Autoritățile anunță care este starea drumurilor naționale la această oră
Ziar.md, 20 februarie 2026 06:30
Pe drumurile publice naționale se circulă în condiții specifice sezonului rece, cu porțiuni de carosabil umed și risc de ghețuș în unele zone, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Pe
Acum o oră
06:30
Acum 12 ore
21:40
Premierul Alexandru Munteanu spune că va merge în Parlament pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului # Ziar.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat că va merge în Parlament pentru a prezenta raportul de activitate al Guvernului. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla la sfârșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. Declarația a
21:10
Deputații au respins moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei, după șase ore de dezbateri. Argumentele lui Junghietu # Ziar.md
Parlamentul a respins moțiunea simplă asupra politicii statului în domeniul energetic. Inițiativa a întrunit 53 de voturi „Contra”, 38 de voturi „Pentru”, iar 4 s-au abținut, respectiv, nu a acumulat numărul necesar de voturi. Documentul
20:50
CEDO condamnă Rusia pentru încălcări în regiunea transnistreană. Trebuie să plătească despăgubiri unui moldovean # Ziar.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat Federația Rusă în cauza intentată de Alexandru Zubco, cetățean al Republicii Moldova, căruia i-a fost interzis accesul în regiunea transnistreană din cauza activității sale în
19:10
Mai multe manuale școlare pot fi acum găsite acum și în format online. Asta după ce Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat platforma eduresurse.md, care găzduiește o colecție de manuale
18:50
FOTO/ Apă la robinet, după zeci de ani de așteptare. Satul Baimaclia din raionul Cantemir a fost conectat la apeduct # Ziar.md
Locuitorii satului Baimaclia, raionul Cantemir, au apă potabilă direct la robinet. Pentru prima dată, gospodăriile din localitate sunt conectate la un sistem centralizat de alimentare cu apă, un serviciu așteptat de comunitate de mulți ani. Proiectul a fost realizat prin
18:40
Drumurile naționale sunt practicabile, iar traficul se desfășoară fără blocaje majore, anunță autoritățile # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația se desfășoară în condiții specifice sezonului rece.
18:40
Israelul câștigă teren pe piața din R. Moldova. Timp de un an, importurile au crescut cu peste 125% # Ziar.md
În anul 2025, importurile din Israel în R. Moldova au ajuns la 43,18 milioane de dolari, înregistrând o creștere de 125,5% față de anul 2024, când acestea cifrau 19,15 milioane de dolari. Informațiile au
Acum 24 ore
18:00
Adoptarea unui copil în R. Moldova: statul oferă constant 800 de lei - peste 700 de copii își caută o familie # Ziar.md
În Republica Moldova, 761 de copii cu statut de adoptabili încă își caută o familie, iar autoritățile încurajează persoanele interesate să inițieze procedura de adopție. Statul oferă și sprijin financiar pentru familiile
17:50
Consiliul de pace de la Washington. Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan, Igor Dodon spune că ar fi „bătut la ușă” # Ziar.md
La Washington a început prima reuniune a Consiliului pentru Pace, găzduită de președintele SUA, Donald Trump. Din cele cel puțin 60 de țări invitate, 27 au acceptat să devină membre ale Consiliului, iar restul au ales să
17:50
Școlile din țară caută profesori. Ministerul anunță peste 1.300 de posturi vacante și indemnizații de până la 200.000 de lei # Ziar.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) îndeamnă absolvenții colegiilor și ai facultăților pedagogice, dar și studenții din anii terminali, să aleagă o carieră didactică în instituțiile de î
17:30
Clarificări oficiale privind zilele libere plătite pentru părinți: cine suportă cheltuielile când școlile sunt închise # Ziar.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) anunță că a obținut clarificări oficiale privind aplicarea prevederilor legale referitoare la dreptul salariaților-părinți la zile libere plătite în situații
17:20
Mai mulți deputați moldoveni vor merge la Kiev pentru a comemora patru ani de război în Ucraina # Ziar.md
Un grup de deputați moldoveni va întreprinde o vizită oficială la Kiev pentru a comemora patru ani de la declanșarea invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Anunțul a fost făcut ast&
16:10
R. Moldova marchează o premieră. Energia din baterii este inclusă oficial în sistemul național # Ziar.md
Energia provenită din sistemele de stocare a apărut, în premieră, în bilanțul energetic al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, primii megawați-oră (MWh) de energie electrică stocată au fost incluși în statisticile
16:00
Polițiștii din raionul Florești au desfășurat în această dimineață mai multe acțiuni operative în cadrul unor cauze penale ce vizează deținerea ilegală de substanțe interzise și arme.
