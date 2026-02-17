Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întîlnit cu un grup de senatori americani
Șefa statului, Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen.Din delegație au făcut parte, de asemenea, senatorii Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse și Chris Coons. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, situația din regiune și eforturile țării noastre de a-și consolida reziliența și de a a
Circa 1 200 de șoferi au fost sancționați, de la începutul acestui an, pentru conducerea mijloacelor de transport neechipate pentru sezonul rece.Verificările au fost intensificate pe întreg teritoriul țării, iar persoanele care nu au schimbat pneurile automobilelor riscă amenzi cuprinse între 900 și 6 000 de lei.Ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chise
Locuitorii din Comrat vor plăti facturi mai mari la apă și canalizare, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi noile tarife, scrie tv8.md.Cea mai mare majorare îi vizează pe consumatorii casnici pentru apa tehnologică.Potrivit unui comunicat al instituției, noul tarif va fi de 31,09 lei pe metru cub, cu 13,09 lei mai mult dec ît în prezent, ceea
Probleme la rețeaua de contact în capitală: circulația a două rute de troleibuz, modificată # Noi.md
A fost înregistrat un deranjament la rețeaua de contact pe strada Vasile Lupu, fapt care a dus la redirecționarea rutelor de troleibuz nr. 3 și 4, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).Potrivit instituției, din cauza defecțiunii tehnice este afectată circulația troleibuzelor din zonă, iar mai multe unități de transport staționează temporar.{{865336}}Rutele nr. 3 și 4 sînt red
Șefa statului, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați:Shahnaz Gazi, ambasadorul agreat al Republicii Populare Bangladesh, cu reședința la București; Pericles Demetriou Stivaros, ambasadorul agreat al Republicii Cipru, cu reședința la București; Park Kichang, ambasadorul agreat al Republicii Coreea, cu reședința
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.Conform ultimei actualizări meteo și a Codurilor galben și portocaliu emise, începînd din această noapte de la ora 02:00, și pînă mîine, ora 20:00, sînt prognozate ninsori, lapoviță și intensificări ale vîntului. În aceste condiții, carosabilul poate deveni
Pe bd. Ștefan cel Mare din capitală, carabinierii au observat o femeie, care prezenta semne vizibile de stare de rău, notează Noi.md.În urma discuțiilor purtate la fața locului, aceasta a comunicat că ar fi fost accidentată de o trotinetă electrică pe care se aflau două persoane de gen feminin.{{863908}}Carabinierii au intervenit imediat, acordînd primul ajutor și cerînd de urgență un echi
MEC va dezvolta o platformă digitală cu acces gratuit la resurse didactice în limba găgăuză # Noi.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va dezvolta o platformă digitală cu acces gratuit la resurse didactice în limba găgăuză, destinate tuturor celor care doresc să învețe limba sau să-și îmbunătățească competențele de comunicare.Aceasta va cuprinde dicționare, literatură artistică, lucrări de istorie și alte materiale educaționale relevante, informează moldpres.Măsura este inclusă în
Administrația Aeroportului Internațional Chișinău a anunțat sosirea unui oaspete special în capitală. Este vorba despre un Boeing 777-219ER - avion considerat un adevărat simbol al aviației de cursă lungă. Aeroportul a publicat fotografii ale aeronavei.Boeing 777-219ER este considerat unul dintre cele mai sigure avioane wide-body din lume. Acest model a fost primul avion comercial proiectat in
Colaborare Moldova-India:Perspective discutate de Alexandru Munteanu și Manoj Kumar Mohapatra # Noi.md
Noi oportunități de colaborare și perspectivele de intensificare a relațiilor economice și investiționale dintre Moldova și India au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în țara noastră, cu sediul la București, România.Alexandru Munteanu a menționat că atragerea investițiilor străine în economia țării noastre rămîne o priori
Cazul a fost documentat după ce, pe sensul de intrare în țară, pentru desfășurarea controlului vamal s-a prezentat un mijloc de transport, condus de un nerezident în vîrstă de 36 de ani.Atît șoferul, cît și pasagerul acestuia au comunicat că transportă doar bunurile de uz personal.{{865309}}În rezultatul verificărilor desfășurate de funcționarii Serviciului Vamal în comun cu funcționarii a
Astăzi, 17 februarie 2026, în municipiul Chișinău, pompierii au intervenit pentru a stinge focul care a cuprins un autoturism în curtea unui bloc de locuințe de pe strada Varșovia 9.Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la 14:32. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, care a reușit stingerea flăcărilor la ora 14:42, notează Noi.md.În urma arderii, au fost atinse de flăcă
În raionul Ialoveni, în satul Hansca, un bărbat de 43 de ani, fără a deține dreptul de a conduce, a fost stopat pentru conducerea haotică a unei motociclete.Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,55 mg/l alcool în aerul expirat, notează Noi.md.Totodată, în orașul Ialoveni, un bărbat de 52 de ani conducea o mașină, avînd o concentrație de 0,90 mg/l alcool în aerul expirat.
