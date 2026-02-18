Conducerea BNM, în vizită la BNR: extinderea cooperării, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale, pe agenda discuțiilor
Moldpres, 18 februarie 2026 17:40
Extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale au constituit principalele teme ale discuțiilor purtate între conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și cea a Băncii Naționale a Rom&...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
18:00
Plan de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene din Republica Moldova # Moldpres
Planul de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii ucrainene în rândul comunității ucrainene din Republica Moldova, inclusiv a persoanelor refugiate din Ucraina, pentru anul 2026, a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Acesta p...
Acum 15 minute
17:50
Audieri în Parlament. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, va prezenta un raport privind combaterea consumului și traficului de droguri # Moldpres
Parlamentul va organiza audieri cu privire la politicile și măsurile implementate de Ministerul Afacerilor Interne în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri. Raportul va fi prezentat mâine de Ministra Afacerilor Interne, Daniella Mis...
Acum 30 minute
17:40
Conducerea BNM, în vizită la BNR: extinderea cooperării, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale, pe agenda discuțiilor # Moldpres
Extinderea cooperării bilaterale, consolidarea dialogului internațional și integrarea în structurile financiare globale au constituit principalele teme ale discuțiilor purtate între conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și cea a Băncii Naționale a Rom&...
Acum o oră
17:30
Antreprenorii pot beneficia de finanțare pentru consolidarea eficienței energetice. Elveția oferă 1,85 milioane de euro # Moldpres
Cel puțin 24 de întreprinderi din Republica Moldova vor beneficia de finanțare din partea Elveției, în valoare totală de 1,85 de milioane de euro, pentru consolidarea eficienței energetice. Acordul de grant pentru proiectul „Creșterea rezilienței energeti...
Acum 2 ore
16:50
FOTO // Administrația Națională a Drumurilor a recepționat 13 automobile noi pentru monitorizarea șantierelor rutiere # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) și-a consolidat capacitatea de monitorizare a lucrărilor rutiere prin recepționarea a 13 autovehicule noi, model Dacia Logan, destinate diriginților de șantier. Ceremonia de transmitere a avut loc astăzi la sediul instituției, ...
16:40
Deșeurile din construcții vor fi reciclate și reutilizate: autoritățile pregătesc un nou regulament # Moldpres
Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări ar putea fi, în curând, colectate separat, sortate și reciclate în mod organizat, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate inclusiv la construcția și r...
16:20
VIDEO // Organizatorii unor call centre de fraudă, reținuți după ce au prejudiciat românii cu peste un milion de lei # Moldpres
Organizatorii unor call centre de fraudă au fost reținuți, după ce au prejudiciat românii cu peste 1 milion de lei. Gruparea era specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede, informează MOLDPRES.Cauza pen...
Acum 4 ore
16:00
Funcția de director al ANRE, scoasă la concurs: doritorii pot depune dosarele până la 23 martie # Moldpres
Parlamentul a lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Regulamentul de desfășurare a concursului a fost aprobat astăzi de Comisia pentru eco...
16:00
Instructor auto din Bălți prins în flagrant cerând 900 de euro pentru un permis de conducere # Moldpres
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au reținut în flagrant un instructor auto suspectat de trafic de influență, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărbatul, angajat al unei școli auto din...
15:50
VIDEO // Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, în dialog cu moldovenii din Irlanda # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit la Dublin cu cetățenii moldoveni care locuiesc, lucrează sau studiază în Irlanda. Discuțiile s-au axat pe parcursul european al Republicii Moldova și pe modalitățile prin c...
15:40
Mai multe autoturisme au fost deblocate astăzi din nămeți de polițiștii de frontieră. Autovehiculele împotmolite în zăpadă erau în imposibilitate de a se deplasa în pantă, comunică MOLDPRES.Acțiunile au fost realizate de echipaje din cadrul ...
