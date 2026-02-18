Noua Lege privind străinii va intra în vigoare în 2027
Logos-Press, 18 februarie 2026 20:30
Guvernul moldovean a aprobat un proiect de lege privind intrarea și șederea cetățenilor străini în Republica Moldova, informează Logos Press.
Acum 15 minute
20:45
Ceremonia de închidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc la arena din Verona, Italia, construită pe locul unui amfiteatru roman antic, potrivit Logos Press.
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:00
Floarea-soarelui argentiniană va distruge piața semințelor oleaginoase din Marea Neagră # Logos-Press
Bulgaria se pregătește să primească primele livrări de floarea-soarelui argentiniană în următoarele săptămâni. În cazul în care toate livrările vor fi efectuate conform calendarului, Bulgaria va primi aproximativ 400 000 de tone de floarea-soarelui argentiniană, a informat Logos Press.
Acum 2 ore
19:45
Lista obiectelor personale care pot fi importate atunci când reprezentanții diasporei se întorc în Moldova a fost aprobată astăzi de guvern, informează Logos Press.
Acum 4 ore
18:15
Mulți factori afectează productivitatea lucrătorilor, printre care unul dintre cei mai puțin evidenți și mai rar luați în considerare este săritul peste prânz”, potrivit Logos Press.
18:00
Legea nr. 228, cunoscută ca Legea liber-profesioniștilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, are atât de multe inexactități și capcane, încât aplicarea ei în continuare ridică semne de întrebare. Aceasta este opinia reprezentanților comunității profesionale a auditorilor după o lună și jumătate de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal.
18:00
Cabinetul de Miniștri a aprobat regulile de eliberare a voucherelor turistice. Începând cu 1 ianuarie, angajatorii moldoveni vor putea plăti pentru vacanțele angajaților lor în interiorul țării, informează Logos Press.
17:45
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a prezentat o nouă viziune strategică pentru sprijinirea mediului antreprenorial pentru 2026. Aceasta prevede o reducere a subvențiilor și o creștere a altor forme de finanțare, informează Logos Press.
17:45
Conform Logos Press, autoritățile indiene doresc ca țara să devină una dintre primele trei puteri mondiale în ceea ce privește utilizarea și crearea tehnologiei inteligenței artificiale.
17:30
Programul național „Servicii publice de îngrijire de zi – părinți care muncesc, copii la grădiniță” intenționează să creeze aproximativ 5.000 de noi locuri în grădinițe în perioada 2026-2027, informează Logos Press.
17:15
Moldova lansează o reformă a sistemului de gestionare a frontierelor de stat pentru a-l apropia de standardele în vigoare în spațiul Schengen, informează Logos Press.
17:00
Potrivit Logos Press, cererea de mere premium a crescut în timpul sărbătoririi Anului Nou chinezesc și vietnamez.
Acum 6 ore
16:45
Costul aproximativ al procedurii de evaluare a activelor întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” este de circa 7,8 milioane de lei. Fondurile sunt prevăzute de bugetul de stat ca parte a planului de creștere economică, transmite Logos Press.
16:15
Schiorul norvegian Johannes Klebo a făcut pereche cu Einar Hedegart pentru a câștiga sprintul masculin pe echipe și a obține a zecea medalie olimpică de aur din cariera sa, a raportat Logos Press.
16:00
În 2026, piața imobiliară din Sofia și din marile orașe ale țării se va apropia de formatul „un cumpărător pe proprietate”, potrivit Logos Press.
15:45
Nvidia și Meta își extind parteneriatul strategic pentru a construi o infrastructură de inteligență artificială pe scară largă # Logos-Press
Compania americană de tehnologie Nvidia, lider mondial în dezvoltarea procesoarelor grafice și a tehnologiilor de inteligență artificială și Meta Platforms (proprietarul celor mai mari rețele sociale) au anunțat un parteneriat strategic pe termen lung, potrivit Logos Press.
15:30
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Poliția de Frontieră au descoperit o schemă în care o companie moldovenească a exportat în SUA vin francez în valoare de aproape 5 milioane de lei pe o perioadă de cinci ani, cu încălcarea drepturilor de autor, informează Logos Press.
15:30
Leul moldovenesc s-a apreciat cu 0,59% în ultima lună, iar în ultimele 12 luni a înregistrat o creștere record de 8,93%, ceea ce indică nu numai o creștere a încrederii în moneda națională, potrivit Logos Press.
