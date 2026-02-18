Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 și critică lipsa armamentului din partea Occidentului - VIDEO

ProTV.md, 18 februarie 2026 22:30

Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 și critică lipsa armamentului din partea Occidentului - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
22:40
Punch, puiul de maimuță singuratic din Japonia, găsește în sfârșit o familie iubitoare după săptămâni de tristețe și izolare într-un sanctuar de animale - VIDEO ProTV.md
Punch, puiul de maimuță singuratic din Japonia, găsește în sfârșit o familie iubitoare după săptămâni de tristețe și izolare într-un sanctuar de animale - VIDEO
22:40
Echipa masculină a Italiei adaugă a noua medalie de aur în palmares prin victorie la patinaj viteză, menținând țara pe locul doi în clasamentul general, devansată doar de Norvegia - VIDEO ProTV.md
Echipa masculină a Italiei adaugă a noua medalie de aur în palmares prin victorie la patinaj viteză, menținând țara pe locul doi în clasamentul general, devansată doar de Norvegia - VIDEO
Acum 30 minute
22:30
Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 și critică lipsa armamentului din partea Occidentului - VIDEO ProTV.md
Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 și critică lipsa armamentului din partea Occidentului - VIDEO
22:20
Viscol puternic în România: strat de zăpadă de până la jumătate de metru, camioane blocate pe șosele și intervenții de urgență în București - VIDEO ProTV.md
Viscol puternic în România: strat de zăpadă de până la jumătate de metru, camioane blocate pe șosele și intervenții de urgență în București - VIDEO
22:20
Intervenție nocturnă a serviciilor municipale din Chișinău: 250 de utilaje și echipe de voluntari mobilizate pentru curățarea străzilor, trotuarelor și parcurilor – VIDEO ProTV.md
Intervenție nocturnă a serviciilor municipale din Chișinău: 250 de utilaje și echipe de voluntari mobilizate pentru curățarea străzilor, trotuarelor și parcurilor – VIDEO
Acum o oră
22:10
Vești liniștitoare pentru consumatori: Dorin Junghietu afirmă că, deocamdată, nu sunt premise pentru majorarea tarifului la energie electrică - VIDEO ProTV.md
Vești liniștitoare pentru consumatori: Dorin Junghietu afirmă că, deocamdată, nu sunt premise pentru majorarea tarifului la energie electrică - VIDEO
22:10
Spectacol de artă efemeră pe malul lacului Baikal: festival internațional transformă gheața în sculpturi impresionante de poveste - VIDEO ProTV.md
Spectacol de artă efemeră pe malul lacului Baikal: festival internațional transformă gheața în sculpturi impresionante de poveste - VIDEO
22:00
Fără acord și fără calendar: runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina la Geneva s-a încheiat cu poziții divergente asupra Donbasului și teritoriilor ocupate - VIDEO ProTV.md
Fără acord și fără calendar: runda de negocieri dintre Rusia și Ucraina la Geneva s-a încheiat cu poziții divergente asupra Donbasului și teritoriilor ocupate - VIDEO
Acum 2 ore
21:40
Ping-pong de acuzații pe proiectul „Curți europene”: Ceban amenință că preia lucrările, Bolea susține că primarul face declarații fără fundament - VIDEO ProTV.md
Ping-pong de acuzații pe proiectul „Curți europene”: Ceban amenință că preia lucrările, Bolea susține că primarul face declarații fără fundament - VIDEO
21:30
Zăpada depusă spre seară a dat peste cap circulația în capitală: curțile blocurilor necurățate, străzile secundare impracticabile, iar unii șoferi au fost nevoiți să-și lase mașinile acasă - VIDEO ProTV.md
