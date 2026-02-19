Autoritățile poloneze se așteaptă la o creștere a criminalității după războiul din Ucraina
Logos-Press, 19 februarie 2026 15:30
Autoritățile poloneze de aplicare a legii ar trebui să fie pregătite pentru o înrăutățire a situației criminalității în contextul unui posibil aflux de soldați AFU în Polonia și în UE în ansamblu după încheierea conflictului din Ucraina, a raportat Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 5 minute
15:45
Pragul de înregistrare a plătitorilor de TVA până la 1,7 milioane de lei, aprobat definitiv # Logos-Press
Parlamentul a votat în lectură finală în favoarea unui proiect de lege, potrivit căruia pragul de înregistrare ca plătitor de TVA a fost majorat de la 1,2 milioane de lei la 1,7 milioane de lei pe an”, informează Logos Press.
Acum 15 minute
15:30
Autoritățile poloneze se așteaptă la o creștere a criminalității după războiul din Ucraina # Logos-Press
Autoritățile poloneze de aplicare a legii ar trebui să fie pregătite pentru o înrăutățire a situației criminalității în contextul unui posibil aflux de soldați AFU în Polonia și în UE în ansamblu după încheierea conflictului din Ucraina, a raportat Logos Press.
Acum 30 minute
15:15
Maia Pîrcălab a fost numită în calitate de membru al Consiliului Fondului de garantare a depozitelor # Logos-Press
Parlamentul a aprobat, cu votul a 57 de deputați ai fracțiunii PAS, numirea Maia Pîrcălab în funcția de membru al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru un mandat de cinci ani, informează Logos Press.
Acum o oră
15:00
În ianuarie 2026, creșterea traficului de pasageri spre/dinspre Aeroportul Internațional Chișinău a fost de +35,4% față de ianuarie 2025, potrivit Logos Press.
15:00
Tranzacțiile cu Bitcoin au rămas volatile joi, crescând la aproximativ 67.000 de dolari după ce au scăzut pentru scurt timp la aproximativ 65.900 de dolari, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
14:45
În Chișinău se conturează clar o aglomerare urbană de aproape un milion de locuitori, care include municipiul și raioanele Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și Criuleni, informează Logos Press.
14:45
Dispozițiile Legii privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice naționale intră în vigoare la 22 februarie 2026. Aceasta definește instalațiile și sistemele care sunt vitale pentru țară – de la rețelele energetice și de transport la asistența medicală, aprovizionarea cu apă și infrastructura digitală, a informat Logos Press.
14:30
Marca elvețiană de ceasuri Richard Mille a prezentat un model exclusivist RM 41-01 Tourbillon Soccer, în valoare de 1,94 milioane de dolari, creat special pentru Cupa Mondială, potrivit Logos Press.
14:15
Azerbaidjanul își modernizează în mod activ industria de energie curată și face investiții semnificative în trecerea la surse de energie regenerabilă, a informat Logos Press.
14:15
Contribuțiile sociale ale angajaților din întreprinderile inactive vor fi compensate la calcularea pensiilor # Logos-Press
Conturile personale de asigurări sociale ale foștilor angajați ai companiilor inactive vor fi actualizate cu date privind contribuțiile pe care aceștia le-au plătit la bugetul de stat. Acestea vor fi introduse pe baza documentelor fiscale și a declarațiilor referitoare la această perioadă, informează Logos Press.
Acum 4 ore
13:45
Banca comercială MAIB a lansat în februarie cel de-al patrulea program de ofertă publică de obligațiuni corporative, extinzându-și portofoliul de soluții de investiții pentru clienți, informează Logos Press.
13:30
Câștigătorii a nouă seturi de medalii au fost cunoscuți în cea de-a 12-a zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, informează Logos Press.
13:15
Accentul politic al aderării țărilor candidate (Ucraina, Moldova, țările din Balcanii de Vest) se mută de la admiterea formală în „club” la integrarea efectivă a economiilor și instituțiilor lor în structura UE chiar înainte de obținerea statutului oficial de membru, informează Logos Press.
13:00
În ultimii ani, dezbaterea privind reglementarea piețelor transfrontaliere precum Temu, Aliexpress și alte platforme similare s-a intensificat în Moldova în contextul protejării pieței interne și al concurenței cu comerțul cu amănuntul local.
12:30
În perioada 2020-25, cei mai mari 15 cumpărători de aur și-au majorat rezervele oficiale ale acestui activ cu aproape 2 mii de tone. În această perioadă, prețul aurului a crescut cu mai mult de 230%, potrivit Logos Press.
