Complexitatea exploatării miniere a bitcoin îi reduce parametrii de rentabilitate

Zilele trecute, Agenția pentru Siguranța Alimentelor ANSA a comentat decizia de lungă durată a guvernului moldovean (nr. 158/2019) privind conținutul și denumirile produselor lactate. Cel puțin unii operatori de pe piața produselor lactate din Moldova au considerat acest comentariu drept un semnal din partea agenției de inspecție că aceasta are toleranță zero față de eforturile producătorilor și comercianților de a face bani din încercările de a induce în eroare consumatorii.