15:40
„Fără competiție reală, consumatorul rămâne vulnerabil”. Beneficiile liberalizării piețelor gazelor, explicate de autorități # Ziar.md
Transformarea pieței gazelor naturale din Republica Moldova nu este un simplu exercițiu, ci ține direct de securitatea energetică a țări, a declarant ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Forumului „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova”
15:40
Ziar.md lansează un nou proiect VIDEO care aduce claritate în subiectele de actualitate. Pe scurt și pe înțelesul tuturor # Ziar.md
Ziar.md lansează un nou proiect video, dedicat explicării subiectelor de actualitate într-un limbaj clar și accesibil publicului larg - „Ziar.md explică: Scurt și clar despre…”. Formatul își propune să aducă mai multă claritate
15:00
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în lectură finală, majorarea plafonului de înregistrare în calitate de plătitor de taxă pe valoare adăugată (TVA) până la 1,7 milioane de lei anual. Noile prevederi vor intra în
14:40
În R. Moldova a fost înregistrat un caz de variola maimuței. Este primul din ultimii patru ani # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că în R. Moldova a fost înregistrat un caz de infectare cu virusul variola maimuței (MPXV) în R. Moldova. Cazul este de import și a
14:30
Armata Națională, între decese și abuzuri: Chicu îl acuză pe Nosatîi - moțiune simplă și audierea ministrului # Ziar.md
Situația Armatei Naționale a devenit subiect de dezbatere în plenul Parlamentului, după ce liderul PDCM, Ion Chicu, a prezentat o moțiune simplă vizând politicile Ministerului Apărării și siguranța militarilor. Discursul să
14:10
Încă 30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Plahotniuc. Magistrații au dispus prelungirea măsurii # Ziar.md
Ex-președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a primit încă 30 de zile de arest preventiv în dosarul privind frauda bancară. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au dispus astăzi prelungirea măsurii.
13:50
Autoritățile ucrainene boicotează Jocurile Paralimpice. Polonia și comisarul UE pentru Sport vor lipsi de la deschidere # Ziar.md
Autoritățile ucrainene boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă după ce mai multor sportivi ruși și belaruși li s-a permis să concureze sub steagurile țărilor lor. Totodată, comisarul european pentru Echitate între generații, Tineret,
13:40
EcoVoucher, în 2025. Zeci de mii de electrocasnice vechi au fost colectate și reciclate în R. Moldova # Ziar.md
Peste 25.500 de electrocasnice vechi au fost înlocuite și trimise la reciclare în Republica Moldova doar în anul 2025, prin programul guvernamental EcoVoucher. Este vorba despre 12.018 frigidere și 13.546 de mașini de spălat. De la lansarea programului
13:20
După viscol, aeroportul din Chișinău funcționează normal. Zborurile continuă fără restricții # Ziar.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că activitatea aeronautică se desfășoară în parametri normali, chiar dacă în ultimele 24 de ore condițiile meteo au fost dificile. Reprezentanții
12:40
De la achitare, la condamnare. Un polițist și complicele său și-au primit pedeapsa pentru luare de mită # Ziar.md
Un polițist din Hîncești și complicele său au fost condamnați la închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă. Asta după ce Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorilor și a anulat sentința de
12:20
Ziua de 18 februarie 2026 a fost una extrem de aglomerată pentru echipajele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU). Pe parcursul întregii zile, acestea au răspuns la 2.075 de solicitări, dintre care 273 au vizat copii. Printre
12:10
O companie din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului ar fi prejudiciat statul cu peste șapte milioane de lei # Ziar.md
Doi administratori și un contabil al unei companiei din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului sunt cercetați pentru evaziune fiscală în valoare de peste șapte milioane de lei. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)
