Peste 8.000 de cărți au ajuns în bibliotecile școlare din sate
Noi.md, 18 februarie 2026 02:30
Cărțile colectate în cadrul celei de-a patra ediții a campaniei guvernamentale „Biblioteca de sub brad” au fost livrate către bibliotecile școlare beneficiare din întreaga țară.În total, peste 8.000 de volume au fost distribuite către 89 de instituții de învățămînt, inclusiv o grădiniță, iar alte trei cutii de cărți urmează să ajungă la un centru de plasament pentru vîrstnici și persoane cu di
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat graficul seminarelor de instruire pentru contribuabili care vor fi organizate în luna februarie 2026, în scopul consolidării comunicării cu mediul de afaceri și susținerii conformării voluntare la legislația fiscală.Potrivit autorității fiscale, instruirile vor fi desfășurate de către Direcțiile deservire fiscală și vor aborda subiecte de actualitate,
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Comercială Română (BCR), va finanța construcția a două mari centrale solare în sudul României, în valoare totală de peste 85 de milioane de euro.BERD va oferi un împrumut garantat de pînă la 34 de milioane EUR. BEI va oferi aceeași sumă, iar BCR va oferi pînă la 17,5 milioane EUR
Parlamentul European a dezactivat temporar instrumentele de inteligență artificială de pe tabletele distribuite deputaților.Hoărîrea a fost luată din motive de securitate, informează Euractiv, cu referier la o scrisoare internă a instituției. Au fost blocate funcțiile integrate — instrumentele pentru scrierea textelor și asistenții virtuali. {{863262}}Verificarea efectuată de specialiști î
Într-un nou studiu, oamenii de știință au creat o hartă care arată că sub partea continentală a Statelor Unite se ascunde o cantitate de apă echivalentă cu volumul a 13 Mari Lacuri.Nu este atît de ușor să se determine cantitatea de apă de pe planetă: doar aproximativ 1% din apa dulce a Pămîntului se află la suprafață, unde poate fi văzută și măsurată relativ ușor. Cu toate acestea, sub pămînt,
Inspectoratul General al Poliției (IGP) continuă procesul de modernizare, prin lansarea unui amplu proiect de reconstrucție a Centrului Chinologic, menit să întărească capacitățile operaționale ale Poliției Naționale.Şeful IGP, Viorel Cernăuțeanu s-a întîlnit cu partenerii de dezvoltare pentru a discuta implementarea proiectului, care va respecta standardele internaționale, notează Noi.md.
Președintele Uruguayului, Yamandu Orsi, a acordat în cadrul primei sale vizite de stat în China un interviu în exclusivitate pentru China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.comOrsi a declarat că indiferent de trecut, prezent și viitor, întreaga lume trebuie să cunoască China reală. De dezvoltarea Chinei beneficiază întreaga lume. Semnalele de dezvoltare și planurile pe care China le transm
Construcția emblematică a Marii Britanii, Roata din Londra (London Eye) a fost din nou iluminată în roșu și auriu, culorile simbolice ale fericirii și prosperității, în 16 februarie, ultima zi a Anului Șarpelui, conform calendarului agricol chinezesc, scrie romanian.cgtn.comÎn același timp, pe malul rîului Tamisa, era prezentat dansul tradițional al leului, Londra fiind cuprinsă de atmosfera s
Gala Sărbătorii Primăverii 2026 a China Media Group a aprins, luni seara, ecranele din întreaga țară și din lume. De mai bine de patru decenii, gala anuală – cunoscută pe scară largă sub numele de Chunwan – este sărbătoarea spirituală a poporului chinez în ajunul Anului Nou Chinezesc și un ritual cultural comun care însoțește reuniunile de familie, scrie romanian.cgtn.com.Anul acesta, CGTN a c
Numărul total al persoanelor care au călătorit în China, în 16 februarie, a depășit 220 de milioane, cu o creștere de 8,9% față de aceeași perioadă din 2025.În total, de la începutul perioadei anuale a marii migrații de Sărbătoarea Primăverii, 3,5 miliarde de oameni au făcut călătorii, scrie romanian.cgtn.com.Rețeaua feroviară națională a transportat, luni, aproximativ 7,1 milioane de călă
Autoritățile din Nepal vor să interzică eliberarea licențelor pentru urcarea pe Everest (Jomolungma, 8 848,86 m) pentru amatori.Motivul principal al acestei decizii este suprasolicitarea celui mai înalt munte de pe planetă de către turiști, inclusiv bloggeri populari și alpiniști puțin pregătiți.{{846160}}Directorul departamentului de turism al țării din Asia de Sud, Himala Gautama, a decl
Fostul primar de Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, va sta încă 20 de zile în arest preventiv.Decizia a fost pronunțată pe 17 februarie, la solicitarea procurorilor, scrie radiomoldova.md„Arest preventiv prelungit cu 20 de zile, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pentru învinuitul cercetat pentru to
Austria a înaintat acuzații în cazul planificării unui atac la concertul cîntăreței Taylor Swift # Noi.md
