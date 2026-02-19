Ziar.md lansează un nou proiect VIDEO care aduce claritate în subiectele de actualitate. Pe scurt și pe înțelesul tuturor
Ziar.md, 19 februarie 2026 15:40
Ziar.md lansează un nou proiect video, dedicat explicării subiectelor de actualitate într-un limbaj clar și accesibil publicului larg - „Ziar.md explică: Scurt și clar despre…”. Formatul își propune să aducă mai multă claritate
• • •
Acum 30 minute
15:40
„Fără competiție reală, consumatorul rămâne vulnerabil”. Beneficiile liberalizării piețelor gazelor, explicate de autorități # Ziar.md
Transformarea pieței gazelor naturale din Republica Moldova nu este un simplu exercițiu, ci ține direct de securitatea energetică a țări, a declarant ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul Forumului „Liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova”
15:40
Acum o oră
15:00
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în lectură finală, majorarea plafonului de înregistrare în calitate de plătitor de taxă pe valoare adăugată (TVA) până la 1,7 milioane de lei anual. Noile prevederi vor intra în
Acum 2 ore
14:40
În R. Moldova a fost înregistrat un caz de variola maimuței. Este primul din ultimii patru ani # Ziar.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează că în R. Moldova a fost înregistrat un caz de infectare cu virusul variola maimuței (MPXV) în R. Moldova. Cazul este de import și a
14:30
Armata Națională, între decese și abuzuri: Chicu îl acuză pe Nosatîi - moțiune simplă și audierea ministrului # Ziar.md
Situația Armatei Naționale a devenit subiect de dezbatere în plenul Parlamentului, după ce liderul PDCM, Ion Chicu, a prezentat o moțiune simplă vizând politicile Ministerului Apărării și siguranța militarilor. Discursul să
14:10
Încă 30 de zile de arest preventiv pentru Vladimir Plahotniuc. Magistrații au dispus prelungirea măsurii # Ziar.md
Ex-președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a primit încă 30 de zile de arest preventiv în dosarul privind frauda bancară. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au dispus astăzi prelungirea măsurii.
Acum 4 ore
13:50
Autoritățile ucrainene boicotează Jocurile Paralimpice. Polonia și comisarul UE pentru Sport vor lipsi de la deschidere # Ziar.md
Autoritățile ucrainene boicotează Jocurile Paralimpice de iarnă după ce mai multor sportivi ruși și belaruși li s-a permis să concureze sub steagurile țărilor lor. Totodată, comisarul european pentru Echitate între generații, Tineret,
13:40
EcoVoucher, în 2025. Zeci de mii de electrocasnice vechi au fost colectate și reciclate în R. Moldova # Ziar.md
Peste 25.500 de electrocasnice vechi au fost înlocuite și trimise la reciclare în Republica Moldova doar în anul 2025, prin programul guvernamental EcoVoucher. Este vorba despre 12.018 frigidere și 13.546 de mașini de spălat. De la lansarea programului
13:20
După viscol, aeroportul din Chișinău funcționează normal. Zborurile continuă fără restricții # Ziar.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că activitatea aeronautică se desfășoară în parametri normali, chiar dacă în ultimele 24 de ore condițiile meteo au fost dificile. Reprezentanții
12:40
De la achitare, la condamnare. Un polițist și complicele său și-au primit pedeapsa pentru luare de mită # Ziar.md
Un polițist din Hîncești și complicele său au fost condamnați la închisoare cu suspendare pentru corupere pasivă. Asta după ce Curtea de Apel Centru a admis apelul procurorilor și a anulat sentința de
12:20
Ziua de 18 februarie 2026 a fost una extrem de aglomerată pentru echipajele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (AMU). Pe parcursul întregii zile, acestea au răspuns la 2.075 de solicitări, dintre care 273 au vizat copii. Printre
12:10
O companie din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului ar fi prejudiciat statul cu peste șapte milioane de lei # Ziar.md
Doi administratori și un contabil al unei companiei din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului sunt cercetați pentru evaziune fiscală în valoare de peste șapte milioane de lei. Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)
Acum 6 ore
11:20
