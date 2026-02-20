Peste 25 de mii de electrocasnice - reciclate anul trecut în Republica Moldova. În ce constă programul EcoVoucher - FOTO
ProTV.md, 20 februarie 2026 10:20
Peste 25 de mii de electrocasnice - reciclate anul trecut în Republica Moldova. În ce constă programul EcoVoucher - FOTO
• • •
Acum 5 minute
10:40
Au ascuns de autorități venituri de aproape 3 milioane de lei. Doi administratori ai companiilor de transport spre UE și Rusia - cercetați penal - VIDEO
Acum 30 minute
10:20
Peste 25 de mii de electrocasnice - reciclate anul trecut în Republica Moldova. În ce constă programul EcoVoucher - FOTO
Acum o oră
10:10
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
10:00
Se circulă în condiții de ceață densă în sudul țării. AND: „Șoferii să păstreze distanța și să evite depășirile”
Acum 2 ore
09:40
Dilema majoră rămasă fără răspuns după Consiliul pentru Pace al lui Trump
09:20
Reguli mai stricte pentru securitatea magistraților și pedepse cu închisoarea pentru cei care amenință sau agresează judecătorii. Ce prevede noul regulament aprobat de Parlament
09:20
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții
09:10
Mesaj de avertizare de la Maia Sandu, după ce tot mai mulți oameni au pierdut bani în urma escrocheriilor prin telefon: „Hoții sunt bine antrenați” – VIDEO
08:50
Va merge prim-ministru la raport în Parlament? Răspunsul lui Alexandru Munteanu
Acum 4 ore
08:30
Motivul pentru care Belarusul nu a luat parte la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, deși a primit o invitație rară
08:30
Fosta reședință a fratelui Regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, va fi supusă unor noi percheziții
08:20
Reacția lui Donald Trump la arestarea fostului prinţ Andrew: „Foarte trist”
08:20
Ninsori în toată țara. Se așteaptă minime de -11 grade la nord. Câte grade se vor înregistra în celelalte regiuni. Prognoza meteo
08:10
Bombardiere rusești interceptate în largul Alaskăi. Avioane NORAD, ridicate de urgență pentru escortă
08:10
Curs valutar BNM pentru 20 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
„Teatrul negocierilor”. Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul
Acum 12 ore
02:00
„Numărul va fi redus semnificativ”. Guvernul ia în calcul comasarea actualelor 32 de raioane în regiuni mai mari, care vor fi mai eficiente și capabile să accelereze dezvoltarea țării
01:00
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 20.02.2026. Invitat: Alexei Buzu - VIDEO
01:00
Reforma administrației locale prinde contur: prag minim de populație pentru primării, stimulente financiare pentru amalgamare și posibilitatea impunerii prin lege
19 februarie 2026
23:40
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte
23:00
Cinci ţări au anunţat deja că vor furniza trupe pentru forţa internaţională din Gaza
Acum 24 ore
21:20
Un israelian a fost condamnat pentru spionaj în Estonia. A oferit informații Rusiei timp de aproape un deceniu
21:20
Când va anunța Trump decizia privind Iranul. „Nimic nu este imposibil”
21:00
Franța domină biatlonul la Jocurile Olimpice: aur atât la ștafeta mixtă, cât și la ștafeta masculină și feminină, în ciuda unui început dificil al echipei feminine - VIDEO
21:00
Ce înseamnă reforma publică locală? Ce vrea să facă guvernul? – astăzi, În PROfunzime
20:50
Fratele Regelui Charles, Andrew, a fost arestat de poliția britanică: Suspiciuni grave privind legături cu Epstein - VIDEO
20:50
China își deschide contul de aur la Olimpiada din Italia: succes în slopestyle la snowboard și apărarea titlului la sărituri acrobatice pe schiuri de la Beijing - VIDEO
20:50
Mikaela Shiffrin sparge gheața la Jocurile Olimpice după 8 ani și cucerește prima sa medalie de aur în proba de slalom - VIDEO
20:50
Johannes Klæbo stabilește un record istoric la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina: a câștigat a cincea medalie de aur și a zecea distincție olimpică de aur din carieră - VIDEO
20:40
Noi probe în dosarul „Midas”: interceptări și materiale de supraveghere arată cum banii din contractele Energoatom ar fi fost direcționați către structuri offshore - VIDEO
20:40
Un cățel „atlet” fură scena la Olimpiada din Italia: confundat inițial cu un lup, patrupedul a trecut în viteză linia de finiș alături de concurente și a devenit vedetă neașteptată - VIDEO
20:30
Plănuiau să asasineze oficiali din Ucraina? Polițiștii și procurorii moldoveni anunță percheziții: „Activitățile infracționale dirijate de serviciile speciale rusești” - VIDEO
20:20
Blocaj politic la Primăria Chișinău: ședințele CMC eșuează una după alta, socialiștii și PAS se acuză reciproc, iar orașul funcționează cu buget provizoriu - VIDEO
20:20
Tensiuni crescânde între SUA și Iran: Portavioane, submarine și zeci de avioane de luptă americane mobilizate în regiune în timp ce negocierile nucleare rămân blocate - VIDEO
20:10
Președintele Ucrainei avertizează că nu va ceda teritorii și respinge presiunile politice externe, declarând că discuțiile istorice cu Rusia sunt doar o tactică de amânare - VIDEO
20:00
Trafic îngreunat și drumuri adiacente acoperite de zăpadă în Chișinău: pietonii spun că iarna „a venit pe neașteptate”, iar primăria lucrează nonstop pentru curățarea străzilor și accesul în instituții - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 19.02.2026
19:50
Noapte dificilă sub cod portocaliu în sudul Moldovei: drumarii, salvatorii, polițiștii și militarii au intervenit pentru deblocarea mașinilor și deszăpezirea acceselor spre spitale și grădinițe - VIDEO
19:30
Încă 30 de zile de arest pentru Vlad Plahotniuc: procurorul de caz avertizează că riscurile de a împiedica procesul și de a se eschiva persistă – VIDEO
19:20
Zăpada aduce bucurie micuților: parcurile din Chișinău au fost pline de copii care s-au dat cu sania și au făcut oameni de zăpadă - VIDEO
19:00
Dezvăluiri din Arhiva Ministerului Energiei: corespondențe cu companii rusești și un proiect Bălți-Suceava blocat de peste două decenii: „Demnitarii de atunci au preferat să fie comozi Rusiei” - VIDEO
18:40
Moscova spune că va evalua medierea SUA în războiul din Ucraina „în funcție de rezultate”
18:30
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale / DOC
18:30
Avertismentul comisarului UE pentru Apărare privind un atac rus: „Să nu ne gândim că nu va ajunge până în Spania”
18:20
Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: „Prim-ministrul Dan”. Laude de la liderul SUA pentru „românii fantastici”, la reuniunea Consiliului pentru Pace
18:20
Președintele Republicii Moldova revocă grațierea unui cetățean după apariția unor informații privind legături cu grupări criminale
17:50
Rusia spune că este gata să preia uraniu îmbogăţit din Iran
17:30
761 de copii adoptabili din Republica Moldova își așteaptă familia: statul oferă sprijin financiar pentru cei care aleg să adopte
17:20
Marea Britanie îl împiedică pe Trump să folosească bazele sale militare pentru un atac asupra Iranului
17:10
LIVE TEXT. Primul summit al Consiliului pentru Pace a început la Washington, fără mulți dintre aliații SUA. Poză de familie fără Nicușor Dan și discurs lung al lui Donald Trump. Principalele declarații
