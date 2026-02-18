Atenție, șoferi! Circulație suspendată temporar pe stradela Călărași din Chișinău

ProTV.md, 18 februarie 2026 16:10

Atenție, șoferi! Circulație suspendată temporar pe stradela Călărași din Chișinău

Acum 5 minute
16:30
Ședința Guvernului din 18 februarie ProTV.md
Ședința Guvernului din 18 februarie
16:30
Instructor auto din Bălți, reținut în flagrant pentru trafic de influență: ar fi cerut 900 de euro pentru obținerea permisului de conducere - FOTO ProTV.md
Instructor auto din Bălți, reținut în flagrant pentru trafic de influență: ar fi cerut 900 de euro pentru obținerea permisului de conducere - FOTO
16:30
Ninsori puternice și rafale de vânt în apropiere de Comrat: Poliția îndeamnă șoferii să evite deplasările neesențiale – VIDEO ProTV.md
Ninsori puternice și rafale de vânt în apropiere de Comrat: Poliția îndeamnă șoferii să evite deplasările neesențiale – VIDEO
Acum 15 minute
16:20
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
16:00
Vremea rea dă bătăi de cap șoferilor. Mai multe mașini și camioane au rămas blocate din cauza zăpezii. Polițiștii intervin pentru tractare în mai multe raioane - FOTO/VIDEO ProTV.md
Vremea rea dă bătăi de cap șoferilor. Mai multe mașini și camioane au rămas blocate din cauza zăpezii. Polițiștii intervin pentru tractare în mai multe raioane - FOTO/VIDEO
16:00
Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență” ProTV.md
Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență”
15:50
Cauza inundației de pe strada Grădina Botanica din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart - FOTO ProTV.md
Cauza inundației de pe strada Grădina Botanica din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart - FOTO
15:50
Vremea îngreunează accesul ambulanțelor la pacienți: Mai multe autospeciale au rămas blocate pe drumurile din țară – FOTO ProTV.md
Vremea îngreunează accesul ambulanțelor la pacienți: Mai multe autospeciale au rămas blocate pe drumurile din țară – FOTO
15:50
Informații actualizate de la Premier Energy: Peste patru mii de consumatori au rămas fără lumină. Raioanele vizate ProTV.md
Informații actualizate de la Premier Energy: Peste patru mii de consumatori au rămas fără lumină. Raioanele vizate
15:40
Cauza inundației pe o stradă din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart. Muncitorii au intervenit - FOTO ProTV.md
Cauza inundației pe o stradă din capitală: O groapă imensă a „înghițit” o bucată de asfalt, după ce o țeavă de apă s-a spart. Muncitorii au intervenit - FOTO
Acum 2 ore
15:30
Informații actualizate de la Premier Energy: Aproximativ 4 222 de consumatori au rămas fără lumină. Raioanele vizate ProTV.md
Informații actualizate de la Premier Energy: Aproximativ 4 222 de consumatori au rămas fără lumină. Raioanele vizate
15:20
Negocierile „dificile” Rusia-Ucraina de la Geneva s-au terminat. Zelenski anunță că „pozițiile diferă”. Ce spune Rusia, după tratative ProTV.md
Negocierile „dificile” Rusia-Ucraina de la Geneva s-au terminat. Zelenski anunță că „pozițiile diferă”. Ce spune Rusia, după tratative
15:00
Povestea unei maimuțe a cucerit inimile oamenilor. A fost adoptat de o altă maimuță după mai multe săptămâni în care a stat singur: „Un gest destul de rar” - VIDEO ProTV.md
Povestea unei maimuțe a cucerit inimile oamenilor. A fost adoptat de o altă maimuță după mai multe săptămâni în care a stat singur: „Un gest destul de rar” - VIDEO
14:40
Inundație pe o stradă din capitală: Mașinile „înoată”, iar o rută de autobuz și-a schimbat direcția - VIDEO ProTV.md
Inundație pe o stradă din capitală: Mașinile „înoată”, iar o rută de autobuz și-a schimbat direcția - VIDEO
Acum 4 ore
14:20
O nouă lege privind drepturile și obligațiile străinilor în Moldova. MAI: „Estimăm inclusiv creșterea veniturilor la bugetul de stat”. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern ProTV.md
O nouă lege privind drepturile și obligațiile străinilor în Moldova. MAI: „Estimăm inclusiv creșterea veniturilor la bugetul de stat”. Ce prevede proiectul aprobat de Guvern
14:20
Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul imobiliar - VIDEO ProTV.md
Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul imobiliar - VIDEO
14:00
Bolea, replică dură la adresa lui Ceban la subiectul programului „curți europene”: „Nu muncește în calitate de primar, habar nu are despre ce vorbește" - VIDEO ProTV.md
Bolea, replică dură la adresa lui Ceban la subiectul programului „curți europene”: „Nu muncește în calitate de primar, habar nu are despre ce vorbește" - VIDEO
13:50
Primul papă american l-a refuzat pe Trump. Vaticanul a explicat de ce nu va participa la „Consiliul pentru pace” ProTV.md
Primul papă american l-a refuzat pe Trump. Vaticanul a explicat de ce nu va participa la „Consiliul pentru pace”
13:40
Organizatori ai unui „call-center” din Chișinău, care au lăsat cetățeni români fără milioane de lei - reținuți de polițiști. Cu ce se ocupau - VIDEO ProTV.md
Organizatori ai unui „call-center” din Chișinău, care au lăsat cetățeni români fără milioane de lei - reținuți de polițiști. Cu ce se ocupau - VIDEO
13:40
Se intervine continuu pe străzile din capitală din cauza condițiilor meteo: Mai mulți muncitori și utilaje speciale - implicate pentru a asigura circulația – FOTO/VIDEO ProTV.md
Se intervine continuu pe străzile din capitală din cauza condițiilor meteo: Mai mulți muncitori și utilaje speciale - implicate pentru a asigura circulația – FOTO/VIDEO
13:30
Mai multe localități din România, paralizate din cauza vremii. RO-Alert la 4 dimineața, haos în trafic, tramvaie blocate de zăpadă - VIDEO ProTV.md
