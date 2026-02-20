Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza

Unika.md, 20 februarie 2026 10:20

Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unika.md

Acum 5 minute
10:30
Cernăuțeanu, după descinderea la un club din Chișinău: „Petrecerea putea să se desfășoare și fără consum de droguri”. Organizatorii anunță protest la MAI Unika.md
Cernăuțeanu, după descinderea la un club din Chișinău: „Petrecerea putea să se desfășoare și fără consum de droguri”. Organizatorii anunță protest la MAI
10:30
RISE Moldova: trei femei din Chișinău, asociate cu firme conectate la „flota din umbră” care transportă petrol rusesc pentru ocolirea sancțiunilor Unika.md
RISE Moldova: trei femei din Chișinău, asociate cu firme conectate la „flota din umbră” care transportă petrol rusesc pentru ocolirea sancțiunilor
Acum 15 minute
10:20
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza Unika.md
Cu ce rezultate s-a soldat reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace? Trump anunţă angajamentele globale pentru reconstrucţie în Gaza
Acum 30 minute
10:10
Vladimir Bolea, în vizită la Glodeni și Bălți: proiecte de apă, drumuri și revitalizare urbană, finanțate din FNDRL Unika.md
Vladimir Bolea, în vizită la Glodeni și Bălți: proiecte de apă, drumuri și revitalizare urbană, finanțate din FNDRL
10:10
Pedepse mai dure pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor: până la opt ani de închisoare Unika.md
Pedepse mai dure pentru amenințarea sau agresarea judecătorilor: până la opt ani de închisoare
Acum 2 ore
08:50
Maia Sandu revocă grațierea acordată în 2022 lui Nicolae Andrei Șepeli, după „informații noi” apărute într-o anchetă comună Moldova–Ucraina Unika.md
Maia Sandu revocă grațierea acordată în 2022 lui Nicolae Andrei Șepeli, după „informații noi” apărute într-o anchetă comună Moldova–Ucraina
08:50
Bijutier rus condamnat pentru mesaje anti-război a murit după un infarct în colonie Unika.md
Bijutier rus condamnat pentru mesaje anti-război a murit după un infarct în colonie
08:40
Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor telefonice și online: „Doar hoții cer bani, parole sau câștiguri rapide” Unika.md
Maia Sandu avertizează asupra escrocheriilor telefonice și online: „Doar hoții cer bani, parole sau câștiguri rapide”
Acum 4 ore
08:00
Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos”; consilier religios e fostul arhiepiscop Viganò, excomunicat Unika.md
Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos”; consilier religios e fostul arhiepiscop Viganò, excomunicat
07:50
Trump spune că va declasifica documente despre OZN-uri și „viața extraterestră”, după comentariile lui Obama Unika.md
Trump spune că va declasifica documente despre OZN-uri și „viața extraterestră”, după comentariile lui Obama
07:40
Munteanu: Majorări salariale pentru profesori, medici și alți bugetari ar putea intra în vigoare din septembrie Unika.md
Munteanu: Majorări salariale pentru profesori, medici și alți bugetari ar putea intra în vigoare din septembrie
07:30
Horoscopul zilei: Tensiuni ascunse și revelații neașteptate pentru unele zodii Unika.md
Horoscopul zilei: Tensiuni ascunse și revelații neașteptate pentru unele zodii
Acum 12 ore
00:30
Donald Trump îl acuză pe Obama că a dezvăluit informații clasificate despre extratereștri Unika.md
Donald Trump îl acuză pe Obama că a dezvăluit informații clasificate despre extratereștri
00:20
5 lucruri surprinzătoare pe care corpul tău le face noaptea Unika.md
5 lucruri surprinzătoare pe care corpul tău le face noaptea
00:20
Plante care cresc în casă și îți pot purifica aerul mai bine decât orice aparat Unika.md
Plante care cresc în casă și îți pot purifica aerul mai bine decât orice aparat
00:00
Reconstrucția traseului Chișinău–Leușeni va începe în această primăvară, anunță premierul Unika.md
Reconstrucția traseului Chișinău–Leușeni va începe în această primăvară, anunță premierul
19 februarie 2026
23:50
Belarus spune că a fost invitat la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, dar nu a primit vize pentru reuniunea de la Washington Unika.md
