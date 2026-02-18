Două curse spre București și Istanbul anulate și alte două întârziate din cauza condițiilor meteo. Pasagerii, îndemnați să verifice zborurile
Moldova1, 18 februarie 2026 13:00
Zboruri anulate și întârzieri au fost înregistrate miercuri, 18 februarie, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, care afectează atât Republica Moldova, cât și statele vecine. Administrația Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță modificări în programul curselor operate din și spre Chișinău, în contextul ninsorilor și avertizărilor de vreme severă.
• • •
Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile este prelungit până în anul 2028. Guvernul a aprobat includerea în program a 275 de localități care nu au fost acoperite anterior.
Copiii preotului baricadat în biserica din Dereneu au fost scoși din lăcaș. Ministra Plugaru: „Au revenit la o viață normală” # Moldova1
Cei trei copii minori ai preotului baricadat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, au părăsit lăcașul și și-au reluat regimul obișnuit de viață. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, copiii au ieșit din biserică în urmă cu câteva zile, după ce au petrecut mai mult de două săptămâni în interiorul lăcașului, perioadă în care tatăl lor, preot afiliat Mitropolia Moldovei, s-a baricadat cu familia în semn de protest față de executarea unei hotărâri judecătorești definitive.
ÎN CONTEXT | „Fără motive ce ar determina părțile să cedeze poziții, rezultate nu vor fi” la negocierile de la Geneva, afirmă experții # Moldova1
Perspectivele unui progres privind încheierea războiului după noua rundă de negocieri între Ucraina, Statele Unite și Rusia, desfășurată la Geneva, rămân incerte. Dinamica de pe front și incertitudinile privind eventualele formule de compromis fac ca actualul format de dialog să fie, pentru moment, unul mai degrabă formal, afirmă expertul în securitate în cadrul Comunității WatchDog, Pavel Horea.
Volodimir Zelenski anunță sancțiuni împotriva lui Alexandr Lukașenko: „Peste 3.000 de întreprinderi din Belarus sunt puse în slujba războiului rus” # Moldova1
Ucraina a impus sancțiuni împotriva președintelui din Belarus, Alexandr Lukașenko, un aliat al liderului rus Vladimir Putin. Kievul își va intensifica eforturile pentru a contracara toate formele de sprijin acordate de Minsk agresiunii rusești și va colabora cu partenerii internaționali pentru a se asigura că sancțiunile au un impact global, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Sistemul MD-Alert va fi funcțional în 2027. Conceptul, aflat în etapa finală, anunță autoritățile # Moldova1
Sistemul MD-Alert urmează să devină operațional în anul 2027. Conceptul sistemului național de avertizare a populației în situații de urgență este aproape gata, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie.
Cetățenii străini care solicită obținerea sau prelungirea dreptului de ședere în Republica Moldova vor trebui să demonstreze că au suficiente mijloace de întreținere și că au unde locui pe teritoriul țării, pentru a preveni imigrația abuzivă. De asemenea, autoritățile vor introduce în legislație conceptul de profil de risc, pentru a identifica persoanele care pot reprezenta pericol pentru securitatea națională și ordinea publică.
Excepții de la examen și proceduri simplificate: Trei proiecte de modificare a Legii cetățeniei, avizate în Parlament # Moldova1
Procedurile pentru persoanele care sunt cetățeni ai Republicii Moldova prin naștere și întâmpină dificultăți la perfectarea actelor de identitate ar putea fi simplificate, iar modul în care poate fi dovedită cetățenia - clarificat. Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică a aprobat miercuri, 18 februarie, corapoartele pentru trei proiecte de lege care prevăd modificări la Legea cetățeniei.
Moldoveanul reținut în Polonia are și cetățenia română. MAI: „Așteptăm răspuns din România, să vedem cum procedăm în continuare” # Moldova1
Tânărul din R. Moldova, care a fost reținut de oamenii legii din Polonia după ce ar fi tras de frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței, acțiune catalogată de autoritățile poloneze ca sabotaj, deține și cetățenia României. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, anunță că autoritățile de la Chișinău au inițiat demersurile necesare pentru a clarifica situația în acest caz.
Cinci copii și trei adulți, exploatați prin muncă, în condiții inumane, la Ștefan Vodă: 17 ani de închisoare pentru „stăpân” # Moldova1
Îi bătea și îi impunea să muncească în schimbul unor condiții inumane de trai. Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și exploatarea copiilor prin muncă forțată, condiții inumane de trai și de muncă, inclusiv cu aplicarea violenței fizice.
