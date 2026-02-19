CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală

ProTV.md, 19 februarie 2026 09:10

CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală

Acum 10 minute
09:20
Vremea nefavorabilă a creat probleme: O femeie a rămas blocată între fiarele mașinii, în urma unui accident, iar mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți – FOTO ProTV.md
Vremea nefavorabilă a creat probleme: O femeie a rămas blocată între fiarele mașinii, în urma unui accident, iar mai multe ambulanțe nu au putut ajunge la pacienți – FOTO
09:20
Newcastle stabilește noi recorduri în victoria la scor de pe terenul lui Qarabag - FOTO ProTV.md
Newcastle stabilește noi recorduri în victoria la scor de pe terenul lui Qarabag - FOTO
Acum 30 minute
09:10
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală ProTV.md
CNN: Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, dar Trump nu a luat încă o decizie finală
09:00
Atac major cu drone în Rusia, o rafinărie este în flăcări - VIDEO ProTV.md
Atac major cu drone în Rusia, o rafinărie este în flăcări - VIDEO
Acum o oră
08:50
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare ProTV.md
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare
08:40
Circulația transportului de mare tonaj - reluată. Toate drumurile naționale sunt deschise. Cum se circulă în țară - FOTO ProTV.md
Circulația transportului de mare tonaj - reluată. Toate drumurile naționale sunt deschise. Cum se circulă în țară - FOTO
08:30
Africanii forțați de ruși să lupte în Ucraina cer ajutor. Africa de Sud, aliata lui Putin: ”Ademeniți prin înșelăciune” ProTV.md
Africanii forțați de ruși să lupte în Ucraina cer ajutor. Africa de Sud, aliata lui Putin: ”Ademeniți prin înșelăciune”
Acum 2 ore
08:20
Curs valutar BNM pentru 19 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 19 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Activități infracționale dirijate de ruși prin persoane publice din Ucraina în Moldova. Polițiștii și procurorii au descins cu percheziții ProTV.md
Activități infracționale dirijate de ruși prin persoane publice din Ucraina în Moldova. Polițiștii și procurorii au descins cu percheziții
08:10
Cum încearcă Putin să-l corupă pe Trump pentru a scăpa de sancțiuni: „Toți vor câștiga mulți bani” (The Economist) ProTV.md
Cum încearcă Putin să-l corupă pe Trump pentru a scăpa de sancțiuni: „Toți vor câștiga mulți bani” (The Economist)
07:50
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -11 grade noaptea, iar în capitală -8 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -11 grade noaptea, iar în capitală -8 grade. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:30
Polițiștii din Strășeni au salvat un bărbat de 62 de ani, transportându-l pe jos 500 de metri până la ambulanță din cauza drumurilor blocate de zăpadă - VIDEO ProTV.md
Polițiștii din Strășeni au salvat un bărbat de 62 de ani, transportându-l pe jos 500 de metri până la ambulanță din cauza drumurilor blocate de zăpadă - VIDEO
23:20
Cauza inundației de pe strada Grădina Botanica din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart - VIDEO ProTV.md
Cauza inundației de pe strada Grădina Botanica din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart - VIDEO
23:10
Măcel la Istanbul! Galatasaray o distruge pe Juventus într-un meci cu șapte goluri - VIDEO ProTV.md
Măcel la Istanbul! Galatasaray o distruge pe Juventus într-un meci cu șapte goluri - VIDEO
23:10
Chișinău devine duminică arena marilor dueluri: Corneliu Lîsîi apără onoarea capitalei împotriva lui Andrei Sanjura în Wise Boxing Night - VIDEO ProTV.md