Procuratura din Viena a adus acuzații oficiale unui tînăr de 21 de ani privind intenția acestuia de a comite un act terorist în timpul concertului cîntăreței americane Taylor Swift în capitala Austriei în 2024.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de edițiile Die Presse și Kurier, care fac referire la declarația procuraturii.Conform articolului privind activitatea teroristă, inculpa
Autoritățile germane analizează posibilitatea majorării vîrstei de pensionare pînă la 70 de ani.Potrivit datelor Oficiului Federal de Statistică, forța de muncă din Germania este, în prezent, cea mai vîrstnică dintre țările UE.{{864751}}Anterior, președintele unei fracțiuni parlamentare, Jens Spahn, a declarat că vîrsta de pensionare trebuie crescută semnificativ din cauza schimbărilor dem
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, începînd cu ora 05:00, miercuri, 18 februarie 2026, pe traseul Odesa–Reni din Ucraina va fi restricționată circulația pentru autobuze, microbuze și toate tipurile de transport marfar, comunică moldpres.Potrivit autorităților vamale, restricția se aplică pe sectorul de drum km 11+920 – km 308+000 și
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, anunță că procesul educațional din instituțiile de învățămînt primar și secundar din capitală se va desfășura în regim online, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu de ninsori abundente, prognozate pentru ziua de mîine.Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța elevilor, părin
Pe linia ferată din apropierea capitalei Norvegiei, Oslo, au fost înregistrate de cinci ori consecutiv acte de vandalism care ar fi putut duce la accidente cu consecințe grave.Trenurile care circulă în zona Estfold, la sud de Oslo, au început să circule cu viteză redusă pe tronsonul din apropierea orașului Rode, după ce au fost înregistrate deja cinci cazuri de sabotaj, în care persoane necuno
Premierul Alexandru Munteanu i-a urat bun-venit și succes în exercitarea mandatului noului Ambasador al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova cu reședința la București, Mohammed Moustafa Orfy, care a prezentat, astăzi, scrisoarea de acreditare Președintei Maia Sandu.Oficialii au abordat modalitățile de extindere a colaborării bilaterale, în special în domeniile: infrastructură, energie ș
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a înregistrat un mesaj video în care recomandă școlilor să treacă mîine la învățămîntul online.„Dragi părinți, profesori și elevi, meteorologii prognozează cod portocaliu de ninsori abundente, în special pe parcursul zilei de mîine, deși se mai pot produce schimbări.Propunem ca:1. Mîine elevii să învețe online și spunem asta de acum, seara, ca să cunoaș
Activitatea punctelor de trecere Palanca și Tudora, stopată temporar din cauza condițiilor meteo # Noi.md
Poliția Națională anunță că, începînd cu ora 03:00, activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora este stopată temporar pentru toate categoriile de participanți la trafic.Măsura a fost dispusă pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, avînd drept scop prevenirea situațiilor de risc și asigurarea siguranței cetățenilor.Autoritățile recomandă conducătorilor auto să
În urma apariției unei postări pe Grupul Pescarilor de Nistru, Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează despre măsurile întreprinse în vederea încălcării regulilor de protecţie a resurselor piscicole pe fluviul Nistru, regiunea or. Vadul lui Vodă.Astfel, în săptămîna precedentă, inspectorii de mediu au desfășurat două razii de control pe fluviul Nistru, extravilanul or. Vadul lui Vod
În primul caz, ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, la intrarea în orașul Hîncești, au stopat pentru verificări o unitate de transport, condus de un rezident în vîrstă de 25 de ani. {{865309}}În rezultatul controlului vamal al unității de transport au fost găsite electrocasnice, jante, cauciucuri și dispozitive electronice, nedeclarate la trecerea frontierei vamale.În alt c
În capitala cubaneză Havana au început să se adune grămezi de gunoi peste tot, iar în mai multe zone ale orașului deșeurile menajere și alimentare nu sînt colectate de mai bine de 10 zile.Această situație este consecința sancțiunilor impuse de SUA, legate de blocarea livrărilor de petrol către Cuba din Venezuela și Mexic.{{861810}}Din cauza lipsei de combustibil, în Havana funcționează doa
Pe 16 februarie curent, în cadrul S.A. „Apă-Canal” Chișinău, a avut loc semnarea Contractului colectiv de muncă pentru anii 2026–2029 – document fundamental care reglementează drepturile și obligațiile părților, condițiile de muncă, garanțiile sociale și mecanismele de protecție a salariaților din cadrul întreprinderii.Semnarea Contractului colectiv de muncă este rezultatul unei munci susținut
