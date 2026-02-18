VIDEO // Doi frați din Chișinău sunt cercetați pentru șantaj, după ce ar fi cerut 9 000 de euro de la un tânăr
Moldpres, 18 februarie 2026 10:00
Doi frați din Chișinău sunt cercetați pentru șantaj. Aceștia ar fi cerut suma de 9 000 de euro de la un tânăr pe care l-au amenințat cu moartea, după ce au jucat împreună poker - joc de noroc interzis în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Cei do...
VIDEO // Ninsori abundente pe drumurile naționale: circulația camioanelor, suspendată pe mai multe sectoare. Drumarii intervin în toată țara # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, la această oră, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova, se înregistrează ninsori abundente, iar condițiile de circulație se modifică rapid de la o oră la alta. Autoritățile avertizează că traf...
Ucraina și Rusia urmează să reia discuțiile miercuri la Geneva, sub medierea SUA, pentru a încerca să găsească o ieșire din cei patru ani de război din Ucraina, după ce negocierile din ziua precedentă au arătat puține semne de progres, relatează AFP, preluat d...
Instituțiile de învățământ din Chișinău, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară astăzi lecțiile online. Alte 751 de instituții activează în regim obișnuit cu prezență fizică, transmite MOLDPRES.Decizia de a desfășura lecții online a f...
Circulația camioanelor, restricționată temporar la intrarea în țară prin PTF Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați # Moldpres
Circulația camioanelor pe direcția de intrare în Republica Moldova este restricționată temporar, la această oră, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, măsura fiind dispusă de autoritățile naționale pentru a preveni blocajele în trafic și apari...
Întreprinderea Moldelectrica va fi reorganizată. Procesul urmează a fi finalizat până în aprilie 2027 # Moldpres
Întreprinderea de stat Moldelectrica va fi reorganizată în Societate pe acțiuni. Planul de reorganizare a fost aprobat printr-un ordin de semnat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Documentul prevede toate procedurile juridice și contabile necesare, transmitere...
Igor Grosu la întâlnirea cu senatori americani: „Sprijinul SUA pentru Moldova rămâne esențial” # Moldpres
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu senatori americani aflați într-o vizită la Chișinău, printre care Jeanne Shaheen, Chris Coons, Richard Blumenthal și Sheldon Whitehouse. Discuțiile s-au concentrat pe consolidare...
Viscolul afectează 12 județe din România, inclusiv București, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, a fost emis Cod roșu de ninsoare, cu strat de zăpadă ca...
Avertizare pentru șoferi: acces restricționat pentru unele vehicule la frontiera cu Ucraina # Moldpres
Autoritățile de frontieră anunță noi restricții de circulație la frontiera cu Ucraina, care vizează camioanele, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, comunică MOLDPRES.Potrivit Poliției de Frontieră, restricția se ap...
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), euro se scumpește cu un ban și costă 20 de lei și 14 bani. Dolarul american adaugă...
Punctele de trecere a frontierei activează în regim normal: circulația se desfășoară fără dificultăți # Moldpres
Punctele de trecere a frontierei de stat activează la această oră în regim normal, iar circulația persoanelor și a mijloacelor de transport se desfășoară fără dificultăți. În contextul Codurilor Galben și Portocaliu de vreme nefavorabilă, autoritățile ...
Mai multe deconectări ale energiei electrice au fost raportate miercuri, 18 februarie, în regiunile de centru și sud ale Republicii Moldova, în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit datelor furnizate de Premier Energy Dis...
FOTO // Circulație în condiții de iarnă pe traseele din țară: drumarii au intervenit pe mai multe porțiuni # Moldpres
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară, în această dimineață, în condiții de iarnă, după ninsorile înregistrate în mai multe regiuni ale țării. În contextul Codurilor Galben și Portocaliu de vreme nefavorabilă, autorit...
Poliția Națională anunță: Punctele de trecere Palanca și Tudora vor fi închise temporar din cauza vremii # Moldpres
Poliția Națională a informat că, începând cu ora 03:00, activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată pentru toate categoriile de participanți la trafic, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, măsura a fost dispusă &ici...
Instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău vor activa în regim online miercuri, 18 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Decizia a fost anunțată de primarul, Ion Ceban, comunică MOLDPRES.Potrivit edilului, măsura a f...