Chișinău devine duminică arena marilor dueluri: Corneliu Lîsîi apără onoarea capitalei împotriva lui Andrei Sanjura în Wise Boxing Night - VIDEO
23:10
Duel tensionat la Lisabona: Vinicius Junior marchează golul victoriei pentru Real Madrid, dansează provocator și acuză un adversar de rasism în meciul cu Benfica - VIDEO ProTV.md
Duel tensionat la Lisabona: Vinicius Junior marchează golul victoriei pentru Real Madrid, dansează provocator și acuză un adversar de rasism în meciul cu Benfica - VIDEO
23:00
Germania își confirmă supremația în bob-2 masculin la Olimpiada de la Milano Cortina, iar România înregistrează un rezultat istoric prin Tentea și Iordache, cel mai bun din ultimii 34 de ani - VIDEO ProTV.md
Germania își confirmă supremația în bob-2 masculin la Olimpiada de la Milano Cortina, iar România înregistrează un rezultat istoric prin Tentea și Iordache, cel mai bun din ultimii 34 de ani - VIDEO
23:00
Norvegia își consolidează supremația la Olimpiada de la Milano Cortina, cucerind aurul în combinata nordică masculin și în schiul acrobatic Big Air - VIDEO ProTV.md
Norvegia își consolidează supremația la Olimpiada de la Milano Cortina, cucerind aurul în combinata nordică masculin și în schiul acrobatic Big Air - VIDEO
22:50
Paris Saint-Germain realizează o revenire spectaculoasă în fața lui AS Monaco în Champions League, întorcând scorul după două goluri rapide primite, cu Desire Doue în rol de superstar de neoprit - VIDEO ProTV.md
Paris Saint-Germain realizează o revenire spectaculoasă în fața lui AS Monaco în Champions League, întorcând scorul după două goluri rapide primite, cu Desire Doue în rol de superstar de neoprit - VIDEO
22:50
Gestul curajos al lui Vladislav Heraskevici la Olimpiadă costă descalificarea, dar îi aduce sprijin financiar de peste 200.000 de dolari din partea lui Rinat Ahmetov, patronul Șahtior Donețk - VIDEO ProTV.md
Gestul curajos al lui Vladislav Heraskevici la Olimpiadă costă descalificarea, dar îi aduce sprijin financiar de peste 200.000 de dolari din partea lui Rinat Ahmetov, patronul Șahtior Donețk - VIDEO
22:50
Echipa masculină de biatlon a Franței scrie istorie la Jocurile Olimpice, câștigând pentru prima dată proba de ștafetă după o revenire spectaculoasă de pe ultimele locuri - VIDEO ProTV.md
Echipa masculină de biatlon a Franței scrie istorie la Jocurile Olimpice, câștigând pentru prima dată proba de ștafetă după o revenire spectaculoasă de pe ultimele locuri - VIDEO
22:40
Punch, puiul de maimuță singuratic din Japonia, găsește în sfârșit o familie iubitoare după săptămâni de tristețe și izolare într-un sanctuar de animale - VIDEO ProTV.md
Punch, puiul de maimuță singuratic din Japonia, găsește în sfârșit o familie iubitoare după săptămâni de tristețe și izolare într-un sanctuar de animale - VIDEO
22:40
Echipa masculină a Italiei adaugă a noua medalie de aur în palmares prin victorie la patinaj viteză, menținând țara pe locul doi în clasamentul general, devansată doar de Norvegia - VIDEO ProTV.md
Echipa masculină a Italiei adaugă a noua medalie de aur în palmares prin victorie la patinaj viteză, menținând țara pe locul doi în clasamentul general, devansată doar de Norvegia - VIDEO
22:30
Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 și critică lipsa armamentului din partea Occidentului - VIDEO ProTV.md
Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 și critică lipsa armamentului din partea Occidentului - VIDEO
22:20
Viscol puternic în România: strat de zăpadă de până la jumătate de metru, camioane blocate pe șosele și intervenții de urgență în București - VIDEO ProTV.md
Viscol puternic în România: strat de zăpadă de până la jumătate de metru, camioane blocate pe șosele și intervenții de urgență în București - VIDEO
22:20