Vladimir Plahotniuc este învinuit într-o nouă cauză penală pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor cu identitate falsă.Dosarul pe numele lui Plahotniuc a fost intentat de Procuratura Anticorupție la 12 februarie 2026, fiind al șaselea la număr pe teritoriul R. Moldova. scrie zdg.md.Potrivit procurorului Alexandru Cernei, dosarul a fost inițiat în baza actelor ridicate de anc
Miercuri, unii locuitori ai municipiului Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 18 februarie 2026, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:{{864815}}-bulevardul M.cel Bătrîn 5/3 ;13/1 ;42;-str. Ginta Latină 19/1.Stoparea va avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chi
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că, în contextul codurilor galben și portocaliu de ninsori și lapoviță, direcțiile de învățămînt, împreună cu autoritățile publice locale de nivel II, pot decide în mod independent organizarea lecțiilor în format online pentru ziua de miercuri, 18 februarie 2026, comunică moldpres.Conform sursei citate, decizia fiecărei direcții va fi luată în
O nouă ediție a programului de lectură „Chișinăul citește" a fost lansată la Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu".Ajuns deja la a 23-ediție, acest program consolidează relația dintre carte, autor și public. În acest an au fost selectate trei volume, potrivite vîrstei copiilor, tinerilor și adulților.{{864590}}Cartea "Aventurile fetiței Lela" semnată de Ala Bujor este una dintre ele. A fost
În timpul executării serviciului în municipiul Ungheni, carabinierii din cadrul Direcției regionale „Centru” au găsit un telefon mobil și un ghiozdan lăsate fără supraveghere.Bunurile au fost luate și verificate conform procedurilor, iar în urma măsurilor întreprinse a fost identificat proprietarul, notează Noi.md.Ulterior, acestea au fost restituite persoanei de drept.Proprietarul a m
Extinderea cooperării și noi proiecte economice între Moldova și India au constituit tema principală a întrevederii dintre premierul Alexandru Munteanu și ambasadorul Indiei, Manoj Kumar Mohapatra, cu sediul la București.Alexandru Munteanu a subliniat că atragerea investițiilor străine în economia țării noastre rămîne o prioritate pentru guvern și a invitat companiile indiene să exploreze sect
Șefa statului, Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen.{{865428}}Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, situația din regiune și eforturile țării noastre de a-și consolida reziliența
Muncă la distanță și lecții online: Măsuri anunțate de premierul Munteanu pentru ziua de 18 februarie # Noi.md
Autoritățile recomandă modificarea programului de muncă, organizarea lucrului de la distanță și desfășurarea lecțiilor online, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, c înd sînt prognozate ninsori puternice, viscol și formarea troienelor.Potrivit prim-ministrului Alexandru Munteanu, autoritățile publice locale vor decide posibilitat
În ultima săptămînă, angajații Sectorului Poliției de Frontieră Brînza au contracarat două cazuri de pescuit ilegal în apele rîului Prut, pe direcția localităților Slobozia Mare – Tulucești.Acțiunile au avut loc pe timp de noapte, în timpul misiunilor de supraveghere a frontierei, notează Noi.md.{{865133}}Polițiștii de frontieră au observat două persoane care pescuiau ilegal și au interven
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Senatorii Congresului Statelor Unite (CODEL) în Republica Moldova, Jeanne Shaheen și Chris Coons.Oficialii au discutat despre parteneriatul dintre statele noastre, proiectele comune și contextul regional de securitate.Prim-ministrul a exprimat recunoștință pentru sprijinul oferit de SUA, accentuînd în mod special proiectele c
Reglementarea arbitrajului ar urma să fie concentrată într-un singur act normativ, aplicabil atît litigiilor interne, cît și celor comerciale internaționale.Un proiect elaborat de Ministerul Justiției a fost examinat în ședința secretarilor generali și propune eliminarea actualei fragmentări legislative.{{864618}}În prezent, domeniul este reglementat prin două legi distincte adoptate în 20
Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece.Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării, iar persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor riscă amenzi cuprinse între 900 și 6 000 de lei.Ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chise
Locuitorii din Comrat vor plăti facturi mai mari la apă și canalizare, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noile tarife, scrie tv8.md.Cea mai mare majorare îi vizează pe consumatorii casnici pentru apa tehnologică.Potrivit unui comunicat al instituției, noul tarif va fi de 31,09 lei pe metru cub, cu 13,09 lei mai mult dec ît în prezent, ceea