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, începând cu ora 05:00, miercuri, 18 februarie 2026, pe traseul Odesa–Reni din Ucraina va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate ...
Refuzul lui Vlad Plahotniuc de a face declarații în dosarul „kuliok” are o explicație juridică clară, iar rolul acestuia în cauză este unul esențial, fiind considerat piesa centrală a dosarului. Experții afirmă că esența cazului ține de presupu...
Un fost primar al satului Boldurești, raionul Nisporeni, cercetat penal pentru tortură, rămâne în arest preventiv, după ce instanța a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii cu încă 20 de zile, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii ...
Biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei s-a reunit la Chișinău # Moldpres
Biroul Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei s-a întrunit astăzi, 17 februarie, la Chișinău, eveniment organizat în marja președinției Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. În cadrul ...
Academicianul român Daniel David, la USM: „Între știință și pseudoștiință – cum distingem adevărul în psihologie?” # Moldpres
Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David, membru corespondent al Academiei Române și fost ministru al Educației din România, a susținut marți, 17 februarie, la Universitatea de Stat din Moldova (USM),...
Traficul la frontieră ar putea fi restricționat din cauza vremii nefavorabile. Recomandările autorităților # Moldpres
În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarea perioadă, Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova anunță că circulația pe drumurile de acces spre și dinspre punctele de trecere a frontierei ar putea fi limitată temporar, în cazul în ...
Premierul Alexandru Munteanu și senatori SUA, în discuții despre parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii # Moldpres
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Senatorii Congresului Statelor Unite (CODEL) în Republica Moldova, Jeanne Shaheen și Chris Coons. Oficialii au discutat despre parteneriatul dintre statele noastre, proiectele comune și contextul regi...
Instituțiile educaționale, culturale și medicale din satul Parcani, Transnistria, au fost dotate cu tehnologie modernă și echipamente medicale în cadrul unui proiect finanțat de Bulgaria, potrivit unui anunț publicat marți pe pagina de Facebook a satului, transmite ...
Celula de criză la nivel național, activată în contextul codurilor galben și portocaliu de ninsori și vânt # Moldpres
În contextul avertizărilor meteo privind codul galben și portocaliu de ninsori abundente și intensificări ale vântului, Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a activat, astăzi celula de criză la nivel național pentru coordonarea măsurilor de preve...
Elevii ar putea învăța online mâine din cauza vremii nefavorabile. MEC anunță că direcțiile de învățământ vor decide individual organizarea procesului educațional # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că, în contextul codurilor galben și portocaliu de ninsori și lapoviță, direcțiile de învățământ, împreună cu autoritățile publice locale de nivel II, pot decide în mod independent or...
Premierul Alexandru Munteanu anunță deciziile luate în contextul codurilor galben și portocaliu de vreme rea # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi o serie de măsuri pentru protecția populației și buna desfășurare a activităților instituțiilor publice, ca urmare a codurilor galben și portocaliu de lapoviță și intensificări ale vântului prognozate pentru acea...
Vicepreședintele Academiei Române, academicianul Mircea Dumitru, a susținut o prelegere la USM: O viziune realistă asupra drepturilor naturale # Moldpres
Studenții de la Universitatea de Sta din Moldova (USM) au avut parte de o ocazie deosebită - să asculte prelegerea susținută de academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Savantul le-a vorbit tinerilor despre drepturile naturale capabile să&nbs...
Guvernul și Consiliul Europei discută reforma administrativă: amalgamarea voluntară a localităților, văzută drept cheia serviciilor publice mai bune # Moldpres
Consolidarea autonomiei locale și îmbunătățirea calității serviciilor publice au fost principalele subiecte abordate în cadrul unei conferințe de presă, susținute astăzi la Chișinău de secretarul general al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, &icir...
Șefa statului, Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen. Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons. ...
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a lansat un proiect de reconstrucție a Centrului Chinologic, care va întări capacitățile operaționale ale acestuia. Inițiativa va aduce îmbunătățiri în instruirea echipelor canine, dotarea infrastructurii și uti...
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt atenționați să manifeste prudență, în contextul avertizărilor meteorologice privind ninsori și intensificări ale vântului, comunică MOLDPRES.Potri...
Premieră în justiție: agresorii pot fi obligați să șteargă conținutul abuziv din mediul digital # Moldpres
Magistrații Judecătoriei Chișinău au aplicat, în premieră în justiția moldovenească, noile prevederi legale privind eliminarea conținutului abuziv din mediul digital, într-un dosar ce vizează protecția unei judecătoare hărțuite online, comunică MOL...
