polițiștii au fost sesizați de proprietarul mașinii, care a constatat lipsa automobilului personal, parcat în apropierea curții sale, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului...
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au contestat măsura de arest la domiciliu aplicată organizatorului crimei comise în luna iulie 2024 la terasa din sectorul Râșcani al capitalei. Ei cer ca a...
ANSA a retras din comerț peste 2,4 tone de biscuiți neconformi. Produsele conțineau contaminanți peste limitele admise # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a finalizat o serie de acțiuni de monitorizare și control pe piața produselor alimentare, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități importante de produse de cofetărie neconfo...
Autorităţile avertizează asupra unor platforme false de investiții promovate online: escrocii folosesc imaginea unor instituții media și a unor personalități publice # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii Republicii Moldova cu privire la răspândirea, pe internet și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care promovează pretinse oportunități de investiții. P...
FOTO // Spațiul „Made in Moldova”, inaugurat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău: călătorii pot cumpăra produse locale înainte de zbor # Moldpres
Pasagerii care pleacă din Republica Moldova au la dispoziție un nou spațiu dedicat promovării producătorilor autohtoni. În incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost amenajat un colț special „Made in Moldova”, unde sun...
Parlamentari danezi vor vizita la începutul săptămânii viitoare Legislativul de la Chișinău # Moldpres
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei se va afla în Republica Moldova în perioada 22–24 februarie. Vizita este condusă de președintele comisiei, Christian Friis Bach, și are ca scop consolidarea relațiilor bil...
Alexei Buzu: „Costul nereformării administrației locale este mai mare decât costul reformei. Vom veni cu investiții și echipe mai puternice în primării” # Moldpres
Reforma administrației publice locale este o necesitate strategică, iar amânarea acesteia ar genera costuri mai mari decât implementarea propriu-zisă, potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, transmite MOLDPRES.Oficialul a respins ideea că reo...
VIDEO // Autoritățile oferă detalii despre operațiunea comună Moldova–Ucraina. Numărul persoanelor arestate a crescut la 11 # Moldpres
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Poliției Naționale și partenerii din Ucraina, au oferit detalii despre o operațiune comună de combatere a unei grupări implicate într-o schemă de asasinate la comandă. În urma investigațiilor și perchezițiilor...
FOTO, VIDEO // Structurile de securitate din Ucraina și Moldova au destructurat o grupare rusă care pregătea asasinate: liderul grupării și complicii săi arestați # Moldpres
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), împreună cu Inspectoratul Național de Investigații din Republica Moldova, au dejucat o grupare rusă care pregătea o serie de asasinate în Ucraina. Operațiunea, codificată „Enigma 2.0”, a vizat jurnaliști, ...
Ucraina ar putea exporta în acest an produse și servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele sale vânzări în străinătate de la debutul războiului și are în vedere introducerea unei taxe pe aceste...
VIDEO // Fraudă fiscală în transport internațional: autoritățile au ridicat 500.000 de lei și obiecte de lux de la două companii # Moldpres
Polițiștii de frontieră, procurorii și reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în care două companii de transport, care efectuau curse ocazionale către Uniunea Europeană și Rusia, au ascuns venituri ce ar fi adus buge...
Alexandru Munteanu salută intenția UE de a solicita Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, în cadrul unui posibil acord de pace în Ucraina: „Este vorba de securitatea regională și cea europeană” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu salută intenția Uniunii Europene de a solicita Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, în cadrul unui posibil acord de pace în Ucraina. Oficialul a subliniat că această inițiativă demonstrează că „Republica M...
Cum vrea Guvernul să țină oamenii în sate: servicii, locuri de muncă și primării mai puternice, explicate de Alexei Buzu # Moldpres
Executivul pregătește o reformă amplă a administrației publice locale și regionale, menită să accelereze dezvoltarea comunităților și să îmbunătățească accesul cetățenilor la servicii publice de bază. Detalii despre acest proces a oferit secretarul genera...
Secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat că omenirea „se îndreaptă spre necunoscut” în fața avansului rapid al inteligenței artificiale și a anunțat crearea unei comisii internaționale care să analizeze mo...
FOTO // Vicepremierul Vladimir Bolea, în nordul țării: contracte de peste 83 milioane de lei semnate pentru proiecte de dezvoltare regională # Moldpres
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a efectuat joi o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord, în raioanele Glodeni și municipiul Bălți, unde a evaluat în teren stadiul proiectelor finanțate din F...
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că intenționează să ordone agențiilor federale să 'identifice și să publice' dosare despre extratereștri și OZN-uri, a căror difuzare este cerută de americani de zeci de ani, notează AFP, citată de AGERPRES ...
Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul # Moldpres
Conducerea rusă nu este în continuare interesată de instaurarea păcii în Ucraina și nu intenționează să pună capăt războiului în curând, au declarat pentru Reuters în ultimele zile șefii a cinci servicii de informații europene. Aceștia s...
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.Șefa statului a atras atenția că escrocii folose...
Ceață densă pe traseul național M3, între Cimișlia și Comrat. Șoferii, îndemnați să circule cu prudență # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor anunță că pe traseul național M3, pe sectorul Cimișlia – Comrat, se înregistrează ceață densă, care reduce vizibilitatea în trafic până la aproximativ 50 de metri. Condițiile meteorologice afectează semni...
Votat în prima lectură: Amenințările la adresa judecătorilor vor fi pedepsite cu închisoare de până la opt ani # Moldpres
Amenințarea sau agresarea judecătorilor ar putea fi sancționată penal, inclusiv cu închisoare de până la opt ani. Un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor a fost votat în prima lectură de Parlament, comunică MOLDPRES.Inițiativa le...
VIDEO// Președinta trage un semnal de alarmă după ce tot mai mulți moldoveni cad victime escrocilor. Maia Sandu: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează asupra creșterii numărului de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni ajung să piardă sume importante de bani. Ea a îndemnat cetățenii să nu ofere bani și nici date b...
Trafic în regim de iarnă pe drumurile naționale din Moldova. Drumarii au intervenit în nordul și sudul țării # Moldpres
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile publice naționale din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, partea carosabilă este, pe alocuri, umedă, iar traficul se desfășoară în regim specific sezonului re...