Belarus spune că a fost invitat la „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, dar nu a primit vize pentru reuniunea de la Washington
23:40
Ești singur și suspectezi un infarct? Ce trebuie să faci în primele minute pentru a-ți salva viața Unika.md
Ești singur și suspectezi un infarct? Ce trebuie să faci în primele minute pentru a-ți salva viața
23:20
Manuale școlare digitale gratuite pentru elevi și profesori, disponibile pe plantforma lansată de MEC Unika.md
Manuale școlare digitale gratuite pentru elevi și profesori, disponibile pe plantforma lansată de MEC
23:10
Moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, a eșuat Unika.md
Moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu, a eșuat
22:50
Studiu Institutul Pasteur: perioada postpartum, un „moment critic” pentru cancerul de sân. Cercetătorii indică rolul unor „celule‑fantomă” Unika.md
Studiu Institutul Pasteur: perioada postpartum, un „moment critic” pentru cancerul de sân. Cercetătorii indică rolul unor „celule‑fantomă”
Acum 24 ore
16:30
Frumusețe fără filtre. Din generație în generație Ⓟ Unika.md
Frumusețe fără filtre. Din generație în generație Ⓟ
13:10
Judecătorul Sergiu Lebediuc, vizat în dosarul „Laundromat”, eliberat din funcție prin decret semnat de Maia Sandu Unika.md
Judecătorul Sergiu Lebediuc, vizat în dosarul „Laundromat”, eliberat din funcție prin decret semnat de Maia Sandu
13:10
Plafonul de înregistrare TVA crește la 1,7 milioane lei. Legea intră în vigoare la 1 martie 2026 Unika.md
Plafonul de înregistrare TVA crește la 1,7 milioane lei. Legea intră în vigoare la 1 martie 2026
12:50
BBC: Andrew Mountbatten‑Windsor, arestat la Sandringham. Este suspectat de conduită ilegală într-o funcție publică Unika.md
BBC: Andrew Mountbatten‑Windsor, arestat la Sandringham. Este suspectat de conduită ilegală într-o funcție publică
12:40
EcoVoucher: peste 25.500 de electrocasnice înlocuite și reciclate în 2025. Economii de 8 milioane kWh și reducere de 2.825 tone CO₂ Unika.md
EcoVoucher: peste 25.500 de electrocasnice înlocuite și reciclate în 2025. Economii de 8 milioane kWh și reducere de 2.825 tone CO₂
12:30
Catlabuga: vinificatorii moldoveni riscă pierderi de circa 35 mil. dolari, pe fondul tensiunilor comerciale cu Ucraina Unika.md
Catlabuga: vinificatorii moldoveni riscă pierderi de circa 35 mil. dolari, pe fondul tensiunilor comerciale cu Ucraina
12:00
Polițist din Hîncești și complicele său, condamnați pentru corupere pasivă după ce fuseseră achitați. Curtea de Apel Centru a admis apelul PA Unika.md
Polițist din Hîncești și complicele său, condamnați pentru corupere pasivă după ce fuseseră achitați. Curtea de Apel Centru a admis apelul PA
11:20
Coreea de Sud: fostul președinte Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață în dosarul legii marțiale din 2024 Unika.md
Coreea de Sud: fostul președinte Yoon Suk Yeol, condamnat la închisoare pe viață în dosarul legii marțiale din 2024
11:20
Polițist din Chișinău, reținut pentru trafic de influență: ar fi cerut 4.000 de hrivne ca un caz penal să fie trecut la contravențional Unika.md
Polițist din Chișinău, reținut pentru trafic de influență: ar fi cerut 4.000 de hrivne ca un caz penal să fie trecut la contravențional
11:10
Percheziții la Chișinău într-un dosar comun cu Ucraina: ar fi fost pregătite asasinate ale unor persoane publice ucrainene Unika.md
Percheziții la Chișinău într-un dosar comun cu Ucraina: ar fi fost pregătite asasinate ale unor persoane publice ucrainene
11:10
Negocieri Ucraina–SUA–Rusia la Geneva: „progrese semnificative” privind mecanismul de încetare a focului, dar discuțiile politice rămân tensionate Unika.md
Negocieri Ucraina–SUA–Rusia la Geneva: „progrese semnificative” privind mecanismul de încetare a focului, dar discuțiile politice rămân tensionate
11:00
Evaziune de peste 7 milioane de lei la o firmă de arhitectură din Chișinău: doi administratori și contabilul, cercetați penal Unika.md
Evaziune de peste 7 milioane de lei la o firmă de arhitectură din Chișinău: doi administratori și contabilul, cercetați penal