Intervenție nocturnă a serviciilor municipale din Chișinău: 250 de utilaje și echipe de voluntari mobilizate pentru curățarea străzilor, trotuarelor și parcurilor – VIDEO ProTV.md
Intervenție nocturnă a serviciilor municipale din Chișinău: 250 de utilaje și echipe de voluntari mobilizate pentru curățarea străzilor, trotuarelor și parcurilor – VIDEO
22:10
Vești liniștitoare pentru consumatori: Dorin Junghietu afirmă că, deocamdată, nu sunt premise pentru majorarea tarifului la energie electrică - VIDEO ProTV.md
Vești liniștitoare pentru consumatori: Dorin Junghietu afirmă că, deocamdată, nu sunt premise pentru majorarea tarifului la energie electrică - VIDEO
22:10
Spectacol de artă efemeră pe malul lacului Baikal: festival internațional transformă gheața în sculpturi impresionante de poveste - VIDEO ProTV.md
Spectacol de artă efemeră pe malul lacului Baikal: festival internațional transformă gheața în sculpturi impresionante de poveste - VIDEO
22:00
Fără acord și fără calendar: runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina la Geneva s-a încheiat cu poziții divergente asupra Donbasului și teritoriilor ocupate - VIDEO ProTV.md
Fără acord și fără calendar: runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina la Geneva s-a încheiat cu poziții divergente asupra Donbasului și teritoriilor ocupate - VIDEO
21:40
Ping-pong de acuzații pe proiectul „Curți europene”: Ceban amenință că preia lucrările, Bolea susține că primarul face declarații fără fundament - VIDEO ProTV.md
Ping-pong de acuzații pe proiectul „Curți europene”: Ceban amenință că preia lucrările, Bolea susține că primarul face declarații fără fundament - VIDEO
21:30
Zăpada depusă spre seară a dat peste cap circulația în capitală: curțile blocurilor necurățate, străzile secundare impracticabile, iar unii șoferi au fost nevoiți să-și lase mașinile acasă - VIDEO ProTV.md
Zăpada depusă spre seară a dat peste cap circulația în capitală: curțile blocurilor necurățate, străzile secundare impracticabile, iar unii șoferi au fost nevoiți să-și lase mașinile acasă - VIDEO
21:30
Trafic suspendat la frontiere: vehiculele de mare tonaj și autobuzele nu pot traversa granița până la ameliorarea condițiilor meteo - FOTO ProTV.md
Trafic suspendat la frontiere: vehiculele de mare tonaj și autobuzele nu pot traversa granița până la ameliorarea condițiilor meteo - FOTO
21:20
Haos pe șosele din cauza ninsorilor abundente: trasee închise, trafic aerian și feroviar perturbat, ambulanțe împotmolite și mii de oameni rămași fără lumină - VIDEO ProTV.md
Haos pe șosele din cauza ninsorilor abundente: trasee închise, trafic aerian și feroviar perturbat, ambulanțe împotmolite și mii de oameni rămași fără lumină - VIDEO
21:10
Vlad Plahotniuc refuză să facă declarații în dosarul lui Igor Dodon, iar experții susțin că tăcerea sa are atât motivații juridice, cât și efecte politice asupra soluționării cazului - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc refuză să facă declarații în dosarul lui Igor Dodon, iar experții susțin că tăcerea sa are atât motivații juridice, cât și efecte politice asupra soluționării cazului - VIDEO
21:00
Implementarea sistemului MD-Alert, care ar avertiza populația despre situații de urgență, amânată până în 2027: autoritățile lucrează în continuare la concept și aspectele tehnice - VIDEO ProTV.md
Implementarea sistemului MD-Alert, care ar avertiza populația despre situații de urgență, amânată până în 2027: autoritățile lucrează în continuare la concept și aspectele tehnice - VIDEO
Acum 24 ore
20:20
Trafic blocat între localitățile Slobozia Mare și Vulcănești din raionul Cahul din cauza vremii nefavorabile: poliția recomandă rute alternative șoferilor - FOTO ProTV.md