Oportunitățile de consolidare a cooperării economice și investiționale dintre R. Moldova și Egipt au fost discutate la Guvern # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu i-a urat bun-venit și succes în exercitarea mandatului noului Ambasador al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova cu reședința la București, Mohammed Moustafa Orfy, care a prezentat, astăzi, scrisoarea de acreditare Președintei ...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Arabe Egipt, Mohammed Moustafa Orfy # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu i-a urat bun-venit și succes în exercitarea mandatului noului Ambasador al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova cu reședința la București, Mohammed Moustafa Orfy, care a prezentat, astăzi, scrisoarea de acreditare Președintei ...
Autoritățile locale, mai bine pregătite pentru fonduri europene, în cadrul unui nou program de instruire al proiectului „EU4Moldova Rezilientă” # Moldpres
Un nou program de formare destinat autorităților publice locale din Republica Moldova a fost pilotat cu succes, marcând un pas important în consolidarea capacităților instituționale ale administrațiilor locale de a atrage și gestiona proiecte finanțate din fon...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în discuții cu Ambasadorul Indiei, Manoj Kumar Mohapatra # Moldpres
Noi oportunități de colaborare și perspectivele de intensificare a relațiilor economice și investiționale dintre Republica Moldova și India au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în ța...
VIDEO // MMPS lansează Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active. Ministra Natalia Plugaru: „Împreună putem transforma îmbătrânirea într-o etapă a oportunităților și implicării” # Moldpres
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a lansat astăzi Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2026. La concurs pot participa organizaţiile necomerciale, care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promo...
Intervenție de urgență în capitală: o mașină a fost cuprinsă de flăcări într-o curte de bloc # Moldpres
O mașină a fost cuprinsă de flăcări într-o curte din municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei de astăzi. Un echipaj de pompierii a intervenit de urgență pentru lichidarea incendiului, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații...
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați: Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul...
ACTUALIZARE METEO // Cod portocaliu de precipitații puternice și intensificări ale vântului în sudul țării # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a actualizat astăzi avertizarea meteo de Cod portocaliu și galben pentru întreaga țară, valabilă în intervalul 17 februarie, ora 13:40 – 18 februarie, ora 20:00. Autoritățile recomandă cetățenilor să fie prude...
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) atenționează populația asupra riscurilor asociate consumului de ulei de palmier hidrogenat, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind impactul acestuia asupra sănătății, comunic...
Acțiuni sporite de verificare. Șoferii, care circulă fără pneuri de iarnă, riscă amenzi de până la 6 000 de lei # Moldpres
Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece. Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării, iar persoanele care nu au schimbat pneurile automobil...
Un număr de 228 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit...
Femeile din Republica Moldova câștigă cu 16,6% mai puțin decât bărbații. Două luni de muncă în plus pentru același venit # Moldpres
În anul 2024, în Republica Moldova, salariul mediu brut lunar al femeilor a fost cu 16,6% mai mic decât al bărbaților, arată datele prezentate de UN Women Moldova în cadrul evenimentului Media Brunch: Plată Egală. Reunite la masă de discuții, e...
MEC va dezvolta o platformă digitală cu acces gratuit la resurse didactice în limba găgăuză # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va dezvolta o platformă digitală cu acces gratuit la resurse didactice în limba găgăuză, destinate tuturor celor care doresc să învețe limba sau să-și îmbunătățească competențele de comunicare. Aceasta va...
Participarea cetățenilor la procesul decizional, discutată de primari, reprezentanții autorităților naționale și Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Moldpres
Participarea cetățenilor la procesul decizional a fost în centrul discuțiilor din cadrul mesei rotunde „Voci locale, obiective comune: promovarea democrației locale”, desfășurată la 16 februarie 2026, la Sireți, în marja reuniunii Biroului Congresu...
Intervenție dificilă a pompierilor la Sângerei: un bărbat a fost grav rănit, iar casa i-a fost distrusă complet # Moldpres
Un bărbat a suferit arsuri grave, iar locuința sa a fost distrusă în totalitate, în urma a două incendii izbucnite la interval de doar câteva ore, în orașul Sângerei. Pompierii au intervenit de două ori la aceeași adresă pentru a lichida flă...