Datorii de peste un miliard! Moldovagaz anunță executări silite prin instanță pentru recuperarea restanțelor la gaz # Ziar.md
Moldovagaz avertizează că va recurge la mecanisme legale, inclusiv executare silită prin instanțele de judecată, pentru recuperarea datoriilor acumulate de consumatori pentru gazele naturale livrate până la 1 septembrie 2025. Compania precizează că, în baza Hotăr&
11:00
VIDEO/ „Call-center” de droguri, destructurat la Chișinău. Rețea coordonată prin Telegram, cu ramificații externe # Ziar.md
O rețea specializată în coordonarea traficului de droguri, care activa sub paravanul unui „call-center”, a fost destructurată de ofițerii antidrog din cadrul Poliția Republicii Moldova, în colaborare cu procurorii din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, gruparea
10:40
Ceban anunță că serviciile municipale sunt gata să intervină și în alte localități din țară. Guvernul: „Declarații teatrale” # Ziar.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea este dispusă să mobilizeze muncitorii și utilajele de care dispune pentru a ajuta la deszăpezirea drumurilor din centrul și sudul țării, invocând că acolo „lucrurile stau foarte
Acum 8 ore
09:50
Peste 1.500 de consumatori au rămas fără energie electrică în Centru și Sud, după ninsorile de ieri # Ziar.md
Condițiile meteorologice dificile din 18 februarie 2026 au provocat deconectări de energie electrică în zonele de Centru și Sud a Republicii Moldova. Operatorul Premier Energy Distribution a anunțat că 1.558 de consumatori din șase raioane au fost afecta&
08:30
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursul oficial pentru joi, 19 februarie. Comparativ cu 18 februarie, euro și dolarul american s-au apreciat ușor, iar leul românesc a înregistrat, de asemenea, o creștere. Grivna ucraineană răm&
08:10
O noapte grea pentru salvatori și pompieri! Au intervenit în peste 80 de misiuni în doar 24 de ore # Ziar.md
Ultimele 24 de ore au fost intense pentru salvatori și pompieri. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în 85 de misiuni, cele mai multe dintre ele fiind legate de condițiile meteo dificile. În total, 42
Acum 12 ore
07:50
Operațiune comună R. Moldova-Ucraina! Descinderi într-un dosar privind asasinate pregătite la comanda serviciilor rusești # Ziar.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din cadrul BPDS „
07:40
Joi se menține frigul în toată țara. În centrul și sudul țării sunt așteptate ninsori slabe # Ziar.md
După viscolul și ninsorile din ultimele zile, vremea rămâne rece și instabilă și astăzi, 19 februarie. Temperaturile scad accentuat pe timpul nopții, iar în unele regiuni sunt așteptate ninsori slabe. În nordul ț
06:40
Drumurile naționale sunt deschise la această oră, iar traficul pentru camioane a fost reluat după intervențiile nocturne # Ziar.md
Toate drumurile publice naționale din Republica Moldova sunt deschise circulației. Nu sunt restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteo, iar traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND)
Acum 24 ore
21:30
VIDEO/ Scandal la Cosăuți din cauza tarifelor la biserică. Localnicii contestă sumele pentru înmormântări # Ziar.md
Nemulțumiri în satul Cosăuți după ce mai mulți localnici au reclamat tarife considerate prea mari pentru serviciile religioase, în special pentru înmormântări și botezuri. Problema a fost discutată recent la o adunare
20:20
Elevii din Chișinău revin mâine la ore cu prezență fizică. Ion Ceban: „Vom lua o decizie pe care o consider interesantă” # Ziar.md
Elevii din Chișinău revin mâine la ore cu prezență fizică. Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat acest lucru cu puțin timp în urmă. „Deciziile pe care le luăm în acț
20:10
Traseele mai multor rute de troleibuz și autobuz din capitală au fost modificate din cauza ninsorii abundente # Ziar.md
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) a anunțat cu puțin timp în urmă că opt rute de troleibuz și-au schimbat temporar traseul, din cauza ninsorii abundente. Potrivit RTEC, modificările sunt următoarele: rutele nr. 3, 10,
19:30
Schemă de escrocherie cu pseudo-angajați ai MAI? Poliția spune că încă nu au fost raportate cazuri # Ziar.md