15:15
Dimensiunea industriei mondiale a comerțului cu pește și fructe de mare este estimată la aproximativ 195 de miliarde de dolari. Nu există o estimare oficială a fraudei în acest sector. Cu toate acestea, studiile empirice arată că aproximativ 20 % din comerțul cu aceste produse poate fi susceptibil la diverse tipuri de fraudă.
15:00
Un prim lot de 34 de opere de artă aparținând fostului ministru român de Finanțe Darius Vîlcov, condamnat la 5 ani de închisoare pentru spălare de bani, a fost vândut la o licitație ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) pentru suma totală de 791.450 de euro, informează Logos Press.
Acum 8 ore
14:30
Microsoft va investi 50 de miliarde de dolari în dezvoltarea inteligenței artificiale în Sudul Global # Logos-Press
Microsoft și-a anunțat intenția de a investi 50 de miliarde de dolari până în 2030 pentru a dezvolta infrastructura inteligenței artificiale (AI) în Sudul Global, potrivit Logos Press.
14:15
Cotele accizelor la alcool, tutun și produse energetice vor fi aduse în Moldova la nivelul minim al UE, cu excepția motorinei, pentru care accizele vor fi mai mici decât minimul european, informează Logos Press.
14:00
Euro este în scădere pe fondul informațiilor privind demisia anticipată a șefei BCE înainte de alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor, pentru a-i oferi liderului francez demisionar Emmanuel Macron șansa de a influența alegerea succesorului său, a raportat Logos Press, citând Financial Times.
13:30
Afluxul de apă din Carpați în partea moldovenească a Nistrului s-a dublat din cauza vremii relativ calde pentru această perioadă a anului și a precipitațiilor abundente. Inundația de primăvară în Moldova va fi mult mai abundentă decât în anii precedenți, dar cât de mult va depinde de hidroenergia Ucrainei, a raportat Logos Press.
13:00
Lanțul american de restaurante fast-food Steak ‘n Shake, care a introdus acceptarea plăților cu bitcoin în mai 2025, a declarat că și-a crescut „semnificativ” vânzările, informează Logos Press.
Acum 12 ore
12:45
Sprijinul guvernamental și achizițiile publice pentru sectoare precum microcipurile, automobilele, produsele chimice și tehnologiile cuantice vor fi limitate la produsele fabricate în Uniunea Europeană, a raportat Logos Press.
12:30
Șase seturi de medalii au fost disputate în cea de-a 11-a zi de concurs a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia.
12:00
Discuțiile în jurul implementării unui sistem de promisiuni pentru ambalaje (SDA) în Moldova depășesc agenda de mediu. Formal, este vorba despre colectarea ambalajelor din sticlă, plastic și metal. Cu toate acestea, în esență, țara se confruntă cu crearea unui nou sistem economic în care se intersectează interesele producătorilor, comercianților cu amănuntul și reciclatorilor. Activul cheie nu este ambalajul ca deșeu, ci sticla ca resursă.
11:45
Din cauza ninsorilor și a viscolului din Moldova, circulația camioanelor a fost suspendată temporar pe unele tronsoane ale autostrăzilor R34, M3 și R34.3. Din cauza vremii nefavorabile, peste 1.200 de consumatori au rămas fără energie electrică, majoritatea în sudul țării, informează Logos Press.
11:30
Apple se pregătește să lanseze mai multe dispozitive portabile cu elemente de inteligență artificială și camere încorporate, potrivit Logos Press.
11:15
Încercarea unei pasagere dintr-un zbor Chișinău-Yerevan de a scoate din Moldova bunuri nedeclarate în valoare de 60.000 de dolari a eșuat, informează Logos Press.
10:15
Parlamentarii au fost nemulțumiți de raportul președintelui Consiliului Concurenței, Alexei Hercescu, privind stadiul implementării Programului Național de Aderare privind Clusterul Pieței Interne, Capitolul 8, Politica de concurență, informează Logos Press.
09:30
Armata SUA a utilizat rețeaua neuronală Claude de la Anthropic într-o operațiune de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit Logos Press.
