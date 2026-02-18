VIDEO // Interes sporit pentru noua carte de identitate: peste 300 mii de cereri depuse. Primul milion de documente este eliberat gratuit
Moldpres, 18 februarie 2026 11:20
VIDEO // Interes sporit pentru noua carte de identitate: peste 300 mii de cereri depuse. Primul milion de documente este eliberat gratuit
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
11:30
Reguli mai clare privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova # Moldpres
Drepturile și obligațiile străinilor în țara noastră vor fi reglementate de o nouă lege. Guvernul a aprobat un proiect privind admisia, șederea și supravegherea acestora în Republica Moldova.„Acest proiect aduce beneficii atât pentru cetă...
11:30
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor. Astfel, ben...
11:30
Un bărbat din Căușeni va sta 17 ani la închisoare pentru exploatarea prin muncă a adulților și copiilor # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 47 de ani din Căușeni a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru exploatarea prin muncă a opt persoane, dintre care trei adulți și cinci minori, inclusiv un copil sub 14 ani. Sentința include și interdicția de a desfășura ...
Acum 15 minute
11:20
Secția spitalului din Nisporeni, unde au fost depistate nereguli privind normele sanitar-igienice, va fi renovată capital # Moldpres
Secția spitalului din Nisporeni, unde au fost depistate nereguli privind normele sanitar-igienice, va fi renovată capital. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Sănătății, Emil Ceban, înainte de ședința Guvernului, comunică MOLDPRES.Potrivit oficialului, ...
11:20
11:20
Curse aeriene directe din Chișinău spre Republica Coreea. Executivul inițiază negocierile # Moldpres
Cetățenii vor putea beneficia de curse aeriene directe din Chișinău spre destinații din Republica Coreea. În acest sens, Executivul a decis astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Coreea&nb...
Acum 30 minute
11:10
Republica Moldova va realiza un proiect de restaurare a zonelor umede, cu sprijinul Băncii Mondiale # Moldpres
Zonele umede degradate din Republica Moldova vor fi restaurate, iar ecosistemele terestre vor fi refăcute pentru a reduce poluarea care ajunge în bazinele hidrografice și, implicit, în Marea Neagră, potrivit unui proiect discutat de ministrul Mediului, Gheorghe Haj...
11:10
VIDEO // Proceduri speciale pe timp de iarnă la aeroport: degivrarea aeronavelor poate provoca întârzieri, dar este esențială pentru siguranța zborurilor # Moldpres
Odată cu stabilirea condițiilor de iarnă, activitatea aeroportuară presupune aplicarea unor proceduri suplimentare obligatorii înaintea fiecărui zbor. Reprezentanții Aeroportului Internaţional Chişinău anunță că, în perioadele cu ninsoare, ceață densă s...
11:10
Facilități pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul acasă: decizie aprobată de Guvern # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul acasă vor beneficia de scutirea de la plata drepturilor de import pentru o serie de bunuri. Lista acestora a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a afirmat că a...
Acum o oră
11:00
Angajații vor putea beneficia de tichete de vacanță. Regulile de acordare, aprobate de Guvern # Moldpres
Angajații vor putea beneficia de tichete de vacanță. Valoarea nominală a acestora va fi de până la jumătate din salariul mediu lunar pe economie. Regulamentul cu privire la modul de operare a tichetelor de vacanță a fost aprobat astăzi de Guvern, informează MOLDPR...
Acum 2 ore
10:30
Ministerul Energiei a rămas fără un secretar de stat. Guvernul a aprobat astăzi plecarea din funcție a Cristinei Pereteatcu, informează MOLDPRES.Proiectul a fost prezentat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a mulțumit Cristinei Pereteatcu pentru munca depusă...
10:30
FOTO // Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul multinațional „Defence Cyber Marvel 2026” # Moldpres
Un grup de militari ai Armatei Naționale a participat, în perioada 9–13 februarie, la exercițiul multinațional „Defence Cyber Marvel 2026”, alături de peste 2.500 de reprezentanți din 29 de state, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărări...
10:30
Premierul Alexandru Munteanu a dispus mobilizarea instituțiilor responsabile în contextul condițiilor meteo dificile # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a dispus mobilizarea instituțiilor responsabile în contextul condițiilor meteo dificile. Mesajul a fost transmis la începutul ședinței de astăzi a Guvernului, informează MOLDPRES.„Rog colegii din ministerele vizate să ac...
