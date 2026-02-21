Cartelele SIM ar putea fi vândute doar cu buletinul de identitate. Viorel Cernăuțeanu vine cu detalii
ProTV.md, 21 februarie 2026 14:00
Cartelele SIM ar putea fi vândute doar cu buletinul de identitate. Viorel Cernăuțeanu vine cu detalii
Acum 10 minute
14:30
Ceban despre dezvăluirile lui Junghietu privind posibile înțelegeri cu Gazprom: „A fost așa adresare". Ce alte detalii a oferit șeful de la Moldovagaz
Ceban despre dezvăluirile lui Junghietu privind posibile înțelegeri cu Gazprom: „A fost așa adresare”. Ce alte detalii a oferit șeful de la Moldovagaz
14:30
Robert Fico, premierul Slovaciei, amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina
Robert Fico, premierul Slovaciei, amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina
Acum o oră
14:00
Cartelele SIM ar putea fi vândute doar cu buletinul de identitate. Viorel Cernăuțeanu vine cu detalii
Cartelele SIM ar putea fi vândute doar cu buletinul de identitate. Viorel Cernăuțeanu vine cu detalii
Acum 2 ore
13:20
Un șofer se deplasa haotic pe o stradă din capitală, fiind sub influența unor substanțe. Momentul când este scos din mașină de un polițist - VIDEO
Un șofer se deplasa haotic pe o stradă din capitală, fiind sub influența unor substanțe. Momentul când este scos din mașină de un polițist - VIDEO
13:10
Plan roșu de intervenție în România activat, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în zona localității Plopșoru
Plan roșu de intervenție în România activat, după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat în zona localității Plopșoru
13:10
Două drumuri închise în Bulgaria pentru camioane. Ce sunt sfătuiți șoferii
12:50
„Părăsiți Iranul imediat!" Avertisment critic al Serbiei pe fondul riscului unui conflict în Orientul Mijlociu
„Părăsiți Iranul imediat!” Avertisment critic al Serbiei pe fondul riscului unui conflict în Orientul Mijlociu
Acum 4 ore
12:00
Fraude „investiționale" online cu imaginea Maiei Sandu și alți politicieni. CNPF avertizează cetățenii să se informeze din surse sigure - FOTO
Fraude „investiționale” online cu imaginea Maiei Sandu și alți politicieni. CNPF avertizează cetățenii să se informeze din surse sigure - FOTO
11:50
Putin închide serviciile mobile din Rusia. O rețea de mesajerie va fi blocată definitiv la 1 aprilie
Putin închide serviciile mobile din Rusia. O rețea de mesajerie va fi blocată definitiv la 1 aprilie
11:00
Siguranța copiilor pe Internet: Maia Sandu anunță că a început dialogurile naționale la această temă. Cine a participat la prima întâlnire și ce s-a discutat? - GALERIE FOTO
Siguranța copiilor pe Internet: Maia Sandu anunță că a început dialogurile naționale la această temă. Cine a participat la prima întâlnire și ce s-a discutat? - GALERIE FOTO
10:50
Siguranța copiilor pe Internet: Maia Sandu anunță că au început dialogurile naționale la această temă. Cine a participat la prima întâlnire și ce s-a discutat? - GALERIE FOTO
Siguranța copiilor pe Internet: Maia Sandu anunță că au început dialogurile naționale la această temă. Cine a participat la prima întâlnire și ce s-a discutat? - GALERIE FOTO
10:40
Ucrainenii au atacat o uzină din Rusia care produce rachete Iskander şi Topol M
Acum 6 ore
10:30
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat Memorandumul „Tripla Alianță Cibernetică", la Kiev. Ce prevede documentul - FOTO
Republica Moldova, România și Ucraina au semnat Memorandumul „Tripla Alianță Cibernetică”, la Kiev. Ce prevede documentul - FOTO
10:10
Muzeul Gulagului din Rusia va fi desfiinţat şi înlocuit cu unul dedicat crimelor naziste
09:30
Proteste violente la Tirana: Gaze lacrimogene și tunuri cu apă, contra cocktailuri Molotov. Miza manifestațiilor
Proteste violente la Tirana: Gaze lacrimogene și tunuri cu apă, contra cocktailuri Molotov. Miza manifestațiilor
09:20
Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului
Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului
09:00
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă - FOTO
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă - FOTO
08:50
Atenție, călători! Traficul prin postul vamal Tudora - sistat temporar pe ambele direcții. Care este motivul