12:30
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR # Logos-Press
Iute Group, un grup de banking digital care operează în Europa de Sud-Est, a generat venituri totale de 124,6 milioane EUR în 2025, în timp ce profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR. Bilanțul consolidat al Grupului a ajuns la 511 milioane EUR, depășind ținta anuală.
12:00
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) insistă asupra necesității ratificării Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind munca decentă pentru lucrătorii casnici, precum și asupra accelerării implementării mecanismelor de protecție a acestora, informează Logos Press.
Acum 6 ore
11:45
Statele Unite ar putea lansa o operațiune militară împotriva Iranului în acest weekend, dar președintele american Donald Trump nu a ordonat-o încă, potrivit Logos Press.
10:30
Cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Merzishor” se va deschide pe 1 martie într-un mod neobișnuit: cu o premieră pe scară largă a musicalului multimedia „Maria Mirabela. Povestea continuă”. Producția este dedicată memoriei compozitorului Evgeny Doga și poetului Grigore Vieru. Acesta este primul musical creat integral în Moldova, informează Logos Press.
10:15
Elveția alocă 1,85 milioane de euro pentru îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor moldovenești # Logos-Press
Cel puțin 24 de întreprinderi vor primi finanțare elvețiană în valoare totală de 1,85 milioane de euro în cadrul acordului de grant pentru proiectul „Creșterea sustenabilității energetice a IMM-urilor din Moldova”, informează Logos Press.
Acum 8 ore
09:45
Sancțiunile UE împotriva Belarusului afectează și Lituania, dar Vilnius cere menținerea lor # Logos-Press
La 23 februarie, Bruxelles va găzdui o reuniune a Consiliului Afaceri Externe al UE, în cadrul căreia Lituania va insista asupra extinderii sancțiunilor împotriva Belarusului, informează Logos Press.
09:15
Ministerul Energiei a demarat procesul de reorganizare a companiei de stat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, responsabil de gestionarea operațională centralizată a sistemului național de energie electrică, într-o societate pe acțiuni, informează Logos Press.
08:45
Proiectul de lege privind aderarea țării la Acordul privind măsurile de control de către statul portului pentru prevenirea, descurajarea și eradicarea pescuitului ilegal a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern, a informat Logos Press.
08:15
Ministerul Energiei: Șocurile din sistemul energetic al Ucrainei ne afectează în egală măsură # Logos-Press
Moldova și Ucraina se află în același bloc energetic, astfel încât riscurile și șocurile cu care se confruntă sistemul electric ucrainean afectează direct și țara noastră, informează Logos Press.
Acum 24 ore
20:45
Ceremonia de închidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc la arena din Verona, Italia, construită pe locul unui amfiteatru roman antic, potrivit Logos Press.
20:30
Guvernul moldovean a aprobat un proiect de lege privind intrarea și șederea cetățenilor străini în Republica Moldova, informează Logos Press.
20:00
Floarea-soarelui argentiniană va distruge piața semințelor oleaginoase din Marea Neagră # Logos-Press
Bulgaria se pregătește să primească primele livrări de floarea-soarelui argentiniană în următoarele săptămâni. În cazul în care toate livrările vor fi efectuate conform calendarului, Bulgaria va primi aproximativ 400 000 de tone de floarea-soarelui argentiniană, a informat Logos Press.
19:45
Lista obiectelor personale care pot fi importate atunci când reprezentanții diasporei se întorc în Moldova a fost aprobată astăzi de guvern, informează Logos Press.
18:15
Mulți factori afectează productivitatea lucrătorilor, printre care unul dintre cei mai puțin evidenți și mai rar luați în considerare este săritul peste prânz”, potrivit Logos Press.
18:00
Legea nr. 228, cunoscută ca Legea liber-profesioniștilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, are atât de multe inexactități și capcane, încât aplicarea ei în continuare ridică semne de întrebare. Aceasta este opinia reprezentanților comunității profesionale a auditorilor după o lună și jumătate de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal.
18:00
Cabinetul de Miniștri a aprobat regulile de eliberare a voucherelor turistice. Începând cu 1 ianuarie, angajatorii moldoveni vor putea plăti pentru vacanțele angajaților lor în interiorul țării, informează Logos Press.
17:45
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a prezentat o nouă viziune strategică pentru sprijinirea mediului antreprenorial pentru 2026. Aceasta prevede o reducere a subvențiilor și o creștere a altor forme de finanțare, informează Logos Press.