Pe rețelele sociale circulă informația precum că unele persoane ar veni la domiciliile moldovenilor, ar pretinde că sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și ar solicita date personale, după care ar comite infracțiuni. „Pâ
18:50
Circulația transportului de mare tonaj, sistată pe întreg teritoriul țării până la ora 22:00 # Ziar.md
Circulația transportului de mare tonaj a fost sistată pe întreg teritoriul țării până la ora 22:00. Poliția R. Moldova a anunțat acest lucru acum câteva minute. Potrivit instituției, măsura a
18:30
Siguranță sporită pentru cetățeni: R. Moldova își va monitoriza frontiera după standarde europene # Ziar.md
Cadrul de funcționare a Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat va fi modificat. Executivul de la Chișinău a aprobat astăzi un proiect care prevede acest lucru. Documentul introduce un mecanism național de evaluare permanentă
18:20
Energie mai ieftină pentru afaceri: granturi pentru modernizarea întreprinderilor mici și mijlocii # Ziar.md
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor avea acces la investiții care le pot reduce semnificativ cheltuielile la energie și le pot crește competitivitatea, în cadrul unui program finanțat cu 1,85 milioane de euro, destinat eficienței
18:00
FOTO/ Vinurile moldovenești au atras atenția la Paris, iar masterclass-ul cu soiuri autohtone, complet ocupat # Ziar.md
Vinificatori reuniți sub brandul național Wine of Moldova au reprezentat Republica Moldova la Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei vinicole mondiale. Evenimentul, care s-a desfășurat în perioada 15-17 februarie curent, a reunit peste 50 de mii de
17:50
Cabinetul de miniștri a aprobat aderarea R. Moldova la Acordul referitor la măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Documentul a fost adoptat la Roma la 22 noiembrie 2009, sub egida Organizației
17:20
FOTO/ Angajații IGSU, la datorie. Mai multe ambulanțe au fost ajutate să ajungă la pacienți # Ziar.md
Salvatorii și pompierii continuă să intervină pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport. Cele mai multe misiuni au fost realizate pe drumuri și trasee din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hîncești. Î
17:20
Zboruri directe din Chișinău spre Coreea de Sud: Guvernul inițiază negocieri pentru un acord aerian # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord privind serviciile aeriene cu Republica Coreea, document care ar putea deschide calea pentru operarea unor zboruri directe între Chișinău și destinații din Coreea de Sud. Decizia a fost adoptat&
17:10
Deșeurile din construcții din R. Moldova ar putea fi refolosite, inclusiv, la reparația drumurilor # Ziar.md
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor fi colectate separat, sortate și reciclate, iar o parte dintre materiale va fi reutilizată, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor. Măsura a fost anunțată de Ministerul
16:50
VIDEO/ Lovitură comună R. Moldova-România, sub egida Europol/Eurojust. Grupare de fraude prin call-centre, pe mâna poliţiei # Ziar.md
O amplă operațiune comună a autorităților din Republica Moldova și România, cu sprijinul Eurojust și Europol, a dus la reținerea unor persoane suspectate că organizau call-centre prin care înșelau oamenii cu „investi&
16:30
Instructor auto din Bălți, reținut în flagrant pentru trafic de influență: ar fi pretins 900 de euro # Ziar.md
Un instructor auto din municipiul Bălți a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii de la Procuratura municipiului Bălți, într-un dosar de trafic de influen&
16:00
Locuitorii din municipiul Bălți care nu aruncă gunoiul în tomberoane riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Aceștia vor fi identificați prin intermediul celor 40 de camere de supraveghere video care au fost instalate
16:00
Negocierile de pace Moscova-Kiev de la Geneva s-au încheiat fără rezultat. Zelenski acuză Rusia că blochează discuțiile # Ziar.md
Negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, desfășurate la Geneva, s-au încheiat fără niciun rezultat concret. După două zile de discuții, părțile nu au ajuns la un consens, iar pe 18 februarie tratativele au
Ieri
15:50
VIDEO/ Momente de panică pentru opt pescari din Bender, care au rămas pe o bucată de gheață desprinsă de mal # Ziar.md