15:40
Republica Moldova se conectează la rețeaua de comunicații securizată a Uniunii Europene - TESTA # Moldpres
Republica Moldova se va conecta la rețeaua de comunicații securizată a Uniunii Europene, destinată schimbului de informații între autoritățile administrației publice din statele membre ale UE și țările asociate. Prevederea se conține într-un proiect aproba...
15:20
În Republica Moldova va fi implementat Serviciul guvernamental de suport clienți. Scopul noului sistem este de a oferi un punct unic de contact virtual între prestatorii de servicii și beneficiarii acestora, pentru acordarea consultațiilor privind accesarea servici...
15:20
Ambulanțe și șoferi blocați pe drumuri: salvatorii continuă misiunile de urgență în toată țara din cauza vremii nefavorabile # Moldpres
Misiunile salvatorilor continuă pe întreg teritoriul țării ca urmare a condițiilor meteorologice dificile. Cele mai multe intervenții de tractare și deblocare au avut loc în raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești, comunică MOL...
14:40
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, este din nou în vizorul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În cazul acesteia a fost constatată o abatere disciplinară, însă procedura a fost sistată în lipsa unui raport de serviciu...
14:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu parlamentari eleni despre cooperare și integrare europeană # Moldpres
RepublicaMoldova și Republica Elenă sunt țări prietene, unite prin valori comune și printr-un viitor comun în Uniunea Europeană. Despre acest subiect, dar și despre modalitățile de consolidare a relațiilor bilaterale la nivel parlamentar, președintele Parlamentul...
Acum 6 ore
13:40
Monitorizarea electronică este utilizată tot mai frecvent în Republica Moldova, inclusiv pentru protejarea victimelor violenței în familie. În anul 2025, un număr de 960 de victime au beneficiat de protecție prin aplicarea brățărilor electronice, comunic...
13:20
Întârzieri pe ruta Chișinău–București din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile în România # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunţă că, pe 18 februarie 2026, trenul care circulă pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri semnificative pe parcursul traseului, ca urmare a condițiilor meteorologi...
13:20
Chișinăul interbelic, readus la viață într-o monografie lansată la Biblioteca „B. P. Hasdeu” # Moldpres
Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Hasdeu” a găzduit lansarea monografiei în două volume „Chișinău, cel de-al doilea oraș al României întregite (1918–1940)”, semnată de dr. în istorie Lidia Prisac și dr. în...
13:20
FOTO // Peste 1 000 de angajați ai MAI, cu 400 de mijloace de transport, mobilizați să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență # Moldpres
Peste 1 000 de angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu 400 de mijloace de transport, sunt mobilizați să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor în contextul ninsorilor ș...
13:00
Republica Moldova aderă la Acordul FAO privind combaterea pescuitului ilegal și nedeclarat # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în şedinţa de astăzi, proiectul de lege privind aderarea țării la Acordul referitor la măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, &ic...
12:50
APP: Procedurile de expropriere pentru terenul viitoarei Ambasade a SUA sunt aproape finalizate. Compensațiile au fost stabilite de evaluatori independenți # Moldpres
Procedurile de expropriere a imobilelor de pe terenul destinat construcției noii Ambasade a Statelor Unite la Chișinău sunt în mare parte încheiate, iar proiectul avansează către etapa următoare. Precizările au fost făcute de directorul general al Agenției Pr...
12:50
Caz înregistrat pe aeroport. O femeie ar fi încercat să scoată ilegal din țară 60 000 de dolari SUA # Moldpres
O femeie, în vârstă de 66 de ani, ar fi încercat să scoată ilegal din țară 60 000 de dolari SUA. Cazul a avut loc pe Aeroportul Internațional Chișinău, informează MOLDPRES.Femeia este o pasageră de pe ruta Chișinău - Erevan. Astfel, în timp...
12:50
Exporturile de mărfuri au crescut cu 6,4 la sută în 2025. UE rămâne principala piață de desfacere a produselor moldovenești # Moldpres
Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au crescut cu 6,4 la sută anul trecut, comparativ cu 2024, și au însumat 3,78 miliarde de dolari. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere a produselor moldovenești, cu o pondere de 67,5% din totalul ex...
