Cea mai fericită familie de la JO este a unor chinezi, soț și soție, care au cucerit aurul la schi freestyle, în proba de sărituri acrobatice - VIDEO

ProTV.md, 21 februarie 2026 21:50

Cea mai fericită familie de la JO este a unor chinezi, soț și soție, care au cucerit aurul la schi freestyle, în proba de sărituri acrobatice - VIDEO

Acum 30 minute
22:00
Europa se pregătește pentru șocul comercial provocat de noile taxe americane. Macron cere reguli reciproce ProTV.md
Europa se pregătește pentru șocul comercial provocat de noile taxe americane. Macron cere reguli reciproce
22:00
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite ProTV.md
Iranul spune că „materialele nucleare nu vor părăsi țara”, dar are o altă propunere pentru Statele Unite
Acum o oră
21:50
Rezultat istoric pentru echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova. Fetele noastre au devenit campioane europene în sală - VIDEO ProTV.md
Rezultat istoric pentru echipa feminină de tir cu arcul a Republicii Moldova. Fetele noastre au devenit campioane europene în sală - VIDEO
21:50
21:40
Lotul Țărilor de Jos domină la probele de patinaj viteză la actuala Olimpiadă. Pe lângă un aur în proba feminină, olandezii au câștigat ștafeta masculină la short track - VIDEO ProTV.md
Lotul Țărilor de Jos domină la probele de patinaj viteză la actuala Olimpiadă. Pe lângă un aur în proba feminină, olandezii au câștigat ștafeta masculină la short track - VIDEO
21:30
Istoria de succes a unei femei din Ucraina, care de-a lungul anilor de război a reușit să deschidă patru locații în Moldova: „Vreau să nu trăiesc în zadar” - VIDEO ProTV.md
Istoria de succes a unei femei din Ucraina, care de-a lungul anilor de război a reușit să deschidă patru locații în Moldova: „Vreau să nu trăiesc în zadar” - VIDEO
Acum 2 ore
21:20
Elevii refugiați din Ucraina învață gratuit limba română în școlile din Moldova. Câți copii participă la cursuri și cum sunt organizate: „Aici profesorii sunt foarte buni” - VIDEO ProTV.md
Elevii refugiați din Ucraina învață gratuit limba română în școlile din Moldova. Câți copii participă la cursuri și cum sunt organizate: „Aici profesorii sunt foarte buni” - VIDEO
20:50
Cu câteva zile înaintea împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei, Zelenski spune că Ucraina nu pierde războiul. Ce alte declarații a făcut președintele ucrainean - VIDEO ProTV.md
Cu câteva zile înaintea împlinirii a patru ani de la invazia Rusiei, Zelenski spune că Ucraina nu pierde războiul. Ce alte declarații a făcut președintele ucrainean - VIDEO
Acum 4 ore
20:00
Al treilea atac american asupra unui vas suspect de trafic de droguri în Pacific: Trei persoane au fost ucise ProTV.md
Al treilea atac american asupra unui vas suspect de trafic de droguri în Pacific: Trei persoane au fost ucise
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 21.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 21.02.2026
19:40
„Cântecul nu are frontiere?”. Ce artiștii moldoveni au făcut chef pe scenele Moscovei în timp ce se află în război cu Ucraina. Analiza WatchDog - VIDEO ProTV.md
„Cântecul nu are frontiere?”. Ce artiștii moldoveni au făcut chef pe scenele Moscovei în timp ce se află în război cu Ucraina. Analiza WatchDog - VIDEO
19:40
Mai multe tipuri de substanțe narcotice - depistate în localuri din capitală. 29 persoane - testate la consumul de droguri, iar altele 3 reținute - VIDEO ProTV.md
Mai multe tipuri de substanțe narcotice - depistate în localuri din capitală. 29 persoane - testate la consumul de droguri, iar altele 3 reținute - VIDEO
19:30
Chișinăul a prins culoare. Au apărut târgurile de mărțișoare, iar meșterii și-au scos lucrările: „Am cumpărat unul ca să-l duc la Istanbul” - VIDEO ProTV.md
Chișinăul a prins culoare. Au apărut târgurile de mărțișoare, iar meșterii și-au scos lucrările: „Am cumpărat unul ca să-l duc la Istanbul” - VIDEO
18:50
Trump s-a răzgândit: Noul tarif global de 10%, mărit după doar o zi ProTV.md
Trump s-a răzgândit: Noul tarif global de 10%, mărit după doar o zi