11:20
Datorii de peste un miliard! Moldovagaz anunță executări silite prin instanță pentru recuperarea restanțelor la gaz # Ziar.md
Moldovagaz avertizează că va recurge la mecanisme legale, inclusiv executare silită prin instanțele de judecată, pentru recuperarea datoriilor acumulate de consumatori pentru gazele naturale livrate până la 1 septembrie 2025. Compania precizează că, în baza Hotăr&
11:00
VIDEO/ „Call-center” de droguri, destructurat la Chișinău. Rețea coordonată prin Telegram, cu ramificații externe # Ziar.md
O rețea specializată în coordonarea traficului de droguri, care activa sub paravanul unui „call-center”, a fost destructurată de ofițerii antidrog din cadrul Poliția Republicii Moldova, în colaborare cu procurorii din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, gruparea
10:40
Ceban anunță că serviciile municipale sunt gata să intervină și în alte localități din țară. Guvernul: „Declarații teatrale” # Ziar.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea este dispusă să mobilizeze muncitorii și utilajele de care dispune pentru a ajuta la deszăpezirea drumurilor din centrul și sudul țării, invocând că acolo „lucrurile stau foarte
09:50
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără energie electrică în Centru și Sud, după ninsorile de ieri # Ziar.md
Condițiile meteorologice dificile din 18 februarie 2026 au provocat deconectări de energie electrică în zonele de Centru și Sud a Republicii Moldova. Operatorul Premier Energy Distribution a anunțat că 1.558 de consumatori din șase raioane au fost afecta&
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursul oficial pentru joi, 19 februarie. Comparativ cu 18 februarie, euro și dolarul american s-au apreciat ușor, iar leul românesc a înregistrat, de asemenea, o creștere. Grivna ucraineană răm&
08:10
O noapte grea pentru salvatori și pompieri! Au intervenit în peste 80 de misiuni în doar 24 de ore # Ziar.md
Ultimele 24 de ore au fost intense pentru salvatori și pompieri. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 85 de misiuni, cele mai multe dintre ele fiind legate de condițiile meteo dificile. În total, 42
07:50
Operațiune comună R. Moldova-Ucraina! Descinderi într-un dosar privind asasinate pregătite la comanda serviciilor rusești # Ziar.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din cadrul BPDS „
07:40
Joi se menține frigul în toată țara. În centrul și sudul țării sunt așteptate ninsori slabe # Ziar.md
După viscolul și ninsorile din ultimele zile, vremea rămâne rece și instabilă și astăzi, 19 februarie. Temperaturile scad accentuat pe timpul nopții, iar în unele regiuni sunt așteptate ninsori slabe. În nordul ț
Ieri
06:40
Drumurile naționale sunt deschise la această oră, iar traficul pentru camioane a fost reluat după intervențiile nocturne # Ziar.md
Toate drumurile publice naționale din Republica Moldova sunt deschise circulației. Nu sunt restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteo, iar traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND)
18 februarie 2026
21:30
VIDEO/ Scandal la Cosăuți din cauza tarifelor la biserică. Localnicii contestă sumele pentru înmormântări # Ziar.md
Nemulțumiri în satul Cosăuți după ce mai mulți localnici au reclamat tarife considerate prea mari pentru serviciile religioase, în special pentru înmormântări și botezuri. Problema a fost discutată recent la o adunare
20:20
Elevii din Chișinău revin mâine la ore cu prezență fizică. Ion Ceban: „Vom lua o decizie pe care o consider interesantă” # Ziar.md
Elevii din Chișinău revin mâine la ore cu prezență fizică. Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat acest lucru cu puțin timp în urmă. „Deciziile pe care le luăm în acț
20:10
Traseele mai multor rute de troleibuz și autobuz din capitală au fost modificate din cauza ninsorii abundente # Ziar.md