Atenție, călători! Traficul prin postul vamal Tudora - sistat temporar pe ambele direcții. Care este motivul
Acum 8 ore
08:30
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale. AND: „Ninsorile din sudul țării pot afecta siguranța traficului rutier" - VIDEO
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale. AND: „Ninsorile din sudul țării pot afecta siguranța traficului rutier” - VIDEO
08:10
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron
Guvernul britanic ia în considerare excluderea lui Andrew din linia de succesiune la tron
08:00
Ninsori în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Ninsori în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
07:50
Succesul obținut pe front de Ucraina înaintea împlinirii a patru ani de război. Anunțul făcut de Zelenski
Succesul obținut pe front de Ucraina înaintea împlinirii a patru ani de război. Anunțul făcut de Zelenski
Acum 24 ore
23:30
Weekend cu ninsori în toată Moldova. Meteorologii anunță când se încălzește vremea - VIDEO
Weekend cu ninsori în toată Moldova. Meteorologii anunță când se încălzește vremea - VIDEO
23:30
Operațiune comună Chișinău-Kiev: o rețea de asasini rusă, destructurată, 12 moldoveni reținuți pentru planificarea mai multor asasinate în Ucraina - VIDEO
Operațiune comună Chișinău-Kiev: o rețea de asasini rusă, destructurată, 12 moldoveni reținuți pentru planificarea mai multor asasinate în Ucraina - VIDEO
23:20
Surprize uriașe în Liga Europei și Liga Conferenței: Fenerbahce, umilită acasă de Nottingham, Lille învinsă, iar Crystal Palace ținută în șah - VIDEO
Surprize uriașe în Liga Europei și Liga Conferenței: Fenerbahce, umilită acasă de Nottingham, Lille învinsă, iar Crystal Palace ținută în șah - VIDEO
23:10
Alysa Liu aduce aurul olimpic pentru SUA la patinaj artistic, după o finală dramatică în care trei japoneze au ratat la limită titlul - VIDEO
Alysa Liu aduce aurul olimpic pentru SUA la patinaj artistic, după o finală dramatică în care trei japoneze au ratat la limită titlul - VIDEO
23:10
Premieră la Milano Cortina: schiul alpinism debutează la Jocurile Olimpice de iarnă, iar Spania cucerește primele medalii pentru iberici - VIDEO
Premieră la Milano Cortina: schiul alpinism debutează la Jocurile Olimpice de iarnă, iar Spania cucerește primele medalii pentru iberici - VIDEO
23:10
Statele Unite urcă pe locul doi în clasamentul pe medalii, în timp ce Norvegia își consolidează poziția de lider cu două noi titluri olimpice - VIDEO
Statele Unite urcă pe locul doi în clasamentul pe medalii, în timp ce Norvegia își consolidează poziția de lider cu două noi titluri olimpice - VIDEO
22:50
Ungaria anunță că blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba: „Nu vom ceda acestui șantaj"
Ungaria anunță că blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba: „Nu vom ceda acestui șantaj”
22:50
Record olimpic doborât de patru ori în finala de 1500 m la patinaj viteză: un chinez câștigă aurul și îl învinge pe favoritul Jordan Stolz - VIDEO
Record olimpic doborât de patru ori în finala de 1500 m la patinaj viteză: un chinez câștigă aurul și îl învinge pe favoritul Jordan Stolz - VIDEO
22:40
Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă din SUA i-a anulat tarifele comerciale: „O curte influențată de interese străine". Trump anunță un nou tarif global
Trump, reacție dură după ce Curtea Supremă din SUA i-a anulat tarifele comerciale: „O curte influențată de interese străine”. Trump anunță un nou tarif global
22:30
Jurnalistul Dmitri Gordon - printre persoanele care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ruse. Cine se mai regăsește pe listă - VIDEO
Jurnalistul Dmitri Gordon - printre persoanele care urmau să fie asasinate la comanda serviciilor speciale ruse. Cine se mai regăsește pe listă - VIDEO
22:30
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce spune avocatul suspecților - VIDEO
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile. Ce spune avocatul suspecților - VIDEO
22:20
Eliberat din arest, fratele regelui Charles, prințul Andrew, cercetat în libertate după audieri în dosarul Epstein. Acesta riscă închisoare pe viață - VIDEO
Eliberat din arest, fratele regelui Charles, prințul Andrew, cercetat în libertate după audieri în dosarul Epstein. Acesta riscă închisoare pe viață - VIDEO