11:00
Chișinău: o femeie, condamnată la 6 ani de închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul Unika.md
Chișinău: o femeie, condamnată la 6 ani de închisoare după ce și-a înjunghiat concubinul
11:00
Sustragerea acțiunilor unei bănci: Curtea de Apel a casat achitarea și a constatat vinovăția a patru persoane Unika.md
Sustragerea acțiunilor unei bănci: Curtea de Apel a casat achitarea și a constatat vinovăția a patru persoane
10:50
AND: Drumurile naționale sunt practicabile pe 19 februarie. Restricțiile pentru transportul de mare tonaj au fost ridicate Unika.md
AND: Drumurile naționale sunt practicabile pe 19 februarie. Restricțiile pentru transportul de mare tonaj au fost ridicate
10:50
„Call center” de droguri, destructurat de ofițerii antidrog Unika.md
„Call center” de droguri, destructurat de ofițerii antidrog
10:50
Peste 1.500 de consumatori, fără lumină în sud după ninsorile din 18 februarie. Premier Energy: 19 brigăzi, mobilizate pentru remedierea avariilor Unika.md
Peste 1.500 de consumatori, fără lumină în sud după ninsorile din 18 februarie. Premier Energy: 19 brigăzi, mobilizate pentru remedierea avariilor
Ieri
07:50
Horoscop 19 februarie: ziua în care primești un „da” neașteptat, doar dacă nu te grăbești Unika.md
Horoscop 19 februarie: ziua în care primești un „da” neașteptat, doar dacă nu te grăbești
07:50
Vreme rece și instabilă pe 19 februarie: nopți geroase, ninsori slabe și vânt mai puternic în sud Unika.md
Vreme rece și instabilă pe 19 februarie: nopți geroase, ninsori slabe și vânt mai puternic în sud
18 februarie 2026
22:00
IT-ist din Kiev, condamnat pentru trădare: ar fi ajutat Rusia să coordoneze atacuri asupra infrastructurii energetice a orașului său Unika.md
IT-ist din Kiev, condamnat pentru trădare: ar fi ajutat Rusia să coordoneze atacuri asupra infrastructurii energetice a orașului său
21:50
București: fată de 16 ani, electrocutată după ce un copac a căzut peste firele electrice. Adolescenta, dusă de urgență la spital Unika.md
București: fată de 16 ani, electrocutată după ce un copac a căzut peste firele electrice. Adolescenta, dusă de urgență la spital
18:50
Instructor auto din Bălți, reținut de CNA: ar fi cerut 900 de euro pentru „ajutor” la obținerea permisului Unika.md
Instructor auto din Bălți, reținut de CNA: ar fi cerut 900 de euro pentru „ajutor” la obținerea permisului
18:40
Poliția: Nu au fost raportate cazuri cu „falși angajați MAI” care cer date personale. Apel la prudență și informare din surse oficiale Unika.md
Poliția: Nu au fost raportate cazuri cu „falși angajați MAI” care cer date personale. Apel la prudență și informare din surse oficiale
18:00
Ce se întâmplă azi în țară: viscol, drumuri dificile și intervenții ale poliției în sud Unika.md
Ce se întâmplă azi în țară: viscol, drumuri dificile și intervenții ale poliției în sud
11:50
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor prin muncă forțată Unika.md
Bărbat condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de persoane și exploatarea minorilor prin muncă forțată
11:20
Ministrul Energiei: tarifele la electricitate ar putea rămâne neschimbate. „Nu există elemente de ajustare semnificativă” Unika.md
Ministrul Energiei: tarifele la electricitate ar putea rămâne neschimbate. „Nu există elemente de ajustare semnificativă”
11:20
Peste 400 de salvatori IGSU, în gărzi din cauza ninsorilor. Intervenții pe M3 și la Hagimus, după rafale de vânt Unika.md
Peste 400 de salvatori IGSU, în gărzi din cauza ninsorilor. Intervenții pe M3 și la Hagimus, după rafale de vânt
11:10
Cursuri gratuite de limba română în 2026: peste 8.500 de locuri, înscrieri online. Lecțiile încep în martie Unika.md
Cursuri gratuite de limba română în 2026: peste 8.500 de locuri, înscrieri online. Lecțiile încep în martie
11:10
Caz șocant la Telenești: un bărbat și un adolescent, trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime Unika.md
Caz șocant la Telenești: un bărbat și un adolescent, trimiși în judecată pentru răpire și omor cu deosebită cruzime
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.