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.02.2026 - 25.06.2026, va fi stopat traficul rutier pe str. George Coşbuc, tronsonul cuprins între străzile Columna şi Alexandru cel Bun.Măsura a fost luată în legătură cu începerea lucrărilor de reconstrucție a imobilului şi necesitatea asigurării protecției şantierului prin amenjarea unei îngrădiri provizorii pe str. Columna, nr. 9
Astăzi, cît permite timpul, serviciile municipale intervin continuu la înlăturarea situațiilor de avariere de pe mai multe străzi ale capitalei.Este vorba despre intervenția mai multor echipe în toate sectoarele capitalei, notează Noi.md.{{865204}}Pe parcursul zilei și pînă seara tîrziu, se fac intervenții cu asfalt rece, procedură temporară recomandată a fi desfășurată pentru perioada rec
Piața energetică din Republica Moldova a înregistrat un nou pas important în procesul de modernizare și aliniere la practicile europene.La 16 februarie 2026, Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) a desfășurat prima ședință de tranzacționare pe Platforma de Echilibrare a gazelor naturale, marcînd intrarea în funcțiune efectivă a mecanismului de echilibrare a sistemului de transport al gazelor,
Într-o localitate a raionului Telenești, pe 16 februarie 2026, la ora 13:21, cînd Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel de urgență de la o gravidă, ce prezenta contracții.Imediat după apel, echipa AMU Telenești a fost direcționată pentru deservirea chemării, notează Noi.md.{{865347}}În doar 9 minute, ambulanța a ajuns la domiciliu, unde personalul medical a constatat că femei
„Nu-s gropi, dar cratere!” Novac a declarat că starea drumurilor este catastrofală și a cerut explicații # Noi.md
Deputatul PSRM, Grigorie Novac, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că starea drumurilor din țară a devenit catastrofală și reprezintă o amenințare directă pentru șoferi.{{865168}}Potrivit acestuia, odată cu temperaturile pozitive, împreună cu omătul „s-a topit și asfaltul”. Deputatul a menționat că pe drumuri s-au format nu simple gropi, dar „adevărate cratere”, care creează pericol
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, dacă un produs conține uleiuri vegetale, acesta nu are voie să poarte denumirea de „brînză”, „cașcaval”, „unt” sau „lapte”, notează Noi.md.Conform reglementărilor Hotărîrii de Guvern nr. 158/2019 cu privire la aprobarea cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, termenul de „brînză” poate fi folosit exclusiv pe
Apicultorii din Republica Moldova pot accesa finanțare de pînă la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii, achiziționarea echipamentelor de prelucrare a cerii și dezvoltarea produselor apicole derivate, prin programele implementate de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD Moldova), transmite moldpres.Sprijinul financiar este destinat
Service-ul oficial Volvo Car Moldova, parte a grupului DAAC-Hermes, nu înseamnă doar revizie periodică. Este un sistem complet de îngrijire a mașinii, în care fiecare intervenție are trei obiective clare: siguranță, fiabilitate și durată lungă de viață. De aceea tot mai mulți proprietari aleg Volvo Car Service ca standard de bază pentru întreținere. Programare la serviceFiabilitate și
Scafandrierii din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pe Lacul Ghidighici, unde a fost găsit un autoturism prăbușit sub gheață, notează Noi.md.Potrivit informațiilor recepționate la data de 16 februarie 2026, la ora 17:21, un cameraman amator, care făcea filmări cu drona deasupra lacului, a observat, la aproximativ 200 de metri de mal, un autoturism scu
În legătură cu Codul portocaliu de precipitații sub formă de lapoviță, ninsoare și vînt puternic, anunțat de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, primarul general al mun. Chișinău, a avut astăzi ședință cu executivul, pretorii și șefii direcțiilor și întreprinderilor.Ion Ceban a precizat că s-a discutat despre etapele de intervenție în teren și dislocarea grupurilor de muncitori, notează Noi.m
Cumpărăturile pe TEMU s-au transformat într-un dosar penal: o femeie din Bălți a fost condamnată # Noi.md
Procuratura Bălți informează că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind desfășurarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri, comise în detrimentul unei persoane aflate într-o situație de vulnerabilitate. Prin sentința Judecătoriei Bălți, sediul central, s-a stabilit că, în perioada iunie–octombrie 2025, o femeie de 28 de ani, angajată a unui centru de plasame
Ce conține „capsula timpului” găsită în timpul restaurării monumentului lui Ștefan cel Mare din Iași # Noi.md
