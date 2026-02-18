Un magazin de burgeri din SUA a început să accepte bitcoini și a crescut vânzările

12:00

Discuțiile în jurul implementării unui sistem de promisiuni pentru ambalaje (SDA) în Moldova depășesc agenda de mediu. Formal, este vorba despre colectarea ambalajelor din sticlă, plastic și metal. Cu toate acestea, în esență, țara se confruntă cu crearea unui nou sistem economic în care se intersectează interesele producătorilor, comercianților cu amănuntul și reciclatorilor. Activul cheie nu este ambalajul ca deșeu, ci sticla ca resursă.