A fost găsită este cea mai veche piatră runică din lume
Noi.md, 19 februarie 2026 01:00
Arheologii au descoperit cea mai veche piatră runică cunoscută de știință.Descoperirea a fost făcută în timpul săpăturilor la cimitirul Swingerud din Norvegia. În timpul lucrărilor, cercetătorii au găsit fragmente de piatră gravată, care, după cum s-a dovedit, formau un singur artefact. {{862579}}Pe suprafața sa erau gravate rune, precum și simboluri misterioase, a căror origine nu a fost
Acum 10 minute
01:30
Vinul Moldovei a atras atenția profesioniștilor din întreaga lume la ediția Wine Paris 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei vinicole, care a reunit peste 50.000 de vizitatori.Un număr de 26 de vinificatori din Republica Moldova au participat la expoziție sub umbrela brandului național „Wine of Moldova. Unexpectedly Great” / „Vinul Moldovei. Uimito
Acum o oră
01:00
Acum 2 ore
00:30
În Italia, arheologii au descoperit o așezare neolitică scufundată, în care s-a păstrat una dintre cele mai mari colecții de arcuri preistorice din lemn găsite vreodată în Europa.Această locație, cunoscută sub numele de La Marmotta, a oferit dovezi rare despre tehnologiile timpurii. Așezarea se află la aproximativ 300 de metri de malul actual și la o adîncime de 11 metri sub suprafața lacului
00:00
Moldova și Republica Elenă sînt țări prietene, unite prin valori comune și printr-un viitor comun în Uniunea Europeană.Despre acest subiect, dar și despre modalitățile de consolidare a relațiilor bilaterale la nivel parlamentar, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu membrii Grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene.„Am avut un dial
00:00
Secretarul general al Partidului Liberal Democrat (PLD) din Japonia, Sanae Takaichi, în a doua rundă a alegerilor pentru desemnarea prim-ministrului în Senatul Japoniei, a obținut majoritatea voturilor, fiind confirmată ca noul prim-ministru al Japoniei, scrie romanian.cri.cn.În această rundă de vot, au fost 246 de voturi valabile, iar Takaichi a obținut 125 de voturi, fiind oficial aleasă ca
Acum 4 ore
23:30
Poliția din prefectura japoneză Kanagawa intenționează să anuleze aproximativ 2.700 de amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație, care au fost emise în baza unor documente care se presupune că au fost falsificate.În perioada 2022-2024, anumiți polițiști au înregistrat date incorecte la constatarea depășirii vitezei și a nerespectării distanței de siguranță, precum și au întocmit rapoart
23:30
Sportivul chinez Su Yiming a concurat, miercuri, în finala masculină la snowboard slopestyle la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026 din Italia, scrie romanian.cri.cnEl a cîștigat medalia de aur, asigurînd primul titlu al Chinei la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, oferindu-și totodată și un cadou perfect de ziua sa la Livigno Snow Park.În vîrstă de 22 de ani, Su Yi
23:00
Noul avion prezidențial al liderului american Donald Trump va fi revopsit în culorile sale preferate: roșu, alb și albastru închis.Designul actualizat va include și o dungă aurie. Acest model de vopsire va fi aplicat tuturor avioanelor de clasă executivă, inclusiv celor două aeronave Boeing VC-25B, care vor fi modificate pentru a fi folosite ca Air Force One.{{863073}}„Forțele aeriene intr
22:30
Marți, douăzeci de polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră ,,Aeroportul Internațional Chișinău” au participat la o sesiune de instruire, notează Noi.md.În cadrul sesiunii, participanții au exersat tehnici de comunicare și intervievare în context de azil, au analizat modul corect de recepționare a cererilor de azil și au discutat despre protecția persoanelor vulnerabi