Acum 6 ore
18:10
Johannes Klaebo și-a confirmat statutul de rege absolut al schiului fond. Norvegianul a dominat toate probele Olimpiadei de la Milano Cortina - VIDEO ProTV.md
Johannes Klaebo și-a confirmat statutul de rege absolut al schiului fond. Norvegianul a dominat toate probele Olimpiadei de la Milano Cortina - VIDEO
18:00
Procurorii vin cu detalii despre bărbatul reținut vineri seara, în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina: „Cooperează cu ancheta” ProTV.md
Procurorii vin cu detalii despre bărbatul reținut vineri seara, în dosarul privind pregătirea unor asasinate în Ucraina: „Cooperează cu ancheta”
17:40
17:30
Tensiunile dintre Iran și SUA cresc: Un acord nuclear cu Washington va fi finalizat în zilele următoare, anunță Teheranul - VIDEO ProTV.md
Tensiunile dintre Iran și SUA cresc: Un acord nuclear cu Washington va fi finalizat în zilele următoare, anunță Teheranul - VIDEO
17:30
Revenirea jucătorilor din NHL la Jocurile Olimpice și-a spus cuvântul. Turneul masculin de hochei va avea o finală de vis: Canada versus Statele Unite - VIDEO ProTV.md
Revenirea jucătorilor din NHL la Jocurile Olimpice și-a spus cuvântul. Turneul masculin de hochei va avea o finală de vis: Canada versus Statele Unite - VIDEO
17:20
Moment istoric la Barcelona: catedrala Sagrada Familia a atins înălțimea maximă odată cu montarea ultimei piese a crucii din turnul central. Câți metri are - VIDEO ProTV.md
Moment istoric la Barcelona: catedrala Sagrada Familia a atins înălțimea maximă odată cu montarea ultimei piese a crucii din turnul central. Câți metri are - VIDEO
17:00
Spectacol cu zeci de lebede care plutesc pe râul Nistru. Localnicii vin aproape în fiecare zi pentru pentru a le admira și a le face fotografii - VIDEO ProTV.md
Spectacol cu zeci de lebede care plutesc pe râul Nistru. Localnicii vin aproape în fiecare zi pentru pentru a le admira și a le face fotografii - VIDEO
16:40
Proteste violente la Tirana: Gaze lacrimogene și tunuri cu apă, contra cocktailuri Molotov. Miza manifestațiilor - VIDEO ProTV.md
Proteste violente la Tirana: Gaze lacrimogene și tunuri cu apă, contra cocktailuri Molotov. Miza manifestațiilor - VIDEO
16:30
Cel mai mare aeroport din Bulgaria, închis traficului civil. Pistele, rezervate operațiunilor militare ale SUA ProTV.md
Cel mai mare aeroport din Bulgaria, închis traficului civil. Pistele, rezervate operațiunilor militare ale SUA
Acum 8 ore
16:20
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: Bărbatul, reținut vineri seara, plasat în arest. Imagini de la judecătorie - VIDEO ProTV.md
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: Bărbatul, reținut vineri seara, plasat în arest. Imagini de la judecătorie - VIDEO
16:20
Suedia cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul pe fondul riscului de escaladare a tensiunilor ProTV.md
Suedia cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul pe fondul riscului de escaladare a tensiunilor
15:50
Războiul aruncă Rusia într-o spirală a antidepresivelor. Vânzările de medicamente împotriva anxietății s-au triplat de la pandemie ProTV.md
Războiul aruncă Rusia într-o spirală a antidepresivelor. Vânzările de medicamente împotriva anxietății s-au triplat de la pandemie
15:30
Cine achită pentru gazul din stânga Nistrului? Cum răspunde șeful Moldovagaz, Vadim Ceban ProTV.md
Cine achită pentru gazul din stânga Nistrului? Cum răspunde șeful Moldovagaz, Vadim Ceban
15:30
Noi reguli pentru șoferii de TIR din Spania: ce este documentul de control digital și când va fi ogligatoriu ProTV.md
Noi reguli pentru șoferii de TIR din Spania: ce este documentul de control digital și când va fi ogligatoriu
15:20
14:30
Ceban despre dezvăluirile lui Junghietu privind posibile înțelegeri cu Gazprom: „A fost așa adresare”. Ce alte detalii a oferit șeful de la Moldovagaz ProTV.md
Ceban despre dezvăluirile lui Junghietu privind posibile înțelegeri cu Gazprom: „A fost așa adresare”. Ce alte detalii a oferit șeful de la Moldovagaz
14:30