Facilități pentru moldovenii care revin din străinătate: Guvernul aprobă lista bunurilor scutite de taxe # Moldova1
Lista bunurilor pe care moldovenii din diasporă le pot aduce acasă fără a plăti taxe de import a fost precizată printr-o decizie de Guvern, aprobată în ședința din 18 februarie. Facilitatea se acordă exclusiv persoanelor care decid să revină definitiv în țară.
„Sunt strategice”: Construcția spitalelor regionale de la Bălți și Cahul rămâne în vigoare, dă asigurări ministrul Sănătății # Moldova1
Autoritățile nu renunță la construcția celor două spitale regionale de la Bălți și Cahul, fiindcă aceste obiective sunt „importante și strategice” pentru R. Moldova, afirmă ministrul Sănătății, Emil Ceban. În cazul spitalului din sudul R. Moldova, lucrările sunt mai avansate, a anunțat oficialul, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie.
Ninsori și ghețuș | Drumuri închise pentru camioane și restricții la frontieră. Peste 400 de salvatori, mobilizați # Moldova1
Ninsorile și precipitațiile mixte din noaptea de 18 februarie au pus presiune pe infrastructura rutieră din Republica Moldova, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă, cu intervenții active pe drumurile naționale și restricții temporare pentru transportul greu în sudul țării. Autoritățile anunță formarea poleiului și a lunecușului pe mai multe sectoare, în timp ce circulația camioanelor este sistată în unele puncte de trecere a frontierei. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a mobilizat peste 400 de angajați în gărzi de intervenție și 145 de unități de tehnică.
Ministrul Energiei: Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, în pofida solicitărilor depuse de furnizori la ANRE # Moldova1
Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, fiindcă nu ar exista „elemente de ajustare semnificativă a tarifului”, în condițiile devierilor pozitive înregistrate de cei doi operatori de distribuție, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Vacanțe mai accesibile în țară: Guvernul a definitivat regulamentul pentru utilizarea tichetelor de vacanță # Moldova1
Guvernul a definitivat procedura de emitere a tichetelor de vacanță, prin aprobarea regulamentului care stabilește modul de utilizare a acestora. Tichetele de vacanță sunt bilete valorice pe care angajatorii le pot acorda salariaților pentru achitarea serviciilor turistice pe teritoriul Republicii Moldova, fără a fi supuse impozitării.
Exporturile de vinuri moldovenești către Ucraina, în pericol după suspendarea importurilor de carne de pasăre # Moldova1
Exporturile de produse vitivinicole moldovenești către Ucraina ar putea fi afectate după ce Republica Moldova a suspendat temporar importurile de carne de pasăre din această țară. O eventuală interdicție ar genera pierderi de circa 35 de milioane de dolari, însă negocierile bilaterale continuă, iar protecția consumatorilor rămâne prioritatea autorităților, a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1.
Cod portocaliu de ninsori puternice: Aproape 4.000 de consumatori din cinci localități, fără energie electrică din cauza viscolului # Moldova1
Mii de consumatori din centrul și sudul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică miercuri, 18 februarie, în urma condițiilor meteo nefavorabile din ultimele ore, anunță Ministerul Energiei. Deconectările au fost provocate de precipitații și vânt, care au afectat rețelele de distribuție, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru remedierea avariilor.
Tânăr de 22 de ani, șantajat după o partidă de poker: 9.000 de euro și amenințări cu moartea # Moldova1
Un joc de poker s-a transformat într-un coșmar pentru un tânăr de 22 de ani din Chișinău. Acesta ar fi fost amenințat cu moartea și forțat să plătească mii de euro unor frați gemeni, care susțineau că le datorează bani în urma unor partide de jocuri de noroc.
Moldelectrica devine societate pe acțiuni: Consiliul de administrație, format majoritar din membri independenți # Moldova1
Întreprinderea de stat „Moldelectrica” va fi transformată în societate pe acțiuni. Reorganizarea, cu transmiterea tuturor activelor către noua entitate juridică, urmează să fie finalizată până în aprilie 2027.
Corespondență Dan Alexe | Belgia acuzată de antisemitism și situația legală a circumciziilor în UE # Moldova1
Un conflict diplomatic a izbucnit între Belgia și Statele Unite, provocat de acuzațiile ambasadorului american la Bruxelles, prelungite de altele venite din Israel, conflict care scoate la lumină o dezbatere mult mai amplă, veche și complexă: statutul circumciziei religioase în Europa.