Un incident neobișnuit s-a produs pe râul Nistru, în orașul Bender, unde mai mulți pescari au ajuns în pericol după ce gheața pe care se aflau s-a rupt. Potrivit informațiilor preliminare, opt bărba&
15:50
Peste 2.700 de persoane supravegheate electronic în R. Moldova în 2025: aproape 1.000 de victime protejate # Ziar.md
Anul trecut, 2.737 de persoane din Republica Moldova au fost supravegheate prin monitorizare electronică, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției. Dintre acestea, 960 de persoane au fost monitorizate în cadrul programelor de protecție a victimelor violenței în familie. Monitorizarea electronic&
15:10
R. Moldova ar urma să introducă reguli mai clare privind admisia, șederea și supravegherea străinilor # Ziar.md
Drepturile și obligațiile străinilor în țara noastră vor fi reglementate de o nouă lege. Guvernul a aprobat astăzi un proiect privind admisia, șederea și supravegherea non-rezidenților în R. Moldova. Autorităț
14:20
Ministerul Finanțelor vrea ajustarea accizei la carburanți în funcție de utilizarea drumurilor - agricultorii sunt vizați # Ziar.md
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a anunțat că pregătește o revizuire a modului de utilizare a accizei la carburanți, în scopul ca taxele achitate să reflecte mai precis utilizarea reală a drumurilor și impactul asupra
14:10
Mai mult de jumătate dintre școlile din R. Moldova au desfășurat astăzi orele în format fizic # Ziar.md
Șapte sute cincizeci și una de școli din R. Moldova activează astăzi în regim obișnuit, cu prezență fizică. Între timp, instituțiile de învățământ din Chișină
14:00
Fostul șef al Spitalului Clinic Bălți, trimis în judecată pentru corupție. Riscă până la 7 ani de închisoare # Ziar.md
Fostul director al Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, a fost trimis în judecată, dosarul său fiind înregistrat la Judecătoria Bălți, fiind acuzat de corupere pasivă, informează NordNews. Dacă va fi
13:30
Mii de mici antreprenori din Ucraina se confruntă cu dificultăți majore după ce atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au dus la întreruperi frecvente de electricitate, apă și încălzire, chiar și pentru mai multe zile. În
13:10
Trenul Chișinău-București înregistrează întârzieri din cauza vremii nefavorabile - va ajunge cu șase ore mai târziu # Ziar.md
Călătorii trenului Chișinău-București trebuie să se pregătească astăzi pentru întârzieri semnificative. Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a anunțat că, pe teritoriul Rom&
13:10
Stația de epurare din Brașov, blocată de... șervețele umede. Compania de apă face apel către populație # Ziar.md
Stația de epurare din Brașov, România, un sistem esențial pentru tratarea apelor uzate și protejarea mediului, se confruntă cu blocaje majore din cauza cantităților mari de șervețele umede aruncate în canalizare. Reprezentanț
12:40
Reacția ministrului Energiei la solicitarea Premier Energy și Feed Nord cu privire la majorarea tarifelor la electricitate # Ziar.md
Chiar dacă prețul energiei pe piețele regionale a înregistrat ușoare creșteri, gospodăriile din R. Moldova nu vor resimți majorări semnificative la facturile de curent. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat miercuri, 18 februarie, c&
12:40
Ninsoarea dă peste cap unele curse la Aeroportul din Chișinău. Două zboruri au fost anulate, iar altele sunt cu întârzieri # Ziar.md
Două zboruri au fost anulate și alte curse înregistrează întârzieri pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău, din cauza ninsorii și viscolului. Utilajele de deszăpezire intervin continuu pentru menținerea pistei î
12:00
Mai mulți militari moldoveni au detectat, analizat și contracarat atacuri cibernetice simulate în Singapore # Ziar.md
Un grup de militari moldoveni a participat la exercițiul multinațional Defence Cyber Marvel 2026 (DCM). Evenimentul a avut loc în perioada 9–13 februarie curent în Singapore și a întrunit peste 2.500
11:20
Guvernul facilitează revenirea acasă: mai multe bunuri personale scutite de taxe pentru moldovenii din diasporă # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a extins lista bunurilor care pot fi introduse în țară pentru moldovenii care decid să revină definitiv acasă din diasporă, fără a fi impozitate. Aceasta include mai multe lucruri de uz personal - de la jucă