Zăpada depusă spre seară a dat peste cap circulația în capitală: curțile blocurilor necurățate, străzile secundare impracticabile, iar unii șoferi au fost nevoiți să-și lase mașinile acasă - VIDEO
21:30
Trafic suspendat la frontiere: vehiculele de mare tonaj și autobuzele nu pot traversa granița până la ameliorarea condițiilor meteo - FOTO ProTV.md
Trafic suspendat la frontiere: vehiculele de mare tonaj și autobuzele nu pot traversa granița până la ameliorarea condițiilor meteo - FOTO
21:20
Haos pe șosele din cauza ninsorilor abundente: trasee închise, trafic aerian și feroviar perturbat, ambulanțe împotmolite și mii de oameni rămași fără lumină - VIDEO ProTV.md
Haos pe șosele din cauza ninsorilor abundente: trasee închise, trafic aerian și feroviar perturbat, ambulanțe împotmolite și mii de oameni rămași fără lumină - VIDEO
21:10
Vlad Plahotniuc refuză să facă declarații în dosarul lui Igor Dodon, iar experții susțin că tăcerea sa are atât motivații juridice, cât și efecte politice asupra soluționării cazului - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc refuză să facă declarații în dosarul lui Igor Dodon, iar experții susțin că tăcerea sa are atât motivații juridice, cât și efecte politice asupra soluționării cazului - VIDEO
21:00
Implementarea sistemului MD-Alert, care ar avertiza populația despre situații de urgență, amânată până în 2027: autoritățile lucrează în continuare la concept și aspectele tehnice - VIDEO ProTV.md
Implementarea sistemului MD-Alert, care ar avertiza populația despre situații de urgență, amânată până în 2027: autoritățile lucrează în continuare la concept și aspectele tehnice - VIDEO
Acum 4 ore
20:20
Trafic blocat între localitățile Slobozia Mare și Vulcănești din raionul Cahul din cauza vremii nefavorabile: poliția recomandă rute alternative șoferilor - FOTO ProTV.md
Trafic blocat între localitățile Slobozia Mare și Vulcănești din raionul Cahul din cauza vremii nefavorabile: poliția recomandă rute alternative șoferilor - FOTO
20:00
Elevii din capitală revin cu prezență fizică la ore – VIDEO ProTV.md
Elevii din capitală revin cu prezență fizică la ore – VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.02.2026
19:40
Reforma administrației publice nu este un moft: autoritățile explică importanța schimbărilor pentru dezvoltarea localităților - VIDEO ProTV.md
Reforma administrației publice nu este un moft: autoritățile explică importanța schimbărilor pentru dezvoltarea localităților - VIDEO
19:10
Trafic blocat temporar în localitatea Burlăceni, raionul Cahul, din cauza vremii nefavorabile – VIDEO ProTV.md
Trafic blocat temporar în localitatea Burlăceni, raionul Cahul, din cauza vremii nefavorabile – VIDEO
19:00
Poliția avertizează cetățenii să nu cadă în plasa mesajelor false despre angajați ai MAI care solicită date personale: până acum nu au fost înregistrate astfel de incidente ProTV.md
Poliția avertizează cetățenii să nu cadă în plasa mesajelor false despre angajați ai MAI care solicită date personale: până acum nu au fost înregistrate astfel de incidente
19:00
Chișinău sub nămeți: echipele municipale și voluntarii acționează neîntrerupt pentru deszăpezirea străzilor, trotuarelor și stațiilor de transport public - FOTO/VIDEO ProTV.md
Chișinău sub nămeți: echipele municipale și voluntarii acționează neîntrerupt pentru deszăpezirea străzilor, trotuarelor și stațiilor de transport public - FOTO/VIDEO
18:50
Peste 10 echipaje de poliție patrulează zilnic pe întreg teritoriul raionului Orhei pentru siguranța șoferilor și pietonilor în condiții de iarnă - FOTO ProTV.md
