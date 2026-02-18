Germania va acorda Moldovei un grant în valoare de...
InfoMarket, 18 februarie 2026 19:00
Germania va acorda Moldovei un grant în valoare de...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
19:00
ONVV: Vinurile moldovenești au fost foarte...
19:00
Germania va acorda Moldovei un grant în valoare de...
19:00
A fost lansat un nou instrument de transparență...
Acum 4 ore
15:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a făcut apel la...
15:50
În cadrul noii strategii ODA de sprijinire a...
15:50
Moldova intenționează să extindă exporturile către...
Acum 6 ore
15:00
Prime Minister Alexandru Munteanu called for...
13:40
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a...
Acum 8 ore
12:30
Vinul Moldovei a atras atenția lumii la Wine Paris...
11:30
Victoriabank susține IMM-urile cu 6 luni de plăți...
Acum 24 ore
19:50
Normele privind acordurile verticale din Moldova...
19:50
În 2025, gradul de acoperire a cererii nete de...
19:50
În 2025, deficitul balanței comerciale a Moldovei...
Ieri
15:20
ANSA: Produsele care conțin grăsimi vegetale nu...
15:20
Încasările la bugetul Moldovei din plata...
15:20
Uniunea Europeană rămâne principalul investitor în...
12:00
OTP Bank Moldova, în parteneriat cu Programul...
12:00
Axați pe tehnologie, centrați pe oameni. Maib a...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
În 2025, volumul plăților fără numerar efectuate...
18:00
ANRE: Începând cu 1 aprilie, toți marii...
18:00
Moldova și BM vor extinde cooperarea pentru...
15:40
Furnizorii de energie electrică au solicitat ANRE...
15:40
ODA a anunțat reluarea înregistrării cererilor de...
15:40
Inflația medie anuală este estimată la 5% în 2026...
13 februarie 2026
18:50
Veaceslav Ioniță: Modelul de finanțare a...
18:50
În ultimii 5 ani, volumul total al ajutorului...
18:50
Eugen Osmochescu: Economia Moldovei a înregistrat...
15:30
Au fost semnate contracte pentru instalarea...
15:30
Din 2024, 24 de tineri medici veterinari au primit...
15:30
BNM: SEPA a transformat în 3 luni piața plăților...
15:30
Întregul teritoriu al Moldovei este inclus în...
12 februarie 2026
18:30
Directorul regional al Băncii Mondiale pentru...
18:30
Peste 250 de reprezentanți ai mediului de afaceri...
18:30
Alexandru Munteanu: PIB-ul Moldovei a crescut cu...
16:20
Impuls IMM de la Victoriabank: credite accesibile...
15:10
ANRE a aprobat reducerea prețurilor la energia...
15:10
Experții Fitch Ratings evaluează situația din țara...
15:10
Consiliul de administrație al FMI va discuta pe 27...
12:10
Atenție la fraudele investiționale care folosesc...
11 februarie 2026
18:40
Ministerul Educației consolidează asistența...
18:40
Controlul asupra siguranței produselor...
18:40
Banca Mondială va acorda Moldovei un grant în...
15:20
MAIA: Exportatorii de produse agricole din Moldova...
15:20
ANRE a înregistrat prima comunitate de energie din...
15:20
Companiile vor putea obține granturi în cadrul...
13:10
Orange Moldova este Top angajator în Republica...
10 februarie 2026
19:10
Peste 100 de antreprenori începători din regiunea...
19:10
Ucraina propune Moldovei creșterea volumelor de...
19:10
Ungheni și Edineț sunt incluse în programul...
14:40
Cifra de afaceri a Moldova Innovation Technology...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.