12:50
Reuniune la București: Agenția Servicii Publice și Autoritatea Națională pentru Cetățenie consolidează cooperarea instituțională # Moldpres
O delegație a Agenției Servicii Publice (ASP) a Republicii Moldova a efectuat o vizită de lucru la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București, România, cu scopul de a întări cooperarea instituțională în domeniul cetățeniei și de a identif...
12:40
VIDEO // Aeroportul Internațional Chișinău: ninsoarea și viscolul afectează zborurile, utilajele de deszăpezire acționează continuu # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunţă că, în contextul ninsorii abundente și al viscolului din această perioadă, toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și acționează fără întrerupere pentru menținerea pistei, căilor...
12:20
Republica Moldova este apreciată pentru rezistența sa în fața dezinformării și propagandei, dar mai ales pentru eforturile depuse în avansarea parcursului european, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după o serie de &i...
12:10
Guvernul actualizează evidența bunurilor imobile ale statului. Autoritățile promit mai multă transparență în administrarea patrimoniului public # Moldpres
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță aprobarea a două hotărâri de Guvern prin care sunt revizuite și actualizate listele construcțiilor și bunurilor imobile aflate în proprietatea statului. Deciziile, adoptate la 18 februarie 2026, vizează corectarea d...
12:10
Sistemul MD - ALERT va fi operațional în anul 2027. După finalizarea studiului de fezabilitate și definitivarea conceptului, autoritățile urmează să lanseze achizițiile pentru echipamentele tehnice. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Mis...
Acum 8 ore
12:00
Circa 300 de localități rămase anterior neacoperite - incluse în programul de delimitare a bunurilor imobile # Moldpres
În perioada 2019 - 2026, în Republica Moldova s-a desfășurat un program amplu de înregistrare și delimitare a bunurilor imobile, pentru evidența proprietății publice și modernizarea sistemului de cadastral. Cele circa 300 de localități care nu au fost a...
12:00
Manevrele navale în Portul Giurgiulești, suspendate temporar din cauza vremii nefavorabile # Moldpres
Agenția Navală a Republicii Moldova anunță suspendarea temporară a tuturor manevrelor portuare în Portul Internațional Liber Giurgiulești, începând cu data de 18 februarie 2026, ora 10:00. Decizia a fost dispusă de Căpitănia Portului, ca urmare a condi...
12:00
11:50
Un tânăr de 27 de ani și un minor de 15 ani vor ajunge pe banca acuzaților pentru răpire și omor cu deosebită cruzime. În plus, tânărul este acuzat și de atragerea minorilor în activități criminale, comunică MOLDPRES.Potrivit probelor, la 5 ...
11:50
Cetățenii Republicii Moldova, care revin cu traiul permanent în țară, vor continua să beneficieze de scutire la plata drepturilor de import pentru bunurile personale și un autovehicul. Lista bunurilor personale care pot fi aduse la revenirea în Republica Mo...
11:50
Calea Ferată din Moldova intră în reorganizare: activele vor fi evaluate înainte de împărțirea companiei în două entități # Moldpres
Întreprinderea de stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) se află în plin proces de reorganizare, după ce Guvernul a aprobat separarea companiei în două entități distincte, potrivit directorului general al Agenției Proprietății Publice (APP), ...
11:40
Pentru a consolida securitatea la frontieră, Guvernul a aprobat modificarea cadrului de funcționare a Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat.Proiectul introduce un mecanism național de evaluare permanentă a modului în care este admi...
11:40
Ziua Memoriei și Recunoștinței va fi marcată în Republica Moldova printr-o serie de evenimente # Moldpres
Ziua Memoriei și Recunoștinței va fi marcată în Republica Moldova printr-o serie de evenimente, pentru a cinsti memoria celor care și-au sacrificat viața pentru integritatea și suveranitatea țării noastre. Planul manifestărilor organizate în contextul î...
