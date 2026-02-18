VIDEO // Doi frați din Chișinău sunt cercetați pentru șantaj, după ce ar fi cerut 9 000 de euro de la un tânăr

Doi frați din Chișinău sunt cercetați pentru șantaj. Aceștia ar fi cerut suma de 9 000 de euro de la un tânăr pe care l-au amenințat cu moartea, după ce au jucat împreună poker - joc de noroc interzis în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Cei do...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Moldpres