Trafic blocat între localitățile Slobozia Mare și Vulcănești din raionul Cahul din cauza vremii nefavorabile: poliția recomandă rute alternative șoferilor - FOTO
20:00
Elevii din capitală revin cu prezență fizică la ore – VIDEO ProTV.md
Elevii din capitală revin cu prezență fizică la ore – VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.02.2026
19:40
Reforma administrației publice nu este un moft: autoritățile explică importanța schimbărilor pentru dezvoltarea localităților - VIDEO ProTV.md
Reforma administrației publice nu este un moft: autoritățile explică importanța schimbărilor pentru dezvoltarea localităților - VIDEO
19:10
Trafic blocat temporar în localitatea Burlăceni, raionul Cahul, din cauza vremii nefavorabile – VIDEO ProTV.md
Trafic blocat temporar în localitatea Burlăceni, raionul Cahul, din cauza vremii nefavorabile – VIDEO
19:00
Poliția avertizează cetățenii să nu cadă în plasa mesajelor false despre angajați ai MAI care solicită date personale: până acum nu au fost înregistrate astfel de incidente ProTV.md
Poliția avertizează cetățenii să nu cadă în plasa mesajelor false despre angajați ai MAI care solicită date personale: până acum nu au fost înregistrate astfel de incidente
19:00
Chișinău sub nămeți: echipele municipale și voluntarii acționează neîntrerupt pentru deszăpezirea străzilor, trotuarelor și stațiilor de transport public - FOTO/VIDEO ProTV.md
Chișinău sub nămeți: echipele municipale și voluntarii acționează neîntrerupt pentru deszăpezirea străzilor, trotuarelor și stațiilor de transport public - FOTO/VIDEO
18:50
Peste 10 echipaje de poliție patrulează zilnic pe întreg teritoriul raionului Orhei pentru siguranța șoferilor și pietonilor în condiții de iarnă - FOTO ProTV.md
Peste 10 echipaje de poliție patrulează zilnic pe întreg teritoriul raionului Orhei pentru siguranța șoferilor și pietonilor în condiții de iarnă - FOTO
18:50
Restricții temporare pentru transportul de mare tonaj în toată țara din cauza vremii nefavorabile. Până când este valabilă măsura ProTV.md
Restricții temporare pentru transportul de mare tonaj în toată țara din cauza vremii nefavorabile. Până când este valabilă măsura
18:40
Peste 10 echipaje de poliție patrulează zilnic pe întreg teritoriul raionului pentru siguranța șoferilor și pietonilor în condiții de iarnă dificile - FOTO ProTV.md
Peste 10 echipaje de poliție patrulează zilnic pe întreg teritoriul raionului pentru siguranța șoferilor și pietonilor în condiții de iarnă dificile - FOTO
18:10
Intervenții rapide la Basarabeasca: polițiștii au tractat un automobil și au deblocat o ambulanță blocată în trafic - FOTO ProTV.md
Intervenții rapide la Basarabeasca: polițiștii au tractat un automobil și au deblocat o ambulanță blocată în trafic - FOTO
18:00
Ungaria anunță și ea măsuri contra Ucrainei, ca represalii după blocarea conductei cu petrol rusesc ProTV.md
Ungaria anunță și ea măsuri contra Ucrainei, ca represalii după blocarea conductei cu petrol rusesc
18:00
Trump se află „tot mai aproape de un război major cu Iranul”. Dar când începe? Dezvăluirile unei publicații americane, pe fondul mobilizării militare a SUA ProTV.md
Trump se află „tot mai aproape de un război major cu Iranul”. Dar când începe? Dezvăluirile unei publicații americane, pe fondul mobilizării militare a SUA
17:50
Rusia cere țărilor europene dovezile că l-a otrăvit pe Alexei Navalnîi cu o toxină de broască ProTV.md
Rusia cere țărilor europene dovezile că l-a otrăvit pe Alexei Navalnîi cu o toxină de broască
17:40
Legea privind pensiile magistraților a trecut de Curtea Constituțională. Merge la promulgare. Cum s-a împărțit votul și cum își motivează CCR decizia ProTV.md
Legea privind pensiile magistraților a trecut de Curtea Constituțională. Merge la promulgare. Cum s-a împărțit votul și cum își motivează CCR decizia