22:30
Box office-ul cinematografiei chineze de Sărbătoarea Primăverii este de peste 2 miliarde de yuani # Noi.md
Încasările totale ale cinematografiei chineze au depășit 2 miliarde de yuani (aproximativ 290 de milioane de dolari), pînă miercuri după-amiază, în cea de-a patra zi a vacanței de Sărbătoarea Primăverii, arată datele statistice, scrie romanian.cri.cn. Perioada vacanței de Sărbătoarea Primăverii din China, care a început duminică, este una dintre cele mai importante perioade ale celei de a dou
22:00
În Franța, s-a înregistrat un record istoric în ceea ce privește durata precipitațiilor, unde plouă de 36 de zile, începînd cu 14 ianuarie.În Franța plouă de 36 de zile consecutive, ceea ce reprezintă un record istoric. În perioada 14 ianuarie - 18 februarie, pe teritoriul continental al Franței europene au căzut ploi neîntrerupte.{{864500}}Potrivit datelor serviciului meteorologic francez
Acum 6 ore
21:30
Municipalitatea din Belp, un oraș din cantonul Berna, Elveția, va implementa din august 2026 un proiect pilot unic: săptămîna școlară de patru zile pentru copiii de școală primară. Modelul, care va fi testat trei ani, promite să reducă presiunea asupra părinților și profesorilor, conform Blick. {{865481}}Proiectul, supranumit „școală pe tot parcursul anului”, include 23 de elevi din cl
21:30
Un tren-metrou tematic dedicat Anului Nou Chinezesc a fost inaugurat, marți, la Moscova. Interiorul și exteriorul vagoanelor trenului tematic sînt pline de elemente chinezești și de atmosfera festivă a sărbătorii, scrie romanian.cri.cnPoezii tradiționale legate de Anul Nou în limbile chineză și rusă, fotografii care reflectă tradițiile Chinei, sînt vizibile peste tot, creînd o atmosferă putern
21:30
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atît pe sensul de intrare, cît și pe cel de ieșire, circulația vehiculelor de mare tonaj și a unităților de transport destinate transportului de pasageri este temporar stopată, pînă la ameliorarea condițiilor climaterice.Conducătorii auto sînt rugați să manifeste înțelegere, să se confo
21:00
"După părerea mea, astăzi a fost o zi frumoasă de iarnă". Declarația a fost făcută de către șeful Inspectoratului General de Poliție (IGP), Viorel Cernăuțeanu, notează Noi.md."Cît ține de aspectul profesional de a veni în suportul cetățenilor, încă de ieri au fost stabilite forțele suplimenmtare pentru a fi amplasate pe traseu. Am avut schimburi de date cu colegii de la Poliția de Frontieră și
21:00
Autoritățile spaniole, cu sprijinul poliției de frontieră a Franței, au lichidat o grupare și au confiscat „cea mai mare fabrică” de parfumuri contrafăcute din Europa.În cadrul unei operațiuni comune, poliția catalană și vameșii spanioli și francezi au confiscat materiale în valoare de peste 94 de milioane de euro.{{864713}}Oamenii legii au anunțat arestarea a șapte persoane suspectate de
20:30
Doritorii se pot înregistra la Festivalul de poezie și cîntec patriotic "Vocea Generațiilor" # Noi.md
Festivalul-concurs internațional de poezie și cîntec patriotic „Vocea Generațiilor” revine cu o nouă ediție.Primăria Chișinău anunță startul înscrierilor participanților de toate vîrstele, din întreaga țară, dar și din diasporă.{{864256}}În perioada 15 februarie – 5 mai, declamatorii, soliștii, instrumentiștii, grupurile vocale, ansamblurile și formații folclorice pot depune dosarul cu mat
20:30
Poliția informează că pe traseul R-34, raionul Cahul, segmentul de drum (localitatea Slobozia Mare și orașul Vulcănești), circulația rutieră este blocată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.Conducătorii auto sînt rugați să nu meargă prin zona respectivă și să-și planifice rute alternative.