O adevărată capsulă a timpului a fost descoperită la Iași. Este vorba despre o scrisoare veche de aproape 150 de ani, ascunsă în interiorul statuii lui Ștefan cel Mare și Sfînt.Artefactul a fost găsit în timpul lucrărilor de restaurare a monumentului și reprezintă o mărturie a celor care au edificat statuia, scrie moldova1.mdDocumentul a fost descoperit după ce experții implicați în restau
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul International Chișinău” în cooperare cu funcționarii vamali, au documentat două tentative de transportare ilicită a produselor din tutun.Valizele ticsite cu țigări au fost descoperite de echipa comună în timpul controlului de specialitate ale bagajelor pasagerilor de la cursa avia spre Londra.{{865309}}În primu
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat în rețelele sociale că toți consumatorii care au avut de suferit de pe urma chiciurii din noaptea de 15-16 februarie au fost reconectați pe parcursul zilei de ieri la rețeaua electrică."În contextul avertizării meteo severe pentru seara de marți și ziua de miercuri, 18 februarie, care prevede precipitații abundente și rafale puternice de vînt, ate
Investiții record în creșe: peste o sută de primării solicită finanțare pentru noi locuri destinate copiilor # Noi.md
Anul 2026 va marca cele mai ample investiții din ultimii ani în infrastructura creșelor publice din Republica Moldova. Un număr de 102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”, anunță autoritățile.Potrivit datelor oficiale, bugetele proiectelor depuse variază între 1,5 și 10 milioane de lei pentru
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 17 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 18 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,34 lei/litru (+3 ban), iar al motorinei standard – 20,16 lei/litru (+1 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 20
Un bărbat de 26 de ani din Nisporeni a fost reținut în flagrant de polițiștii sectorului Centru din capitală, fiind suspectat că a participat la mai multe cazuri de escrocherie.Acesta și alți complici comandau telefoane mobile online folosind datele personale ale unor persoane. Înștiințarea a fost făcută de reprezentanții unei companii de telecomunicații, care au semnalat tentative repetate de
Pompierii din nordul țării au intervenit în seara zilei de 16 februarie 2026, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o casă de locuit de pe strada Constantin Stamati 37 din orașul Sîngerei.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:00. Potrivit primelor informații, focul a cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul locuinței. La fața locului pentru lichidarea incendiulu
În perioada 9–15 februarie 2026, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 16465 de chemări, notează Noi.md.Pe durata săptămînii de raportare, ambulanța a intervenit cel mai frecvent în cazul următoarelor urgențe:-4378 de urgențe cardiovasculare, dintre care 64 cu sindrom coronarian acut;{{864701}}-2334 de afecțiuni respiratorii;-2071 de patologii neurologice, inclusiv 221
Comisia de selecție anunță organizarea concursului pentru selectarea a doi membri în Colegiul disciplinar al judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile, în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 41/2026.Etapele concursului sînt: verificarea admisibilității dosarelor; interviul; evaluarea integrității conform Legea nr. 26/2022, notează Noi.m
Incendiul a izbucnit în centrul orașului Napoli, flăcările cuprinzînd clădirea istorică a teatrului „San D'Azaro”, inaugurat în 1847.Potrivit informațiilor agenției italiene ANSA, în rezultatul incendiului s-a prăbușit cupola. {{864330}}În plus, clădirile învecinate au suferit pagube, informează Noi.md cu referire la belta.by.ANSA informează, de asemenea, despre cîteva persoane intoxic
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie 2026, testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen.Testarea pe eșantion reprezentativ are drept scop administrarea și verificarea instrumentelor de evaluare în vederea organizării și desfășurării eficiente a examenelor naționale de absolvire în s
A fost aprobat Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie pentru anii 2026-2027, notează Noi.md.Documentul stabilește un cadru coerent de intervenții menite să consolideze folosirea și dezvoltarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia.Planul prevede susținerea și dezvoltarea limbii găgăuze la toate nivelurile sistemului educațional, de la educația timpur
Creșterea exportului moldovenesc continuă deja de șase luni. În decembrie 2025, acesta a crescut cu 30%.Asupra acestui lucru a atras atenția economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, subliniind că exporturile au crescut către toate grupurile de țări: către Uniunea Europeană cu 32%, către CSI cu 30% și către alte țări cu 28%.Dacă în prima jumătate a anului 2025 aceste