Peste 10 echipaje de poliție patrulează zilnic pe întreg teritoriul raionului Orhei pentru siguranța șoferilor și pietonilor în condiții de iarnă - FOTO
18:50
Restricții temporare pentru transportul de mare tonaj în toată țara din cauza vremii nefavorabile. Până când este valabilă măsura ProTV.md
Restricții temporare pentru transportul de mare tonaj în toată țara din cauza vremii nefavorabile. Până când este valabilă măsura
Acum 6 ore
18:40
Peste 10 echipaje de poliție patrulează zilnic pe întreg teritoriul raionului pentru siguranța șoferilor și pietonilor în condiții de iarnă dificile - FOTO ProTV.md
Peste 10 echipaje de poliție patrulează zilnic pe întreg teritoriul raionului pentru siguranța șoferilor și pietonilor în condiții de iarnă dificile - FOTO
18:10
Intervenții rapide la Basarabeasca: polițiștii au tractat un automobil și au deblocat o ambulanță blocată în trafic - FOTO ProTV.md
Intervenții rapide la Basarabeasca: polițiștii au tractat un automobil și au deblocat o ambulanță blocată în trafic - FOTO
18:00
Ungaria anunță și ea măsuri contra Ucrainei, ca represalii după blocarea conductei cu petrol rusesc ProTV.md
Ungaria anunță și ea măsuri contra Ucrainei, ca represalii după blocarea conductei cu petrol rusesc
18:00
Trump se află „tot mai aproape de un război major cu Iranul”. Dar când începe? Dezvăluirile unei publicații americane, pe fondul mobilizării militare a SUA ProTV.md
Trump se află „tot mai aproape de un război major cu Iranul”. Dar când începe? Dezvăluirile unei publicații americane, pe fondul mobilizării militare a SUA
17:50
Rusia cere țărilor europene dovezile că l-a otrăvit pe Alexei Navalnîi cu o toxină de broască ProTV.md
Rusia cere țărilor europene dovezile că l-a otrăvit pe Alexei Navalnîi cu o toxină de broască
17:40
Legea privind pensiile magistraților a trecut de Curtea Constituțională. Merge la promulgare. Cum s-a împărțit votul și cum își motivează CCR decizia ProTV.md
Legea privind pensiile magistraților a trecut de Curtea Constituțională. Merge la promulgare. Cum s-a împărțit votul și cum își motivează CCR decizia
17:30
O femeie a fost transportată la spital după ce a fost lovită de o mașină, în timp ce traversa strada neregulamentar - FOTO ProTV.md
O femeie a fost transportată la spital după ce a fost lovită de o mașină, în timp ce traversa strada neregulamentar - FOTO
17:20
Circulație dificilă în localitatea Burlăceni: șoferii se confruntă cu provocări pe drum, iar poliția intervine pentru siguranță - VIDEO ProTV.md
Circulație dificilă în localitatea Burlăceni: șoferii se confruntă cu provocări pe drum, iar poliția intervine pentru siguranță - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 18.02.2026
17:00
Republica Moldova în top 5 țări din Europa de Est la internet fix în 2025: viteze mari și conexiuni moderne prin fibră optică ProTV.md
Republica Moldova în top 5 țări din Europa de Est la internet fix în 2025: viteze mari și conexiuni moderne prin fibră optică
16:50
Clipe de groază pentru opt pescari, după ce au plutit pe o bucată de gheață. Momentul, surprins de martori – VIDEO ProTV.md
Clipe de groază pentru opt pescari, după ce au plutit pe o bucată de gheață. Momentul, surprins de martori – VIDEO
Acum 8 ore
16:30
Ședința Guvernului din 18 februarie ProTV.md
Ședința Guvernului din 18 februarie
16:30
Instructor auto din Bălți, reținut în flagrant pentru trafic de influență: ar fi cerut 900 de euro pentru obținerea permisului de conducere - FOTO ProTV.md
Instructor auto din Bălți, reținut în flagrant pentru trafic de influență: ar fi cerut 900 de euro pentru obținerea permisului de conducere - FOTO
16:30
Ninsori puternice și rafale de vânt în apropiere de Comrat: Poliția îndeamnă șoferii să evite deplasările neesențiale – VIDEO ProTV.md