20:30
Președintele Chinei Xi Jinping le-a răspuns, luni, prietenilor din statul american Iowa și le-a trimis o felicitare de Anul Nou Chinezesc, extinzîndu-și dorințele festive, și spunînd că, indiferent de modul în care va evolua situația, dorința popoarelor chinez și american de a avea schimburi și de a colabora va rămîne neschimbată, scrie romanian.cri.cn. Rememorînd vizita sa în Iowa, în urmă cu
20:00
Condițiile meteo severe se păstrează și intervențiile carabinierilor continuă, notează Noi.md.Carabinierii din cadrul Direcțiilor regionale Centru și Sud acordă neîncetat suport cetățenilor și șoferilor care se confruntă cu greutăți din cauza ninsorilor și a carosabilului alunecos.Echipajele de carabinieri rămîn mobilizate în teren, intervenind rapid pentru a oferi ajutor și pentru a menți
20:00
Un alpinist șerpaș din Nepal a primit certificatul Cărții Recordurilor Guinness pentru patru ascensiuni pe Everest (8848,86 m) în decurs de 15 zile.Tashi Gyaltsen, în vîrstă de 30 de ani, a intrat în istoria alpinismului, cucerind Jomolungma din partea sudică în zilele de 9, 14, 19 și 23 mai 2025, relatează Oxu.Az, cu referire la ziarul The Himalayan Times.{{865332}}Prima ascensiune a avut
20:00
Guvernul irlandez analizează planuri de introducere a restricțiilor de vîrstă pentru rețelele de socializare.Acest lucru este menționat într-un memorandum al Cabinetului Prim-ministrului. Problema a fost discutată la o ședință miercuri, 18 decembrie.{{864715}}„Irlanda va pleda cu tărie pentru adoptarea unei hotărîri privind așa-numita «vîrstă digitală a majorității» la nivelul Uniunii Euro
20:00
Cel mai sever episod de iarnă din ultimii ani a lovit sute de localități din 25 de județe, unde ninsorile abundente și viscolul au provocat blocaje majore în trafic, pene masive de curent și stoparea cursurilor în mai multe școli.În București, stratul de omăt a depășit 50 de centimetri, pentru prima dată în ultimii 18 ani, iar autoritățile au transmis mesaje Ro-Alert către populație.{{8657
20:00
Perspectivele de aprofundare a relațiilor moldo-cipriote, procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și reformele inițiate de Guvern pentru a asigura o viață mai bună fiecărui cetățean au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadorul Ciprului, Pericles Demetriou Stivaros.Șeful Executivului a menționat că Cipru este un exemplu de țară care, după
20:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că mîine procesul educațional se va desfășura cu prezența fizică a elevilor, notează Noi.md."Dragi părinți, dragi elevi, stimați profesori, hotărîrile pe care le luăm în acțiunile noastre sunt bazate pe analiza situației din teren, pe prognozele meteo, pe recomandările autorităților centrale și pe consultările din diverse domenii.Astăzi, s-a interve
Acum 8 ore
19:30
Joi, mai mulți consumatori din capitală vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, joi , 19 februarie 2026, fără apă vor rămîne consumatorii din următoarele străzi:{{864815}}-str. Muşatinilor 27-31; Alba-Iulia, 87-115, inclusiv cu fracţii; Pelivan 28; L.Deleanu 1;1/1;3;5/6;Alba-Iulia 200/2; Tamara Ceban 1-11;2-12; E.Coca 29-31 inclusiv cu fracţii.Măsura
19:30
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a dispus oprirea exportului de motorină către Ucraina din cauza opririi conductei petroliere „Druzhba”.Despre aceasta, conform publicației „Adevărul European”, se menționează pe site-ul guvernului slovac.Guvernul Slovaciei a decis, de asemenea, să elibereze rezerve de petrol în valoare de 250 de mii de tone, după ce livrările prin „Druzhba” au fost în
19:00
Conform situației operative, de la ora 17:00, aproximativ 5903 consumatori Premier Energy din 11 localități din raioanele Căușeni, Anenii Noi, Cahul, Taraclia, Leova și Vulcănești rămîn temporar fără energie electrică.După cum se menționează într-un comunicat al Premier Energy, cea mai grea situație se atestă în raionul Vulcănești, unde drumurile sînt înzăpezite și accesul către instalații est
19:00
Din cauza condițiilor meteorologice actuale este perturbată circulația troleibuzelor și autobuzelor atît rutele urbane cît și suburbane, notează Noi.md.Transportul public înregistrează întîrzieri față de orarul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate.Personalul liniar este disponibil pentru a oferi informații privind staționările sau redirecționările nep