ACTUALIZARE | Noi restricții pe traseul Odesa–Reni: Circulația camioanelor și a autobuzelor, suspendată din nou # Moldova1
Este suspendată temporar deplasarea camioanelor, a mijloacelor de transport de tonaj mare și a vehiculelor destinate transportului de pasageri spre și dinspre mai multe puncte de trecere a frontierei. Potrivit Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, restricțiile au fost instituite de autoritățile ucrainene pe traseului Odesa–Reni, pentru prevenirea accidentelor și a situațiilor de urgență.
Cod roșu de ninsori abundente în România: autoritățile au emis mesaje Ro-Alert în toiul nopții # Moldova1
Capitala României și județul Ilfov se află sub alertă cod roșu de ninsori miercuri dimineață, 18 februarie, iar populația a fost avertizată în toiul nopții printr-un mesaj Ro-Alert să evite deplasarea cu autoturismul.
Fenomenul „catfishing”: Cum putem evita relațiile false și profilurile înșelătoare din mediul online # Moldova1
Poate vi s-a întâmplat și vouă sau apropiaților să întâlniți pe cineva online care pare perfect. Vă scrie mesaje dulci, vă face să zâmbiți, vă spune că sunteți cea mai specială persoană din viața lui. Dar, pe măsură ce trece timpul, încep să apară semne ciudate, nu vrea să deschidă camera, schimbă detalii despre viața lui, cere bani sau poze intime. Atunci apare întrebarea, tu cu cine vorbești, de fapt?
Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că a fost înregistrat un „progres semnificativ” după prima zi a negocierilor de la Geneva dintre Ucraina, SUA și Rusia, informează RBC-Ucraina, cu referire la postarea sa pe rețeaua socială X.
Recomandări de alimentație înaintea Postului Paștelui: „Săptămâna Albă – o perioadă de tranziție” # Moldova1
Săptămâna Albă, numită și Săptămâna Brânzei, marchează ultima etapă de pregătire înainte de Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post de peste an. Este o perioadă de tranziție: carnea nu se mai consumă, însă sunt încă permise lactatele, ouăle și peștele. Dincolo de dimensiunea spirituală, această săptămână are și o logică alimentară, ceea ce înseamnă adaptarea treptată a organismului la un regim restrictiv, spun nutriționiștii.
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal în această dimineață de miercuri, 18 februarie, iar fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat, anunță autoritățile de frontieră. Drumurile de acces spre punctele de trecere sunt practicabile, fără restricții în procesul de control la frontieră.
Circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Intervenții în centrul și sudul țării # Moldova1
Circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă în această dimineață, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Pe parcursul nopții de 18 februarie, în mai multe regiuni au fost înregistrate ninsori, iar în altele precipitații sub formă de ploaie, ceea ce a favorizat formarea lunecușului și a poleiului pe unele sectoare.
Judecătoria Chișinău a anunțat reguli mai stricte de acces în sediile instanței, menite să garanteze siguranța magistraților și buna desfășurare a ședințelor de judecată, după ce o magistrată a fost agresată în timpul unei ședințe de judecată pe 29 ianuarie.
Excelentă pentru Franța ziua a 11-a de concurs de la Olimpiada Albă. Sportivii din Hexagon au cucerit în premieră titlul olimpic în ștafeta masculină la biatlon și au stabilit un nou record pentru țara lor în ce privește numărul de medalii la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Cu 16 medalii la Milano/Cortina 2026, delegația franceză și-a depășit performanțele din 2014 și 2018.
Cazul preotului din Durlești: Enoriașii cer ca starețul învinuit de agresiune sexuală să oficieze slujbele în continuare. Reacția Mitropoliei Basarabiei # Moldova1
Un grup de enoriași din orașul Durlești, suburbie a capitalei, a mers la Mitropolia Basarabiei pentru a cere ca slujbele de la Mănăstirea „Sfântul Apostol Andrei” să fie ținute de un stareț care ar fi agresat sexual o adolescentă.
Reguli pentru prevenirea creșterilor nejustificate de preț: Un proiect de lege privind practicile comerciale neloiale, în faza de avizare # Moldova1
Un proiect de lege privind practicile comerciale neloiale, inițiat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), se află în faza de avizare și urmează să fie supus consultărilor publice, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga, în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1.