Ninsori puternice și rafale de vânt în apropiere de Comrat: Poliția îndeamnă șoferii să evite deplasările neesențiale – VIDEO
16:20
Atenție, șoferi! Trafic suspendat pe stradela Călărași din Chișinău din cauza vremii nefavorabile ProTV.md
Atenție, șoferi! Trafic suspendat pe stradela Călărași din Chișinău din cauza vremii nefavorabile
16:10
Atenție, șoferi! Circulație suspendată temporar pe stradela Călărași din Chișinău ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulație suspendată temporar pe stradela Călărași din Chișinău
16:00
Vremea rea dă bătăi de cap șoferilor. Mai multe mașini și camioane au rămas blocate din cauza zăpezii. Polițiștii intervin pentru tractare în mai multe raioane - FOTO/VIDEO ProTV.md
Vremea rea dă bătăi de cap șoferilor. Mai multe mașini și camioane au rămas blocate din cauza zăpezii. Polițiștii intervin pentru tractare în mai multe raioane - FOTO/VIDEO
16:00
Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență” ProTV.md
Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență”
15:50
Cauza inundației de pe strada Grădina Botanica din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart - FOTO ProTV.md
Cauza inundației de pe strada Grădina Botanica din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart - FOTO
15:50
Vremea îngreunează accesul ambulanțelor la pacienți: Mai multe autospeciale au rămas blocate pe drumurile din țară – FOTO ProTV.md
Vremea îngreunează accesul ambulanțelor la pacienți: Mai multe autospeciale au rămas blocate pe drumurile din țară – FOTO
15:50
Informații actualizate de la Premier Energy: Peste patru mii de consumatori au rămas fără lumină. Raioanele vizate ProTV.md
Informații actualizate de la Premier Energy: Peste patru mii de consumatori au rămas fără lumină. Raioanele vizate
15:40
Cauza inundației pe o stradă din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart. Muncitorii au intervenit - FOTO ProTV.md
Cauza inundației pe o stradă din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart. Muncitorii au intervenit - FOTO
15:30
Informații actualizate de la Premier Energy: Aproximativ 4 222 de consumatori au rămas fără lumină. Raioanele vizate ProTV.md
Informații actualizate de la Premier Energy: Aproximativ 4 222 de consumatori au rămas fără lumină. Raioanele vizate
15:20
Negocierile „dificile” Rusia-Ucraina de la Geneva s-au terminat. Zelenski anunță că „pozițiile diferă”. Ce spune Rusia, după tratative ProTV.md
Negocierile „dificile” Rusia-Ucraina de la Geneva s-au terminat. Zelenski anunță că „pozițiile diferă”. Ce spune Rusia, după tratative
15:00
Povestea unei maimuțe a cucerit inimile oamenilor. A fost adoptat de o altă maimuță după mai multe săptămâni în care a stat singur: „Un gest destul de rar” - VIDEO ProTV.md
Povestea unei maimuțe a cucerit inimile oamenilor. A fost adoptat de o altă maimuță după mai multe săptămâni în care a stat singur: „Un gest destul de rar” - VIDEO
Acum 12 ore
14:40
Inundație pe o stradă din capitală: Mașinile „înoată”, iar o rută de autobuz și-a schimbat direcția - VIDEO ProTV.md
Inundație pe o stradă din capitală: Mașinile „înoată”, iar o rută de autobuz și-a schimbat direcția - VIDEO
14:20
O nouă lege privind drepturile și obligațiile străinilor în Moldova. MAI: „Estimăm inclusiv creșterea veniturilor la bugetul de stat”. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern ProTV.md
O nouă lege privind drepturile și obligațiile străinilor în Moldova. MAI: „Estimăm inclusiv creșterea veniturilor la bugetul de stat”. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.