09:15
Proiectul de lege privind cripto-activele care urmează să fie elaborat până la sfârșitul anului este unul dintre cele mai „sensibile” pentru instituțiile supravegheate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Elaborarea acestuia este asistată de un expert OSCE, potrivit Logos Press.
08:45
Bitcoin scade sub 67.000 de dolari, în timp ce acțiunile tehnologice continuă să scadă # Logos-Press
Criptomonedele au început săptămâna scurtată din SUA pe o tendință descendentă, bitcoin coborând marți sub pragul de 67.000 de dolari, ieșind dintr-un interval săptămânal îngust de 68.000 – 70.000 de dolari, potrivit Logos Press.
08:15
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu o delegație de senatori americani, cu care a discutat despre cooperarea bilaterală, situația din regiune și sancțiunile împotriva Rusiei, informează Logos Press.
Acum 24 ore
21:15
Nicușor Dan: România poate participa la reuniunea Consiliului Păcii doar în calitate de observator # Logos-Press
România negociază în prezent cu autoritățile americane statutul de observator al potențialilor membri ai Consiliului de Pace, singura poziție pe care România o poate accepta din cauza „neconcordanțelor” dintre Carta Consiliului și angajamentele existente ale României, informează Logos Press.
Ieri
18:15
În ianuarie 2026, cuantumul impozitului pe venit plătit de persoanele fizice care închiriază imobile a crescut cu 18,4% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la 9,7 milioane de lei, informează Logos Press.
18:00
Moldova a încheiat anul cu un sold pozitiv al exporturilor pentru prima dată în ultimii ani. Livrările în străinătate în 2025 au totalizat 3,8 miliarde de dolari, în creștere cu 6,4% față de perioada anterioară. Iar aceasta este probabil singura veste bună din balanța comercială externă a țării.
17:45
Săptămâna trecută, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură AIPA a autorizat subvenții în valoare de 63,01 milioane de lei pentru plata către fermieri din Fondul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a informat Logos Press.
17:30
Nicolae Susan: Micii viticultori pot organiza, de asemenea, exporturi directe către UE # Logos-Press
Experiența producătorului de struguri de masă Nikolai Susan, din satul Ursoaya (raionul Cahul), demonstrează că, prin cooperare și consultanță, organizarea exporturilor către Uniunea Europeană este realistă chiar și pentru fermierii mici și mijlocii, informează Logos Press.
17:15
Turcia este țara cu cel mai mare număr de companii de apărare dintre țările NATO. Țara are peste 3.500 de companii de apărare, comparativ cu aproximativ 2.800 în cele 29 de țări aliate din Europa, a raportat Logos Press.
17:15
În timp ce mulți dintre cei mai bogați oameni din SUA se concentrează pe multiplicarea capitalului lor, unii împărtășesc în mod activ averea lor cu publicul, relatează Logos Press.
17:00
Oferta excedentară și scăderea prețurilor la zahăr au devenit o provocare majoră pentru industria mondială a zahărului. Producătorii ucraineni de zahăr promit să respecte de acum înainte normele pieței europene a zahărului, a informat Logos Press.
16:30
În ianuarie 2026, Primăria Parisului a anunțat că intenționează să pună pe Turnul Eiffel numele a 72 de femei de știință din întreaga lume, potrivit Logos Press.
16:15
Regatul Norvegiei va deschide o ambasadă permanentă la Chișinău. Acesta este un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova, informează Logos Press.
16:00
România este un exportator regional destul de mare de banane, deși fructul nu crește în această țară, potrivit Logos Press.
15:45
Suedia ia în considerare abandonarea monedei naționale (coroana) în favoarea monedei euro din cauza schimbărilor geopolitice, a aderării la NATO și a vulnerabilității coroanei, potrivit Logos Press.
15:30
A fost pentru prima dată când o mamă și un fiu au participat la aceleași Jocuri de Iarnă # Logos-Press
Schiorii alpini Sarah Schleper și Lasse Gahiola, reprezentând Mexicul, au devenit primii mamă și fiu din istorie care participă la o Olimpiadă de iarnă, potrivit Logos Press.
15:15
Dacă înainte cursa spațială era o arenă a statelor, acum s-a transformat într-un duel al antreprenorilor super-bogați ai secolului XXI. Competiția dintre Ilon Musk și Jeff Bezos a atins un nou nivel: acum miliardarii se luptă pentru Lună, potrivit Logos Press.