Mai multe localități din România, paralizate din cauza vremii. RO-Alert la 4 dimineața, haos în trafic, tramvaie blocate de zăpadă - VIDEO
13:20
Experţi ONU: Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii ProTV.md
Experţi ONU: Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii
13:20
Noul termen de judecată pentru Nicolas Maduro. Nu avocații au cerut amânarea ProTV.md
Noul termen de judecată pentru Nicolas Maduro. Nu avocații au cerut amânarea
13:10
Donald Trump, în cădere în sondaje. Aproape jumătate dintre americani îl consideră „corupt” și „rasist” ProTV.md
Donald Trump, în cădere în sondaje. Aproape jumătate dintre americani îl consideră „corupt” și „rasist”
13:00
Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO ProTV.md
Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO
13:00
Un TIR, blocat la Ceadîr-Lunga din cauza zăpezii. Polițiștii au intervenit - VIDEO ProTV.md
Un TIR, blocat la Ceadîr-Lunga din cauza zăpezii. Polițiștii au intervenit - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.02.2026
12:50
Ambulanțe blocate în zăpadă în România. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor, iar un alt pacient cu un ATV - VIDEO ProTV.md
Ambulanțe blocate în zăpadă în România. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor, iar un alt pacient cu un ATV - VIDEO
12:40
UEFA a făcut anunțul, la nici 12 ore de la scandalul de rasism din Benfica - Real Madrid - VIDEO ProTV.md
UEFA a făcut anunțul, la nici 12 ore de la scandalul de rasism din Benfica - Real Madrid - VIDEO
Acum 6 ore
12:20
12:20
Un bărbat - condamnat la ani grei de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci copii: Erau duși zilnic pe câmpuri și obligați să muncească ProTV.md
Un bărbat - condamnat la ani grei de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci copii: Erau duși zilnic pe câmpuri și obligați să muncească
12:20
Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni - VIDEO ProTV.md
Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni - VIDEO
12:10
12:10
Energia electrică, mai scumpă sau nu? Ce spune ministrul Energiei, după ce s-a cerut majorarea tarifului ProTV.md
Energia electrică, mai scumpă sau nu? Ce spune ministrul Energiei, după ce s-a cerut majorarea tarifului
12:10
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei ProTV.md
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei
12:00
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin ProTV.md
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
11:50
Omorul de la Văsieni: Unul dintre învinuiți ar putea sta după gratii toată viața, după ce a bătut și ars de viu un bărbat împreună cu un copil. Detalii de la PG ProTV.md
Omorul de la Văsieni: Unul dintre învinuiți ar putea sta după gratii toată viața, după ce a bătut și ars de viu un bărbat împreună cu un copil. Detalii de la PG
11:40
Capitala României, sub nămeți: Trafic redus, trotuare înzăpezite și tramvaie blocate din cauza ninsorilor abundente - FOTO ProTV.md
Capitala României, sub nămeți: Trafic redus, trotuare înzăpezite și tramvaie blocate din cauza ninsorilor abundente - FOTO
11:40
La Geneva se reiau negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA ProTV.md
La Geneva se reiau negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA
11:20
Alertă în satul Floreni: Persoane care se dau drept angajați ai MAI merg din ușă în ușă și jefuiesc localnicii. Avertismentul autorităților locale ProTV.md
Alertă în satul Floreni: Persoane care se dau drept angajați ai MAI merg din ușă în ușă și jefuiesc localnicii. Avertismentul autorităților locale
11:20
Rinat Ahmetov a oferit 200.000 de dolari sportivului ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice ProTV.md
Rinat Ahmetov a oferit 200.000 de dolari sportivului ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice
11:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată în mai multe regiuni din țară. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului” - FOTO ProTV.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată în mai multe regiuni din țară. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului” - FOTO
11:10
De ce Vlad Plahotniuc nu a vrut să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Explicațiile experților - VIDEO ProTV.md
De ce Vlad Plahotniuc nu a vrut să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Explicațiile experților - VIDEO
11:00
Circulația camioanelor - restricționată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei pe sensul de intrare în țară ProTV.md
Circulația camioanelor - restricționată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei pe sensul de intrare în țară
10:50
Mai multe unități de transport, deblocate în sudul țării. Peste 400 de salvatori și pompieri, gata să intervină în situații de risc - GALERIE FOTO ProTV.md
Mai multe unități de transport, deblocate în sudul țării. Peste 400 de salvatori și pompieri, gata să intervină în situații de risc - GALERIE FOTO
Acum 8 ore
10:30
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată la Cahul. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului” ProTV.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată la Cahul. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului”
10:30
Școlile din capitală, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară lecțiile online, iar peste 700 de instituții din țară activează în regim obișnuit ProTV.md
Școlile din capitală, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară lecțiile online, iar peste 700 de instituții din țară activează în regim obișnuit
10:30
MILANIN. Startul construcției unui nou bloc locativ în Durlești ProTV.md
MILANIN. Startul construcției unui nou bloc locativ în Durlești
10:20
LIVE. Ședința Guvernului din 18 februarie ProTV.md
LIVE. Ședința Guvernului din 18 februarie