17:45
Conform Logos Press, autoritățile indiene doresc ca țara să devină una dintre primele trei puteri mondiale în ceea ce privește utilizarea și crearea tehnologiei inteligenței artificiale.
17:30
Programul național „Servicii publice de îngrijire de zi – părinți care muncesc, copii la grădiniță” intenționează să creeze aproximativ 5.000 de noi locuri în grădinițe în perioada 2026-2027, informează Logos Press.
17:15
Moldova lansează o reformă a sistemului de gestionare a frontierelor de stat pentru a-l apropia de standardele în vigoare în spațiul Schengen, informează Logos Press.
17:00
Potrivit Logos Press, cererea de mere premium a crescut în timpul sărbătoririi Anului Nou chinezesc și vietnamez.
16:45
Costul aproximativ al procedurii de evaluare a activelor întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” este de circa 7,8 milioane de lei. Fondurile sunt prevăzute de bugetul de stat ca parte a planului de creștere economică, transmite Logos Press.
16:15
Schiorul norvegian Johannes Klebo a făcut pereche cu Einar Hedegart pentru a câștiga sprintul masculin pe echipe și a obține a zecea medalie olimpică de aur din cariera sa, a raportat Logos Press.
16:00
În 2026, piața imobiliară din Sofia și din marile orașe ale țării se va apropia de formatul „un cumpărător pe proprietate”, potrivit Logos Press.
Ieri
15:45
Nvidia și Meta își extind parteneriatul strategic pentru a construi o infrastructură de inteligență artificială pe scară largă # Logos-Press
Compania americană de tehnologie Nvidia, lider mondial în dezvoltarea procesoarelor grafice și a tehnologiilor de inteligență artificială și Meta Platforms (proprietarul celor mai mari rețele sociale) au anunțat un parteneriat strategic pe termen lung, potrivit Logos Press.
15:30
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Poliția de Frontieră au descoperit o schemă în care o companie moldovenească a exportat în SUA vin francez în valoare de aproape 5 milioane de lei pe o perioadă de cinci ani, cu încălcarea drepturilor de autor, informează Logos Press.
15:30
Leul moldovenesc s-a apreciat cu 0,59% în ultima lună, iar în ultimele 12 luni a înregistrat o creștere record de 8,93%, ceea ce indică nu numai o creștere a încrederii în moneda națională, potrivit Logos Press.
15:15
Dimensiunea industriei mondiale a comerțului cu pește și fructe de mare este estimată la aproximativ 195 de miliarde de dolari. Nu există o estimare oficială a fraudei în acest sector. Cu toate acestea, studiile empirice arată că aproximativ 20 % din comerțul cu aceste produse poate fi susceptibil la diverse tipuri de fraudă.
15:00
Un prim lot de 34 de opere de artă aparținând fostului ministru român de Finanțe Darius Vîlcov, condamnat la 5 ani de închisoare pentru spălare de bani, a fost vândut la o licitație ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) pentru suma totală de 791.450 de euro, informează Logos Press.
14:30
Microsoft va investi 50 de miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenței artificiale în Sudul Global # Logos-Press
Microsoft și-a anunțat intenția de a investi 50 de miliarde de dolari până în 2030 pentru a dezvolta infrastructura inteligenței artificiale (AI) în Sudul Global, potrivit Logos Press.
14:15
Cotele accizelor la alcool, tutun și produse energetice vor fi aduse în Moldova la nivelul minim al UE, cu excepția motorinei, pentru care accizele vor fi mai mici decât minimul european, informează Logos Press.
14:00
Euro este în scădere pe fondul informațiilor privind demisia anticipată a șefei BCE înainte de alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, pentru a-i oferi liderului francez demisionar Emmanuel Macron șansa de a influența alegerea succesorului său, a raportat Logos Press, citând Financial Times.
13:30
Afluxul de apă din Carpați în partea moldovenească a Nistrului s-a dublat din cauza vremii relativ calde pentru această perioadă a anului și a precipitațiilor abundente. Inundația de primăvară în Moldova va fi mult mai abundentă decât în anii precedenți, dar cât de mult va depinde de hidroenergia Ucrainei, a raportat Logos Press.
13:00
Lanțul american de restaurante fast-food Steak ‘n Shake, care a introdus acceptarea plăților cu bitcoin în mai 2025, a declarat că și-a crescut „semnificativ” vânzările, informează Logos Press.
12:45
Sprijinul guvernamental și achizițiile publice pentru sectoare precum microcipurile, automobilele, produsele chimice și tehnologiile cuantice vor fi limitate la produsele fabricate în Uniunea Europeană, a raportat Logos Press.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.