11:30
Reguli mai clare privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova # Moldpres
Drepturile și obligațiile străinilor în țara noastră vor fi reglementate de o nouă lege. Guvernul a aprobat un proiect privind admisia, șederea și supravegherea acestora în Republica Moldova.„Acest proiect aduce beneficii atât pentru cetă...
11:30
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor. Astfel, ben...
11:30
Un bărbat din Căușeni va sta 17 ani la închisoare pentru exploatarea prin muncă a adulților și copiilor # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 47 de ani din Căușeni a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a opt persoane, dintre care trei adulți și cinci minori, inclusiv un copil sub 14 ani. Sentința include și interdicția de a desfășura ...
11:20
Secția spitalului din Nisporeni, unde au fost depistate nereguli privind normele sanitar-igienice, va fi renovată capital # Moldpres
Secția spitalului din Nisporeni, unde au fost depistate nereguli privind normele sanitar-igienice, va fi renovată capital. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Sănătății, Emil Ceban, înainte de ședința Guvernului, comunică MOLDPRES.Potrivit oficialului, ...
11:20
11:20
Curse aeriene directe din Chișinău spre Republica Coreea. Executivul inițiază negocierile # Moldpres
Cetățenii vor putea beneficia de curse aeriene directe din Chișinău spre destinații din Republica Coreea. În acest sens, Executivul a decis astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Coreea&nb...
11:10
Republica Moldova va realiza un proiect de restaurare a zonelor umede, cu sprijinul Băncii Mondiale # Moldpres
Zonele umede degradate din Republica Moldova vor fi restaurate, iar ecosistemele terestre vor fi refăcute pentru a reduce poluarea care ajunge în bazinele hidrografice și, implicit, în Marea Neagră, potrivit unui proiect discutat de ministrul Mediului, Gheorghe Haj...
11:10
VIDEO // Proceduri speciale pe timp de iarnă la aeroport: degivrarea aeronavelor poate provoca întârzieri, dar este esențială pentru siguranța zborurilor # Moldpres
Odată cu stabilirea condițiilor de iarnă, activitatea aeroportuară presupune aplicarea unor proceduri suplimentare obligatorii înaintea fiecărui zbor. Reprezentanții Aeroportului Internaţional Chişinău anunță că, în perioadele cu ninsoare, ceață densă s...
11:10
Facilități pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul acasă: decizie aprobată de Guvern # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul acasă vor beneficia de scutirea de la plata drepturilor de import pentru o serie de bunuri. Lista acestora a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a afirmat că a...
11:00
Angajații vor putea beneficia de tichete de vacanță. Regulile de acordare, aprobate de Guvern # Moldpres
Angajații vor putea beneficia de tichete de vacanță. Valoarea nominală a acestora va fi de până la jumătate din salariul mediu lunar pe economie. Regulamentul cu privire la modul de operare a tichetelor de vacanță a fost aprobat astăzi de Guvern, informează MOLDPR...
10:30
Ministerul Energiei a rămas fără un secretar de stat. Guvernul a aprobat astăzi plecarea din funcție a Cristinei Pereteatcu, informează MOLDPRES.Proiectul a fost prezentat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a mulțumit Cristinei Pereteatcu pentru munca depusă...
10:30
FOTO // Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul multinațional „Defence Cyber Marvel 2026” # Moldpres
Un grup de militari ai Armatei Naționale a participat, în perioada 9–13 februarie, la exercițiul multinațional „Defence Cyber Marvel 2026”, alături de peste 2.500 de reprezentanți din 29 de state, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărări...
10:30
Premierul Alexandru Munteanu a dispus mobilizarea instituțiilor responsabile în contextul condițiilor meteo dificile # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a dispus mobilizarea instituțiilor responsabile în contextul condițiilor meteo dificile. Mesajul a fost transmis la începutul ședinței de astăzi a Guvernului, informează MOLDPRES.„Rog colegii din ministerele vizate să ac...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.