22:10
Dosarul crimei de la Rîșcani: Persoana care ar fi organizat omorul - eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu. Ce spun experții - VIDEO
Dosarul crimei de la Rîșcani: Persoana care ar fi organizat omorul - eliberată din penitenciar și plasată în arest la domiciliu. Ce spun experții - VIDEO
22:10
Mișcări militare fără precedent în regiune: Republica Moldova emite alertă de călătorie în Iran, în contextul confruntării dintre Washington și Teheran - VIDEO
Mișcări militare fără precedent în regiune: Republica Moldova emite alertă de călătorie în Iran, în contextul confruntării dintre Washington și Teheran - VIDEO
22:10
Plan ambițios pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, anunțat la Washington: Trump promite miliarde și forțe de stabilizare, însă demilitarizarea Hamas rămâne un obstacol major - VIDEO
Plan ambițios pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, anunțat la Washington: Trump promite miliarde și forțe de stabilizare, însă demilitarizarea Hamas rămâne un obstacol major - VIDEO
22:00
Medicină, sociologie sau IT? Elevii unui liceu din capitală, instruiți de specialiști pentru a-și alege conștient și informat viitoarea profesie - VIDEO
Medicină, sociologie sau IT? Elevii unui liceu din capitală, instruiți de specialiști pentru a-și alege conștient și informat viitoarea profesie - VIDEO
22:00
Statele Unite cuceresc aurul la hochei feminin după o finală dramatică împotriva Canadei, decisă în prelungiri - VIDEO
Statele Unite cuceresc aurul la hochei feminin după o finală dramatică împotriva Canadei, decisă în prelungiri - VIDEO
21:50
Scandal de corupție în armata ucraineană: un maior responsabil de aprovizionare, suspectat că a trimis alimente alterate soldaților și a cheltuit banii pe o vilă în Bali - VIDEO
Scandal de corupție în armata ucraineană: un maior responsabil de aprovizionare, suspectat că a trimis alimente alterate soldaților și a cheltuit banii pe o vilă în Bali - VIDEO
21:30
Harta administrativă a Moldovei ar putea fi schimbată până în toamnă: Guvernul propune fuziuni între primării și creșteri salariale pentru angajații din localitățile mici - VIDEO
Harta administrativă a Moldovei ar putea fi schimbată până în toamnă: Guvernul propune fuziuni între primării și creșteri salariale pentru angajații din localitățile mici - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 20.02.2026
20:00
Parohul Ioan Ciuntu, la „Podcastul Lorenei": Organizarea alegerilor între credincioșii din localitate poate pune capăt disputei din Dereneu – VIDEO
Parohul Ioan Ciuntu, la „Podcastul Lorenei”: Organizarea alegerilor între credincioșii din localitate poate pune capăt disputei din Dereneu – VIDEO
19:10
Încă un membru al rețelei criminale, reținut la Chișinău pentru implicare în planuri de asasinat împotriva persoanelor publice din Ucraina
Încă un membru al rețelei criminale, reținut la Chișinău pentru implicare în planuri de asasinat împotriva persoanelor publice din Ucraina
18:50
Donald Trump spune că ia în calcul o „lovitură militară limitată" împotriva Iranului. Teheranul reacționează și face un anunț
Donald Trump spune că ia în calcul o „lovitură militară limitată” împotriva Iranului. Teheranul reacționează și face un anunț
18:10
Coliziune în lanț pe centura de ocolire a municipiului Bălți: trei mijloace de transport implicate. Imagini de la fața locului – VIDEO
Coliziune în lanț pe centura de ocolire a municipiului Bălți: trei mijloace de transport implicate. Imagini de la fața locului – VIDEO
18:00
Un atac cibernetic a perturbat internetul în Groenlanda
17:30
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile
Rețea suspectată de asasinate la comandă în Ucraina: organizatorul și doi complici, plasați în arest pentru 30 de zile
17:30
Ultima oră. Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii
Ultima oră. Curtea Supremă a SUA a anulat taxele vamale impuse de Donald Trump țărilor din jurul lumii
17:20
Organizatorul și cele două persoane implicate în schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina, plasați în arest pentru 30 de zile
Organizatorul și cele două persoane implicate în schema de asasinare a unor persoane importante din Ucraina, plasați în arest pentru 30 de zile