ÎN CONTEXT | Natalia Grâu: „Liniile roșii la disciplinele reale” amenință viitorul educației în R. Moldova # Moldova1
Sistemul educațional este unul rezilient, cu tradiții solide, dar rămâne marcat de vulnerabilități serioase la disciplinele reale, de probleme de integritate și de fenomene îngrijorătoare de violență. Natalia Grâu, expertă în educație și fost secretar de stat la Ministerul Educației, a explicat că, deși percepția generală indică un grad înalt de satisfacție, există „linii roșii” critice care impun o mai mare aplicabilitate a cunoștințelor: „asigurarea unei educații de calitate pentru fiecare copil, indiferent de mediul și locul în care învață”.
Număr mare de pacienți la Institutul de Pneumologie din Chișinău. Toate paturile, ocupate # Moldova1
Temperaturile scăzute și sezonul gripal aduc un aflux de pacienți la Institutul de Pneumologie din Chișinău. Toate cele 285 de paturi disponibile sunt ocupate. Vârstnicii și bolnavii cronici sunt cei mai vulnerabili, pentru că pot ajunge la complicații severe. Medicii recomandă vaccinarea cu serul antigripal, iar la apariția primelor simptome, bolnavii trebuie să ceară ajutorul specialiștilor.
Fostul ministru ucrainean al Energiei a fost plasat în arest preventiv, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune de 4,6 milioane de dolari # Moldova1
Fostul ministru ucrainean al Energiei și Justiției, Herman Halushchenko, care, alături de omul de afaceri Tymur Mindich, este suspect în dosarul „Operațiunea Midas”, ce vizează presupuse acte de corupție legate de compania nucleară ucraineană Energoatom, a fost plasat în arest preventiv, cu posibilitatea eliberării pe cauțiune în valoare de 200 de milioane de grivne (4,6 milioane de dolari), scrie portalul Ukrainska Pravda.
Elevii din Rusia, instruiți să se implice în proiecte sociale. În școli va fi inclus programul „Învățare prin servicii. Primii” # Moldova1
Elevii din Federația Rusă vor rezolva „sarcini sociale” ale statului și ale organizațiilor neguvernamentale prin intermediul programului „Învățare prin servicii. Primii”, inclus în disciplina școlară obligatorie „Proiect individual”, începând cu luna septembrie curent. Acest program îi va ajuta pe elevi să își valorifice potențialul în proiectele comunitare, potrivit ministrului rus al Educației, Serghei Kravțov, scrie presa rusă.
Consumatorii noncasnici mari sunt obligați, din 1 aprilie, să fie asigurați cu gaze naturale de pe piața liberă # Moldova1
Din 1 aprilie, toți consumatorii noncasnici mari, adică companiile care consumă anual mai mult de 100 de mii de metri cubi de gaze naturale sunt obligate să fie asigurate cu gaze naturale de pe piața liberă. În cazul în care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un astfel de furnizor rămâne fără gaze naturale, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Până în prezent, doar 82 de consumatori noncasnici mari au făcut deja tranziția către piața liberă, ceea ce reprezintă doar 40 la sută din companiile vizate. Toate aceste schimbări contribuie la creșterea concurenței, diversificarea ofertelor și consolidarea pieței libere a gazelor naturale, mai precizează ANRE.
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online miercuri, 18 februarie. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul general Ion Ceban, în seara zilei de marți, 17 februarie. Potrivit acestuia, decizia a fost luată după consultări interne și în contextul recomandărilor autorităților centrale privind condițiile meteorologice nefavorabile.
Direcțiile de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale de nivelul II, vor putea decide în mod independent dacă lecțiile de miercuri, 18 februarie, vor fi desfășurate online, anunță Ministerul Educației și Cercetării, în contextul avertizărilor meteorologice de ninsori și lapoviță emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Un nou titlu olimpic pentru Franța în concursul de biatlon. Ștafeta masculină de 4 a câte 7 kilometri și jumătate s-a clasat pe primul loc. Medalia de argint a fost cucerită de Norvegia, iar cea de bronz a revenit Suediei. Franța a cucerit în premieră medalia olimpică de aur în proba masculină de ștafetă 4 a câte 7 kilometri și jumătate. În componența Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet și Éric Perrot, francezii au evoluat impecabil, deși la un moment dat au întâlnit mari dificultăți.
Promo-LEX: Femeile, principalele victime ale instigării la ură și discriminării online la alegerile din 2025 # Moldova1
În perioada alegerilor parlamentare din 2025, mai mult de jumătate din cazurile de instigare la ură și discriminare au avut loc în mediul online, iar principalele victime au fost femeile, potrivit raportului „Discurs de ură și instigare la discriminare - alegeri 2025”, făcut public pe 17 februarie. Experții recomandă elaborarea unei strategii pentru combaterea acestui fenomen.