Probleme la rețeaua de contact în capitală: circulația a două rute de troleibuz, modificată # Noi.md
A fost înregistrat un deranjament la rețeaua de contact pe strada Vasile Lupu, fapt care a dus la redirecționarea rutelor de troleibuz nr. 3 și 4, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).Potrivit instituției, din cauza defecțiunii tehnice este afectată circulația troleibuzelor din zonă, iar mai multe unități de transport staționează temporar.{{865336}}Rutele nr. 3 și 4 sînt red
Șefa statului, Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen.Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, situația din regiune și eforturile țării noastre de a-și consolida reziliența și de a a
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați:Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat al Republicii Cipru, cu reședința la București; Park Kichang, ambasadorul agreat al Republicii Coreea, cu reședința
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.Conform ultimei actualizări meteo și a Codurilor galben și portocaliu emise, începînd din această noapte de la ora 02:00, și pînă mîine, ora 20:00, sînt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vîntului. În aceste condiții, carosabilul poate deveni
Pe bd. Ștefan cel Mare din capitală, carabinierii au observat o femeie, care prezenta semne vizibile de stare de rău, notează Noi.md.În urma discuțiilor purtate la fața locului, aceasta a comunicat că ar fi fost accidentată de o trotinetă electrică pe care se aflau două persoane de gen feminin.{{863908}}Carabinierii au intervenit imediat, acordînd primul ajutor și cerînd de urgență un echi
Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece.Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării, iar persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor riscă amenzi cuprinse între 900 și 6 000 de lei.Ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chise
MEC va dezvolta o platformă digitală cu acces gratuit la resurse didactice în limba găgăuză # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va dezvolta o platformă digitală cu acces gratuit la resurse didactice în limba găgăuză, destinate tuturor celor care doresc să învețe limba sau să-și îmbunătățească competențele de comunicare.Aceasta va cuprinde dicționare, literatură artistică, lucrări de istorie și alte materiale educaționale relevante, informează moldpres.Măsura este inclusă în
Administrația Aeroportului Internațional Chișinău a anunțat sosirea unui oaspete special în capitală. Este vorba despre un Boeing 777-219ER - avion considerat un adevărat simbol al aviației de cursă lungă. Aeroportul a publicat fotografii ale aeronavei.Boeing 777-219ER este considerat unul dintre cele mai sigure avioane wide-body din lume. Acest model a fost primul avion comercial proiectat in
Colaborare Moldova-India:Perspective discutate de Alexandru Munteanu și Manoj Kumar Mohapatra # Noi.md
Noi oportunități de colaborare și perspectivele de intensificare a relațiilor economice și investiționale dintre Moldova și India au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în țara noastră, cu sediul la București, România.Alexandru Munteanu a menționat că atragerea investițiilor străine în economia țării noastre rămîne o priori
Cazul a fost documentat după ce, pe sensul de intrare în țară, pentru desfășurarea controlului vamal s-a prezentat un mijloc de transport, condus de un nerezident în vîrstă de 36 de ani.Atît șoferul, cît și pasagerul acestuia au comunicat că transportă doar bunurile de uz personal.{{865309}}În rezultatul verificărilor desfășurate de funcționarii Serviciului Vamal în comun cu funcționarii a
Astăzi, 17 februarie 2026, în municipiul Chișinău, pompierii au intervenit pentru a stinge focul care a cuprins un autoturism în curtea unui bloc de locuințe de pe strada Varșovia 9.Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la 14:32. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a reușit stingerea flăcărilor la ora 14:42, notează Noi.md.În urma arderii, au fost atinse de flăcă
În raionul Ialoveni, în satul Hansca, un bărbat de 43 de ani, fără a deține dreptul de a conduce, a fost stopat pentru conducerea haotică a unei motociclete.Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,55 mg/l alcool în aerul expirat, notează Noi.md.Totodată, în orașul Ialoveni, un bărbat de 52 de ani conducea o mașină, avînd o concentrație de 0,90 mg/l alcool în aerul expirat.
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.02.2026 - 25.06.2026, va fi stopat traficul rutier pe str. George Coşbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun.Măsura a fost luată în legătură cu începerea lucrărilor de reconstrucție a imobilului şi necesitatea asigurării protecției şantierului prin amenjarea unei îngrădiri provizorii pe str. Columna, nr. 9