10:20
Poșta Moldovei atenționează: posibile întârzieri la expedierile către Italia în contextul Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026 # Moldpres
Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” anunţă cetăţenii că, în perioada 6 februarie – 15 martie 2026, pot apărea întârzieri la procesarea și livrarea trimiterilor poștale internaționale cu destinația Italia. Situația este det...
10:20
Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați la nivel național din cauza ninsorilor abundente # Moldpres
Peste 400 de salvatori și pompieri ai Inspectoratul General pentru Situații de Urgență /IGSU/ sunt mobilizați astăzi, în gărzi de intervenție, pentru a acționa în situații de risc generate de condițiile meteorologice severe din Republica Moldova, trans...
10:10
VIDEO // Ninsori abundente pe drumurile naționale: circulația camioanelor, suspendată pe mai multe sectoare. Drumarii intervin în toată țara # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, se înregistrează ninsori abundente, iar condițiile de circulație se modifică rapid de la o oră la alta. Autoritățile avertizează că traf...
10:10
Ucraina și Rusia urmează să reia discuțiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieșire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puține semne de progres, relatează AFP, preluat d...
10:00
VIDEO // Doi frați din Chișinău sunt cercetați pentru șantaj, după ce ar fi cerut 9 000 de euro de la un tânăr # Moldpres
Doi frați din Chișinău sunt cercetați pentru șantaj. Aceștia ar fi cerut suma de 9 000 de euro de la un tânăr pe care l-au amenințat cu moartea, după ce au jucat împreună poker - joc de noroc interzis în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Cei do...
10:00
Instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecțiile online. Alte 751 de instituții activează în regim obișnuit cu prezență fizică, transmite MOLDPRES.Decizia de a desfășura lecții online a f...
09:40
09:40
Circulația camioanelor, restricționată temporar la intrarea în țară prin PTF Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați # Moldpres
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în Republica Moldova este restricționată temporar, la această oră, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, măsura fiind dispusă de autoritățile naționale pentru a preveni blocajele în trafic și apari...
09:40
Întreprinderea Moldelectrica va fi reorganizată. Procesul urmează a fi finalizat până în aprilie 2027 # Moldpres
Întreprinderea de stat Moldelectrica va fi reorganizată în Societate pe acțiuni. Planul de reorganizare a fost aprobat printr-un ordin de semnat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Documentul prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, transmitere...
Acum 4 ore
09:00
Igor Grosu la întâlnirea cu senatori americani: „Sprijinul SUA pentru Moldova rămâne esențial” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu senatori americani aflați într-o vizită la Chișinău, printre care Jeanne Shaheen, Chris Coons, Richard Blumenthal și Sheldon Whitehouse. Discuțiile s-au concentrat pe consolidare...
09:00
Viscolul afectează 12 județe din România, inclusiv București, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, a fost emis Cod roșu de ninsoare, cu strat de zăpadă ca...
08:50
Avertizare pentru șoferi: acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina # Moldpres
Autoritățile de frontieră anunță noi restricții de circulație la frontiera cu Ucraina, care vizează camioanele, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, restricția se ap...
08:40
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), euro se scumpește cu un ban și costă 20 de lei și 14 bani. Dolarul american adaugă...
08:10
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal: circulația se desfășoară fără dificultăți # Moldpres
Punctele de trecere a frontierei de stat activează la această oră în regim normal, iar circulația persoanelor și a mijloacelor de transport se desfășoară fără dificultăți. În contextul Codurilor Galben și Portocaliu de vreme nefavorabilă, autoritățile ...
08:10
Mai multe deconectări ale energiei electrice au fost raportate miercuri, 18 februarie, în regiunile de centru și sud ale Republicii Moldova, în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit datelor furnizate de Premier Energy Dis...
08:00
FOTO // Circulație în condiții de iarnă pe traseele din țară: drumarii au intervenit pe mai multe porțiuni # Moldpres
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de iarnă, după ninsorile înregistrate în mai multe regiuni ale țării. În contextul Codurilor Galben și Portocaliu de vreme nefavorabilă, autorit...
Acum 24 ore
20:10
Poliția Națională anunță: Punctele de trecere Palanca și Tudora vor fi închise temporar din cauza vremii # Moldpres
Poliția Națională a informat că, începând cu ora 03:00, activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pentru toate categoriile de participanți la trafic, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, măsura a fost dispusă &ici...
20:00
Instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău vor activa în regim online miercuri, 18 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Decizia a fost anunțată de primarul, Ion Ceban, comunică MOLDPRES.Potrivit edilului, măsura a f...
20:00
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, începând cu ora 05:00, miercuri, 18 februarie 2026, pe traseul Odesa–Reni din Ucraina va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate ...