19:00
Dialogul constant cu mediul de afaceri rămîne o prioritate pentru Serviciul Vamal, în contextul eforturilor de modernizare a proceselor vamale și de asigurare a unui climat predictibil pentru activitatea economică.În acest sens, directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, împreună cu specialiști din cadrul instituției, a participat la un dejun de afaceri cu membrii Asociația Businessului Europe
19:00
Poliția anunță restricții temporare de circulație pentru transportul de mare tonaj, notează Noi.md.Începînd cu această oră și pînă la ora 22:00, circulația transportului de mare tonaj este stopată pe întreg teritoriul țării.Măsura a fost dispusă pentru a permite serviciilor specializate să intervină eficient în contextul condițiilor meteo nefavorabile.Șoferii sînt rugați să respecte re
19:00
Primăria Chișinău invită tinerii pasionați de teatru să participe la Festivalul Municipal de Teatru pentru Tineri „OSTENDE”, organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului.Festivalul se va desfășura în perioada 23 – 29 martie. La el pot participa:- Trupe de teatru din instituții de învățămînt și culturale din Chișinău{{864597}}- Tineri actori amatori sau profesioniști cu vîrsta între
18:30
Primăria Chișinău informează ca regiile municipale de profil sînt în teren și activează neîntrerupt începînd cu ora 08:00, la curățarea omătului în sectoarele capitalei, pentru a asigura circulația transportului rutier și accesul cetățenilor la servicii.Operatorii de utilaje mecanizate și autospeciale, precum și muncitorii activează, pe ture, fără a întrerupe activitățile de curățare a omătulu
18:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit, în cadrul ședinței de astăzi, locul și timpul recepționării documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026.Astfel, primirea documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale se va desfășura în perioada 26 februarie – 1 aprilie 2026, la sediul CEC aflat pe adresa: mun. Chiș
18:30
Mai mulți bărbați care pescuiau pe Nistru, în zona podului feroviar din Tighina, au trecut prin clipe de panică, după ce gheața s-a crăpat sub ei.Opt pescari s-au trezit pe un bloc de gheață desprins, purtat de curentul apei.{{865704}}Potrivit așa-zisului minister de Interne din regiune, patru dintre pescari au sărit în apă și au înotat pînă la mal. Ceilalți au rămas pe gheață și au plutit
18:30
Poliția, despre unele mesaje din rețelele sociale: "Verificați informațiile, nu creați panică!" # Noi.md
Inspectoratul General de Poliție vine cu uin mesaj foarte important pentru cetățeni, notează Noi.md.În contextul mesajelor care circulă pe rețelele de socializare și în grupurile cetățenilor, potrivit cărora unele persoane ar veni la domicilii, ar pretinde că sînt angajați ai ministerului Afacerilor Interne și ar cere date personale, iar ulterior comit ilegalități, Poliția precizează că pînă î
18:30
La sediul Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a avut loc lansarea oficială a sesiunilor de instruire pentru formatori (Training of Trainers – ToT), specializați în domeniul controalelor de linia a doua, notează Noi.md.Proiectul are drept scop consolidarea capacităților operaționale ale Poliției de Frontieră prin îmbunătățirea capacității tehnice de desfășurare a controalelor în linia a doua,
18:00
Guvernul a aprobat, prin Hotărîre de Guvern, proiectul de lege privind aderarea țării la Acordul referitor la măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, încheiat la Roma la 22 noiembrie 2009.Acordul, adoptat sub egida Organizației pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) și intrat în
18:00
GEELY a depășit BYD la vânzările de autoturisme, iar HIMA, susținută de HUAWEI, a intrat în top 10 în China, în ianuarie 2026.Pe fondul unei încetiniri generale a vânzărilor de autoturisme în China în ianuarie 2026, GEELY a depășit BYD atât la vânzările retail, cât și la cele en-gros, cu 210.000 și, respectiv, 270.000 de vehicule vândute, cu aproape 80.000 și 60.000 de unități mai mult decât o
18:00
