Autoritățile poloneze se așteaptă la o creștere a criminalității după războiul din Ucraina

Afluxul de apă din Carpați în partea moldovenească a Nistrului s-a dublat din cauza vremii relativ calde pentru această perioadă a anului și a precipitațiilor abundente. Inundația de primăvară în Moldova va fi mult mai abundentă decât în anii precedenți, dar cât de mult va depinde de hidroenergia Ucrainei, a raportat Logos Press.