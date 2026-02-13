Din 2024, 24 de tineri medici veterinari au primit...
InfoMarket, 13 februarie 2026 15:30
Din 2024, 24 de tineri medici veterinari au primit...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
15:30
Au fost semnate contracte pentru instalarea...
15:30
Din 2024, 24 de tineri medici veterinari au primit...
15:30
BNM: SEPA a transformat în 3 luni piața plăților...
15:30
Întregul teritoriu al Moldovei este inclus în...
Acum 24 ore
18:30
Directorul regional al Băncii Mondiale pentru...
18:30
Peste 250 de reprezentanți ai mediului de afaceri...
18:30
Alexandru Munteanu: PIB-ul Moldovei a crescut cu...
16:20
Impuls IMM de la Victoriabank: credite accesibile...
Ieri
15:10
ANRE a aprobat reducerea prețurilor la energia...
15:10
Experții Fitch Ratings evaluează situația din țara...
15:10
Consiliul de administrație al FMI va discuta pe 27...
12:10
Atenție la fraudele investiționale care folosesc...
11 februarie 2026
18:40
Ministerul Educației consolidează asistența...
18:40
Controlul asupra siguranței produselor...
18:40
Banca Mondială va acorda Moldovei un grant în...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
MAIA: Exportatorii de produse agricole din Moldova...
15:20
ANRE a înregistrat prima comunitate de energie din...
15:20
Companiile vor putea obține granturi în cadrul...
13:10
Orange Moldova este Top angajator în Republica...
10 februarie 2026
19:10
Peste 100 de antreprenori începători din regiunea...
19:10
Ucraina propune Moldovei creșterea volumelor de...
19:10
Ungheni și Edineț sunt incluse în programul...
14:40
Cifra de afaceri a Moldova Innovation Technology...
14:40
Moldova, cu o inflație lunară de 0,9% în ianuarie...
14:40
ACI EUROPE: Aeroportul din Chișinău a devenit unul...
9 februarie 2026
19:10
În 2025, în cadrul proiectului „Farmacia din satul...
19:10
Ministerul Energiei: Moldova are un potențial...
19:10
UE a remarcat rolul tot mai important al Moldovei...
16:00
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață...
15:00
În Moldova a început o nouă rundă de subscriere a...
15:00
Schimburile comerciale dintre Moldova și Lituania...
15:00
Pachetul de ajutor al UE pentru Moldova în valoare...
6 februarie 2026
19:40
Moldova's state budget deficit in 2025...
19:00
Circulația transportului de marfă și de pasageri a...
19:00
Autoritățile din Moldova avertizează asupra unor...
19:00
Deficitul bugetului de stat a însumat, în 2025, 15...
19:00
Eugen Osmochescu: În 11 luni 2025, creșterea...
16:50
Asociațiile din sectorul vitivinicol condamnă...
14:40
În 2025, în Moldova a fost înregistrat un număr...
14:40
Moldova va primi pentru dezvoltarea...
14:40
BNM: Inflația anuală în Moldova a fost, în...
10:30
„Garanția pentru Tineret” - discutată în cadrul...
10:30
Maib este în topul celor mai buni angajatori din...
5 februarie 2026
18:20
Moldova este reprezentată la expoziția...
18:20
În cadrul campaniei internaționale de comunicare...
18:20
Banca Națională a Moldovei a menținut rata de...
15:10
ANSA a eliminat taxa pentru certificatele...
15:10
Potențialul investițional al Moldovei în sectorul...
15:10
Moldova își consolidează poziția de exportator...
15:10
Guvernul a aprobat Programul de stat privind...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.