19:50
Refuzul lui Vlad Plahotniuc de a face declarații în dosarul „kuliok” are o explicație juridică clară, iar rolul acestuia în cauză este unul esențial, fiind considerat piesa centrală a dosarului. Experții afirmă că esența cazului ține de presupu...
19:00
Un fost primar al satului Boldurești, raionul Nisporeni, cercetat penal pentru tortură, rămâne în arest preventiv, după ce instanța a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii cu încă 20 de zile, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii ...
18:50
Biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei s-a reunit la Chișinău # Moldpres
Biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei s-a întrunit astăzi, 17 februarie, la Chișinău, eveniment organizat în marja președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul ...
18:50
Academicianul român Daniel David, la USM: „Între știință și pseudoștiință – cum distingem adevărul în psihologie?” # Moldpres
Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David, membru corespondent al Academiei Române și fost ministru al Educației din România, a susținut marți, 17 februarie, la Universitatea de Stat din Moldova (USM),...
18:40
Traficul la frontieră ar putea fi restricționat din cauza vremii nefavorabile. Recomandările autorităților # Moldpres
În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarea perioadă, Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova anunță că circulația pe drumurile de acces spre și dinspre punctele de trecere a frontierei ar putea fi limitată temporar, în cazul în ...
18:20
Premierul Alexandru Munteanu și senatori SUA, în discuții despre parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Senatorii Congresului Statelor Unite (CODEL) în Republica Moldova, Jeanne Shaheen și Chris Coons. Oficialii au discutat despre parteneriatul dintre statele noastre, proiectele comune și contextul regi...
18:20
Instituțiile educaționale, culturale și medicale din satul Parcani, Transnistria, au fost dotate cu tehnologie modernă și echipamente medicale în cadrul unui proiect finanțat de Bulgaria, potrivit unui anunț publicat marți pe pagina de Facebook a satului, transmite ...
17:50
Celula de criză la nivel național, activată în contextul codurilor galben și portocaliu de ninsori și vânt # Moldpres
În contextul avertizărilor meteo privind codul galben și portocaliu de ninsori abundente și intensificări ale vântului, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a activat, astăzi celula de criză la nivel național pentru coordonarea măsurilor de preve...
17:40
Elevii ar putea învăța online mâine din cauza vremii nefavorabile. MEC anunță că direcțiile de învățământ vor decide individual organizarea procesului educațional # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că, în contextul codurilor galben și portocaliu de ninsori și lapoviță, direcțiile de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale de nivel II, pot decide în mod independent or...
17:30
Premierul Alexandru Munteanu anunță deciziile luate în contextul codurilor galben și portocaliu de vreme rea # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi o serie de măsuri pentru protecția populației și buna desfășurare a activităților instituțiilor publice, ca urmare a codurilor galben și portocaliu de lapoviță și intensificări ale vântului prognozate pentru acea...
17:20
Vicepreședintele Academiei Române, academicianul Mircea Dumitru, a susținut o prelegere la USM: O viziune realistă asupra drepturilor naturale # Moldpres
Studenții de la Universitatea de Sta din Moldova (USM) au avut parte de o ocazie deosebită - să asculte prelegerea susținută de academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Savantul le-a vorbit tinerilor despre drepturile naturale capabile să&nbs...
17:10
Guvernul și Consiliul Europei discută reforma administrativă: amalgamarea voluntară a localităților, văzută drept cheia serviciilor publice mai bune # Moldpres
Consolidarea autonomiei locale și îmbunătățirea calității serviciilor publice au fost principalele subiecte abordate în cadrul unei conferințe de presă, susținute astăzi la Chișinău de secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, &icir...
17:10
Șefa statului, Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons. ...
17:10
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a lansat un proiect de reconstrucție a Centrului Chinologic, care va întări capacitățile operaționale ale acestuia. Inițiativa va aduce îmbunătățiri în instruirea echipelor canine, dotarea infrastructurii și uti...
16:40
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt atenționați să manifeste prudență, în contextul avertizărilor meteorologice privind ninsori și intensificări ale vântului, comunică MOLDPRES.Potri...
16:40
Premieră în justiție: agresorii pot fi obligați să șteargă conținutul abuziv din mediul digital # Moldpres
Magistrații Judecătoriei Chișinău au aplicat, în premieră în justiția moldovenească, noile prevederi legale privind eliminarea conținutului abuziv din mediul digital, într-un dosar ce vizează protecția unei judecătoare hărțuite online, comunică MOL...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.