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) a anunțat cu puțin timp în urmă că opt rute de troleibuz și-au schimbat temporar traseul, din cauza ninsorii abundente. Potrivit RTEC, modificările sunt următoarele: rutele nr. 3, 10,
19:30
Schemă de escrocherie cu pseudo-angajați ai MAI? Poliția spune că încă nu au fost raportate cazuri # Ziar.md
Pe rețelele sociale circulă informația precum că unele persoane ar veni la domiciliile moldovenilor, ar pretinde că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ar solicita date personale, după care ar comite infracțiuni. „Pâ
18:50
Circulația transportului de mare tonaj, sistată pe întreg teritoriul țării până la ora 22:00 # Ziar.md
Circulația transportului de mare tonaj a fost sistată pe întreg teritoriul țării până la ora 22:00. Poliția R. Moldova a anunțat acest lucru acum câteva minute. Potrivit instituției, măsura a
18:30
Siguranță sporită pentru cetățeni: R. Moldova își va monitoriza frontiera după standarde europene # Ziar.md
Cadrul de funcționare a Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat va fi modificat. Executivul de la Chișinău a aprobat astăzi un proiect care prevede acest lucru. Documentul introduce un mecanism național de evaluare permanentă
18:20
Energie mai ieftină pentru afaceri: granturi pentru modernizarea întreprinderilor mici și mijlocii # Ziar.md
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor avea acces la investiții care le pot reduce semnificativ cheltuielile la energie și le pot crește competitivitatea, în cadrul unui program finanțat cu 1,85 milioane de euro, destinat eficienței
18:00
FOTO/ Vinurile moldovenești au atras atenția la Paris, iar masterclass-ul cu soiuri autohtone, complet ocupat # Ziar.md
Vinificatori reuniți sub brandul național Wine of Moldova au reprezentat Republica Moldova la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole mondiale. Evenimentul, care s-a desfășurat în perioada 15-17 februarie curent, a reunit peste 50 de mii de
17:50
Cabinetul de miniștri a aprobat aderarea R. Moldova la Acordul referitor la măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Documentul a fost adoptat la Roma la 22 noiembrie 2009, sub egida Organizației
17:20
FOTO/ Angajații IGSU, la datorie. Mai multe ambulanțe au fost ajutate să ajungă la pacienți # Ziar.md
Salvatorii și pompierii continuă să intervină pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport. Cele mai multe misiuni au fost realizate pe drumuri și trasee din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hîncești. Î
17:20
Zboruri directe din Chișinău spre Coreea de Sud: Guvernul inițiază negocieri pentru un acord aerian # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord privind serviciile aeriene cu Republica Coreea, document care ar putea deschide calea pentru operarea unor zboruri directe între Chișinău și destinații din Coreea de Sud. Decizia a fost adoptat&
17:10
Deșeurile din construcții din R. Moldova ar putea fi refolosite, inclusiv, la reparația drumurilor # Ziar.md
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor fi colectate separat, sortate și reciclate, iar o parte dintre materiale va fi reutilizată, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor. Măsura a fost anunțată de Ministerul
16:50
VIDEO/ Lovitură comună R. Moldova-România, sub egida Europol/Eurojust. Grupare de fraude prin call-centre, pe mâna poliţiei # Ziar.md
O amplă operațiune comună a autorităților din Republica Moldova și România, cu sprijinul Eurojust și Europol, a dus la reținerea unor persoane suspectate că organizau call-centre prin care înșelau oamenii cu „investi&
16:30
Instructor auto din Bălți, reținut în flagrant pentru trafic de influență: ar fi pretins 900 de euro # Ziar.md
Un instructor auto din municipiul Bălți a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii de la Procuratura municipiului Bălți, într-un dosar de trafic de influen&