A fost lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).În cadrul ședinței de astăzi, membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat Regulamentul de desfășurare a concursului, iar dosarele pot fi depuse pînă la data de 23 martie 2026, ora 17:00.Astfel, persoan
Acum 12 ore
17:30
Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să evite deplasările care nu sînt urgente și să manifeste prudență sporită în trafic, adaptînd viteza la condițiile de drum.{{865720}}Totodată, în raionul Cantemir, mai mulți șoferi nu au reușit să facă față condițiilor dificile de pe trasee. Din cauza carosabilului alunecos, unele vehicule au rămas blocate, fiind necesară intervenția echipajelor de poli
17:30
Apă-Canal Chișinău a anunțat lansarea procedurii de achiziție publică pentru finisarea lucrărilor la Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău, un obiectiv strategic pentru infrastructura de canalizare și protecția mediului.Contractul vizează finalizarea lucrărilor de reconstrucție demarate în anul 2018, în contextul rezoluțiunii contractului inițial în 2023. Noul acord prevede
17:30
Mai multe sectoare de drum și terenuri aferente traseelor naționale trec în proprietatea statului # Noi.md
Guvernul a aprobat transmiterea în proprietatea statului a 105 terenuri aferente drumurilor publice naționale și a 11 sectoare de drum, cu o lungime totală de 57,9 kilometri, care anterior aveau statut de drumuri locale, iar în prezent sînt incluse în componența a 11 drumuri publice naționale.După modificările aprobate în ultimii ani la lista drumurilor naționale și locale, s-a constatat că o
17:30
Toate serviciile municipale sînt în teren și intervin în regim continuu pentru curățarea arterelor principale și secundare, pentru a ușura circulația.Toate echipele sînt dislocate și se intervine cu tehnică, dar și în regim manual, la curățarea subteranelor, scărilor, dar și a altor accese.{{865724}}Cu toate acestea, ninge abundent, fără oprire și, în acest context, facem apel către conduc
17:00
Polițiștii din cadrul Secției escortă și misiuni speciale a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au intervenit prompt pe traseul M-3, în localitatea Horești, raionul Ialoveni, pentru a acorda sprijin unui conducător auto aflat în dificultate.{{865717}}Intervenția a avut loc în urma identificării situației în trafic, iar polițiștii au acționat rapid pentru a preveni eventuale r
17:00
Pentru a consolida securitatea la frontieră, Guvernul a aprobat modificarea cadrului de funcționare a Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat.Proiectul introduce un mecanism național de evaluare permanentă a modului în care este administrată frontiera și face parte din procesul de pregătire a Republicii Moldova pentru standardele și evaluările Schengen, notează
17:00
Autoritățile nu renunță la construcția celor două spitale regionale de la Bălți și Cahul, fiindcă aceste obiective sînt „importante și strategice” pentru R. Moldova, afirmă ministrul Sănătății, Emil Ceban.În cazul spitalului din sudul R. Moldova, lucrările sînt mai avansate, a anunțat oficialul.{{865665}}„Se lucrează foarte serios, discutăm cu specialiștii, cu partenerii de dezvoltare, cu
16:30
Din cauza condițiilor meteorologice grele, circulația rutieră pe strada Călărași din municipiul Chișinău este temporar restricționată.{{865626}}La fața locului se află echipaje de poliție, care asigură siguranța circulației în zonă. Autoritățile monitorizează situația și intervin pentru prevenirea incidentelor rutiere.Participanții la trafic sînt îndemnați să evite sectorul
16:30
Din cauza condițiilor meteorologice dificile, care persistă pe tot parcursul zilei, strada Grădina Botanică din sectorul Botanica al capitalei a fost inundată și s-a transformat practic într-un rîu.{{865711}}Imagini video cu cele întîmplate au apărut pe internet și sunt distribuite activ pe rețelele de socializare. În înregistrări se poate vedea că circulația pe stradă este considerabil îngreu
16:30
Guvernul slovac a declarat stare de urgență în domeniul petrolier din cauza lipsei livrărilor de petrol.Despre acest lucru scrie „Европейская правда”, relatează Aktuality. De la sfîrșitul lunii ianuarie, petrolul nu mai ajunge în Slovacia și Ungaria. Motivul este avarierea conductei de petrol „Druzhba” din Ucraina.Conform documentelor prezentate guvernului, petrolul va ajunge în Slovacia