Robert Fico, premierul Slovaciei, amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina ProTV.md
Robert Fico, premierul Slovaciei, amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina
Acum 12 ore
14:00
Cartelele SIM ar putea fi vândute doar cu buletinul de identitate. Viorel Cernăuțeanu vine cu detalii ProTV.md
Cartelele SIM ar putea fi vândute doar cu buletinul de identitate. Viorel Cernăuțeanu vine cu detalii
13:20
Un șofer se deplasa haotic pe o stradă din capitală, fiind sub influența unor substanțe. Momentul când este scos din mașină de un polițist - VIDEO ProTV.md
Un șofer se deplasa haotic pe o stradă din capitală, fiind sub influența unor substanțe. Momentul când este scos din mașină de un polițist - VIDEO
13:10
Plan roșu de intervenție în România activat, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în zona localității Plopșoru ProTV.md
Plan roșu de intervenție în România activat, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în zona localității Plopșoru
13:10
Două drumuri închise în Bulgaria pentru camioane. Ce sunt sfătuiți șoferii ProTV.md
Două drumuri închise în Bulgaria pentru camioane. Ce sunt sfătuiți șoferii
12:50
„Părăsiți Iranul imediat!” Avertisment critic al Serbiei pe fondul riscului unui conflict în Orientul Mijlociu ProTV.md
„Părăsiți Iranul imediat!” Avertisment critic al Serbiei pe fondul riscului unui conflict în Orientul Mijlociu
12:00
Fraude „investiționale” online cu imaginea Maiei Sandu și alți politicieni. CNPF avertizează cetățenii să se informeze din surse sigure - FOTO ProTV.md
Fraude „investiționale” online cu imaginea Maiei Sandu și alți politicieni. CNPF avertizează cetățenii să se informeze din surse sigure - FOTO
11:50
Putin închide serviciile mobile din Rusia. O rețea de mesajerie va fi blocată definitiv la 1 aprilie ProTV.md
Putin închide serviciile mobile din Rusia. O rețea de mesajerie va fi blocată definitiv la 1 aprilie
11:00
Siguranța copiilor pe Internet: Maia Sandu anunță că a început dialogurile naționale la această temă. Cine a participat la prima întâlnire și ce s-a discutat? - GALERIE FOTO ProTV.md
Siguranța copiilor pe Internet: Maia Sandu anunță că a început dialogurile naționale la această temă. Cine a participat la prima întâlnire și ce s-a discutat? - GALERIE FOTO
10:50
10:40
Ucrainenii au atacat o uzină din Rusia care produce rachete Iskander şi Topol M ProTV.md
Ucrainenii au atacat o uzină din Rusia care produce rachete Iskander şi Topol M
10:30
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat Memorandumul „Tripla Alianță Cibernetică”, la Kiev. Ce prevede documentul - FOTO ProTV.md
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat Memorandumul „Tripla Alianță Cibernetică”, la Kiev. Ce prevede documentul - FOTO
10:10
Muzeul Gulagului din Rusia va fi desfiinţat şi înlocuit cu unul dedicat crimelor naziste ProTV.md
Muzeul Gulagului din Rusia va fi desfiinţat şi înlocuit cu unul dedicat crimelor naziste
09:30
Acum 24 ore
09:20
Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului ProTV.md
Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului
09:00
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă - FOTO ProTV.md
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă - FOTO
08:50
Atenție, călători! Traficul prin postul vamal Tudora - sistat temporar pe ambele direcții. Care este motivul ProTV.md
Atenție, călători! Traficul prin postul vamal Tudora - sistat temporar pe ambele direcții. Care este motivul
08:30
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale. AND: „Ninsorile din sudul țării pot afecta siguranța traficului rutier” - VIDEO ProTV.md
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale. AND: „Ninsorile din sudul țării pot afecta siguranța traficului rutier” - VIDEO
08:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron ProTV.md
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron
08:00
Ninsori în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ninsori în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
