ProTV.md, 18 februarie 2026 10:00
Circulația camioanelor - restricționată temporar la vama Cahul și Giurgiulești pe sensul de intrare în țară
Acum 5 minute
10:10
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice. Apelul IGSU # ProTV.md
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice. Apelul IGSU
Acum 15 minute
10:00
Circulația camioanelor - restricționată temporar la vama Cahul și Giurgiulești pe sensul de intrare în țară
Acum 30 minute
09:50
Școlile din Cahul nu activează din cauza condițiilor meteo. Anunțul făcut de primarul orașului
Acum o oră
09:40
Un tânăr - șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker și le-ar fi datorat 9 mii de euro. Momentul când aceștia sunt reținuți de mascați - VIDEO
09:30
Aproape 4000 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără lumină. Atenționările ministerului Energiei
Acum 2 ore
09:00
Franța, sub cod roșu de inundații în urma unei furtuni. Avertisment: Europa trebuie să se pregătească pentru o lume cu 3°C mai caldă
08:50
Măcel la Istanbul! Galatasaray o distruge pe Juventus într-un meci cu șapte goluri
08:40
Atenție, șoferi! Circulația pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de iarnă: Pe alocuri este ghețuș
08:40
Circulația transportul de pasageri și camioanelor - sistată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea
08:30
Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații. Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii
08:20
Peste 1000 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără lumină. Atenționările ministerului Energiei
08:20
Curs valutar BNM pentru 18 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Avertizări cod roșu de ninsori abundente în România. Mesaj Ro-Alert transmis populației în noapte
Acum 4 ore
08:10
Elevii din capitală desfășoară orele online din cauza condițiilor meteorologice - VIDEO
08:00
Zelenski spune că ucrainenii vor respinge la referendum cedarea de teritorii: „La nivel emoțional, oamenii nu vor înțelege niciodată. Nu mă vor ierta niciodată”
07:50
Ninsori puternice în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:10
Loïc Meillard a cucerit a treia sa medalie la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
23:00
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri - VIDEO
23:00
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori - VIDEO
23:00
Episod sever de iarnă în Moldova: cod portocaliu în sud și galben în centru, cu zăpadă viscolită, troiene și recomandări stricte pentru șoferi - VIDEO
22:30
Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO
22:30
Carnavalul de la Veneția a ajuns la final, după mai bine de 2 săptămâni spectaculoase - VIDEO
22:20
Test important înaintea Campionatului European Under 23: Moldova strălucește la turneul dedicat lui Nicolae Oriol, unde Vasile Marcu și Constantin Chirilov au cucerit aurul - VIDEO
22:20
Vin moldovenesc vândut în SUA sub o marcă franceză: procurorii investighează o companie suspectată că ar fi utilizat ilegal brandul încă din 2020 - VIDEO
22:10
Moment istoric pe gheață: Miura și Kihara cuceresc aurul olimpic cu record mondial și oferă Japoniei prima medalie de aur la perechi, în timp ce Georgia obține argintul istoric - VIDEO
22:10
Un bărbat din Nisporeni, reținut după ce ar fi comandat telefoane online folosind datele personale ale persoanelor care își pierdeau actele de identitate - VIDEO
22:00
Final tensionat la concursul de Super Team: Austria câștigă surprinzător, iar decizia de a anula ultima manșă din cauza vremii schimbă soarta competiției - VIDEO
22:00
FC Barcelona pierde prima poziție în La Liga după etapa a 24-a, fiind depășită de Real Madrid cu două puncte, în urma unui derby dramatic cu Girona decis de un gol controversat - VIDEO
21:40
Noi acuzații în dosarul de corupție Midas: fostul ministru ucrainean al Energiei ar fi primit 9 milioane de dolari printr-o amplă schemă de mituire și spălare de bani - VIDEO
21:30
„O răfuială în privința mea și a familiei mele”, susține Nicanor Ciochină după ce magistrații au prelungit arestul acestuia. Ce spune procurorul de caz - VIDEO
Acum 24 ore
21:10
Ecoul războiului la Soroca: Ministerul Apărării anunță că bubuiturile au fost provocate de interceptarea unor drone pe teritoriul Ucrainei, atacată masiv de Rusia - VIDEO
21:00
Au fost sau nu găsiți oameni în mașina scufundată sub apele lacului Ghidighici? IGSU vine cu detalii. Imagini de la locul incidentului - VIDEO
20:50
Delegațiile celor trei state se întâlnesc la Geneva cu ușile închise, în timp ce analiștii avertizează că așteptările sunt scăzute și diferențele de poziții rămân semnificative – VIDEO
20:50
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace
20:40
Procurorul de caz susține că refuzul lui Plahotniuc de a răspunde întrebărilor în dosarul „sacoșa neagră” ar confirma infracțiunea și că acesta nu a vrut să se autoincrimineze – VIDEO
20:30
Incendiu puternic la Sîngerei: O casă de locuit a luat foc de două ori în aceeași zi, iar proprietarul a ajuns la spital. Ce spun pompierii VIDEO
20:10
Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora vor fi închise temporar din cauza vremii severe. Când intră în vigoare măsura
20:00
Poliția Națională anunță sistarea temporară a traficului la punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora din cauza condițiilor meteo
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 17.02.2026
19:50
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori
19:40
Trafic restricționat pe traseul Odesa–Reni din cauza vremii severe: autobuzele, microbuzele și transportul marfar nu vor putea circula
19:20
După ce a cerut 1,3 trilioane de euro Germaniei pentru crimele din al Doilea Război Mondial, Polonia pregătește o cerere de despăgubiri și pentru crimele din era sovietică
19:10
Croația respinge cererea de a transporta petrol rusesc către Ungaria și Slovacia
19:10
ChatGPT va începe să verifice vârsta utilizatorilor săi din Europa, printr-un act de identitate sau un selfie video
19:00
Iranul și SUA ar fi ajuns la un acord de principiu la Geneva, dar tensiunile rămân ridicate pe fondul presiunilor militare exercitate de Washington
18:40
Explozie într-o unitate a armatei ruse, lângă Sankt Petersburg. Presa rusă scrie că sunt victime. Ce au anunțat oficialii ruși - VIDEO
18:00
Poliția de Frontieră avertizează asupra posibilelor restricții de trafic din cauza condițiilor meteo nefavorabile
17:50
Elevii din Moldova ar putea învăța online pe 18 februarie: MEC recomandă autorităților locale să ajusteze programul școlar în funcție de starea drumurilor și condițiile meteo
17:40
Autoritățile își ajustează programul, școlile pot trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță în contextul intemperiilor
17:30
Autoritățile își vor ajusta programul, școlile ar putea trece la învățământ online, iar Armata și IGSU vor interveni în zonele afectate: premierul anunță măsuri de siguranță și sprijin pentru populație