METRO Moldova încheie campania „Vis de Antreprenor”, susținând antreprenorii locali din HoReCa # Noi.md
METRO Moldova își reafirmă angajamentul de a sprijini antreprenorii din industria HoReCa prin campania „Vis de Antreprenor”, inițiativă care aduce în prim-plan poveștile inspiraționale ale celor care transformă ideile și pasiunea în afaceri de succes. Lansată în ianuarie 2025, campania a urmărit să promoveze valori fundamentale precum perseverența, pasiunea și sprijinul reciproc, oferind antrepren
În Moldova, toți consumatorii de energie electrică afectați de chiciura din noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați ieri la rețeaua electrică.Despre acest lucru a comunicat Ministerul Energiei, în baza datelor furnizate de operatorii rețelelor de distribuție.În contextul avertizării meteo severe pentru seara zilei de marți și ziua de miercuri, 18 februarie, care prevede precipi
A fost demascată o companie moldovenească care exporta vinuri folosind mărci comerciale străine # Noi.md
Angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră din cadrul Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță deconspirarea unei scheme de încălcare a drepturilor de autor, prin exportarea în Statele Unite ale Americii a vinului unei mărci franceze, în valoare de aproximativ 5.000.000 de lei.Mai exact, compania din Moldova a fabricat și exporta
Peste 3000 de țigarete tăinuite într-un autoturism, au fost găsite de patrupeda Serviciului Vamal, Molda, notează Noi.md.Cazul a fost documentat după ce, la pista de control ieșire a postului vamal Sculeni, pentru efectuarea controlului de specialitate s-a prezentat un mijloc de transport, condus de un șofer străin de 52 de ani.În cadrul controlului vamal, acesta a declarat că se îndreaptă
Președintele SUA, Donald Trump, așteaptă participarea activă a Kievului la viitorul proces de negocieri de la Geneva. Negocierile vor avea loc în perioada 17-18 februarie, iar părțile vor aborda probleme legate de securitate.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd o publicație a Casei Albe pe canalul său de YouTube.În cadrul unei discuții cu reprezentanții mass-media, șeful Casei Alb
Astăzi, Poliția a fost apelată de localnicii mai multor sate din raionul Soroca despre o puternică bubuitură auzită de aceștia, notează Noi.md."În urma verificărilor preliminare și a schimbului de date cu țara vecină s-a stabilit că aceasta a fost generată de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina.Îndemnăm cetățenii să-și păstreze calmul și să se informeze doar din surse ofici
O moldoveancă, revenită din Italia: "Am găsit o țară foarte diferită față de cea, pe care o aveam eu în minte" # Noi.md
A plecat din Moldova în copilărie și a crescut în Italia. Astăzi, la vîrsta de 30 de ani, a revenit în țară. Este povestea unei tinere care, după două decenii de aflare în străinătate, a hotărît să-și redescopere rădăcinile strămoșești.Nina Gîndea are 30 de ani. S-a născut în Republica Moldova, dar a locuit în adolescență și viața de adult în Italia, unde au emigrat părinții săi. După o perioa
Oamenii legii au deconspirat o schemă de încălcare a drepturilor de autor prin export ilegal de vinuri # Noi.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a organizat o consultare publică cu furnizorii de medicamente compensate, dedicată discutării conceptului privind procedura de negociere a prețului de achiziție al medicamentelor, notează Noi.md.Consultarea a avut drept scop explicarea mecanismelor propuse, a logicii de aplicare a acestora și a modului în care vor fi folosite în procesul de co
Un sector din capitală este paralizat, după ce firele unui troleibuz s-au rupt într-un sens giratoriu # Noi.md
Un deranjament s-a produs, în această dimineață, la rețeaua de contact - pe sensul giratoriu de pe str. Meșterul Manole, din sectorul Ciocana.Conform unor imagini, traficul în zonă este paralizat, transmite Unimedia.„Astfel, este întreruptă circulația troleibuzelor din zonă.Rutele 12, 23, 24, 26 spre bd. Mircea cel Bătrîn circulă cu ocolire pe str. Meșterul Manole;Cîteva unități
Șoferii de taxi din Atena au început, marți, o grevă care va dura trei zile, iar federația națională a anunțat o grevă de 48 de ore, miercuri și joi, în semn de protest împotriva proiectului de lege aflat în dezbatere.Proiectul de lege controversat, care se află în prezent în dezbatere publică și are peste 800 de comentarii, impune ca, începînd din ianuarie 2026, să fie cumpărate mașini cu emi
Vladimir Plahotniuc a fost adus silit la Curtea Supremă de Justiție pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă agravată, trădare de patrie, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării unui partid politic de către un grup criminal organizat.Fostul lider al Partidul Democrat din Moldova nu
