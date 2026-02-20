Opoziția atacă cu moțiune, iar Ion Chicu lansează acuzații dure: „Opt militari au murit tragic în mandatul ministrului Anatolie Nosatîi”

22:00

Opt persoane – trei femei și cinci bărbați – au fost reținute pentru șantaj. Suspecții, din Chișinău și Orhei, ar fi folosit un cont fals de Instagram pentru a cere aproape un milion de lei de la două victime, amenințând că le vor bloca sau perturba activitatea pe rețeaua de socializare. La scurt timp s-a […]